Vela, Slingsby e Jensen in testa al Mondiale Moth. Ruggero Tita 6° dopo la prima giornata, Checco Bruni 11°

A Malcesine (in provincia di Verona) sono incominciati i Mondiali 2021 di Moth. Sul Lago di Garda sono andate in scena le prime due regate della rassegna iridata riservata a questa classe velica: in acqua un parterre davvero di lusso, già capace di regalare spettacolo nella prima giornata di gare (il titolo verrà assegnato il prossimo 7 settembre).

Al comando della classifica figurano i due grandi favoriti della vigilia, ovvero gli australiani Tom Slingsby e Iain Jensen, entrambi a quota 2 punti. Gli oceanici hanno infatti vinto le due regate dei rispettivi gruppi: Jensen (oro olimpico tra i 49er a Londra 2012 e bronzo iridato nei Moth nel 2017 proprio a Malcesine) ha trionfato nella flotta blu; la flotta gialla è invece stata dominata da Tom Slingsby, Campione del Mondo in carica (trionfò nel 2019, lo scorso anno non si regatò a causa dell’emergenza sanitaria).

Alle loro spalle troviamo l’australiano Kyle Langford (4 punti, doppio secondo posto in flotta blu) e il britannico Paul Goodison (5 punti per il tre volte Campione del Mondo, secondo e terzo tra i gialli). Ruggero Tita ha stupito da vero Campione Olimpico qual è: il trionfatore tra i Nacra 17 a Tokyo insieme a Caterina Banti ha conquistato un bel secondo posto nella seconda regata in flotta gialla dopo l’ottava piazza dell’esordio ed è sesto con 10 punti all’attivo, uno in più di Simone Salvà (quinto e quarto tra i blu).

Francesco “Checco” Bruni, timoniere di Luna Rossa durante l’ultima America’s Cup, fatica un pochino di più in flotta gialla: quinto e settimo nelle due regate per 12 punti complessivi e l’undicesima piazza a pari punti col fuoriclasse australiano Nathan Outteridge.

Foto: Lapresse