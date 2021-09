SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 8, ed in Giappone oggi si disputeranno nuove finali, con altri 43 titoli in palio tra nuoto (15), ciclismo su strada (6), tiro a segno (2), atletica (14), boccia (4), tennis in carrozzina (1) e tiro con l’arco (1).

OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi di Tokyo 2021: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 1 settembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 02.00 ora italiana con il nuoto.

Foto: LaPresse

PROGRAMMA DI OGGI – AZZURRI IN GARA OGGI – MEDAGLIERE

NUOTO – Tra poco sarà il turno di Antonio Fantin per i 100 metri stile libero S6, i migliori 8 vanno in finale.

TIRO CON L’ARCO – Presente nei quarti di finale Asia Pellizzari che aspetta ancora di sapere chi sarà la sua avversaria.

TIRO CON L’ARCO – Presente nei quarti di finale Asia Pellizzari che aspetta ancora di sapere chi sarà la sua avversaria.

SITTING VOLLEY – Tra poco meno di mezz’ora il match fondamentale dell’Italia femminile contro il Brasile, servirà una grande impresa.

CICLISMO SU STRADA – Saranno presenti Diego Colombari nella classe H5 e Fabrizio Cornegliani, Luca Mazzone nella classe H1-H2.

NUOTO – È il turno di Antonio Fantin per i 100 metri stile libero S6.

NUOTO – RECORD paralimpico per Antonio Fantin con 1:04.16, va in finale!

NUOTO – RECORD paraolimpico per Antonio Fantin con 1:04.16, va in finale!

NUOTO – Per la categoria 400 metri stile libero S10 ci sarà Stefano Raimondi.

NUOTO – Primi 50 metri che vedono al terzo posto Stefano Raimondi.

NUOTO – Scende al quarto posto Stefano Raimondi dopo i 150 metri.

NUOTO – Ancora al quarto posto Stefano Raimondi dopo i 250 metri.

NUOTO -Quarto posto dopo i 350 metri per Stefano Raimondi.

NUOTO – Quarto posto dopo i 350 metri per Stefano Raimondi.

NUOTO – Quarto posto finale per Stefano Raimondi con 4:26.82, va in finale!

NUOTO – È il turno di Federico Bassani per i 100 metri rana SB11.

NUOTO – Quinto posto finale per Federico Bassani con 1:21.24, si deve attendere la prossima batteria per sapere se andrà in finale, si qualificano i migliori 8.

WHEELCHAIR BASKET – La Colombia batte agevolmente l’Algeria 70-47.

SITTING VOLLEY – Brasile avanti 12-11 durante il quarto set contro il Brasile.

SITTING VOLLEY – Brasile avanti 12-11 durante il quarto set contro l’Italia.

SITTING VOLLEY – Prova l’allungo decisivo il Brasile, 15-11 il punteggio parziale contro l’Italia.

CICLISMO SU STRADA – MEDAGLIA D’ARGENTOOOOOOOOO per Luca Mazzone, grande prova per il pugliese. Oro per il francese Jouanny e bronzo per lo spagnolo Garrote.

CICLISMO SU STRADA – MEDAGLIA D’ARGENTOOOOOOOOO per Luca Mazzone, grandissima prova per il pugliese. Oro per il francese Jouanny e bronzo per lo spagnolo Garrote.

CICLISMO SU STRADA – MEDAGLIA D’ARGENTOOOOOOOOO per Luca Mazzone, grande prova per il pugliese. Oro per il francese Jouanny e bronzo per lo spagnolo Garrote.

SITTING VOLLEY – Brasile imprendibile, 18-12 il punteggio parziale contro l’Italia.

SITTING VOLLEY – Italia che prova il recupero, punteggio parziale di 17-20 per il Brasile.

SITTING VOLLEY – Vince il Brasile la partita contro l’Italia, 25-21 nel quarto set. Verdeoro che volano in semifinale.

CICLISMO – Problema meccanico per Vitelaru che si ritira, Aere invece è in piena lotta per la terza posizione.

CICLISMO – Appare fuori dalla lotta per le medaglie invece Francesca Porcellato: vedremo se la veterana azzurra riuscirà a rientrare.

CICLISMO – Terza posizione e podio per Aere! Un’altra medaglia per l’Italia nel paraciclismo nella mattinata giapponese.

TIRO A SEGNO – Comincia la finale di Andrea Liverani nella carabina 10 metri in posizione prona.

TIRO A SEGNO – Pesantissimo il 7.6 di Andrea Liverani per chiudere la seconda serie. Probabilmente l’azzurro ha compromesso una medaglia che pareva essere alla portata.

CICLISMO – Settima posizione per Francesca Porcellato che, dopo la soddisfazione che si è presa a cronometro, ha raggiunto un discreto piazzamento anche nella corsa in linea.

CICLISMO – Ultimi metri per la corsa in linea della categoria H5 al femminile.

CICLISMO – Non manca molto al termine per la corsa in linea della categoria H5 al femminile.

CICLISMO – 1:12 il distacco fra Aere e le due fuggitive: Sun e Masters. Queste continuano a discutere e potrebbero favorire l’inseguimento dell’azzurra.

CICLISMO – Proseguono le scaramucce in testa: Aere non ha nulla da perdere e può provare il clamoroso inseguimento. La medaglia di bronzo sembrerebbe essere in cassaforte.

CICLISMO – BRIVIDO IN TESTA! La statunitense viene invitata dalla cinese a passare davanti e per poco non incappa in una caduta toccando la sua compagna d’avventura.

CICLISMO – FORCING DI MASTERS IN SALITA! L’americana ha preso una ventina di metri di vantaggio nei confronti della cinese.

CICLISMO – Grande azione di Oksana Masters che sembra aver fatto la selezione: con questo attacco la statunitense si può permettere di gestire l’ultimo guro come una cronometro.

CICLISMO – Grande azione di Oksana Masters che sembra aver fatto la selezione: con questo attacco la statunitense si può permettere di gestire l’ultimo giro come una cronometro.

CICLISMO – E’ crisi nera per Sun: la cinese sta accusando tanto ora in salita, vedremo se riuscirà a rintuzzare il tentativo di recupero da parte di Aere da dietro.

TIRO A SEGNO – Ultima posizione purtroppo per Andrea Liverani nella carabina 10 metri in posizione prona. Pagato carissimo il 7.6 dell’ultimo sparo della seconda serie. Trionfa il serbo Ristic con il record paralimpico davanti all’ucraino Kovalchuk e allo sloveno Tirsek.

CICLISMO – Paga i tanti chilometri in solitaria Katia Aere: l’azzurra ha perso tantissimo rispetto alla testa e transita a 3:17 da Masters.

CICLISMO – Comincia la prova in linea maschile della categoria H3: al via c’è il nostro Paolo Cecchetto.

CICLISMO – Addirittura 79 i chilometri da percorrere per la categoria H4 come per quella H3: gara durissima. Si rischia di terminare molto avanti nei tempi, quasi in condizioni di buio.

CICLISMO – Fra poco comincerà la prova in linea maschile della categoria H3: al via c’è il nostro Paolo Cecchetto.

CICLISMO – Partiti gli atleti della categoria H4.

CICLISMO – Comincia anche la gara della categoria H3. Spingiamo il nostro eterno Paolo Cecchetto verso un gran risultato!

SITTING VOLLEY – Comincia la sfida femminile valida per il Gruppo B tra Cina e Ruanda.

CICLISMO – Sara Masters si può voltare! L’americana si prende la medaglia d’oro in questa gara durissima della categoria H5.

CICLISMO – Gara davvero troppo lunga quella della categoria H5 al femminile: si va a sminuire lo spettacolo e le atlete concludono la gara con distacchi abissali. Finiranno la gara solo in cinque.

CICLISMO – Arriva al traguardo anche la cinese Sun con un ritardo di oltre tre minuti.

CICLISMO – ED E’ BRONZOOOOOO PER KATIA AERE!! Bravissima l’azzurra che alla prima Paralimpiade si regala un sogno di una medaglia.

CICLISMO – L’Italia sale a 45 medaglie complessive: 11 ori, 19 argenti e 15 bronzi!

NUOTO – OROOOOOOOOO!!!!!!! OROOOOOOOO!!!!!! OROOOOOOOOOOOO ITALIA CON ANTONIO FANTINNNNNNNNNN!!!!! E C’È ANCHE IL NUOVO RECORD DEL MONDOOOOOO!!!!!!!!!!!!!! GRANDE ANTONIO!!!!!!!!!!!!!!

NUOTO – Rimonta da applausi per Antonio Fantin, che per caratteristiche parte con qualche metro di svantaggio per poi recuperare sugli avversari. Piano piano l’azzurro supera il cinese Jia, il brasiliano Glock e il colombiano Crispin Corzo negli ultimi 15 metri, aggiornando il suo record del mondo in 1.03.71! Secondo posto per Nelson Crispin Corzo (1.04.82), terzo il brasiliano Glock.

CICLISMO – Finale al cardiopalma tra Kuznetsov e Frei, alla fine la spunta il russo sulla linea del traguardo! Bronzo per Ablinger, che invece è arrivato staccato di 31 secondi.

NUOTO – E ora arriva subito un’altra chance di medaglia: è il momento dei 400 stile libero S10 con Stefano Raimondi!

NUOTO – PARTITI!! FORZA STEFANO!!!

NUOTO – Il recordman Maksym Krypak chiude in testa i primi 100 metri. Raimondi è in linea con le prime posizioni, quarto posto in 57.96.

NUOTO – Perde qualche bracciata Raimondi, al quarto posto. A quasi due secondi da Krypak in testa. Forza Stefano..

NUOTO – Per Stefano diventa difficilissima. Gallagher e Takken sono più vicini alla vetta di Krypak rispetto all’azzurro, che è a tre secondi e mezzo dalla testa a 100 metri dalla fine.

BOCCIA – Accorcia le distanze Smith (2-1), resta comunque ancora avanti Wei Lun.

NUOTO – Niente da fare per Stefano Raimondi, che chiude al quarto posto questa finale dei 400 sl S10. Vittoria per Maksym Krypak, con l’ucraino unico a chiudere sotto i quattro minuti (3.59.62). Secondo l’olandese Bas Takken, terzo l’australiano Thomas Gallagher. Raimondi chiude con il tempo di 4.07.38.

NUOTO – Ora tocca alle donne nei 400 stile libero S10. Nessuna batteria viste le poche partecipanti, corsie occupate dalla 2 alla 7.

TENNISTAVOLO – Nel mentre sono iniziate le semifinali delle prove a squadre maschili classe 1-2 e 6-7.

NUOTO – Aurelie Rivard distrugge il suo stesso record del mondo abbassandolo di cinque secondi. La colombiana chiude a 4.24.08, superando l’ungherese Bianka Pap (4.29.83) e la polacca Oliwia Jablonska (4.33.20).

TENNIS – De Groot e Van Koot sono ad un passo dalla finale nel doppio femminile (6-4 5-2).

BOCCIA – Situazione di parità tra Smith e Wei Lun (2-2) quando ci avviciniamo a fine gara!

BOCCIA – Parziale di 4-0 per David Smith che vince la medaglia d’oro! Chew Wei Lun si deve accontentare dell’argento.

TENNIS – Vittoria estremamente convincente per la coppia olandese De Groot-Van Koot (6-4 6-2), che vola in finale, si giocheranno il bronzo le giapponesi Kamiji-Ohtani.

NUOTO – Comunque finirà, per il nuoto paralimpico italiano sono dei Giochi da ricordare: cinque anni fa le medaglie furono soltanto 13, ad oggi siamo già a quota 28.

GOALBALL – Ha preso inizio il terzo quarto di finale del torneo femminile: in campo Cina e Brasile.

NUOTO – Stanno per partire i 100 metri rana SB13. Anche in questa gara nessun italiano. La startlist completa:

1 NIKIFOROV Maksim RPC SB13 0 1:08.14

2 MUSABEKOV Firdavsbek UZB SB13 0 1:06.42

3 ZHUMAGALI Nurdaulet KAZ SB13 0 1:04.97

4 ENGEL Taliso GER SB13 0 1:03.52

5 ABRAHAMS David Henry USA SB13 0 1:04.04

6 BOKI Ihar BLR SB13 0 1:05.86

7 van WANROOIJ Thomas NED SB13 0 1:06.83

8 SOVETKANOV Nurali KAZ SB13 0 1:10.77

NUOTO – Il tedesco Taiso Engel è campione olimpico dei 100 metri rana SB13. Per lui c’è anche il record del mondo in 1.02.97. Secondo posto per l’americano David Henry Abrahams (1.04.38), terzo per Nurdaulet Zhumagali, kazako (1.05.20).

NUOTO – Ora è il momento dei 100 rana SB13 femminili. Non c’è Carlotta Gilli, eliminata in batteria.

1 TOSHPULATOVA Shokhsanamkhon UZB SB13 0 1:21.60

2 NI RIAIN Roisin IRL SB13 0 1:20.81

3 YOUNG Colleen USA SB13 0 1:16.40

4 KRAWZOW Elena GER SB13 T 1:15.31

5 REDFERN Rebecca GBR SB13 0 1:15.46

6 ZUDZILAVA Anastasiya BLR SB13 T 1:20.09

7 LATRITSKAIA Mariia RPC SB13 0 1:21.11

8 ENDROLATH Marlene GER SB13 T 1:21.81

ATLETICA – Le prime finali di scena saranno: Getto del peso Donne – F32 Getto del peso Donne – F36 Poi in rapida successione 100m Donne – T36 100m Uomini – T53 100m Uomini – T54 Lancio della Clava Uomini – F51

NUOTO – Vittoria per Elena Krawzow: la tedesca vince in 1.13.46, tenendosi dietro la britannica Rebecca Redfern (1.14.10) e l’americana Colleen Young (1.15.69). Pausa per le premiazioni e l’Italia torna protagonista con Xenia Francesca Palazzo e Francesco Bocciardo.

ATLETICA – Ecco il podio dei 100m femminili, categoria T36: 1. Yiting Shi – Cina (13.61, record del mondo) 2. Elena Ivanona – Comitato Olimpico Russo (14.60) 3. Danielle Aitchison – Nuova Zelanda (14.62)

ATLETICA – Ecco il podio dei 100m femminili, categoria T36: 1. Yiting Shi – Cina (13.61, record del mondo) 2. Elena Ivanona – Comitato Olimpico Russo (14.60) 3. Danielle Aitchison – Nuova Zelanda (14.62)

ATLETICA – Ecco il podio dei 100m maschili, categoria T53: 1. Pongsakorn Paeyo – Thailandia (14.20, record paralimpico) 2. Brent Lakatos – Canada (14.55) 3. Abdulrahman Alqurashi – Arabia Saudita (14.76)

GOALBALL – E’ iniziato l’ultimo quarto di finale del torneo femminile: big match fra Russia e Stati Uniti.

BOCCIA – L’ultima medaglia di giornata se l’aggiudica il giapponese Hidetaka Sugimura, che nella finale per l’oro ha sconfitto nettamente, con lo score di 5-0, il thailandese Watcharaphon Vongsa.

NUOTO – Momento degli azzurri nei 50 stile libero, con Francesco Bocciardo in corsia 7.

NUOTO – Podio tutto cinese nei 50 sl S5, con Zheng Tao che firma il record paralimpico in 30.31. I connazionali Weiyi Yuan e Lichao Wang sul secondo e terzo gradino del podio. Settimo posto per Francesco Bocciardo in 33.22.

ATLETICA – Ecco il podio dei 100m maschili, categoria T54: 1. Athiwat Paeng-nuea – Thailandia (13.76) 2. Leo Pekka Tahti – Finlandia (13.85) 3. Juan Pablo Cervantes Garcia – Messico (13.87)

NUOTO – PARTITE!!! FORZA XENIA!!!

WHEELCHAIR TENNIS – E’ in corso, dei quarti di finale del singolare maschile, la sfida fra l’olandese Tom Egberink e lo spagnolo Daniel Caverzaschi. Il punteggio è sul 6-2, 4-1: tutto a favore dell’oranje.

NUOTO – ALTRA MEDAGLIA PER XENIA PALAZZO! BRONZO NEI 50 SL S8!! BRAVISSIMA L’AZZURRA IN 31.17!!!

NUOTO – Arriva la quarta medaglia per la palermitana Xenia Francesca Palazzo, secondo bronzo per lei! L’azzurra è brava ad uscire negli ultimi 20 metri e a mettersi alle spalle l’ucraina Kateryna Denysenko! Primo posto per la russa Viktoriia Ishchiulova, argento per la brasiliana Jeronimo de Araujo.

NUOTO L’ottava giornata del nuoto paralimpico italiano si conclude dunque con l’oro di Antonio Fantin nel 100 sl S6 ed il bronzo di Xenia Francesca Palazzo nei 50 SL S8.

NUOTO – Vittoria di Vali Israfilov nei 100 rana SB12: l’azero ha battuto l’ucraino Oleksii Fedyna e il russo Artur Saifutdinov con il tempo di 1.04.86, nuovo record paralimpico.

ATLETICA – Prossima finale in programma, quella del salto in lungo maschile, categoria T64.

NUOTO – Ultima gara di giornata, i 100 rana SB12 donne. La startlist:

1 da SILVA SOUSA Lucilene BRA SB12 T 1:36.47

2 MOTA ECHARRY Belkis Dayanara VEN SB12 T 1:28.97

3 MATLO Yaryna UKR SB12 0 1:22.82

4 GOMES SANTIAGO Maria Carolina BRA SB12 T 1:14.79

5 LUKIANENKO Daria RPC SB12 T 1:15.16

6 SOON Sophie Jin Wen SGP SB12 T 1:27.48

7 RAKHIMBEKOVA Aliya KAZ SB12 0 1:30.68

NUOTO – Vittoria scontata della brasiliana Maria Carolina Gomes Santiago, che riscrive il record paralimpico in 1.14.89. Seconda la russa Daria Lukianenko in 1.17.55, terzo posto per l’ucraina Yaryna Matlo in 1.20.31.

GOALBALL – Frizzante primo tempo nell’ultimo quarto di finale del torneo femminile: USA 2-3 Russia. Chi vince si prende l’ultimo posto in semifinale facendo compagnia a Turchia, Giappone e Brasile.

ATLETICA – In questo momento proseguono le batterie delle varie classi e specialità, mentre ci avviciniamo ad un’altra carrellata di finali.

WHEELCHAIR TENNIS – E’ terminato il match dei quarti di finale del singolare maschile fra l’olandese Tom Egberink e lo spagnolo Daniel Caverzaschi. 6-4, 6-3 il punteggio a favore dell’oranje, che va in semifinale.

TOKYO 2020 – Quattro le discipline in scena: atletica, badminton, tennis tavolo e goalball.

TENNIS TAVOLO – Il punto della situazione sui tabelloni del pomeriggio/serata giapponese. Maschile, classe 6-7: Cina-Germania 2-0, Gran Bretagna-Spagna 2-1 Maschile, classe 1-2: Francia-Slovacchia 2-0, Polonia-Corea del Sud 1-2

TENNIS TAVOLO – Semifinali dei tornei maschili a squadre: Classe 9-10 Cina-Australia, Polonia-Brasile: entrambe in corso Classe 4-5 Cina-Gran Bretagna 2-0, Serbia-Svezia in corso

SITTING VOLLEY – Nel torneo femminile, Gruppo B, gli Stati Uniti hanno battuto 3-0 la Russia: dalle 13.30 lo start del match Canada-Giappone.

ATLETICA – è iniziato la finale del salto in lungo, categoria T64.

ATLETICA – Alle ore 13:37 e alle ore 13:46 ci saranno le finali femminili dei 100m, categorie T53 e T54.

ATLETICA – Nella finale del salto in lungo maschile, categoria T64, c’è l’azzurro Marco Cicchetti: l’azzurro attualmente è sesto con la misura di 6,38 metri.