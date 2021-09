LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 2, USA-Europa 9-3, equilibrio nei fourball

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23:22 – Sale il livello di Finau, che imbuca il putt e dimezza lo svantaggio ad 1UP nei confronti di Lowry ed Hatton. L’Europa man mano vede ridursi le speranze al lumicino, serve una reazione immediata di tutte le coppie del Vecchio Continente.

23:19 – Tee shot da incubo alla 12 per la coppia tutta iberica. Bunker sia per Garcia che per Rahm e gli americani Koepka/Spieth possono andare dritti ad aggiudicarsi la buca.

23:16 – Birdie da fenomeno di DeChambeau alla 10 che da sinistra imbuca un putt dalla lunga distanza, Hovland non replica ed il match torna in pareggio.

23:13 – Patta alla buca 11 tra Koepka/Spieth e Rahm/Garcia, stesso risultato alla 12 tra Finau/English e Lowry/Hattonn. Le coppie europee restano avanti rispettivamente 1UP e 2UP.

23:10 – Grande giocata di Scheffler alla 10 che si divincola da una difficile situazione e si piazza in zona birdie. Intanto Rahm sfiora un clamoroso birdie fuori green alla 11.

23:08 – Morikawa va sotto il green alla 9, e dunque c’è speranza per l’unico team europeo in svantaggio di accorciare le distanze.

23:04 – Grande occasione sciupata da Hatton che manca un comodo putt alla 12 e non infligge un nuovo pesante colpo agli sfidanti americani. La coppia Hatton/Lowry resta dunque 2UP, mentre Poulter e McIlroy cercano riscatto alla 9.

22:59 – Bene Fleetwood/Hovland, che vanno avanti 1UP aggiudicandosi la 9 nei confronti di Scheffler e DeChambeau. Sprofondano Poulter e McIlroy, 3DOWN contro Johnson ed uno spietato Morikawa dopo la buca 8.

22:55 – Ottimo Tyrrell Hatton. L’inglese trova il birdie alla 11 e si porta con Lowry avanti 2UP su Finau/English.

22:53 – Che pasticcio di Rahm. Lo spagnolo sborda a sinistra un putt da tre metri, Koepka non perdona. Birdie alla 8, birdie alla 10 per Brooks, e la coppia americana da 3DOWN accorcia ad 1DOWN.

22:49 – Koepka risponde, e cerca di pareggiare la buca. Condizioni del vento molto variabili, sembrava essersi calmato, ora le raffiche si fanno sentire e non poco.

22:48 – Gran colpo di Rahm, che con estrema morbidezza attacca la 10 posizionandosi ad un passo dal birdie.

22:44 – Non è la Ryder Cup di Rory McIlroy. Il nordirlandese continua a non supportare al meglio il team guidato da Harringron, e nel fourball insegue 2DOWN Johnson e Morikawa assieme al compagno di squadra Poulter.

22:41 – Tee shot della 10 per Koepka/Spieth e Rahm/Garcia. Primo colpo davvero complicato per tutti, ma il numero uno del mondo sembra il meglio piazzato.

22:37 – Ricapitoliamo la situazione attuale.

Tony Finau/Harris English–Shane Lowry/Tyrrell Hatton 1UP

Brooks Koepka/Jordan Spieth–Jon Rahm/Sergio Garcia 2UP

Pari Bryson DeChambeau/Scottie Scheffler–Tommy Fleetwood/Viktor Hovland

2UP Dustin Johnson/Xander Schauffele–Rory McIlroy/Ian Poulter

22:34 – Spieth manca il birdie alla 9, Garcia non ne approfitta. Primo match che resta 2UP in favore della coppia europea.

22:30 Morikawa trova il putt per il birdie, è buca vinta e dunque 2 Up nel match 4.

22:29 Putt per il par realizzato da McIlroy alla 7.

22:29 Tanti dubbi per Rahm sul secondo colpo, e infatti da non convinto spedisce la palla in bunker. Hatton, intanto, riesce a trovare un gran secondo colpo alla 10! E forse si mette finalmente in partita.

22:26 Garcia piazza un bel secondo colpo alla 9! Non lontano dalla buca.

22:25 Lungo il putt di McIlroy alla 7.

22:23 Gran botta di English che va nel bunker sotto il green, posizione che non è neppure male.

22:22 Lowry in rough alto alla 10, dalla posizione in cui si trova avrà un approccio veramente molto difficile. Ed è forse il suo primo vero errore. Finau, invece, si piazza davanti al green.

22:20 McIlroy alla 7 cerca il solito trucco della palla battuta a sinistra. Alla 9, invece, Rahm va a centro fairway mentre Garcia si è portato verso sinistra.

