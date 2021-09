LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 1, USA-Europa 3-1 dopo i foursome, gli europei cercano punti nei fourball

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23:26 – CANTLAY! L’americano sfiora la hole-in-one alla 12. Fleetwood ha accusato il colpo della buca 11 e sbaglia il tee shot. Ora è tutto nelle mani di Hovland. Da un potenziale 4UP il team europeo rischia di vedere ridursi il vantaggio ad 1UP.

23:25 – Ricapitoliamo la situazione dei quattro match.

3UP Johnson – Schauffele vs Casey – Wiesberger

Pari DeChambeau – Scheffler vs Rahm – Hatton

3UP Finau – Berger vs McIlroy – Lowry

Thomas – Cantlay vs Fleetwood – Hovland 2UP

Situazione cristallizzata dopo un turbinio di birdie.

23:22 – Pesantissimo errore di Fleetwood che non chiude il birdie mancando un comodo putt sotto gli occhi di Harrington. Ora Hovland è chiamato a limitare i danni.

23:20 – Parità alla 14 tra Johnson/Schauffele e Casey/Wiesberger. La coppia americana resta avanti saldamente 3UP. Finau/English tengono a bada gli europei nella 12, chiusa in pareggio. Anche in questo caso statunitensi avanti 3UP.

23:17 – TOMMY FLEETWOOD! Tee shot perfetto alla 11 per l’inglese, e la grande opportunità di siglare un nuovo birdie e rinforzare il vantaggio europeo nel quarto incontro.

23:15 – Pareggio anche alla buca 13 tra DeChambeau/Scheffler e Rahm/Hatton. Situazione di parità assoluta nel secondo match che probabilmente sarà l’ago della bilancia giornaliera.

23:11 – Fase di gioco non esaltante, con pochi sussulti in ogni incontro. Il vento alle spalle mette in difficoltà i componenti di team USA ed Europa in special modo nei putt in discesa.

23:08 – DeChambeau non si disimpegna nel migliore dei modi per uscire dal bunker della buca 13, ma Hatton non ne approfitta andando corto con il birdie putt.

23:05 – Buca 11 in pareggio tra Finau/Berger e McIlroy/Lowry. Stesso epilogo alla 10 nell’incontro che vede opposti Thomas/Cantlay alla coppia europea composta da Fleetwood e Hovland.

23:01 – Aggiorniamo gli score dei quattro match in corso.

3UP Johnson – Schauffele vs Casey – Wiesberger

Pari DeChambeau – Scheffler vs Rahm – Hatton

3UP Finau – Berger vs McIlroy – Lowry

Thomas – Cantlay vs Fleetwood – Hovland 2UP

22:58 Bomba di DeChambeau, che finirebbe in green se non fosse che la palla parte a sinistra e centra il bunker.

22:55 Casey prova a vincere la buca alla 13, senza però riuscirci. Sarà buca pareggiata, restano i 3 DOWN contro Johnson e Schauffele.

22:52 Arrivato il pareggio della buca 12 nel match 2.

22:50 Scheffler va lontano, ma DeChambeau trova esattamente lo stesso colpo di Rahm esattamente nella stessa posizione, di fianco, per quella che forse è la buca più spettacolare finora per precisione e capacità dei protagonisti!

22:49 E Hatton fa, se non la stessa cosa, qualcosa di vicinissimo!

22:48 ALTRO NUMERO DI RAHM! Prende la pendenza della 12, la palla torna indietro e ci manca pochissimo che arrivi la buca in uno! Prestazione spaventosa finora del numero 1 del mondo.

22:46 COS’HA FATTO JUSTIN THOMAS! Ed esplode il pubblico americano, putt da infinitamente lontano per il birdie alla 9, Hovland arriva a un niente dal contro-miracolo, siamo dunque 2 UP per il norvegese e Fleetwood in questo match.

22:45 RAHM! Ed è parità nel match 2, importantissimo in questo stato delle cose per l’Europa!

22:45 Niente da fare per McIlroy, 3 UP a favore di Finau ed English.

22:45 E anche Finau colpisce di nuovo! Gran putt alla 10 da bordo green, tocca a McIlroy tentare il pari.

22:44 Non trova il putt Hatton alla 11, palla che parte troppo a destra. Ma ora è di Rahm la chance maggiore.

22:41 Spettacolare Schauffele con il tee shot alla 13, palla che va veramente lunga. Nel frattempo alla 11 si studia la situazione.

22:39 COLPO DA MAESTRO DI RAHM! Secondo colpo alla 11, prende la pendenza alta del bordo green e trova il modo di fermare la palla in una posizione tale da consentirgli il birdie e la possibilità di riportare in parità la situazione!

22:38 C’è il putt di Wiesberger, non tanto difficile per la verità, che tiene in vita questo match.

22:37 E arriva il putt di un impressionante Dustin Johnson! Ora toccherà a Wiesberger evitare il 4 DOWN.

22:36 Casey sfiora il birdie! Palla che passa a millimetri sulla sinistra. Intanto DeChambeau alla 11 centra in pieno la sponda del bunker con il tee shot.

22:34 Putt lunghissimo di Schauffele, che arriva più vicino che può alla buca in questa situazione. I veri protagonisti però saranno i suoi compagni di viaggio.

22:32 Wiesberger però risponde da par suo, col backspin che lo porta anche più vicino all’asta rispetto a “DJ”!

22:30 Dustin Johnson ne trova un’altra delle sue, magnifico tee shot alla 12 non lontano dalla buca (c’è una pendenza soltanto, e non molto pronunciata, di mezzo), mentre un gabbiano si avventura sul green senza toccare alcunché.

22:28 Fleetwood e Hovland intanto trovano il 3 UP alla 8, è l’unico match in cui l’Europa sta dicendo la sua. In questo momento sarebbe 6-2 USA.

22:27 Rahm non pareggia Scheffler, Stati Uniti 1 UP in questo match, e sono avanti in tre su quattro.

22:25 Dustin Johnson che imbuca anche lui alla 11. E Scheffler trova il birdie alla 10.

22:23 Pescato tra gli spettatori uno che di golf se ne intende nonostante sia stato il più grande di qualcos’altro, Michael Jordan.

22:20 Parte a destra il colpo di DeChambeau, non l’esito che avrebbe probabilmente voluto.

22:19 Tre su quattro in fondo alla buca 10, mentre DeChambeau deve giocare la palla da un bunker che non è troppo brutto come posizione col secondo colpo.

22:17 Johnson prende in pieno la posizione fronte a bandiera alla buca 11, un posto praticamente perfetto per il putt. Ora serve la replica di Wiesberger o Casey.

22:14 Situazione attuale mentre Finau piazza un gran secondo colpo vicino alla bandiera alla 9 e McIlroy finisce oltre il green e dritto in bunker:

2 Up Dustin Johnson/Xander Schauffele–Paul Casey/Bernd Wiesberger

Pari Bryson DeChambeau/Scottie Scheffler–Jon Rahm/Tyrrell Hatton

1 Up Tony Finau/Harris English–Rory McIlroy/Shane Lowry

2 Up Justin Thomas/Patrick Cantlay–Tommy Fleetwood/Viktor Hovland

22:13 Fleetwood trova un birdie che mantiene l’Europa avanti 2 UP nel match 4, mentre alla 11 Johnson evita il rough a sinistra.

