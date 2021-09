US Open 2021, i match di giornata: Berrettini, Seppi e Sinner a caccia degli ottavi. Djokovic e Zverev, test interessanti con Nishikori e Sock

L’US Open va verso la conclusione della sua prima settimana. Il quarto torneo dello Slam chiude oggi il quadro del terzo turno, o sedicesimi di finale, con tre italiani ancora impegnati a lottare sul cemento di Flushing Meadows. Matteo Berrettini, numero 6 del seeding, si giocherà l’accesso agli ottavi con Ilya Ivashka; il romano sta provando a crescere di condizione e se la vedrà con un giocatore a lui simile per caratteristiche ma che nemmeno due mesi fa batteva senza troppi grattacapi a Wimbledon.

Ci sono chance per un ottavo di finale tutto italiano, poiché Andreas Seppi incrocerà le armi con il tedesco Oscar Otte, proveniente dalle qualificazioni. Aver già sconfitto Hubert Hurkacz, numero 10 del tabellone, è prova di orgoglio per il trentasettenne, ma c’è la concreta possibilità di entrare tra i migliori sedici sul cemento americano, unico Slam in cui non è riuscito in questa piccola impresa in carriera. Il terzo azzurro in gara è Jannik Sinner, pronto alla sfida con un Gael Monfils parso rigenerato nelle ultime uscite rispetto alla versione vista nei primi mesi del 2021.

Primo test di buon livello per il numero 1 al mondo Novak Djokovic. Il serbo affronterà un giocatore che può sempre reputarsi fastidioso come Kei Nishikori, ma il giapponese non vince contro di lui da ben sette anni e nell’ultima occasione, ai Giochi Olimpici, Nole gli è passato sopra come un carro armato. Anche per Alexander Zverev un match sulla carta interessante con Jack Sock, che sta ancora tentando la lenta risalita dopo il crollo improvviso degli scorsi anni. L’americano è in vantaggio negli scontri diretti, ma l’ultimo match risale alle Finals del 2017.

Nel tabellone femminile, procede il cammino di Ashleigh Barty: la numero 1 del mondo, dopo i due match ben gestiti con Vera Zvonareva e Clara Tauson, affronta Shelby Rogers, lo scorso anno spintasi fino ai quarti di finale. La campionessa olimpica Belinda Bencic avrà un match interessante con Jessica Pegula, testa di serie numero 23 del tabellone, mentre promette scintille la sfida tra Maria Sakkari e Petra Kvitova. Esame di maturità per Iga Swiatek contro l’estone Anett Kontaveit, mentre Bianca Andreescu ha sulla carta un impegno agevole con Greetje Minnen.

Foto: LaPresse