22:19 Adesso il vento inizia a dare un certo fastidio alla 9, proprio mentre Garcia vorrebbe tirare il tee shot.

22:18 Morikawa è su una nuvola in questo momento, alla 7 altro spaventoso tee shot che gli procurerà un quasi certo birdie.

22:17 Pareggia la buca Scheffler, qui si ritorna 1 Up USA.

22:16 Splendido birdie di Spieth alla 8, tornano 2 Down gli USA qui.

22:15 Putt per il par realizzato da Lowry, rimangono 1 Up dopo la 9 lui e Hatton (o meglio, lui da solo vista la temporanea inconsistenza dell’inglese).

22:14 Sbaglia a sinistra il putt Hovland.

22:14 Alla 7 Fleetwood non imbuca il putt per il par, mentre Finau dal bunker alla 9 trova un altro dei suoi colpi per poter salvare il par.

22:12 Si conferma nei fatti la buca persa dall’Europa (e infatti è concessa visto che Morikawa aveva putt per l’eagle) alla 6. Tornano 1 Up gli americani nel match 4.

22:10 Spinge troppo forte Hovland alla 7, dopo che Fleetwood si era tirato fuori da situazione complicata. Poulter non riesce intanto a trovare un complesso putt alla 6.

22:09 Spieth invece piazza la palla in zona putt per il birdie.

22:08 Garcia finisce nel secondo taglio di rough nelle vicinanze del green. Dove entra Rahm, ma parecchio lontano.

22:07 Notevole secondo colpo alla 8 di Koepka. Si va a piazzare a pochi metri dalla buca.

22:06 Rough alto per Hatton, ad aver fatto meglio di tutti è Lowry che si era messo in difesa.

22:05 Hovland va esattamente dov’è Scheffler alla 7! Intanto English va a finire sotto le tribune alla 9, situazione che può favorire senza dubbio Lowry e Hatton (se questi tornerà di aiuto).

22:04 E anche Finau combina una cosa non bellissima alla 9 finendo nel bunker di fianco al green col secondo colpo.

22:03 DeChambeau esagera e finisce nel Lago Michigan! Rimane da solo Scheffler.

22:02 Bel rimbalzo preso da Scheffler alla 7, gli si piazza esattamente davanti al green.

22:01 Bordo green per Dustin Johnson, in questa buca possiamo già dare per certo il ritorno a 1 Up degli USA.

22:00 Monumentale Morikawa, semplicemente. Maestoso tee shot del due volte vincitore Major, andrà a fare il putt per l’eagle.

22:00 Non va malissimo a McIlroy, è in rough alto e questo è vero, ma il green è particolarmente vicino. Poulter invece è in zona cespuglio.

21:59 Di 6 parlando, finisce nell’erba alta Poulter. McIlroy dovrà vedersela, se non da solo, quasi.

21:57 E bravo anche Hovland a pareggiare la 6.

21:57 Situazione attuale

1 Up Tony Finau/Harris English–Shane Lowry/Tyrrell Hatton

2 Up Brooks Koepka/Jordan Spieth–Jon Rahm/Sergio Garcia

Pari Bryson DeChambeau/Scottie Scheffler–Tommy Fleetwood/Viktor Hovland

Pari Dustin Johnson/Xander Schauffele–Rory McIlroy/Ian Poulter

21:55 Sbaglia il putt corto alla 7, e dunque Rahm e Garcia sono 3 Up!

21:54 RAHMBO TIME! Jon Rahm piazza il birdie col lungo putt alla 7 che costringe ora Spieth a cercare di evitare il 3 Down!

21:53 Quasi miracolo di Koepka alla 7! Linea praticamente perfetta, sfiora un birdie da distanza enorme con palla sputata fuori dalla buca. Si salva l’Europa qui e si salva anche grazie a Lowry che alla 8 trova il putt per il par.

21:52 Johnson non riesce a pareggiare la buca con un lungo putt alla 5, è match pari! Finau non riesce a vincere la buca 8, putt piuttosto lungo anche qui.

21:50 Non male il putt lungo di Lowry alla 8, riesce a fermare la palla per un potenziale buon par. Ma il vero numero lo fa IAN POULTER, che piazza il gran birdie alla 5 con McIlroy che era in difficoltà!

21:48 Spieth riesce invece a trovare un’ottima posizione sfruttando la pendenza, putt piuttosto corto per lui, potrà cercare il birdie e (probabilmente) 1 Down.

21:46 Va un pochino più lungo Rahm, anche se a sinistra.

21:44 Garcia non riesce a trovare che un tee shot che arriva in green, ma a lunga distanza dalla buca alla 7.

21:41 Ma sbaglia anche Spieth da posizione più vicina, un vero e proprio salvataggio questo che lascia Rahm e Garcia 2 Up.