22:11 Wiesberger nel taglio alto di rough alla 11, fairway invece per Schauffele e anche in ottima posizione rispetto al green, di fatto sulla collinetta.

22:08 Sfiora un gran putt per andare 3 UP Hovland nel match 4, mentre Johnson sigla il 2 UP nel match 1 contro Casey e Wiesberger.

22:05 RAHM PAREGGIA IL MATCH 2! Putt per il birdie, è buca vinta e dunque parità!

22:04 Harris English trova il putt per vincere la buca 8, un putt piuttosto corto che porta gli USA 1 UP anche in questo match.

22:03 Spettacolare Dustin Johnson, il numero 2 del mondo alla 10 spedisce la palla quasi in bandiera col secondo colpo, altissime chance di birdie. Nel frattempo alla 9 DeChambeau finisce a sinistra con il putt per il birdie, Scheffler fa la stessa cosa da un’altra direzione.

22:01 Molto bene sia Schauffele che Wiesberger sul complicato secondo colpo alla 10, è un green sopraelevato rispetto alla zona di fairway da cui di solito si tira.

21:59 RAHM C’E’! Superbo secondo colpo alla 9, rimbalza molto bene in green ed è il più vicino di tutti alla buca!

21:58 English pesca invece una gran palla vicinissima all’asta col secondo colpo, grossa chance di birdie USA. Alla 9 Scheffler fa meglio di DeChambeau, bordo green ma palla molto più vicina alla bandiera.

21:56 Alla 8 McIlroy e Lowry vanno a sinistra, mentre DeChambeau alla 9 trova un backspin sotto la pendenza che non gli assicura il birdie.

21:54 …e non lo fa nemmeno Thomas! Europa che sale 2 UP in questo match.

21:53 FLEETWOOD DA BORDO GREEN PER IL BIRDIE! Cantlay non pareggia la buca…

21:51 Ottima palla di Hovland ad approcciare per il birdie! Siamo, lo ricordiamo, sempre alla 6.

21:49 Alla 6 palla pazzesca di Cantlay! Direttamente dalla strada dietro il percorso riesce a trovare il green!

21:49 Ed imbuca Casey! Il primo match è ora 1 UP per gli USA, ed era 3 UP fino a due buche fa.

21:47 DeChambeau trova alla 8 il putt per il birdie, lui e Scheffler vanno 1 UP su Rahm e Hatton. Sbaglia invece Johnson alla 9, non di molto, dando a Casey la chance di accorciare le distanze.

21:45 Momento un po’ particolare questo, con la 6 che è di nuovo principale protagonista attraverso i vari tentativi di attaccare il green finiti più (Thomas) o meno (Hovland) finiti bene.

21:42 …e si ferma a distanza un po’ più elevata con il secondo colpo carico di spin. L’Europa qui può ridurre ancora il ritardo a 1 DOWN. Vedremo.

21:41 Ottima palla di Paul Casey alla 9, è a circa tre metri dalla buca e può provare a vincerla! Dustin Johnson però deve ancora colpire…

21:38 Lowry invece trova una posizione migliore rispetto a English e Finau tra quelli finiti a giocare a sinistra.

21:37 Alla 7 McIlroy prova ad attaccare la bandiera verso destra dal tee shot, ma finisce in bunker.

21:36 Justin Thomas manca di pochissimo il putt per vincere la buca alla 5, contro Fleetwood/Hovland. Resta in vantaggio la coppia europea.

21:33 Situazione attuale

2 Up Dustin Johnson/Xander Schauffele–Paul Casey/Bernd Wiesberger

Pari Bryson DeChambeau/Scottie Scheffler–Jon Rahm/Tyrrell Hatton

Pari Tony Finau/Harris English–Rory McIlroy/Shane Lowry

1 Up Justin Thomas/Patrick Cantlay–Tommy Fleetwood/Viktor Hovland

21:32 E Finau/English pareggiano i conti vincendo la buca 6. Intanto Rahm/Hatton non riescono a vincere alla 7.

21:30 Sbaglia il putt per il birdie anche Casey, dunque Johnson/Schauffele ancora 2 UP in questo match.

21:28 Alla 6 Rahm si avvicina alla buca, anche se non di troppo, non sarà eventualmente scontato il suo putt per il par in attesa di Hatton. Intanto alla 8 sia Johnson che Schauffele non trovano il putt per il birdie.

21:26 Thomas rimette in gioco la palla finita in zona pericolosissima alla 5.

21:23 NUMERO SPETTACOLARE DI FINAU: direttamente in green con il tee shot al par 4 della 6, una cosa che se non esistessero le bombe di DeChambeau staremmo qui a lodare per chissà quanto!

21:22 L’unico che non lo fa è Hatton, che è bravissimo a tirare direttamente verso la bandiera ed ha anche ragione, ha un putt molto molto invitante per il birdie!

21:21 Nel match DeChambeau/Scheffler-Rahm/Hatton tutti vanno a sinistra alla 7. Invariabilmente.

21:19 E nel frattempo Justin Thomas alla 5 finisce pericolosamente vicino all’acqua, fermato dai cavi della tv.

21:17 Intanto altra buca pari, alla 6, nel match 2.

21:15 LA SCOSSA DI MCILROY! Arriva il putt per l’eagle che alla 5 porta in vantaggio lui e Lowry su Finau ed English!

21:13 Intanto alla 6 c’è qualche difficoltà per togliere l’asta dopo il primo putt di DeChambeau, momenti di sana ilarità fino all’avvenuta rimozione.

21:12 Situazione di 2-2 adesso tra Europa e USA nei fourball.

21:09 Fleetwood e Hovland vincono anche la buca 4 con Cantlay e Schauffele che non riescono a essere precisi sul green, 1 UP per la coppia europea.

21:06 Alla 5 Harris English finisce in una zona praticamente ingiocabile, dovrà droppare la palla e di fatto lascia da solo Finau.

21:05 Alla 7 (par 3) Casey rimbalza a sinistra e viene rimandata indietro con gli interessi.

21:04 Forse la palla migliore ce l’ha Hatton, che la spedisce nel rough a destra del green, ma è una posizione dalla quale si può trovare bene la bandiera.

21:02 DeChambeau prova ad arrivare in green con il legno 3 dal tee shot al par 4 della 6, ma la palla finisce direttamente nella zona pubblico.

21:00 Situazione attuale dei fourball

2 Up Dustin Johnson/Xander Schauffele–Paul Casey/Bernd Wiesberger

Pari Bryson DeChambeau/Scottie Scheffler–Jon Rahm/Tyrrell Hatton

Pari Tony Finau/Harris English–Rory McIlroy/Shane Lowry

Pari Justin Thomas/Patrick Cantlay–Tommy Fleetwood/Viktor Hovland

20:59 Recupera un colpo intanto la coppia Casey/Wiesberger perché Schauffele sbaglia il putt per la parità alla 6. 2 DOWN ora la coppia europea.

20:58 E infatti la infila, torna in parità questo match.

