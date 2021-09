LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 3, USA-Europa 14,5-6,5. Vittoria americana nettissima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.39 Collin Morikawa, dopo aver vinto l’Open è il simbolo (insieme probabilmente soprattutto a Schauffele e Cantlay) di questa annata magica per gli Stati Uniti. Ed è giusto che sia arrivato da lui il putt decisivo.

22.36 Hovland non imbuca da lontano alla 17, è ufficialmente finita. Gli USA vincono la 43esima Ryder Cup! A pieno merito.

22.34 Stiamo ancora lottando su più fronti, ma solamente per salvare il punteggio, che si preannuncia in ogni caso il più pesante della storia con l’Europa unita.

22.31 Morikawa con un rimbalzo molto fortunato mette la palla quasi data al par 3 della 17, di fatto la Ryder finisce qui perchè il mezzo punto è ormai assicurato.

22:28 – Birdie di Dustin Johnson, che si issa a 2UP contro Casey. I golfisti padroni di casa continuano imperterriti a giocare un golf d’attacco. Thomas, 4 UP su Hatton, sbaglia un comodo putt che poteva consegnare agli USA la Ryder Cup.

22:26 – Stati Uniti 14 – Europa 6, manca ormai soltanto mezzo punto alla compagine di Stricker. I tifosi americani sono pronti ad esplodere di gioia.

22:21 – I match conclusi finora:

Xander Schauffele – Rory McIlroy 3&2 (16)

4&2 (16) Patrick Cantlay – Shane Lowry

4&3 (15) Scottie Scheffler – Jon Rahm

3&2 (16) Bryson DeChambeau – Sergio Garcia

22:18 – In coppia Rahm e Garcia sono stati implacabili, mentre in questi match singoli hanno lasciato due punti per strada. I due iberici non hanno confermato quanto di buono mostrato venerdì e sabato. DeChambeau porta dunque il quattordicesimo punto ai padroni di casa. Sconfitto Sergio Garcia.

22:13 – Gran putt alla 15 per Viktor Hovland. Il norvegese a questo punto riacciuffa Morikawa. Situazione di parità tra le due giovani stelle.

22:08 – Putt dalla lunga distanza per Koepka, che ritrova il vantaggio su Wiesberger. Bene Poulter, che sale 3UP su FInau.

22:05 – DeChambeau nuovamente 3UP a 3 buche dal termine. Altro mezzo punto assicurato per team USA, ma per il punto è questione di tempo.

22:00 – Poulter 2UP su Tony Finau, Hovland accorcia ad 1DOWN su Morikawa. L’Europa tenta di resistere il più a lungo possibile.

21:56 – Casey dimezza lo svantaggio su Johnson ad 1DOWN, anche Garcia rosicchia qualcosa a DeChambeau. L’americano guida il match per 2UP.

21:52 – Serve soltanto 1 punto e mezzo ai padroni di casa per alzare al cielo la Ryder Cup. DeChambeua, Morikawa e Johnson sono in vantaggio rispettivamente 3UP, 2UP e 2UP a poche buche dal termine dei rispettivi incontri.

21:49 – Manca il putt Hovland, che scivola a 2DOWN dopo la buca 13 contro Morikawa. Si concludono intanto altri due incontri, ed arrivano due punti pesantissimi per gli Stati Uniti. Cantlay piega Lowry, e Scheffler scuote l’ambiente con la clamorosa vittoria, peraltro mai in discussione, contro il numero uno del mondo Jon Rahm. USA13-Europa 6

21:44 – Stanno per arrivare due punti in rapida successione per gli Stati Uniti. Lowry ha alzato bandiera bianca nonostante i tentativi di rientro su un ottimo Cantlay, mentre Rahm oggi non ha fatto valere la legge del più forte.

21:38 – Con 10 minuti di ritardo McIlroy si aggiudica il primo incontro della giornata. Rory riscatta parzialmente le cattive prove del weekend sconfiggendo Xander Schauffele. L’Europa trova il punto del 6 ad 11, ma la valanga statunitense sta per abbattersi.

21:35 – Sussulti europei. Rahm accorcia a 2DOWN con Scheffler, Hovland approfitta di uno dei rari errori di Morikawa e si avvicina ad 1DOWN.

21:31 – Grandissimo birdie di Fleetwood alla 7. Tommy recupera su Spieth ed è adesso 1DOWN. Sprazzi di orgoglio da parte dell’Europa, mentre Cantlay non sbaglia il putt alla 15 e vola 3UP su Lowry.

21:29 – La leaderboard si tinge praticamente tutta di rosso, con vaghi ricordi di blu. Gli USA stanno scappando via definitivamente grazie al suo dream team.

21:25 – McIlroy sbaglia un comodissimo putt e si resta 3UP dopo la buca 15. Intanto Justin Thomas trova un putt clamoroso salendo a 3UP su Hatton.

21:22 – Garcia accorcia a 2DOWN su DeChambeau, mentre Rory McIlroy si avvia a concludere il primo match di giornata.

21:18 – 2DOWN e 4 buche da giocare per Shane Lowry. Si mette male anche per l’irlandese.

21:15 – Salgono inesorabilmente a nove gli incontri con i padroni di casa in vantaggio, uno in parità, e solamente due quelli che sorridono in questo momento all’Europa. Situazione davvero molto difficile, e facce che iniziano a far trapelare scoramento.

21:13 – Gesto di stizza di Rahm che probabilmente è stato disturbato durante il backspin del tee shot della 13. Lo spagnolo deve rimanere concentrato per rientrare definitivamente su Scheffler.

21:10 – Rahm riduce lo svantaggio a 3DOWN a 6 buche dal termine. Morikawa con un bel putt risale a 2UP su Hovland.

21:08 – Torna 3UP McIlroy, che trova uno dei rari putt del fine settimana. Questo incontro è alla buca 15, prossimo alla conclusione. Sfortunato Hovland, vicinissimo al birdie alla 10.

21:05 – Sette i match con gli Stati Uniti in vantaggio, tre quelli con golfisti europei al comando, due le contese in parità.

21:02 – Ora o mai più. Ultima chiamata per Jon Rahm, che con un ottimo tee shot alla 12 deve iniziare a macinare birdie.

20:58 – Dustin Johnson torna avanti 1UP su Casey, Garcia con un numero salva la buca, mentre sprofonda Jon Rahm. L’iberico sbaglia ancora alla 11 e scivola 4DOWN contro un ottimo Scheffler.

20:55 – Schauffele accorcia a 2DOWN su McIlroy quando mancano 5 buche. Lowry ringrazia gli errori di Cantlay ed è ora solo a 1DOWN. L’Europa cerca di risalire, ma mancano gli acuti di Rahm.

20:52 – SI può riaprire l’incontro di Lowry. Approccio decisamente sbagliato alla 12 per Cantlay, ed opportunità per l’irlandese di dimezzare lo svantaggio.

20:48 – Leaderboard inclemente verso team Europe. Primi cinque match fondamentali, che sono ormai nella seconda metà del giro, ed il solo McIlroy ad essere in vantaggio.

20:44 – Ancora DeChambeau! Gran putt dell’americano che si invola a 3UP contro Sergio Garcia. Scheffler imbuca e trova il par alla 10. Rahm insegue sempre a 3DOWN.

20:40 – Paul Casey approfitta dell’errore di Johnson e riporta l’incontro in parità dopo la buca 7. Pari alla 12 tra McIlroy e Schauffele, con l’europeo che rimane 3UP.

20:36 – La situazione attuale:

Xander Schauffele – Rory McIlroy 3UP

2UP Patrick Cantlay – Shane Lowry

3UP Scottie Scheffler – Jon Rahm

2UP Bryson DeChambeau – Sergio Garcia

2UP Collin Morikawa – Viktor Hovland

1UP Dustin Johnson – Paul Casey

Pari Brooks Koepka – Berndt Wiesberger

Tony Finau – Ian Poulter 1UP

2UP Justin Thomas – Tyrrell Hatton

Harris English – Lee Westwood 1UP

1UP Jordan Spieth – Tommy Fleetwood

Pari Daniel Berger – Matthew Fitzpatrick

20:32 – Bene McIlroy, che vola 3UP prima della buca 12. Accorcia le distanze finalmente Lowry, che si aggiudica la 10 ed è 2DOWN contro Cantlay.

20:30 – Sei i match guidati in questo momento da team USA, 5 quelli che vedono al comando golfisti europei, uno il duello attualmente in parità.

20:26 – Morikawa on fire. L’americano da 2DOWN in 4 buche si issa a 2UP nel suo match. Scheffler pareggia la 9 e guida a 3UP l’incontro con Rahm.

20:22 – Continua a comandare Scottie Scheffler. Uno dei giocatori invitati da Stricker, che sul PGA Tour non ha vinto alcun torneo in stagione, sta mettendo alle strette il numero uno Rahm.

20:17 – Birdie di McIlroy alla 10 e Rory che si riporta in vantaggio 2UP su Schauffele. Occasione sprecata invece da Lowry, che non concretizza un possibile birdie e resta 3DOWN contro Pat Cantlay.

20:14 – DeChambeau torna 2UP su Sergio Garcia, Morikawa guadagna tre buche consecutive con Hovland e passa avanti 1UP sul norvegese.

20:09 – Tutti i 24 golfisti partecipanti alla Ryder Cup sono sparsi lungo il percorso. Si entra nel vivo della giornata conclusiva. Situazione in evoluzione, al momento regna l’equilibrio.

20:04 – McIlroy pareggia la 9 con il par e resta avanti 1UP. Gran putt di Cantlay, che si salva alla 8 e continua a guidare 3UP su un mai domo Lowry.

20:01 – Bogey per Hovland alla 5, e match contro Collin Morikawa che ritorna in parità. Difficoltà per Garcia alla 6, mentre è partito fortissimo Justin Thomas. L’americano è 2UP dopo le prime due buche nei confronti di Tyrrell Hatton.

19:58 – Basterebbe poco per mettere pepe a quest’ultima giornata di Ryder Cup. La discriminante principale sembra essere la rimonta di Jon Rahm.

19:53 – Proiezione attuale USA 16 – Europa 9. Ricordiamo che ai padroni di casa bastano 3,5 punti per riacciuffare la Ryder Cup.

19:49 – Scheffler e Rahm pareggiano alla buca 6 ma lo spagnolo sta però finalmente alzando il livello di gioco. Lowry resta 3DOWN con Cantlay, Garcia accorcia ad 1DOWN su DeChambeau.

19:45 – DeChambeau in acqua, Garcia ne può approfittare per ridurre il gap di 2DOWN. Gran numero di Koepka che dopo il bogey alla 1, piazza due birdie. Wiesberger risponde alla 3 e si resta in parità.

19:41 – Rahm finalmente accorcia le distanze e si trova 3DOWN contro Scheffler dopo un avvio da KO. Intanto Koepka pareggia i conti con Wiesberger dopo due buche.

19:37 – Si mette male il match per Shane Lowry, con Cantlay avanti 3UP alla buca 6. McIlroy cede una buca ed il vantaggio del nordirlandese si dimezza ad 1UP. Situazione critica per l’Europa

19:33 – La situazione dopo un’ora e mezza di match singoli.

Xander Schauffele – Rory McIlroy 2UP

2UP Patrick Cantlay – Shane Lowry

4UP Scottie Scheffler – Jon Rahm

1UP Bryson DeChambeau – Sergio Garcia

Collin Morikawa – Viktor Hovland 2UP

Pari Dustin Johnson – Paul Casey

Brooks Koepka – Berndt Wiesberger 1UP

19:27 – Rahm può limare lo svantaggio alla 5. Lo spagnolo deve dare la svolta alla giornata europea. McIlroy è sempre 2UP alla 7. Bene il nordirlandese.

19:24 – 2UP Cantlay su Lowry. Sette match in corso. In tre è avanti l’Europa, in altrettanti gli Stati Uniti, pareggio in quello appena iniziato tra Johnson e Casey.

19:20 – Buca d’esordio per Brooks Koepka e Berndt Wiesberger. Altro piccolo errore di Rahm, in difficoltà con il tee shot della 5. Il numero uno del mondo è irriconoscibile.

19:17 – Hovland imbuca un bel putt e vola 2UP su Morikawa. Garcia accorcia le distanze e si trova 1DOWN contro DeChambeau al tee della buca 4.

19:14 – Che avvio quello di Viktor Hovland. Il giovane norvegese di pura classe trova uno splendido approccio alla due. 4UP Scheffler contro Rahm, clamoroso.

19:10 – McIlroy salva la parità alla 5 con un putt da fenomeno. Il nordirlandese resta 2UP ed è il più ispirato della truppa europea. Rahm vicinissimo al 4DOWN contro uno scatenato Scheffler.

19:06 – DeChambeau 2UP su Garcia, Cantlay ribalta la situazione e va 1UP su Lowry. Iniziano il duello anche Dustin Johnson e Paul Casey.

19:03 – Rahm 3DOWN dopo tre buche. Avvio shock per l’iberico. Errore per McIlroy, che va in acqua alla 5 e rischia di vedersi ridurre il margine di vantaggio nei confronti di Schauffele.

19:00 – Morikawa manca il par nella buca d’apertura e consegna il 1UP ad Hovland. Spagnoli in difficoltà, con Scheffler che continua ad impensierire e non poco Rahm.

18:57 – Errore di Morikawa alla uno, forse il primo del talentuoso americano nel corso dell’intero weekend. Rahm trova il bunker alla tre. Per ora lo spagnolo è lontano parente di quello ammirato ieri e venerdì.

18:53 – Bogey di Schauffele, ed un ottimo McIlroy si porta sul 2UP. A breve la partenza del quinto incontro tra Collin Morikawa e Viktor Hovland.

18:52 – Scheffler approfitta dell’avvio sornione del numero uno del mondo e vola 2UP dopo le due buche di avvio. Gli Stati Uniti vogliono chiudere subito la contesa e festeggiare nel primo pomeriggio.

18:50 – Cantlay con un ottimo putt ritrova la parità riagguantando Lowry al termine della buca numero tre. Nel frattempo Rahm sembra sottotono, solamente par al par 5 della due.

18:46 – DECHAMBEAU! Buca perfetta, due colpi per chiudere la uno. Incredibile avvio dello statunitense, che mette subito la testa avanti contro Garcia.

18:43 – Lowry, stavolta l’irlandese trova il putt del vantaggio. Europa avanti in due dei quattro match iniziati, con McIlroy che pareggia la tre e resta 1UP.

18:40 – Che avvio per DeChambeau! 315 yard di volo e green trovato con il tee shot del par 4 della uno. Pubblico in delirio.

18:37 – 1UP per Schffler contro Rahm, che paga un approccio davvero corto. Ora il tee shot inaugurale dell’altro iberico Garcia.

18:35 – Gli europei sono partiti con le idee chiare. Attaccare, cercare sempre il birdie e mettere pressione agli statunitensi. Nuova occasione per Lowry alla due. intanto inizia il duello tra Bryson DeChambeau e Sergio Garcia.

18:30 – Schauffele si salva con un putt dalla media distanza alla buca 2. McIlroy resta dunque 1UP. Ora i tee shot del par 3 della tre.

18:26 – Peccato per Lowry, che pareggia la uno. Magia di Cantlay, bravo ad uscire dal bunker e salvare incredibilmente il par.

18:23 – Anche per Cantlay errore alla buca 1, che dovrà salvarsi dal bogey. Lowry potrebbe dunque accontentarsi del par per passare in vantaggio. Arrivano intanto in zona tee Rahm e Scheffler.

18:18 – Davvero fluido McIlroy in questo avvio. Il nordirlandese sembra essersi scrollato di dosso la tensione, mentre l’avversario americano, fino ad oggi impeccabile, sente il peso del primo match.

18:14 – Birdie per McIlroy, regalo di Schauffele che manca un comodo putt da due metri. 1UP Rory, pizzico di pressione per gli Stati Uniti.

18:10 – Il drive più lungo della settimana è stato piazzato proprio da McIlroy. Secondi colpi, Schauffele già sente odore di birdie. A breve spazio ai tee del secondo match tra Lowry e Cantlay.

18:07 – Tee shot della uno per entrambi, che piazzano un paio di bombe trovando quasi il green. Si inizia forte.

18:04 – Ci siamo! I tifosi sono caldi come sempre, presentati McIlroy e Schauffele. Che inizi lo spettacolo!

17:54 – Dieci minuti ed inizierà lo spettacolo. McIlroy all’assalto di Schauffele, che ha già portato al team USA la bellezza di tre punti. Serve un sussulto d’orgoglio dell’ex numero uno del mondo.

17:45 – Alle 18 e 15 via al match tra Patrick Cantlay e Shane Lowry, con l’irlandese che ieri ha suonato la carica per il team guidato da Harrington. Terzi a tastare il percorso sito ad Haven (Wisconsin) saranno alle 18 e 26 Scottie Scheffler e Jon Rahm. Il numero uno del mondo ha portato 3,5 punti su 4 a disposizione negli incontri in cui si è disimpegnato. Da questi primi tre duelli si capirà se l’Europa può ambire al clamoroso rientro.

17:40 – Ben trovati amici di OA Sport nella DIRETTA LIVE della terza giornata di Ryder Cup 2021 dedicata ai match play singoli. L’Europa tenta la disperata rimonta e dovrà dare tutto nei primi duelli che inizieranno poco dopo le ore 18. Si parte dall’11-5 in favore dei padroni di casa, e con il primo incontro che vedrà opposti Schauffele e Rory Mcilroy. Il nordirlandese deve battere necessariamente un colpo dopo le deludenti prove nei match di coppia.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e decisiva giornata della Ryder Cup 2021, di scena al Whistling Straits Golf Course di Sheboygan, Wisconsin, USA. Gli Stati Uniti si trovano in una situazione di grande vantaggio nella fattispecie odierna.

Dal 2016 la formazione americana non trova la vittoria in Ryder, e fino ad ora si è comportata benissimo: due giorni di foursome ed uno di fourball sono finiti in modo netto in favore dei capitanati da Steve Stricker, mentre invece c’è stata molta più lotta, con annesso equilibrio, nei fourball del sabato.

Fino ad ora l’Europa si è retta sostanzialmente sulle spalle dei soli Jon Rahm e Sergio Garcia: il duo spagnolo ha saputo ripercorrere le orme di quando Seve Ballesteros e Josè Maria Olazabal giocavano assieme, rendendo la vita difficilissima a tutti i loro avversari. Anche Viktor Hovland e, ieri, Shane Lowry hanno avuto i loro più che validi momenti.

Nel caso in cui fossero gli americani a confermare il vantaggio, va ricordato come sono in tre (più Phil Mickelson che ora è vicecapitano) i reduci dell’ultima vittoria in quel di Hazeltine: Dustin Johnson, Brooks Koepka e Jordan Spieth.

La terza giornata della Ryder Cup 2021 inizierà alle ore 18:05 italiane con il primo match singolo dei 12 in cui tutti e 24 i giocatori saranno in campo. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