21:39 Sfiora il birdie Rahm alla 6, palla appena a sinistra. Altro potenziale sorriso americano qui.

21:37 Niente da fare per Fleetwood, ritorna la parità in questo confronto.

21:36 Grandissimo putt di DeChambeau per il birdie alla 5, adesso tocca a Fleetwood tentare di pareggiare.

21:35 Scappa il secondo colpo di Koepka alla 6, resta Spieth a cercare di dargli soddisfazione. Scheffler colpisce anch’egli troppo veloce il putt per il birdie alla 5, palla che va lunga.

21:33 Spieth trova un ottimo secondo colpo alla 6 dal pubblico, splendida questa uscita che lo porta in zona birdie.

21:31 Lowry cerca il birdie e non lo trova alla 7, buca pareggiata e 1 Up questo match in cui sta praticamente andando da solo.

21:30 Putt molto bello di Finau da dieci metri alla 7, gli rimane appena largo a sinistra, ma la traiettoria è di quelle belle. Scheffler intanto non controlla benissimo il terzo colpo dal rough alla 5, però è abbastanza fortunato.

21:29 Hovland col terzo colpo alla 5 va in green in una posizione nella quale può sicuramente puntare ai due putt, palla dietro al green.

21:28 Poulter pareggia la buca 4, sempre 1 Up per Johnson e Morikawa in questo caso.

21:27 Spieth lascia da solo Koepka alla 6, tee shot che va a finire in mezzo al pubblico. Alla 7, intanto, Hatton per tentare di tirarsi fuori da una brutta zona finisce in una peggiore, sotto il green e con tanta erba intorno.

21:25 Finisce ancora più a destra Fleetwood, colpendo probabilmente il palo.

21:23 DeChambeau alla 5 va più vicino a un fotografo che alla buca, momento complicato per lui.

21:22 E alla 5 si resta con 2 Up Europa nel match 2.

21:21 Putt bruttissimo di Spieth che non trova l’accorciamento delle distanze alla 5, rimane corto con la palla che era dritta e senza pendenze.

21:19 Situazione attuale

1 Up Tony Finau/Harris English–Shane Lowry/Tyrrell Hatton

2 Up Brooks Koepka/Jordan Spieth–Jon Rahm/Sergio Garcia

1 Up Bryson DeChambeau/Scottie Scheffler–Tommy Fleetwood/Viktor Hovland

1 Up Dustin Johnson/Xander Schauffele–Rory McIlroy/Ian Poulter

21:17 Stavolta DeChambeau non trova la “bomba” alla 5, palla parecchio corta per essere un tee shot e per di più suo. Intanto Tony Finau pareggia il birdie di Lowry alla 6, si rimena 1 Up qui.

21:16 LOWRY! Trova il birdie alla 6!

21:15 English manca il putt vincente alla 6, parte a destra.

21:12 Alla 4 trova un bel putto per la parità DeChambeau, lui e Scheffler non fanno scappare Fleetwood e Hovland che rimangono 1 Up.

21:10 Hatton, molto semplicemente, dal bunker finisce direttamente a destra.

21:10 Non malissimo la risposta di Lowry, che però non è felice perché la posizione gli darà un putt di ritorno col vento a favore un po’ fastidioso.

21:09 E Finau va a piazzare la palla dal bunker alla 6 molto bene in green, arriva ora la risposta di Lowry.

21:08 Alla 5 col (non) secondo colpo Rahm va a centrare il minitombino in mezzo al fairway, la palla verrà droppata.

21:06 Alla 3 finisce largo a sinistra il putt di Morikawa. Si rimane 1 Up USA qui.

21:05 Dustin Johnson fa decisamente peggio con il putt rispetto a McIlroy, mentre English alla 6 fa un numero pazzesco andando a trovare un’ottima posizione in green, ed è un par 4.

21:04 Sfiora il birdie McIlroy, ma la palla gli scappa appena a destra. Disappunto per Rory, che non è propriamente nel suo miglior weekend.

21:01 Morikawa e McIlroy entrambi in buona posizione alla 3.

21.00 Rahm e Koepka entrambi in acqua col tee alla 5. Sarà una buca in singolare Garcia vs Spieth!

20.58 In questo momento siamo avanti in tre delle 4 partite, se si sveglia anche McIlroy possiamo anche sognare di rientrare in corsa!

