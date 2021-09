LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: Razgatlioglu vince davanti a Rea! Locatelli quarto! Alle 14.00 gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Questa la classifica di gara-1:

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 1’39.860 271,4 1’38.512 268,7

2 3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 1.225 1.225 1’39.837 268,0 1’38.614 265,4

3 4 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 2.791 1.566 1’40.061 274,8 1’38.661 271,4

4 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 3.227 0.436 1’39.921 271,4 1’39.056 268,7

5 9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 8.652 5.425 1’40.476 277,6 1’39.609 272,7

6 7 11 L. BAZ FRA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 20 10.414 1.762 1’40.558 274,8 1’39.322 270,0

7 13 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 12.294 1.880 1’40.494 272,0 1’40.092 266,0

8 12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 20 12.384 0.090 1’40.731 276,2 1’40.081 267,3

9 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 13.478 1.094 1’40.758 272,0 1’38.539 268,0

10 10 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 15.594 2.116 1’40.866 270,7 1’39.747 263,4

11 8 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 24.783 9.189 1’40.482 272,7 1’39.423 268,0

12 15 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 26.917 2.134 1’41.333 272,7 1’40.206 268,7

13 16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 27.252 0.335 1’41.225 269,3 1’40.367 266,7

14 14 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 20 30.594 3.342 1’41.448 272,7 1’40.121 264,7

15 20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 31.317 0.723 1’41.503 270,7 1’41.030 262,8

16 18 17 M. FRITZ GER IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 35.902 4.585 1’41.980 267,3 1’40.490 259,6

17 21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 48.269 12.367 1’42.223 266,7 1’41.255 259,6

18 19 9 A. MANTOVANI ITA Vince64 Kawasaki ZX-10RR IND 20 49.932 1.663 1’42.200 263,4 1’40.795 263,4

19 22 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 16 4 Laps 4 Laps 1’44.333 260,2 1’42.626 255,3

————————————————–Not Classified————————————————–

RET 11 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 12 8 Laps 1’41.543 269,3 1’40.023 267,3

RET 5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 4 16 Laps 1’40.422 272,7 1’38.860 271,4

RET 17 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 4 16 Laps 1’41.350 274,8 1’40.433 269,3

Questa la classifica mondiale superbike dopo gara-1:

TOPRAK RAZGATLIOGLU 424 YAMAHA

JONATHAN REA 418 KAWASAKI

SCOTT REDDING 355 DUCATI

MICHAEL RUBEN RINALDI 218 DUCATI

ANDREA LOCATELLI 214 YAMAHA

ALEX LOWES 199 KAWASAKI

MICHAEL VAN DER MARK 181 BMW

TOM SYKES 167 BMW

GARRETT GERLOFF 164 YAMAHA

ALVARO BAUTISTA 153 HONDA

Scott Redding potrebbe essere un cliente scomodo in gara-2. Il passo mostrato nel finale è stato mostruoso e conforme a quello di Razgatlioglu e Rea.

Razgatlioglu grazie a questa gara-1 si porta a più sei nei confronti di Rea ed aumenta il vantaggio in vista di gara-2.

Razgatlioglu sembra quasi imbattibile. Nel warm-up e in qualifica sembrava più in difficoltà il turco che invece in gara ha fatto ancora una volta in cannibale.

Molto bravo Axel Bassani che giunge in ottava posizione. Peccato per Rinaldi che è caduto a inizio gara e poteva giocarsi qualcosa di importante.

Seconda posizione per Rea, Redding acciuffa il podio nel finale, un grande Andrea Locatelli è quarto!

RAZGATLIOGLU VINCEEEEEEEE!!!!! QUATTORDICESIMA VITTORIA IN CARRIERA IN SUPERBIKE!!

ULTIMO GIRO PASSA REDDING!!! All’interno sfrutta il calo dell’italiano.

ULTIMO GIRO Appaiati Redding e Locatelli!!

-2 Redding a due decimi!! SPETTACOLO IN QUESTO FINALE!!

-2 Redding si è svegliato! Il britannico ha alla portata la terza posizione. Deve stringere i denti Locatelli.

-3 OCCHIO A REDDING!! Ha recuperato quasi un secondo in due giri rispetto a Locatelli! L’inglese vuole il podio!

-3 Intorno agli otto decimi il divario tra Razgatlioglu e Rea.

-4 Loris Baz è sesto! Bravissimo il francese con la sua Ducati!

-4 Ritmo infernale di Razgatlioglu: le Yamaha stanno andando fortissimo!

-5 Sei decimi tra Razgatlioglu e Rea: aumenta il margine.

-5 Locatelli ha oltre un secondo di vantaggio nei confronti di Redding e si sta assicurando il podio.

-6 Rea si deve inventare un numero per provare a sovvertire l’inerzia di questa gara.

-6 E Razgatlioglu prova a scappare via!! Ha messo quattro decimi rispetto a Rea!

-7 E adesso Rea deve reagire: nella classifica mondiale sarebbe dietro di sei punti rispetto al rivale.

-7 PASSA!!! E’ PASSATO!!! STACCATONA DI RAZGATLIOGLU PER LA PRIMA POSIZIONE!!

-8 Si stacca il manubrio a Mercado! L’argentino si deve fermare! Pazzesco!

-8 Continua l’elastico fra i due leader, ancora Razgatlioglu non azzarda l’attacco, tenendosi i colpi per gli ultimi giri.

-9 Bel giro per Alex Lowes che adesso è nono. L’inglese sta venendo fuori alla distanza.

-9 Poco più di due decimi il vantaggio di Rea su Razgatlioglu. Locatelli ad un secondo e mezzo.

-10 Grande gara fin qua di Locatelli che sta mantenendo questo podio in maniera davvero attenta e matura. Ricordiamo che questo centauro è al primo anno in Superbike, ma sta già palesando un grande rendimento.

-11 Continua l’elastico tra Rea e Razgatlioglu: il turco torna nuovamente sotto.

-11 Bautista è velocissimo da dietro e recupera quattro decimi su Redding!

-12 Haslan e Lowes continuano nelle loro difficoltà e sono nono e decimo.

-12 Gara davvero livellata ed equilibrata fino a questo momento: in quattro possono vincere la gara e i distacchi sono risicati.

-13 Rea ha preso un po’ più di margine rispetto a Razgatlioglu e può respirare almeno per qualche minuto.

-13 Grazie a questo contatto sono tornati da dietro Locatelli e Redding: la lotta per la vittoria diventa a quattro.

-14 SI TOCCANO REA E RAZGATLIOGLU!!! Il turco stava passando all’interno e il britannico chiude, toccando il suo rivale. Si è rischiato un patatrack!

-14 Un decimo più veloce di Rea, Razgatlioglu! Il turco ancora non attacca, ma sembra averne per passare davanti al britannico.

-15 Cade anche Samuele Cavalieri: fuori un altro italiano da questa gara-1.

-15 Haslam si mette dietro anche a van der Mark: l’olandese è sesto.

-16 Bautista ha passato Haslam per la quinta posizione. Razgatlioglu rosicchia qualcosa su Rea.

-16 RINALDI PER TERRA!! NEL CAMBIO DI DIREZIONE FRA CURVA 2 E 3! Poteva essere ghiotta l’occasione per il pilota italiano!

-17 Sempre appaiati Rea e Razgatlioglu. Ci aspetta un duello all’ultimo sangue tra questi due campioni.

-17 Rinaldi sta facendo tanta fatica a tenere il passo di Redding e si deve guardare alle spalle perché sta arrivando la Honda di Haslam.

-18 1:39.837 per Jonathan Rea che fa il giro veloce. Redding invece si sta riportando su Locatelli.

-18 Sta soffrendo Alex Lowes in questo inizio di gara: da secondo è addirittura decimo. Si fa sentire il problema alla mano.

-19 Redding passa Rinaldi per la quarta posizione! Locatelli prova a riaccodarsi al gruppo dei primi.

-19 Rinaldi è quarto, dietro a Locatelli. Redding quinto.

-20 ALL’INTERNO REA!!! CHE SORPASSO! Il britannico passa ed è in testa!

-20 Grande partenza per Razgatlioglu! Molto bene anche Locatelli che ha guadagnato tre posizioni in partenza ed è addirittura terzo.

SI PARTE!!!!! SI SPEGNE IL SEMAFORO!

11.00 Comincia il giro di ricognizione! Quasi tutto pronto ormai per la partenza.

10.58 In Superbike non ci sarà una moto, quella di Isaac Vinales cugino di Dean Berta. Un lutto che ha colpito tutta la famiglia Vinales e del motociclismo quello dello sfortunato quindicenne spagnolo.

10.55 Alle 9.00 si è disputato il warm-up, questi i risultati con Rinaldi particolarmente pimpante:

1 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’39.668 8 159,758 274,8

2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’39.760 0.092 0.092 9 159,611 273,4

3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’39.829 0.161 0.069 9 159,501 270,7

4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’39.880 0.212 0.051 9 159,419 271,4

5 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’40.101 0.433 0.221 8 159,067 272,0

6 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’40.127 0.459 0.026 9 159,026 270,0

7 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’40.187 0.519 0.060 8 158,931 273,4

8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’40.237 0.569 0.050 9 158,852 268,7

9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’40.288 0.620 0.051 9 158,771 274,1

10 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’40.331 0.663 0.043 9 158,703 273,4

11 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’40.337 0.669 0.006 9 158,693 272,7

12 11 L. BAZ FRA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’40.340 0.672 0.003 9 158,688 273,4

13 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’40.869 1.201 0.529 9 157,856 268,7

14 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’40.889 1.221 0.020 9 157,825 272,7

15 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.136 1.468 0.247 9 157,439 268,0

16 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’41.512 1.844 0.376 8 156,856 270,7

17 17 M. FRITZ GER IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’41.517 1.849 0.005 9 156,849 265,4

18 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’41.549 1.881 0.032 9 156,799 266,0

19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’42.213 2.545 0.664 9 155,781 266,7

20 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.544 2.876 0.331 9 155,278 261,5

10.52 Possono essere protagonisti anche Michael Ruben Rinaldi e Andrea Locatelli che partono rispettivamente quinto e sesto dietro a Scott Redding, quarto. Si prevede una gara piuttosto aperta ad ogni tipo di sviluppo.

10.49 Proseguirà la serrata lotta per il Mondiale: solo un punto separa il turco Razgatlioglu (399) e il britannico Rea (398). Il turco parte dalla pole position, il britannico dalla terza posizione. Dalla seconda piazza scatterà la Kawasaki di Alex Lowes.

10.46 Si corre su un circuito storico come quello di Jerez de la Frontera che ha fatto la storia della MotoGp negli anni con gare roventi e in passato ha ospitato anche l’automobilismo.

10.43 Si torna in pista, si cerca di tornare alla normalità, ma i pensieri e la mente sono chiaramente rivolti a quello che è accaduto ieri: Dean Berta Viñales, 15enne cugino di Maverick, si è spento nella giornata ieri dopo una caduta nella categoria SSP300.

10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gp di Spagna, tappa valevole per il Mondiale Superbike 2021.

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Spagna valido per il Mondiale Superbike. Si gareggia a Jerez de la Frontera, circuito che ha fatto la storia non solo nelle moto, ma anche nell’automobilismo. Ieri, però, è arrivato il grande dolore.

Un dolore, quello della morte di Dean Berta Viñales, molto forte soprattutto se si considera la giovane età, 15 anni, del cugino del pilota MotoGP Maverick. A causa del tragico evento tutta la giornata odierna è stata rimodulata, con gara-1 prevista per le ore 11:00 e gara-2 per le 14:00.

A livello sportivo, resta viva la lotta tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, che nella classifica mondiale sono divisi da un unico punto. A seguito della dipartita di Viñales, però, la Superpole Race ieri non si è svolta. Partirà Razgatlioglu dalla pole position quest’oggi.

Terzo posto per Rea; tra di loro c’è la Kawasaki di Alex Lowes. Miglior italiano Michael Ruben Rinaldi, che scatterà dalla quinta piazza davanti ad Andrea Locatelli. Oltre la decima posizione tutti gli altri piloti tricolori.

Gara-1 e gara-2 si terranno rispettivamente alle ore 11:00 e 14:00. Buon proseguimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport.