20:57 Splendido putt lungo sfruttando bene la pendenza del green della 5 di Hatton! Vale il birdie, potrebbe non valere nulla perché DeChambeau ha una palla vicina per l’eagle, ma intanto deve infilarla.

20:56 Cerca l’eagle da sostanzialmente fuori green Rahm, ma non lo trova di poco (buca 5).

20:55 Schauffele s’iscrive allo show alla 6 con uno spettacolare approccio da lontano vicino alla bandiera!

20:53 LOWRY! Con il putt lungo per il par alla 4!

20:52 Bryson DeChambeau in questa buca 5 ha distrutto la concorrenza. Dopo il colpo a lunghezza fuori dalla realtà dal tee shot, arriva anche la palla molto vicina alla bandiera per un eagle praticamente assicurato. Nulla da dire.

20:50 Naturalmente questa è anche buca vinta da lui e Fleetwood che vanno avanti nel loro match!

20:49 VIKTOR HOVLAND! Imbuca direttamente dall’approccio alla 3, numero assoluto del norvegese!

20:47 Anche Lowry vittima del vento alla 4, finisce in rough e molto in basso.

20:44 Molto buono il tee shot di Fleetwood alla 3, forse la maggiore delle opportunità di birdie. Intanto DeChambeau, al par 5 della 5, ha tirato una bomba, mentre Johnson è andato chissà dove in mezzo alla gente al par 4 della 6.

20:41 Vince la buca la coppia Johnson-Schauffele con il primo che trova il putt che vale il 3 UP dopo cinque buche. Rahm e Hatton intanto sono passati avanti dopo la 4, quindi lì è l’Europa 1 UP. Complessivamente l’attuale situazione direbbe 2.5-1.5 USA, che nel computo totale significherebbe 5.5-2.5.

20:39 Schauffele riesce a portare il primo putt vicino alla buca alla 5, c’è la possibilità molto netta di birdie per lui. Intanto il vento è diventato davvero nemico generalizzato…

20:37 Bravissimo Hatton alla 4 col terzo colpo, si tira fuori dal bunker mettendo la palla quasi data!

20:35 Sempre alla 2 putt corto e a sinistra di Cantlay. Intanto, alla 5, Casey esce dal rough profondo con il terzo colpo arrivando a bordo green.

20:34 CHE PUTT DI HOVLAND! Il norvegese sfiora la buca alla 2 dalla grande distanza, nel quarto dei match in scena. Sarebbe stato eagle.

20:33 E putt è, ancora pari questo match. Alla 5 Wiesberger arriva su posizione ancora più lunga di quella che ha ora Schauffele.

20:32 Par per Lowry alla 3, bravo a tenerlo dopo che McIlroy si è trovato in grandi complicazioni. Dopo di lui c’è Finau che ha la palla per pareggiare la buca.

20:31 “DJ” supera l’ostacolo d’acqua ed è davanti al green, colpirà da lì nel terzo colpo. Schauffele va invece direttamente in green per cercare i due putt per il birdie. Raffiche che arrivano anche vicine alle 30 miglia orarie.

20:29 Intanto Casey e Wiesberger sono finiti 2 DOWN contro Johnson e Schauffele, secondo colpo dell’inglese che scappa parecchio lontana, resta da capire se è giocabile.

20:27 Non è altrettanto preciso McIlroy, gli scappa via la palla che finisce davvero lontana benché in green.

20:25 PAZZESCO FINAU ALLA 3: da molto fuori green rischia di andare in buca, palla che ci passa letteralmente sopra, entra ed esce e sarebbe stato forse il numero della giornata!

20:23 Si è intanto alzato un bel vento, cosa già prevista del resto e che cambia non poco nella gestione dei colpi.

20:20 Urla il pubblico alla 3 perché McIlroy, dal tee shot, viene tradito dal vento e palla in bunker. Ma quasi la stessa cosa succede a Finau, che si salva appena sopra lo stesso. Intanto putt brutalmente sbagliato da Casey dalla corta distanza alla 4.

20:19 Alla 2 Fleetwood finisce in bunker con il tee shot, mentre alla 4 Hatton va tranquillamente in fairway.

20:16 DeChambeau trova una buca spettacolare per confermare la parità alla buca 3 contro Rahm e Hatton. Situazione attuale che vede due match con gli USA 1 UP e gli altri due in parità.

20:16 Finau alla 2 sbaglia a sinistra il putt dalla media distanza, dunque la buca termina in parità.

20:15 Appena a destra il lungo putt di Rahm per vincere la buca alla 3.

20:14 E infatti Justin Thomas trova questo birdie, molto bello a vedersi. Esulta lui, esulta il pubblico, 1 UP per lui e Cantlay.

20:13 Fleetwood sfiora il birdie! Putt in discesa molto bello che però viene sputato fuori dalla buca dopo mezzo giro. Tocca ora a Thomas cercare di vincere la buca più o meno da posizione simile.

20:11 La quarta è quella di Cantlay, che sfiora un grande birdie, avrebbe messo grande pressione a Hovland e Fleetwood.

20:10 Alla buca 1 ci sono tre palle su quattro a fondo green.

20:08 Gran palla di Thomas alla 1, o almeno questo spera per un attimo perché poi si allontana dal green, ma è comunque buona.

20:07 Tee shot della 3 per Scheffler, che gioca una palla a sinistra che si ferma (letteralmente) sul bordo green.

20:04 Gran putt lungo di Schauffele alla 3, vantaggio USA nel match 1.

20.01 Secondo giro della giornata per Thomas, che parte piazzando la palla vicina a quella di Fleetwood. Cantlay, senza cappello e con sguardo truce, non perdona nulla e prende il centro della pista.

20.00 Primo taglio di rough per l’inglese, non male. Hovland risponde centrando la parte sinistra del fairway.

19.58 Si torna sul tee della 1, Fleetwood e Hovland pronti a sfidare Thomas e Cantlay.

19.57 DeChambeau risponde ma resta più lontano. Dovrà inventarsi un secondo miracolo per salvare anche questa buca.

19.56 Momento di golf impressionante, Hatton approccia e la mette data col terzo alla 2. Due palle a un’incollatura dall’asta su due per l’inglese!

19.54 Imbuca Finau, ma Lowry risponde e si va avanti senza aspettare McIlroy. Un altro pareggio alla buca 1.

19.53 Palla data di Johnson! Come cambiano le cose in un attimo, dopo due buche dominate da Wiesberger.

19.52 Momento di grande push per l’Europa, che è partita forte. Casey si guadagna un buon putt alla 3. Più sicuro Schauffele, centro green.

19.50 Rory approccia in maniera eccellente, entrambi gli europei sono in ottima posizione da birdie.

19.49 Meglio l’approccio di English, che si mantiene sotto la buca a cinque metri. Fa meglio di lui Lowry, che lo supera di un passo.

19,48 Finau resta molto corto alla 1.

19.46 Johnson non imbuca alla 2 ma anche Wiesberger commette il primo errore della giornata, da 3 metri. Ancora tutto pari.

19.45 Finau e English entrambi perfetti in fairway. Piccolo vantaggio USA nel match #3

19.44 Lowry però si salva nel primo taglio, dunque almeno un colpo pulito al green ci sarà.

19.43 Brutto primo colpo di Rory, che finisce a sinistra e in una posizione non felice con il lie.

19.42 Arrivano sul tee della 1 intanto anche Finau-English & McIlroy Lowry.

19.41 Centro buca per DeChambeau. Birdie da posizione impossibile, concesso il putt a Hatton. Pari. Che salvataggio per gli USA.

19.40 Johnson risponde ma finisce molto più lungo, altra grande occasione per l’Europa. Nel frattempo alla 1 Scheffler e Rahm mancano i birdie, ma la partita è tutta tra DeChambeau e un quasi tap-in di Hatton.

19.39 Wiesberger continua a volare e piazza un altro approccio a 3 metri! Che inizio incredibile del rookie.

19.38 Schauffele fuori dai giochi alla 2, terzo colpo ancora in bunker a sinistra del green quindi non farà meglio di 5.

19.36 Un po’ corto Rahm, ma in green. Poco importa. Più importante il complicato approccio di Bryson che esegue un colpo incredibile e la mette a 3 metri! Clamoroso.

19.35 Scheffler risponde a centro green, considerata la posizione di DeChambeau qui l’1UP sembra molto probabile.

19.34 HATTON! PALLA DATA ALLA 1!! Che avvio, ancora meglio di Wiesberger!

19.32 Guai per Schauffele alla 2, mentre Casey opta per un layup come secondo colpo ma lo sbaglia comunque a sinistra.

19.30 E inizia la Ryder anche per il bombardiere DeChambeau, uno dei più attesi. L’americano prende in pieno una signora seduta tra il pubblico, a sinistra dei bunker!

19.29 Scheffler trova il fairway col primo colpo della sua giornata.

19.28 Comincia la Ryder di Hatton, che sorride un po’ nervoso alle urla del pubblico e poi spara il drive tutto a sinistra in una zona comunque non pessima per altezza del rough.

19.27 Fairway per Casey alla 2, mentre sta iniziando il secondo match. Anche Rahm trova il centro della pista.

19.25 Buca pareggiata col birdie, tutto pari dopo 1. Bravo l’austriaco.

19.24 SCHAUFFELE IMBUCA! CHE PUTT! E ora Wiesberger deve cambiare mentalità.

19.23 Approccio lunghissimo per Johnson, che ha provato a imbucare alla cieca in perfetto stile quattro palle.

19.22 Par messo in cassaforte per Casey che dà ancora più fiducia al compagno per un putt aggressivo.

19.21 Resta a una mezza dozzina di metri l’americano, Europa in posizione ottimale per andare 1 UP.

19.20 Meno positivo Casey che rimane distante, ora tutto sta nelle mani di Schauffele.

19.19 Primo approccio della carriera in Ryder Cup sensazionale per Wiesberger, quasi palla data!!

19.18 Direzione perfetta del suo colpo ma dal rough la palla non si ferma più, anche per via dei green più asciutti, e finisce dietro il manto più corto.

19.16 Il primo ad approcciare sarà proprio l’ex numero 1 del mondo.

19.14 Rough a destra per DJ, meno preciso.

19.13 Tee shot perfetto per Schauffele, sul lato destro del fairway.

19.11 Inizia bene l’Europa con due primi colpi perfettamente in centro pista.

19.08 Arrivati i quattro sfidanti. Si attendono le 19.10 per il via.

19.05 La marea rossa è tornata a popolare le tribune del tee shot alla prima buca, attendendo l’arrivo di Dustin Johnson e Xander Schauffele, una coppia che per aggressività e consistenza può risultare davvero devastante. Casey e Wiesberger saranno semplici vittime sacrificali o riusciranno a far saltare il tavolo dei pronostici?

19.00 Le partenze saranno distanziate di 16 minuti una dall’altra, con il primo incontro sul tee della 1 tra 10 minuti esatti.

18.52 Harrington ha deciso di tenere a riposto sia Westwood che Poulter, certamente i due apparsi più in ombra nella mattinata. Per gli americani riposano Spieth e Koepka, come previsto.

18.47 Grandi favoriti gli USA nei match #1 e #4, saranno probabilmente fondamentali i due turni centrali per l’Europa.

18.45: Ci siamo! Ecco gli accoppiamenti ufficiali per i quattro palle del pomeriggio:

Johnson – Schauffele vs Casey – Wiesberger

DeChambeau – Scheffler vs Rahm – Hatton

Finau – English vs McIlroy – Lowry

Thomas – Cantlay vs Fleetwood – Hovland

18.40 Siamo ancora in attesa delle selezioni dei due capitani. Si riparte tra mezz’ora.

18.27 Una mattinata complicata, anche se storicamente Team USA è sempre stato quasi dominante nel gioco a colpi alternati. Il pomeriggio ci si aspetta una reazione, e a breve usciranno gli accoppiamenti dei quattro palle.

18.25 Score finale foursomes: Team USA 3 – Team Europa 1

3&1 – Justin Thomas/Jordan Spieth – Jon Rahm/Sergio Garcia

3&2 – Dustin Johnson/Collin Morikawa – Paul Casey/Viktor Hovland

2&1 – Brooks Koepka/Daniel Berger – Lee Westwood/Matt Fitzpatrick

5&3 – Patrick Cantlay/Xander Schauffele – Rory McIlroy/Ian Poulter

18.23 Sbaglia il putt per il par Berger ma Westwood non ne approfitta tirando fortissimo, seppur da lontano. Probabilmente il peggiore di Team Europa questa mattina. Finisce qui. 3 a 1 USA.

18.20 Grossa occasione sprecata da Westwood intanto col primo colpo alla 17, che approccia in rough dopo l’errore di Koepka che aveva spalancato le porte! Sta per finire anche l’ultimo foursomes, in favore di team USA

18.18 Termina alla 15 anche il quarto match. Schauffele e Cantlay annientano Poulter e McIlroy con una prestazione spaziale. Brutte prime 6-7 buche per gli europei che tuttavia si sono ampiamente ripresi da lì in avanti, ma gli avversari sono stati imprendibili. 2 a 1 USA.

18.15 2 Down Fitzpatrick/Westwood. Si va alla 17!

18.14 Altra palla da birdie di Schauffele. Imbattibili oggi. E il match #4 sta per finire, senza storia.

18.12 Brutto primo putt di Westwood che lascia a Fitzpatrick il compito di chiudere il lavoro. Berger infatti non riesce a imbucare da 20 piedi

18.10 Koepka fa quello che può e approccia a 5 metri, se all’Europa riesce l’up&down si può tornare a una sola lunghezza di distanza.

18.08 Bene Fitzpatrick che approccia a bordo green alla 16 mentre Berger mette Koepka in una posizione certamente più scomoda. Fondamentale recuperare la buca qui per mantenere vive le speranze, nel match #3.

18.06 Siamo di fatto vicini alla fine della lunga mattinata e lo score molto probabile è ancora il 3 a 1 USA.

18.04 E così è. McIlroy non imbuca, 4 UP USA con quattro da giocare. Livello mostruoso dei due rookie statunitensi.

18.02 Cosa stanno facendo Cantlay e Schauffele. Altra palla praticamente data, nonostante il buon approccio di Poulter si rischia di tornare 4 Down.