20.56 JON RAHM!! DA LONTANISSIMOOOOOO! Un putt di difficoltà clamorosa! Altro ruggito e Europa 2 UP!

20.53 Ma quasi contemporaneamente Hovland porta avanti l’Europa nel match #3! 1UP contro Scheffler e DeChambeau.

20.51 Niente da fare, McIlroy non si sblocca e USA 1 UP.

20.50 Manca l’eagle Dj, ora tocca a McIlroy difendere il birdie e la seconda buca.

20.47 Alla 4 Rahm, Garcia e Koepka in green ma distanti. Probabile par per le due formazioni.

20.45 Non perfetto l’approccio di Rory, che deve ancora lavorare per il birdie nel caso Johnson non imbucasse l’eagle putt.

20.43 Ecccellente approccio di DJ alla 2, in green e buona posizione per l’eagle. McIlroy risponde in rough a destra, ma il birdie è ancora alla portata.

20.41 Breve recap di queste prime buche giocate:

1UP – Tony Finau & Harris English vs Shane Lowry & Tyrrell Hatton – 4

1 UP – Brooks Koepka & Jordan Spieth vs Jon Rahm & Sergio Garcia – 3

Tied – Scottie Scheffler & Bryson DeChambeau vs Tommy Fleetwood & Viktor Hovland – 2

Tied – Dustin Johnson & Collin Morikawa vs Ian Poulter & Rory McIlroy – 1

20.38 Si va avanti ancora 1 UP nel match Lowry/Hatton vs Finau/English, dopo 4.

20.37 Hovland si riscatta e salva il punteggio alla 2, tutto pari nel match #3.

20.34 Rahm alla 3 riporta avanti l’Europa anche nel secondo match!

20.31 Lowry e Hatton si assicurano il par alla 4 ma non è detto che gli americani sappiano trovare il par entrambi.

20.29 POULTER RUGGISCE. Birdie da lontano e buca salvata alla 1.

20.27 Morikawa approccia e la mette data alla 1, mentre i due europei dovranno lavorare per il birdie.

20.25 Hatton sta giocando in maniera orrenda oggi, altro gancio che finisce quasi nel lago. Sarà ancora tutto nelle mani di Lowry.

20.23 Ancora drive a sinistra per DeChambeau alla 2. I due europei in bunker, mentre Scheffler unico in fairway.

20.20 Eagle di Spieth alla 2, che recupera subito il punteggio e torna pari nel match #2.

20.18 Inizia anche l’ultimo incontro, con tre giocatori in fairway e McIlroy a destra ma con un buon lie.

20.15 Niente da fare per Hovland, tutto pari alla 1.

20.13 LOWRY, in buca alla 3. 1 UP Europa in 2 match su 3 in gioco, e Hovland può portarci avanti anche alla 1.

20.10 Spettacolare secondo colpo di Spieth alla 2, che lo mette in ottima posizione per l’eagle.

20.08 Alla 1 la sfida è tutta nelle mani di Hovland, unico in posizione. Il norvegese esegue un grande approccio a una decina di piedi mentre entrambi gli americani sbagliano il colpo da posizioni complicate. Possiamo andare 1 Up in tutti e tre i match!

20.07 Lontanissimo ma in green Finau, mentre English trova il lago Michigan. Ottima situazione per tentare di andare up.

20.05 Hatton in acqua al par 3 della 3, tutta la responsabilità torna sulle spalle di Lowry che si mette in sicurezza in green.

20.03 Imbucano sia English che Lowry dalla corta distanza alla 2, buca pareggiata.

20.01 Molto bene invece Hovland, che trova un colpo simile a quello di Rahm poco fa. Scheffler e DeChambeau invece entrambi a sinistra.

19.59 Si parte anche nel match #3. Molto a destra il tee shot di Fleetwood.

19.57 Enorme uscita dal bunker di Lowry che mette l’approccio a un metro per salvare il birdie e la buca alla 2.

19.56 Non arriva il birdie per Spieth alla 1, Europa 1 UP nel match #2

19.54 English trova l’asta col terzo colpo alla 2, arriva il birdie per lui.

19.52 Approccio fantastico di Rahm alla 1, che mette palla data e assicura il 3 all’Europa. Ora tocca a Spieth replicare.

19.50 Lowry dal centro del fairway prova a tirare in green, ma sbaglia a sinistra e finisce in bunker

19.48 Layup corti di ritorno in fairway per English, Finau e Hatton dal bunker di sinistra della 2.

19.46 Stessa situazione per gli USA, con Koepka in difficoltà a destra mentre SPieth perfetto sotto al green.

19.45 Intanto è iniziato il secondo match, con Garcia che per la terza volta su 3 finisce a sinistra. Rahm molto meglio, corto al green.

19.43 Meglio Lowry che trova il fairway, è partito bene l’irlandese.

19.42 Si passa al par 5 della 2. Hatton finiscesubito nei guai, in bunker col drive.

19.40 Niente da fare, English imbuca da lontano e salva subito la buca. Sui green gli americani sono semplicemente spaziali.

19.38 Lowry mette in saccoccia il 3, piazzando dato il primo putt da lontano, che non cade.

19.35 Buono l’approccio di Hatton e Finau, meno quello di English.

19.30 Lowry in green col primo colpo!! Gran drive!

19.20 Siamo in procinto di tornare in azione. I protagonisti del primo match stanno arrivando sul tee della 1.

19.10 Gli orari di partenza:

19.26 Tony Finau & Harris English vs Shane Lowry & Tyrrell Hatton

19.42 Brooks Koepka & Jordan Spieth vs Jon Rahm & Sergio Garcia

19.58 Scottie Scheffler & Bryson DeChambeau vs Tommy Fleetwood & Viktor Hovland

20.14 Dustin Johnson & Collin Morikawa vs Ian Poulter & Rory McIlroy

19.05 Torna McIlroy-Poulter, in un format probabilmente molto più adatto. Fleetwood ancora in coppia con Hovland. Super match #2. C’è tanta carne al fuoco.

19.00 Ecco le coppie dei quattro palle:

18.55 Ancora non sono usciti gli accoppiamenti del pomeriggio.

18.53 Debacle storica sin qui. Tra 15 minuti sarà già tempo di quattro palle e l’Europa deve reagire per non togliere tutto il pathos alla domenica.

18.50 Nel frattempo anche sul green della 17 si p chiuso l’ultimo foursomes della 43esima Ryder Cup. Schauffele e Cantlay vincono 3&1 e gli USA salgono 9-3. Mai, da quando l’Europa gioca unita, si aveva assistito a un vantaggio di sei punti dopo tre sessioni di gioco.

18.47 Niente da fare per Hovland, colpo strepitoso ma la palla si ferma a un paio di piedi dall’asta. Thomas /Spieth portano ufficialmente gli USA 8-3!

18.44 Hovland proverà a imbucare dopo il droppaggio da posizione impossibile.

18.41 Thomas dal centro del fairway alla 18 resta corto, ma Wiesberger fa peggio e finisce in acqua. Finisce qui con ogni possibilità.

18.38 Accorcia l’Europa anche nel quarto match, 2 down, 2 da giocare.

18.36 Siamo a meno di mezz’ora dalla partenza dei quattro palle, intanto. Tra poco usciranno gli accoppiamenti.

18.34 Intanto Morikawa e Cantlay sono in difficoltà al par 5 della 16, momento positivo per l’Europa ma pare troppo tardi.

18.31 1 UP Thomas/Spieth su Wiesberger e Hovland! Si va alla 18!

18.29 Spieth non ripete il miracolo di ieri, e resta sotto il green alla 17, si va quasi sicuramente alla 18!

18.26 Brutto primo colpo di Thomas alla 17, Wiesberger risponde a 20 piedi, in green. C’è ancora una minima speranza nel terzo incontro.

18.24 Hatton non sfrutta una buona occasione alla 17 per vincere la buca. Morikawa da due metri non perdona e il match #2 finisce qui. USA – Europa 7-3

18.21 Schauffele la mette data alla 17 e lui e Cantlay si portano 3 UP contro Westwood e Fitzpatrick…

18.19 Wiesberger imbuca, ma Spieth non perdona e gli USA vanno 2 UP. Il 9 a 3 è sempre più probabile

18.18 Due ottimi approcci per Thomas e Hovland per raggiungere il green della 16 nel terzo match. Il problema è che gli americani sono arrivati in 2, noi in 3. La sfida si sposta ora sul putt per capire chi saprà approfittarne.

18.15 Hatton imbuca un gran putt alla 16 ma Johnson non trema dopo di lui e gli americani restano 2 Up con 2 da giocare. Nel frattempo Fitzpatrick ha avuto la chance da lontano per recuperare una buca nell’ultimo match, ma non è riuscito a far cadere il putt.

18.12 E finisce qui nel match #1! Rahm e Garcia, come ieri, si aggiudicano il match e portano l’Europa sul 3 a 6. Ora serve recuperare almeno uno dei restanti match.

18.10 17.50 Situazione attuale aggiornata:

2 UP – Koepka/Berger – Rahm/Garcia – 16

2 UP – Johnson/Morikawa – Casey/Hatton – 15

1 UP – Thomas/Spieth – Hovland/Wiesberger – 15

2 UP – Schauffele/Cantley – Westwood/Fitzpatrick – 13

18.08 Momento di estrema difficoltà per il team europeo, ad eccezione dei due spagnoli. Si profila un possibile terzo 3-1 consecutivo, soprattutto se Hovland non reagisce a questo momento negativo.

18.06 L’approccio di Casey alla 16 è in zona rossa, sotto il green in posizione molto deficitaria. Il match #2 sta per finire nelle mani di DJ e Morikawa.

18.04 Incredibile Hovland, il suo cortissimo putt sembrava garantito ma il norvegese è in confusione al momento e il suo putt è largo. Spieth/Thomas 1UP alla 15!

18.02 Il tee shot della 17 di Garcia è in green ma lontanissimo dalla buca. Serve un gran primo putt di Rahm per assicurarsi il 3.

18.01 Thomas ha avuto la possibilità di vincere la 15 e portare gli USA avanti anche nel terzo match, ma il suo putt rimane corto. Tutto pari a tre buche dalla fine.

17.58 Ufficiale, 2 UP alla 17 per il nostro super team spagnolo. Mezzo punto assicurato.

17.55 Koepka e Berger sono in enorme difficoltà alla 16. Rahm e Garcia stanno per portarsi 2 Up con 2 da giocare!

17.52 Hatton manca incredibilmente un putt da due metri, forse come non ne ha mancati mai nella carriera, e il match#2 torna 2 Down dopo 15.

17.50 Situazione attuale aggiornata:

1 UP – Koepka/Berger – Rahm/Garcia – 15

1 UP – Johnson/Morikawa – Casey/Hatton – 14

Tied – Thomas/Spieth – Hovland/Wiesberger – 13

2 UP – Schauffele/Cantley – Westwood/Fitzpatrick – 13

17.48 Wiesberger manca il putt alla 14 per il par e l’Europa perde il vantaggio nel match #3. Tutto pari.

17.46 Anche Westwood e Fitzpatrick vincono la 12 e accorciano a 2Down nel quarto incontro. Momento favorevole per l’Europa,bisogna sfruttarlo!

17.43 Pareggiata l’infinita 15 nel match #1. Gli spagnoli restano 1UP.

17.40 Casey e Hatton stanno riportandosi su DJ e Morikawa!! Quatto buche da giocare e Europa di nuovo 1 Down. Partita aperta. Un approccio imbucato da posizione assurda di Paul!

17.37 3Up per Schauffele e Cantlay, che hanno vinto 4 delle ultime 5 buche.

17.35 Dopo quasi 10 minuti Koepka decide che è arrivato il momento di tirare ed estrae un coniglio dal cilindro, raggiungendo addirittura il green! Colpo sensazionale.

17.32 Gran salvataggio di Hovland, che mantiene il vantaggio alla 13 su Spieth e Thomas imbucando un delicato putt.

17.29 Ancora fermo Koepka con la palla nel cespuglio. Si sta creando la coda, essendo il match #1.

17.26 Il quarto match sta prendendo una direzione sempre più precisa, con gli americani che stanno prendendo totalmente in controllo.

17.23 Buone notizie dalla 15, con Koepka che ha chiesto assistenza dopo il drive scentrato dal compagno Berger. Rahm e Garcia hanno una grande occasione di cementare il vantaggio.

17.20 Rimangono 1 UP Hovland e Wiesberger, pareggiando la 13. Thomas e Spieth stanno però premendo.

17.17 Continua il momento di enorme difficoltà di Fitzpatrick e Westwood. Schauffele e Cantlay in un attimo si sono portati 2UP, vincendo anche la 10.

17.14 Nessun problema per Koepka ad assicurarsi il par, 1UP Rahm/Garcia dopo 14 buche.

17.11 Rahm scentra l’approccio dal rough e probabilmente gli USA accorceranno nel primo match. Situazione molto tesa ora.

17.08 In questo momento due punti pieni a testa, ma l’unico match fortemente indirizzato è il secondo, in favore degli USA.

17.05 Thomas e Spieth trovano una palla infossata sotto sponda nel bunker della 11 e non riescono a uscire con due colpi. Alzano la palla e regalano direttamente la buca all’Europa che torna 1UP.

17.02 Buon putt di Hatton alla 11 e l’Europa torna 3 down nel secondo incontro.

16.59: Situazione ribaltata nel match 4 con Cantley e Schauffele che si aggiudicano la buca 9 e si portano 1up

16.53: Rimonta completata nel match3 per gli statunitensi Thomas e Spieth che vincono la buca 10, la terza delle ultime quattro e raggiungono Hovland/Wiesberger: parità

16.52: Parità nella buca 8 del match4 che resta in grande equilibrio con Westwood/Fitzpatrick che non riescono a prendere vantaggio su Schauffele e Cantlay

16.46: Vantaggio Europa nel match1! La buca 12 va a Rahm/Garcia che sono 1up su Koepka/Berger. Rimonta completata

16.42: Johnson/Morikawa non chiudono il discorso nella buca 10: parità e restano 4up su Casey/Hutton

16.40: Spieth e Thomas però si riavvicinano a Wiesberger e Hovland. Nel match 3 Stati Uniti da 3down a 1down dopo aver vinto la buca 9

16.37: Tira un sospiro di sollievo l’Europa nel match1. Berger spreca una grande occasione in buca 11 che finisce in parità e parità anche nella sfida

16.33: pari la buca 8 tra Wiesberger/Hovland e Thomas/Spieth. L’Europa nel match3 resta 2up

16.31: Pareggiano nel match4 gli Usa con Schauffele che trova un grande birdie e riporta in parità la coppia statunitense contro Westwood e Fitzpatrick

16.26: Nel match2 non cambia la situazione dopo la buca 9 che si chiude in parità: 4up per Morikawa/Johnson su Casey/Hatton

16.25: Koepka trova un ultimo colpo meraviglioso nella 10 e vanifica il tentativo di fuga dell’Europa. Buca in parità e parità anche nel punteggio

16.20: Si chiude in parità la sesta buca del match6. Fitzpatrick e Westwood restano 1up su Schauffele e Cantlay

16.15: Continua la marcia inarrestabile di Morikawa e Johnson che vincono anche la buca 8 e sono 4up

16.11: Nel match3 accorciano le distanze Spieth e Thomas vincendo la buca 7 contro Hovland e Wiesberger che ora sono 2up

16.09: E’ l’Europa completa la rimonta anche nel match1! Rahm/Garcia si aggiudicano la buca 9 e si torna in parità. Tutto da rifare per gli statunitensi

16.08: Westwood/Fitzpatrick si aggiudicano la buca 5 e passano a condurre 1up nel match4

15.58: Nella buca 6 Hovlant e Wiesberger si portano a 3up su Thomas e Spieth. L’Europa si sta lentamente risollevando

15.57: Una buona e una cattiva notizia per l’Europa che recupera un altro punto nel match1 con Garcia e Rahm che tornano 1down su Koepka/Berger, mentre nel match2 la bvuca 7 regala il 3up a Morikawa/Johnson su Casey/Hatton

15.50: Ancora tutto pari nel match4. Pareggio alla buca 4 e parità anche nella sfida tra Cantlay/Schauffele e Westwood/Fitzpatrick

15.47: Ancora un ‘pareggio alla buca 5 tra Thomas/Spieth e Hovland/Wiesberger che restano 2up per l’Europa nel match3

15.45: Casey e Hutton con il brivido vincono la buca 6 e accorciano le distanze contro Morikawa e Johnson: 2up Usa nel match2

15.42: Arriva un pareggio nel match 1 nella buc 7. Dopo un inizio difficile, Rahm e Garcia sembrano aver preso un buon ritmo contro Koepka e Berger che sono 2up

15.36: Westwood e Fitzpatrick si aggiudicano la buca 3 e pareggiano il conto con Schauffele e Cantlay

15.33: Parità alla buca 4 nel match3 con l’Europa con Hovland e Wiesberger che restano 2up su Thomas/Spieth

15.32: Johnson/Morikawa riprendono quota e vincono la buca 5 approfittando del bogey di Casey/Hatton. 3up Usa nel match2

15.29: Recupera un punto nel match 1 la coppia europea Rahm/Garcia che con il birdie conquistano la buca 6 ai danni di Koepka e Berger che sono comunque 2up

15.19: Schauffele/Cantlay vanno 1up su Westwood/Fitzpatrick dopo la buca 1

15.17: Brutte notizie per l’Europa nel match1. Koepka/Berger si aggiudicano la buca 5 e si riportano 3p contro Rahm e Garcia

15.16: L’Europa prende il largo nella terza sfida con Hovland e Wiesberger che si aggiudicano anche la terza buca su Thomas/Spieth: l’Europa è 2up in questa sfida

15.15: Accorcia le distanze l’Europa anche nella sfida numero 2 con Casey/Hatton che riescono ad approfittare del bogey di Johnson/Morikawa. 2up Usa

15.05: Parità alla buca 1 tra Schauffele/Cantley e Westwood/Fitzpatrick

15.03: Pareggio col birdie in buca 2 tra Wiesberger/Hovland e Thomas/Spieth: 1up per gli Stati Uniti

14.59: Passaggio a vuoto con il bogey per Koepka/Berger che permettono a Rahm/Garcia di recuperare un punto grazie al par. 2 up per gli statunitensi

14.56: Dustin Johnson in stato di grazia. In buca con l’approccio alla buca 3 e gli Usa con Johnson/Morikawa vanno sul 3up su Casey/Hatton

14.53: Sta per scattare la quarta sfida con Schauffele e Cantlay da una parte e Westwood e Fitzpatrick dall’altra

14.50: Ci pensano i due rookies europea a regalare un po’ di ossigeno alla squadra del Vecchio Continente. 1up Europa con Hovland/Wiesberger che riescono a fare meglio di Thomas/Spieth nella prima buca della terza sfida

14.47: Grandina sull’Europa con Morikawa che non sbaglia per il birdie e Morikawa/Johnson sono 2up su Casey/Hatton

14.45: Primo match in salita totale per l’Europa con Koepka/Berger che si aggiudicano anche le terza buca, vanno 3up e per Rahm/Garcia si fa durissima

14.35: Tra poco il via anche della terza sfida: da una parte Thomas e Spieth e dall’altra Hovland e Wiesberger

14.30: Altra partenza a razzo degli Stati Uniti nella seconda sfida. 1up Morikawa/Hutton su Casey/Hutton e birdie per Berger/Koepka che si portano 2up su Rahm/Garcia

14.20: Pronti a partire, nel frattempo, Morikawa e Hutton contro Casey e Hatton

14.16: Koepka/Berger partono con il piede giusto e sono 1up già alla buca di apertura. Buca chiusa in tre colpi dagli statunitensi contro i 4 dell’Europa

14.10: Prima buca è par 4, sole molto basso e dunque molto complicato per coloro che iniziano così presto a giocare (in Wisconsin sono le 7.05 del mattino)

14.03: Alle 14.05 inizia la prima sfida: Koepka e Berger contro Rahm e Garcia

14.01: Grande condizioni per gli statunitensi, fino ad ora: performance maiuscola di tanti, da Collin Morikawa a Bryson DeChambeau, ma soprattutto Dustin Johnson è risultato semplicemente inafferrabile, viaggiatore su un treno che va a una velocità soltanto sua.

13.58: Nella prima ora scatteranno i quattro foursome che assegneranno punti pesantissimi. Koepka/Berger contro Rahm/Garcia, Johnson/Morikawa contro Casey/Hatton, Thomas/Spieth contro Hovland/Wiesberger e Schauffele/Cantley contro Westwood/Fitzpatrick

13.55: Chi ha deluso nel primo giorno è Rory McIlroy: il nordirlandese non si è dimostrato all’altezza della situazione, e nemmeno la presenza di un tipico esemplare di uomo da Ryder come Ian Poulter è riuscito a ridestarlo.

13.52: Una sola la vittoria del Vecchio Continente nella giornata di ieri, relativa al primo fourball di giornata, quello portato a casa da Jon Rahm e Sergio Garcia su Justin Thomas e Jordan Spieth. Poi solo vittorie americane o pareggi

13.49: Dopo la prima giornata gli Stati Uniti sono avanti 6-2 sull’Europa. Pronostico rispettato e strada in salita per la squadra del Vecchio Continente

13.45: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata della Ryder Cup in corso di svolgimento a Whistling Straits, percorso che si trova nel Wisconsin.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata della Ryder Cup in corso di svolgimento a Whistling Straits, percorso che si trova nel Wisconsin. Dopo la prima giornata gli Stati Uniti sono avanti 6-2 sull’Europa.

Una sola la vittoria del Vecchio Continente nella giornata di ieri, relativa al primo fourball di giornata, quello portato a casa da Jon Rahm e Sergio Garcia su Justin Thomas e Jordan Spieth. Poi solo vittorie americane o pareggi, in qualche caso con delusioni europee come le possibilità mancate da Rahm/Hatton (benché l’iberico si sia trovato per larga misura quasi da solo a combattere nei fourball) e il vantaggio dilapidato da Fleetwood e Hovland su Thomas e Cantlay nell’ultima sfida.

Chi ha deluso nel primo giorno è Rory McIlroy: il nordirlandese non si è dimostrato all’altezza della situazione, e nemmeno la presenza di un tipico esemplare di uomo da Ryder come Ian Poulter è riuscito a ridestarlo. Una delle sue giornate negative, in breve, cui però è sempre possibile che ne segua una molto positiva.

Dall’altra parte, fino ad ora, performance maiuscola di tanti, da Collin Morikawa a Bryson DeChambeau, ma soprattutto Dustin Johnson è risultato semplicemente inafferrabile, viaggiatore su un treno che va a una velocità soltanto sua. Pochi i problemi per Steve Stricker, che può mischiare letteralmente come vuole le coppie, mentre per Padraig Harrington ci sarà parecchio da riflettere per trovare delle contromosse ideali in un anno in cui l’Europa è oggettivamente sfavorita.

La seconda giornata della Ryder Cup 2021 inizierà alle ore 14:05 italiane con il primo foursome. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse