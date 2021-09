LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: Razgatlioglu fa sua la superpole! Dalle 14.00 gara-1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11:43 Appuntamento alle 14:00 con la diretta di Gara 1. A più tardi!

11:41 La classifica al termine della Superpole:

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’38.512

2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’38.539

3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’38.614

4 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’38.661

5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’38.860

6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’39.056

7 11 L. BAZ FRA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’39.322

8 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.423 0.911

9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.609 1.097

10 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’39.747

11 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’40.023

12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’40.081

13 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’40.092

14 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’40.121

15 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’40.206

16 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’40.273

17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’40.367

18 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’40.433

19 17 M. FRITZ GER IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’40.490

20 9 A. MANTOVANI ITA Vince64 Kawasaki ZX-10RR IND 1’40.795

21 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’41.030

22 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’41.255

23 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.626

11:35 Le parole di Razgatlioglu: “Sono sorpreso, non so nemmeno se sia un bene partire in pole. Forse avrei preferito partire secondo. Stanotte il team ha fatto un ottimo lavoro, sono felice che sia andata così bene“.

11:26 Sventola la bandiera a scacchi, e finisce dunque la Superpole con la zampata finale di Toprak Razgatlioglu, che di fatto beffa Lowes e Rea rubando la superpole con il suo unico colpo in canna.

11:25 RAZGATLIOGLU FENOMENALE! 1:38.512 ed è superpole!

11:24 SUPER LOWES, CHE TEMPO! 1:38.539, abbassa il suo precedente tempo di 3 decimi. Lo segue Rea, che ferma il cronometro in 1:38.735. Occhio perché manca all’appello Toprak Razgatlioglu, e può fare un solo tentativo.

11:22 Lowes traina Rea e anche Vinales in pista. Il britannico continua ad abbassare il suo tempo, cerca il record della pista ma occhio perché anche Rea migliora e non di poco.

11:20 Pioggia di caschi rossi e arancioni. Rinaldi sale in terza posizione, 1:39.368 il suo tempo quando mancano 5 minuti alla bandiera a scacchi.

11:18 La regia internazionale inquadra Lowes, che è fermo ai box. Il britannico ha una frattura a un metacarpo della mano sinistra, ma nonostante tutto riesce a essere il più veloce di tutti.

11:16 Redding stacca in maniera molto violenta e fa scodare molto il suo posteriore. Per fortuna il britannico riesce a tenere la moto in pista, ma di sicuro questo non farà bene al suo tempo.

11:15 Arrivano i primi tempi cronometrati, si parla di 1:38.730 per Lowes, 1:38.736 per Rea, 1:39.368 per Locatelli e 1:39.489 per Rinaldi.

11:12 Praticamente tutti in pista i piloti, fermi ai box soltanto Cavalieri e Ponsson.

11:10 SEMAFORO VERDE, 15 minuti per trovare il tempo e cercare di conquistare la pole position.

11:03 Sole nel cielo di Jerez de la Frontera. Il circuito è lungo 4423 metri e conta ben 13 curve, di cui 5 a destra e 8 a sinistra. Il tempo più basso in Superpole è di 1:38.247 fatto segnare da Rea nel 2019.

11:00 Finalmente ci siamo: tra pochissimo sarà la volta della Superpole per i centauri della Superbike. 15 minuti a disposizione per cercare il tempo, al termine dei quali non si potrà più tornare indietro.

10:58 Sarà il rientrante Eugene Laverty a sostituire il britannico in sella alla BMW. Il centauro irlandese fa dunque il suo ritorno nella categoria per sostituire l’infortunato collega.

10:55 Tra gli assenti illustri di questa decima tappa troviamo Tom Sykes, vittima di una brutta caduta nella precedente tappa del mondiale, in cui ha rimediato una commozione cerebrale e, di conseguenza, l’unfit to race.

10:53 Nell’attesa approfittiamo per ricordare che stiamo per assistere al secondo round di fila in terra spagnola per le derivate di serie della Superbike. Il nono round del mondiale si è corso a Barcellona, al Circuit de Catalunya, con la denominazione di Gran Premio di Catalogna.

10:49 Ci avviciniamo sempre più al via della Superpole dal circuito Angel Nieto di Jerez.

10:45 Questa la classifica mondiale al momento:

TOPRAK RAZGATLIOGLU 399 JONATHAN REA 398 SCOTT REDDING 339 MICHAEL RUBEN RINALDI 218 ANDREA LOCATELLI 201 ALEX LOWES 192 MICHAEL VAN DER MARK 172 TOM SYKES 167 GARRETT GERLOFF 158 ALVARO BAUTISTA 142 AXEL BASSANI 132 CHAZ DAVIES 120 LEON HASLAM 95 LUCAS MAHIAS 44 KOHTA NOZANE 43 TITO RABAT 38 ISAAC VINALES 23 CHRISTOPHE PONSSON 22 JONAS FOLGER 14 EUGENE LAVERTY 14 LEANDRO MERCADO 11 MARVIN FRITZ 6 SAMUELE CAVALIERI 4 LORIS CRESSON 3 ANDREA MANTOVANI 2 LUKE MOSSEY 2

10:43 C’è un sole che spacca le pietre a Jerez. Al momento in pista ci sono i piloti della Supersport 600, ma tra poco sarà il turno della Superbike, e sarà emozione pura a suon di giri veloci

10:40 Un cordiale saluto a tutti i nostri lettori. Tra 20 minuti andrà in scena il primo atto odierno dello spettacolo della Superbike. Pronti per le emozioni della Superpole.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della Superpole e di Gara 1 del Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale Superbike. Dopo le emozioni della scorsa settimana e i tempi in continua evoluzione nella giornata di ieri, siamo pronti a emozionarci ancora!

Nella giornata di ieri l’uomo da battere è stato senza dubbio Jonathan Rea, sempre costante nelle prove libere, che è sempre stato nelle posizioni di testa. Molto bene anche Michael Ruben Rinaldi, che ha seguito a ruota il britannico per soli 4 decimi durante le FP2. Toprak Razgatlioglu invece rappresenta una mezza incognita: il turco è stato il più veloce nelle FP1, ma nelle Libere 2 si è dovuto accontentare del settimo tempo.

Alle 11.00 è previsto il via della Superpole, mentre Gara 1 è in programma per le 14.00. Emozioni assicurate anche oggi, come sempre con il mondiale Superbike. Buon divertimento con la nostra Diretta Live.