18.00 Finisce qui il secondo incontro, a pochi istanti dalla vittoria dei due spagnoli Johnson e Morikawa battono 3 & 2 Casey e Hovland, impattando lo score sull’1 a 1.

17.57 Westwood poteva riportare il terzo match 1 Down ma il putt non entra. Tre buche ancora da giocare USA 2 UP.

17.55 Casey in bunker alla 16, questo secondo incontro degli europei contro Johnson e Morikawa sta per terminare in direzione opposta a quello appena concluso.

17.53 Thomas da tre metri spreca tutto, PUNTO EUROPA! 1 a 0! Garcia/Rahm vincono 3&1 su Spieth/Thomas

17.51 COLPO PAZZESCO DI SPIETH! Da posizione impossibile, lie quasi verticale, il giocatore per poco non cade a terra ma la palla si ferma a pochi piedi dalla buca!! Ma all’Europa bastano due putt per chiuderla! Questo approccio resterà negli annali della Ryder Cup, poco ma sicuro!

How did @JordanSpieth … A) Not fall over?

B) Get it that close?pic.twitter.com/jxi11xBCN3 — PGA TOUR (@PGATOUR) September 24, 2021

17.48 Casey manca l’ccasione alla 15 per tornare a 1 buca di distanza e dunque il match #2 procede in forte direzione USA.

17.45 McIlroy è tornato! Terzo/quarto approccio superlativo e altro putt dalla breve distanza lasciato a Poulter. Il problema per i due europei (al di là del pessimo avvio) è che Schauffele e Cantlay sono su una nuvola e non sbagliano un colpo, rispondendo ogni volta colpo su colpo.

17.43 Può essere finita qui nel match #1! Sbaglia l’approccio Thomas, finendo a destra e poi a sinistra (col rotolo) del green, nell’erba altissima. Sarà difficile salvare il par, ma se l’Europa trova il 3 è di fatto punto pieno per Rahm /Garcia.

17.40 Koepka manca un corto putt alla 14 e spalanca le porte per il -1 Europa a Westwood. Questa volta l’esperto britannico non perdona e con 4 buche da giocare l’Europa è solamente 1 Down.

17.37 Flappa di Rahm nell’approccio verso l’asta, USA 2 Down con 2 da giocare. Nel frattempo l’urlo di Poulter che imbuca l’assist di Rory e i due restano vivi, seppur 3 Down.

17.34 Green in 2 per gli americani al par 5 della 16, mentre Garcia scentra il legno e rimane in rough molto corto al green.

17.32 Altro approccio fantastico di McIlroy alla 12, che tutti oggi hanno attaccato con successo. Schauffele però risponde ancora meglio, sfiorando la buca in 1!! Palla data e Poulter dovrà imbucare!

17.30 Score provvisorio: Team USA 3 – Team Europa 1

3 UP – Justin Thomas/Jordan Spieth – Jon Rahm/Sergio Garcia – Buca 15

2 UP – Dustin Johnson/Collin Morikawa–Paul Casey/Viktor Hovland – Buca 13

2 UP – Brooks Koepka/Daniel Berger–Lee Westwood/Matt Fitzpatrick – Buca 12

3 UP – Patrick Cantlay/Xander Schauffele–Rory McIlroy/Ian Poulter – Buca 11

17.28 McIlroy si sta svegliando e piazza un altro ottimo approccio alla 11, due putt senza problemi per portarsi a -3. Sarebbe clamoroso se il match #4 avesse ancora qualcosa da dire.

17.26 Fitzpatrick si riscatta con un putt dalla lunga distanza dopo l’errore di prima e i due inglesi restano 2 Down alla 13 e in partita

17.25 Bordo sinistro e troppa forza per l’americano, esultano gli spagnoli e il primo mezzo punto sicuro è per l’Europa!

17.24 CAPOLAVORO PUTT DI GARCIA, situazione ribaltata alla 15 e ora se Thomas non imbuca si va 3UP con 3 da giocare!

17.22 Erroraccio di Fitzpatrick alla 12, ferro errato e finisce lungo nell’area di penalità oltre il green col secondo colpo. Quasi certo il 3UP di Koepka/Berger.

17.20 Grandissimo approccio di Spieth alla 15, Team USA sta cercando di tornare in partita anche lì. La risposta di Rahm è appena sufficiente e gli spagnoli sono in difesa in questo momento.

17.18 L’atmosfera in ogni caso è ancora molto spenta. Pochissimi urli da parte dei giocatori di entrambe le squadre. Hovland alza il pugnetto perché Johnson spreca un putt comodo e regala un colpo a Hovland/Casey, che tornano dunque 2 Down e riaccendono la speranza.

17.16 Piccolo recap di quanto sta succedendo. Rahm/Garcia stanno vincendo in maniera autorevole il proprio match, 2 UP nel mezzo della 15, mentre nelle altre tre partite gli USA sembrano in controllo. Per ora pare proiettarsi quel 3 a 1 che era il risultato più accreditato questa mattina.

17.13 McIlroy imbuca alla 10 e l’Europa accorcia a 4 down. L’inerzia è decisamente cambiata in questo match, anche se pare decisamente tardi.

17.11 Grande difficoltà anche alla 13 per Casey e Hovland che sembrano aver mollato il colpo dopo i due fendenti ricevuti in successione. Nel frattempo Westwood non concretizza un’altra grande occasione per dimezzare lo svantaggio del terzo match alla 12.

17.08 Non entra il tentativo del numero 1 del mondo ma Spieth non concretizza e l’Europa rimane 2UP.

17.06 Justin Thomas è ancora protagonista alla 14 con un buon approccio a cinque metri e Rahm dovrà imbucare da bordo green qualora Speth riuscisse a far fruttare questo colpo per Team USA.

17.04 Situazione di grande difficoltà per l’Europa, barca che prende acqua da tutte le parti ora. 2UP anche Koepka e Berger su Westwood/Fitzpatrick. Fondamentale che la coppia spagnola mantenga il punto pieno.

17.02 Casey non imbuca il putt lasciatogli poco fa da Hovland, dunque Morikawa, col secondo corto putt consecutivo, mette la freccia e porta il proprio match sul 3UP.

16.59 Cantlay/Schauffele rimangono 5 UP dopo 9, così come erano partiti dopo le prime cinque buche. Team USA ora prende le aste come avessero freccette in mano, Koepka molto vicino alla 10, anche se Westwood putterà da una distanza non impossibile per pareggiare l’eventuale birdie.

16.57 Dustin Johnson è on fire. Palla strepitosa alla 12 e gli USA continuano a premere furiosamente. Hovland prova a rispondere ma il suo approccio al par 3 rimane più distante, con la palla che non prende lo spin desiderato.

16.54 C’è il 2UP per Johnson/Morikawa (11) nello stesso momento in cui Justin Thomas imbuca a sua volta e accorcia a UP (13) il vantaggio europeo nel match #1. Siamo in sofferenza ora.

16.52 Momento di grande push per gli USA al momento, anche Johnson mette palla quasi data alla 11, con Moriwaka che può portarli 2UP.

16.50 Buon approccio di Rahm, dopo il mezzo-top di Garcia alla 13. C’è il birdie di Koepka intanto alla 10, con Fitzpatrick chiamato dunque a imbucare per pareggiare.

16.48 Continuano a premere Westwood e Fitzpatrick, altra bella palla dell’esperto dei due che lascia una buona occasione da birdie al compagno alla 10.

16.45 Ride Garcia, che si salva un po’ fortunosamente colpendo in malo modo il drive alla 13. Il colpo esce rasoterra ma si alza sufficientemente per restare completamente in gioco.

16.42 Clamoroso putt mancato da Poulter alla 8, per accorciare le distanze. Una bomba che lascia un putt di ritorno di due metri a McIlroy, il quale rimane freddo ma si resta 5 down dopo 8. Il primo punto USA qui è sempre più probabile.

16.39 La dieci viene pareggiata tra Hovland/Casey e Morikawa/Johnson con il birdie di entrambe le coppie. Ora il ritmo è salito parecchio per tutti.

16.37 Colpo pazzesco di Rahm al par 3 della 12! Una bandiera posizionata in un lembo di green largo meno di 5 metri e il numero 1 la mette vicina. Ma il livello di questa partita è elevatissimo e Thomas risponde con una palla molto simile poco dopo. Due birdie putt in arrivo.

16.34 Westwood non sfrutta l’occasione lasciatagli da Fitzpatrick ma Koepka manca un corto putt di ritorno e si torna tutto pari nel terzo match!

16.32 Buca pareggiata alla 11 senza problemi per l’Europa, anzi è stata ancora la coppia americana a rischiare qualcosa. Per ora un match perfetto quello dei due spagnoli.

16.29 Ottimo approccio di FItzpatrick, proprio alla 9 che si è appena liberata, l’Europa sta premendo ora per accorciare. Koepka rimane molto lontano.

16.26 Alla buca 9 Casey studia attentamente il putt da 7 metri per tornare all square, ma colpisce troppo forte e la palla sborda. USA 1UP a metà percorso. McIlroy ha una piccola chance per tentare di riaprire l’impossibile match #4 ma il suo putt da una decina di metri alla 7 non entra.

16.23 Score provvisorio: Team USA 3 – Team Europa 1

3 UP – Justin Thomas/Jordan Spieth – Jon Rahm/Sergio Garcia – Buca 10

1 UP – Dustin Johnson/Collin Morikawa–Paul Casey/Viktor Hovland – Buca 8

1 UP – Brooks Koepka/Daniel Berger–Lee Westwood/Matt Fitzpatrick – Buca 8

5 UP – Patrick Cantlay/Xander Schauffele–Rory McIlroy/Ian Poulter – Buca 6

16.20 3Up per l’Europa con Rahm e Garcia, incontro che si sta incanalando nella direzione ideale. Nel match #3 invece entrambe le coppie mancano il putt e si resta 1UP USA.

16.18 Nel match #1 intanto i due spagnoli stanno giocando in maniera incredibile e hanno una grossa occasione di allungare ulteriormente alla 10.

16.16 Molto bello l’approccio di Berger alla 8, ma Westwood risponde presente e entrambe le coppie putteranno per il birdie. Morikawa sbaglia il putt alla 6, dunque McIlroy e Poulter riescono finalmente a pareggiare una buca nella sofferenza più totale.

16.14 Continuano i grossi problemi per Poulter e McIlroy, che rischiano fortemente di perdere anche il par 4 della 6. Cantlay approccia a un paio di metri mentre l’inglese è lontanissimo e lascia al compagno un putt in forte discesa e pendenza.

16.12 Hovland non imbuca un corto putt alle 8 che avrebbe riportato l’Europa in parità nel match #2, dopo l’errore dal tee di Johnson. Restano avanti gli Stati Uniti 3 a 1 (parziale).

16.10 La tendenza al momento è chiara. Ci sono tre accoppiamenti in grande lotta che sono destinati a protrarsi probabilmente sino alla 18, mentre nell’ultimo incontro i due europei sembrano totalmente frastornati.

16.07 Manca il putt Thomas alla 9 con Rahm/Garcia che rimangono dunque 2 UP nell’unico match in cui l’Europa non è in svantaggio.

16.05 Intanto Schauffele imbuca dalla media distanza e McIlroy/Poulter finiscono nello stupore più generale 5 down dopo 5.

16.03 Team USA in difficoltà nel match #2 con DJ che spara un pull molto marcato dal tee alla 8. Morikawa sarà chiamato a un gran colpo di recupero.

16.00 Si infuoca ogni buca di più il match #1. Spieth approccia quasi direttamente in buca col secondo colpo alla 9, Rahm risponde ma lascia a Garcia un putt di 10 metri.

15:57 Bravo e fortunato Berger con il rimbalzo alla 7, prende il bordo destro e si mette anche in buona posizione.

15:54 Brooks Koepka s’inventa una grande uscita dal bunker alla 6, ma Fitzpatrick non gli lascia il tempo di fare nient’altro trovando la buca e riportando 1 DOWN la coppia formata da lui e Westwood. Casey, però, è sfortunato alla 7, putt che tocca la buca a sinistra e scappa via, 1 Up USA in questo caso.

15:52 Il numero precedente

This from off the green. @JonRahmpga takes another point for @RyderCupEurope to go 1 up thru 4. #RyderCup pic.twitter.com/3pHyQr0DwV — Ryder Cup (@rydercup) September 24, 2021

15:51 Lo chiamano Rahmbo e c’è un perché: birdie riuscito alla 8, 2 Up per lui e Garcia!

15:48 Sbaglia il primo colpo alla 8 Casey, lasciandolo in rough profondo sebbene a poca distanza dal green. Dovrà inventarsi qualcosa Hovland per dar modo di salvare almeno il par.

15:47 Intanto Cantlay/Schauffele 4 up su McIlroy/Poulter dopo 4 buche. Il fairway è stato un miraggio fino ad ora per la coppia formata dal nordirlandese e dall’inglese.

15:46 Ottimo secondo colpo di Garcia, e adesso Rahm ha un’ottima opportunità.

15:45 Sia Thomas che Garcia in difficoltà alla 8 per via dei tee shot dei loro compagni, il secondo colpo dell’americano parte altissimo e arriva a bordo green su questo par 4.

15:42 Birdie di Dustin Johnson alla 6 dopo un gran secondo colpo di Morikawa, e nemmeno Koepka fallisce il colpo alla 5. In pratica all square nel secondo match e 2 Up nel terzo per gli USA, che ora in linea generale sono 2.5-1.5 in proiezione.

15:40 Continua intanto a trasferirsi da una buca all’altra la gente, accorsa davvero in gran numero. C’è intanto McIlroy in difficoltà alla 4, ma perché è Poulter che ha spedito la palla quasi in bunker.

15:38 Sbaglia però Spieth, e dunque l’Europa si riporta in parità con questa buca vinta. L’unico match che ad ora ha preso una direzione netta è il quarto, quello partito per ultimo.

15:37 Birdie per Rahm alla 7! Finora molto bene il numero 1 del mondo, che sta dimostrando ulteriormente di valere la testa dell’OWGR.

15:36 Preferisce andare molto più a destra, e soprattutto evitando il lago, Fitzpatrick.

15:35 Alla 5 Koepka passa il lago, finisce nel rough, ma si trova davanti al green dando un buon approccio potenziale a Berger.

15:33 Salgono a 3 UP Cantlay e Schauffele alla 3, inizio bruttissimo per McIlroy/Poulter.

15:31 Situazione attuale

Pari Justin Thomas/Jordan Spieth–Jon Rahm/Sergio Garcia – Buca 6

1 Up Dustin Johnson/Collin Morikawa–Paul Casey/Viktor Hovland – Buca 4

1 Up Brooks Koepka/Daniel Berger–Lee Westwood/Matt Fitzpatrick – Buca 4

2 Up Patrick Cantlay/Xander Schauffele–Rory McIlroy/Ian Poulter – Buca 2

15:28 Intanto vincono alla buca 4 Westwood e Fitzpatrick riducendo le distanze, situazione al momento sempre con 2.5-1.5 in proiezione per il team americano.

15:28 Putt non concesso, lui lo imbuca comunque e match ancora pari.

15:27 Appena a destra e un pochino troppo veloce il putt di Rahm.

15:26 Spieth cerca il lungo putt alla 6, niente da fare. Tenterà Rahm tra poco.

15:23 Intanto situazione sostanzialmente pari nel match 1 quando i secondi colpi sono in green.

15:21 Manca il putt per pareggiare la 2 McIlroy, 2 DOWN per lui e Poulter con Cantlay e Schauffele.

15:20 Splende ormai il sole su Whistling Straits, mentre fanno parecchia fatica Koepka e Berger nella quarta buca contro Westwood e Fitzpatrick. Fatica che però è generalizzata, campo davvero difficile da affrontare.

15:18 Bruttissima uscita dal bunker col terzo colpo alla 2 di McIlroy, finisce direttamente dall’altra parte del green e così Cantlay e Schauffele hanno serie possibilità di 2 UP nel match.

15:16 L’attuale proiezione vede un 2.5-1.5 a favore degli americani.

15:14 Torna pari con il gran putt di Spieth alla 5 il primo match. Situazione che vede ad ora avanti gli USA, ma siamo solo all’inizio.

15:11 1 UP per Casey e Hovland alla buca 4, dopo che Johnson era finito in acqua e Morikawa non ha piazzato il putt lungo per la parità. 2 UP, invece, per Koepka e Berger su Westwood e Fitzpatrick dopo il gran putt di Koepka alla 3.

15:08 Momenti di golf non memorabile, sono davvero tanti gli errori che si stanno vedendo in questi minuti su un fronte e sull’altro.

15:07 Usa la pendenza anche Westwood, il risultato è che si tiene piuttosto vicino alla buca.

15:06 Colpo di fortuna non da poco di Berger alla 3: palla che rimbalza sul bordo destro del green e scende, scende e ancora scende fino a trovarsi in buona posizione. Intanto Rahm, alla complicata 5, finisce in acqua.

15:04 Putt non difficile di Cantlay che porta 1 UP gli Stati Uniti nel match 4, dopo che il secondo colpo di McIlroy non è stato esattamente da ricordare (o da guardare per chi vuole imparare gli approcci al green) e Poulter non è riuscito a rimediare.

15:02 Putt facile di Berger alla 2 per portare avanti gli USA nel terzo match: proiezione 1.5-1.5.

15:01 Dustin Johnson finisce direttamente nel lago Michigan col primo colpo alla 4, e se non è finito lì è comunque molto vicino all’acqua (cosa che, perlomeno, non gli darebbe il colpo perso).

15:00 E con il pareggio ottenuto da Casey e Hovland nel match 2, alla 3, adesso la proiezione vede avanti l’Europa.

15:00 Il numero di Hovland alla 2

Welcome to the Ryder Cup 🤯 Rookie Viktor Hovland almost holes out on the 2nd! #TeamEurope #RyderCup pic.twitter.com/ZnhhSiokyw — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 24, 2021

14:58 Ed intanto Rahm e Garcia passano avanti grazie al putt del numero 1 del mondo nel match con Thomas e Spieth! 1 UP Europa nel primo confronto.

14:56 Destini simili: primo taglio di rough per Cantlay, fairway pieno per Poulter.

14:54 Siamo dunque con tutti i match in campo per quanto riguarda i foursome.

14:52 Ecco alla 1 Cantlay e Schauffele contro McIlroy e Poulter. Sfida tutta da gustarsi, questa.

14:51 Gran risposta di Casey! Non va nemmeno troppo lontano dalla buca in uno, ma Hovland ha un putt ancora migliore di quello di Morikawa.

14:50 Fitzpatrick in bunker alla 2, Morikawa in green alla 3 con palla che viene spinta giù dalla discesa e offre l’opportunità per il birdie a Johnson.

14:48 Situazione attuale: match 1 e 3 pari, match 2 con Johnson e Morikawa 1 UP per gli USA. A breve sul tee shot della 1 il quarto, e molto interessante confronto.

14:47 NUMERO DI HOVLAND! Terzo colpo pazzesco dal fairway, gli manca pochissimo per un eagle che sarebbe finito direttamente nelle highlights! Intanto Westwood manca il putt per il birdie alla 1; ottima risposta a Hovland di Dustin Johnson alla 2.

14:46 Appena a destra il putt di Berger, la buca sostanzialmente gli sputa fuori il colpo.

14:44 E gran secondo colpo di Fitzpatrick alla 1! Può provare il birdie da corta distanza Westwood, mentre Berger dopo il secondo scappato a Koepka dovrà puttare da più lontano.

14:43 Arriva il putt per il birdie di Rahm! E il numero 1 del mondo riporta in parità il match 1.

14:42 Molto bello il putt sinistra-destra di Spieth, sfiora il birdie: è però Rahm a poter tentare di trovare il birdie che significherebbe parità.

14:41 Sfortunato col rimbalzo Morikawa, invece: palla a bordo green ma sulla sinistra, in rough. C’è del vento che spinge l’acqua sul lago Michigan dietro a Spieth che prova il lungo putt alla 3.

14:40 Alla 2 Casey rimedia un errore che non è un errore di Hovland, nel senso che l’inglese può tranquillamente tornare in fairway per poi far giocare al norvegese il terzo colpo in green.

14:39 Alla 3 sia Garcia che Thomas trovano una buona palla. Ma è messo meglio lo spagnolo nel tentativo di trovare il birdie.

14:36 Secondo le proiezioni il primo dei quattro match è più favorevole all’Europa, mentre gli USA sono meglio messi negli altri tre.

14:34 C’è il birdie di Collin Morikawa, che porta in vantaggio gli USA nella seconda sfida. Lo fa anche Justin Thomas, ed è dunque 1 UP in entrambi i match per quanto riguarda il team americano.

14:32 Tra poco al via il terzo match, con Brooks Koepka e Daniel Berger opposti a Lee Westwood e Matt Fitzpatrick.

14:30 Layup di Rahm con il terzo colpo alla 2, va vicino al bordo green, mentre Dustin Johnson trova un numero alla 1 per minacciare il birdie del vantaggio. E alla 2, invece, Spieth si porta vicino alla buca.

14:28 Hovland colpisce dal fairway per la prima volta in Ryder Cup, palla in green in perfetta sicurezza.

14:26 Thomas intanto si avvicina parecchio al green della 2 con il secondo colpo; Garcia, che è in rough, tenta di ritrovare il fairway senza riuscirci, finendo invece in quello di sinistra.

14:24 Acclamatissimo anche Morikawa, unico giocatore insieme a Tiger Woods a vincere due Major prima dei 25 anni. Va però a finire in una zona di rough non felice, appena davanti al bunker nel quale è finito Garcia in precedenza.

14:23 Paul Casey è il primo nel secondo match a tirare il tee shot. E lo fa nel lato destro del fairway.

14:20 Va perfettamente a centro fairway Spieth.

14:19 Rahm intanto tira in rough il tee shot alla 2, un par 5. Ha però superato il bunker di destra, dunque è il male minore in pratica.

14:18 Arriva la seconda sfida sul tee della 1: Dustin Johnson e Collin Morikawa sfidano l’inglese Paul Casey e il norvegese Viktor Hovland, il più giovane degli europei con i suoi 23 anni (21 di differenza con Casey).

14:17 Ed è par per Rahm, viene concesso il par anche agli americani ed è buca pari per il momento.

14:16 Errore anche piuttosto grossolano di Thomas, che finisce tutto a destra e praticamente regala a Rahm un putt per il par che significherebbe parità.

14:15 Colpo spettacolare in discesa di Garcia che sfiora la buca con l’approccio! Non sarà difficile il putt di ritorno per Rahm, nel caso Thomas glielo lasci tirare.

14:14 Finisce a bordo green Rahm, non poteva fare molto di più. Thomas ha la chance di mandare subito 1 UP la coppia americana, ma non è un putt scontato.

14:13 Buona palla di fronte alla bandiera da parte di Spieth, tocca ora a Rahm togliere la palla dalla sponda alta del bunker, uno dei 900 sul percorso.

14:12 E’ Spieth il primo a tirare verso la buca, siamo già non lontani dal green ed è una cosa normale visto che è un par 4 corto.

14:10 Il via.

14:08 Perfetta a centro fairway la palla di “JT”. Si procede ora ad arrivare sui luoghi nei quali Rahm e Spieth tireranno il secondo colpo.

14:08 Finisce subito in bunker Garcia, a sinistra. Una brutta gatta da pelare, questa, per Rahm. A seguirlo c’è Justin Thomas (e quindi sarà Spieth a iniziare nelle pari).

14:07 Par 4, 337 metri: è questa la buca 1, con Garcia che tirerà dal tee shot nelle buche dispari e Rahm in quelle pari.

14:05 Garcia è tra i veterani di questa edizione, essendo giunto alla decima Ryder. I due europei vengono accolti da qualche fischio, che però è semplicemente nell’ordine delle cose.

14:04 Viene presentato il primo fourball, con Justin Thomas e Jordan Spieth che sfidano il duo spagnolo composto da Jon Rahm e Sergio Garcia.

14:02 Non c’è un singolo posto vuoto sulle tribune; pochissimi, per varie e in larga parte evidenti ragioni, gli europei giunti fin nel Wisconsin, tifo a maggioranza americana come molto raramente si è visto negli ultimi lustri.

13:59 Poco più di cinque minuti al primo tee shot!

13:56 La folla presente attorno al tee shot della buca 1 intona in coro The Star Spangled Banner. E non sono neanche le sette della mattina a Whistling Straits.

Land of the free, home of the brave. 🇺🇸 #RyderCup pic.twitter.com/pJvZWyrQZx — Golf Digest (@GolfDigest) September 24, 2021

13:53 164, come i giocatori apparsi per l’Europa in Ryder Cup.

13:50 Non dimentichiamo l’ordine dei primi quattro foursome, che è il seguente:

14:05 Justin Thomas/Jordan Spieth–Jon Rahm/Sergio Garcia

14:21 Dustin Johnson/Collin Morikawa–Paul Casey/Viktor Hovland

14:37 Brooks Koepka/Daniel Berger–Lee Westwood/Matt Fitzpatrick

14:53 Patrick Cantlay/Xander Schauffele–Rory McIlroy/Ian Poulter

13:47 Andiamo inoltre a vedere dove sono posizionate le buche per quanto riguarda i foursome della mattina americana (lo ricordiamo: ci sono 7 ore di fuso orario con l’Italia).

Hole Locations for Friday’s Foursomes pic.twitter.com/EsnUhvbMgj — Ryder Cup (@rydercup) September 24, 2021

13:44 Siamo all’alba nel Wisconsin in questo momento, ma l’ambiente è già davvero elettrico: basta questa foto a mostrarlo.

13:41 Approfittiamo dell’attesa dell’inizio per andare a conoscere un po’ meglio il dietro le quinte a Whistling Straits.

Whistling Straits is ready, are you? 🚁 pic.twitter.com/SJsUINvA2K — Ryder Cup (@rydercup) September 24, 2021

13:38 In corso, nel momento in cui vi scriviamo, gli ultimi momenti di riscaldamento prima delle partenze odierne da parte dei primi 16 giocatori impegnati quest’oggi, alcuni dei quali li rivedremo anche nei fourball.

Live Now: On the Range at the 43rd #RyderCup https://t.co/ueXAxy7lJI — Ryder Cup (@rydercup) September 24, 2021

13:35 Buon inizio di pomeriggio a tutti, e benvenuti a questa lunga DIRETTA LIVE della prima giornata di Ryder Cup. Quattro foursome sono già noti, i quattro fourball si conosceranno più tardi, ma si comincia da qui, dalle grandi emozioni della sfida USA-Europa.

Presentazione generale – Presentazione prima giornata – Programma foursome – Regolamento – Le squadre

Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della Ryder Cup 2021, di scena al Whistling Straits Golf Course di Sheboygan, Wisconsin, USA. Europa e Stati Uniti mettono a confronto i loro dodici migliori golfisti a tre anni di distanza dal 17.5-10.5 europeo di Parigi 2018.

Si è detto e scritto di tutto a proposito di questa edizione della Ryder, rinviata di un anno a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19. Curiosamente, si è proprio tornati alla cadenza originale, quella in anni dispari, a sua volta cambiata per via di tutte le misure (e non solo) adottate dopo gli attentati dell’11 settembre 2001.

Diversi i debuttanti, alcuni dei quali prendono il via proprio nella prima sessione: da parte europea il solo norvegese Viktor Hovland, da parte americana ben quattro dei sei rookie, e cioè Xander Schauffele, Patrick Cantlay (insieme, peraltro), Collin Morikawa e Daniel Berger. Di questi, va detto che Morikawa è un debuttante extralusso, avendo già vinto due Major e diventando il capofila della nuova generazione del golf.

Ricordiamo la struttura della giornata: dopo i foursome, saranno annunciate le coppie dei quattro fourball, che andranno in scena a strettissimo giro rispetto ai citati quattro palle. La differenza fondamentale è che, se nei foursome la palla è una sola e la giocano in due, nei fourball ce ne sono due in gioco, con i golfisti che sono indipendenti tra di loro.

La prima giornata della Ryder Cup 2021 inizierà alle ore 14:05 italiane con il primo foursome. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse