Tennis, Ranking ATP (13 settembre): Daniil Medvedev si avvicina a Novak Djokovic, Berrettini n.7 e Sinner n.14

Gli US Open fanno già parte dell’album dei ricordi e dei movimenti importanti ci sono stati nel ranking ATP. Novak Djokovic, finalista a New York, rimane sempre sul trono, ma Daniil Medvedev grazie al trionfo negli States si avvicina al campione serbo nella graduatoria mondiale ed è sicuramente il più serio candidato a insidiarlo.

A seguire, nella top-10, troviamo il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev, il russo Andrey Rublev, lo spagnolo Rafael Nadal, l’azzurro Matteo Berrettini, l’austriaco Dominic Thiem, lo svizzero Roger Federer e per la prima volta in top-10 il norvegese Casper Ruud. Da notare i best ranking per Rublev e Berrettini, con quest’ultimo che grazie ai quarti di finale raggiunti nel Major americano ha ulteriormente migliorato la propria classifica.

Di seguito la top-10:

RANKING ATP (TOP 10)

1 SRB Novak Djokovic 12133

2 RUS Daniil Medvedev 10780

3 GRE Stefanos Tsitsipas 8350

4 GER Alexander Zverev 7760

5 RUS Andrey Rublev 6130

6 ESP Rafael Nadal 5815

7 ITA Matteo Berrettini 5173

8 AUT Dominic Thiem 4995

9 SUI Roger Federer 3765

10 NOR Casper Ruud 3440

In chiave Italia, detto di Berrettini, sono nove i tennisti presenti nella top-100. Alle spalle del romano ci sono un sempre più convincente Jannik Sinner (n.14 e best ranking), che con gli ottavi agli US Open si è avvicinato ulteriormente alle posizioni di vertice, Lorenzo Sonego (n.24), Fabio Fognini (n.32), Lorenzo Musetti (n.57, best ranking), Gianluca Mager (n.66, best ranking), Marco Cecchinato (n.84), Andreas Seppi (n.88) e Stefano Travaglia (n.99).

AZZURRI NELLA TOP 100

14 Jannik Sinner 2895

24 Lorenzo Sonego 2097

32 Fabio Fognini 1744

57 Lorenzo Musetti 1108

66 Gianluca Mager 990

84 Marco Cecchinato 896

88 Andreas Seppi 868

99 Stefano Travaglia 766

Foto: LaPresse