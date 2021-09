Tennistavolo, Paralimpiadi Tokyo: altri due ori per la Cina, festa per la Polonia nella classe 9-10

Ultima giornata di sfide al Tokyo Metropolitan Gymnasium, la sede delle Paralimpiadi per quanto riguarda il tennistavolo. Tre medaglie d’oro sono state assegnate questa mattina, altre due finali si terranno questo pomeriggio.

Natalia Partyka/Karolina Pek regalano alla Polonia l’oro nella categoria 9-10 nella prova a squadre al femminile. Sconfitte 2-0 le australiane Qian Yang/Na Li Lei che hanno alzato bandiera bianca nella seconda parte dell’incontro.

Dopo i cinque ori di ieri arrivano due nuovi allori per la Cina. La prima medaglia arriva dal settore femminile nella categoria 4-5 grazie a Ying Zhou/Bian Zhang che si impongono per 2-1 sulle svedesi Ingela Lundback/Anna Carlin Ahlquist.

Le europee hanno vinto il primo set per 3-2, mentre il resto del match è stato ad appannaggio delle asiatiche che hanno completato in 3-1/3-1. La Cina festeggia anche al maschile nella finale della categoria 6-7. Keli Liao/Shou Yan si impongono 2-0 su William Bayley/Paul Karabardak (Gran Bretagna) in una partita a senso unico.

Le Paralimpiadi di Tokyo per quanto riguarda il tennistavolo al maschile non sono ancora finite. Francia e Corea si sfideranno tra poche ore per l’oro nella categoria 1-2, mentre la Cina incontra l’Australia per il titolo nella classe 9-10.

