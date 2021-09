LIVE MotoGP, GP Aragon 2021 in DIRETTA: classifica FP1, Marquez in testa. 3° Bagnaia, FP2 alle 14.10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 MOTOGP

10.50 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle 14.10 con la FP2. Grazie e buon proseguimento di giornata!

10.49 La classifica e i tempi delle FP1:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.9 1’48.048

2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.6 1’49.019 0.971 / 0.971

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 342.9 1’49.193 1.145 / 0.174

4 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 342.9 1’49.206 1.158 / 0.013

5 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 346.1 1’49.262 1.214 / 0.056

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.9 1’49.313 1.265 / 0.051

7 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 346.1 1’49.372 1.324 / 0.059

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 334.4 1’49.451 1.403 / 0.079

9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 345.0 1’49.459 1.411 / 0.008

10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 346.1 1’49.589 1.541 / 0.130

11 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 344.0 1’49.652 1.604 / 0.063

12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1’49.670 1.622 / 0.018

13 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 339.6 1’49.741 1.693 / 0.071

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.6 1’49.784 1.736 / 0.043

15 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 340.7 1’49.936 1.888 / 0.152

16 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 340.7 1’49.942 1.894 / 0.006

17 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 347.3 1’49.947 1.899 / 0.005

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 344.0 1’49.964 1.916 / 0.017

19 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.9 1’50.187 2.139 / 0.223

20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 335.4 1’50.299 2.251 / 0.112

21 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 346.1 1’50.353 2.305 / 0.054

22 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 332.3 1’51.188 3.140 / 0.835

10.48 Solamente ottavo Fabio Quartararo, che correrà in difesa su una pista poco “amica” mentre è ottimo sesto Aleix Espargarò. Il suo nuovo compagno di team, Aleix Espargarò, è 19°, davanti a Valentino Rossi. Il “Dottore” appare in difficoltà, condendo tutto con una caduta in curva 5

10.46 Bene le Ducati, con Bagnaia terzo a 1.145, Miller quinto a 1.214 e Zarco settimo a 1.324. La moto bolognese sembra pronta a dire la sua a Aragon, dopo un 2020 da “buco nero”.

10.44 Come si immaginava, Marc Marquez è su una delle sue piste preferite ed è pronto a lottare per la vittoria. 1:48.048 è un tempo stellare con 971 millesimi su Mir, al quale è stato cancellato il migliore tempo a mezzo secondo

10.43 CLASSIFICA TEMPI FP1

1 93 M. MARQUEZ 1:48.048 2 36 J. MIR +0.971 3 63 F. BAGNAIA +1.145 4 73 A. MARQUEZ +1.158 5 43 J. MILLER +1.214 6 41 A. ESPARGARO +1.265 7 5 J. ZARCO +1.324 8 20 F. QUARTARARO +1.403 9 30 T. NAKAGAMI +1.411 10 44 P. ESPARGARO +1.541

10.42 Marquez piazza un altro gran giro ma non migliora il suo 1:48.048 che si conferma il miglior tempo della FP1! Zarco settimo a 1.324

10.41 Joan Mir prosegue e migliora ancora portandosi a 532 millesimi dalla vetta, Alex Marquez quarto a 1.158

10.40 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Joan Mir intanto è secondo a 9 decimi dalla vetta

10.39 Marc Marquez ha deciso di provare sin da ora il time attack e ha messo a segno un tempo spaventoso!! Siamo alle battute finali della sessione con il Cabroncito che manda un messaggio importante

10.38 SPAVENTOSO MARQUEZ!!!!!!!!!!! Record per 538 millesimi nel T1!!!!!!!!!!!! Arriva al T2 con 924!!!!!!!!!!! Al T3 si presenta con 990 nonostante il traffico di Nakagami, quindi taglia il traguardo in 1:48.048 con 1.145 su Bagnaia!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10.37 Ancora doppio record per Bagnaia nei primi due settori, quindi al T3 si presenta con 19 millesimi di ritardo e chiude senza migliorare di un soffio. A quanto pare il T4 è di Marc Marquez!

10.36 Aleix Espargarò migliora ancora ed è quarto a 142 millesimi! Nonostante le gomme usate…

10.35 Bastianini si mette in nona posizione a 481 millesimi, mentre Bagnaia segna 227 millesimi di record nel T2 e 125 nel T3. Chiude in 1:49.193 e si ferma a 22 millesimi da Marquez

10.34 Aleix Espargarò sale in quinta posizione a 248 millesimi, mentre Bagnaia vola nel T1 con 196 millesimi di record!

10.33 Risponde Miller con il secondo tempo a 91 millesimi da Marquez, mentre Bagnaia arriva con il record al T3 e chiude in 1:49.243, secondo a 72 millesimi!

10.32 Pecco Bagnaia!! Secondo tempo per il ducatista in 1:49.279 a 108 millesimi da Marquez, ora si rilancia ed è record nel T1 per 108 millesimi!

10.31 Mir e Quartararo ripartono con record nel T1 e T2, 32 millesimi per lo spagnolo, 69 per “El Diablo”. Chiudono senza migliorare, ma il francese ribadisce al millesimo il tempo di prima!

10.30 Fabio Quartararo suona la campana! Tre settori record, quindi 1:49.451 a 280 millesimi. Terzo crono per il francese che inizia a farsi sotto

10.29 Scivolata pesante per il “Dottore” che ha perso l’anteriore in ingresso curva e ora vede finire in anticipo la sua FP1

10.28 Attenzione! Cade Valentino Rossi in curva 5! Tutto ok per il pilota che si allontana sulle sue gambe, ma moto ko

10.27 Marc Marquez ogni giro vola nel T1 e T2, poi rallenta nel T3. Forse lo spagnolo sta lavorando in maniera specifica in questo modo ma, di sicuro, ha nelle mani un ritmo pazzesco!

10.26 Valentino Rossi si porta in 17a posizione a 1.128, mentre Pol Espargarò è quarto a 418

10.25 Di nuovo Marquez record nel T1 per 142 millesimi, quindi arriva al T2 con 247 di vantaggio, quindi nel T3 rallenta e abortisce il giro

10.23 Marc Marquez record nel T1 e T2 (207 millesimi) poi cede tutto nel finale e non migliora il suo record per soli 75 millesimi. Inizio impressionante per lo spagnolo

10.22 Valentino Rossi si rilancia, fa segnare i suoi migliori settori con 548 millesimi al T2 e 760 al T3. Chiude il suo decimo giro in 1:50.449 e si porta a 1.278

10.21 Valentino Rossi migliora ma rimane 18° a 1.525 dalla vetta e, soprattutto, a 381 millesimi da Vinales che lo precede.

10.20 Aleix Espargarò fa segnare i suoi migliori parziali, arriva al T2 con soli 210 millesimi di ritardo, 339 al T3, chiude in 1:49.663 ed è settimo a 492 millesimi

10.18 Mentre Mir decide di tornare ai box, Rins chiude un giro a 1.037 e non migliora la sua 12a posizione. Valentino Rossi rimane 19°

10.17 Diversi piloti sono ai box per cambio gomme e primi aggiustamenti alle moto. Marquez prosegue con un buonissimo ritmo, mentre Mir toglie il gas dopo un run molto interessante

10.16 Ancora un buon giro per Mir che piazza il record nel T2, quindi cede 2 decimi nel T3 e non migliora per appena 4 millesimi

10.15 Risponde Quartararo che si porta in quinta posizione a 432 millesimi dalla vetta, con Bagnaia sesto a 491. Vinales 16° a 1.144.

10.14 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 93 M. MARQUEZ 1:49.171 2 36 J. MIR +0.229 3 30 T. NAKAGAMI +0.288 4 43 J. MILLER +0.431 5 63 F. BAGNAIA +0.491 6 73 A. MARQUEZ +0.501 7 5 J. ZARCO +0.501 8 35 C. CRUTCHLOW +0.642 9 20 F. QUARTARARO +0.696 10 41 A. ESPARGARO +0.751

10.12 Joan Mir balza al secondo posto a 229 millesimi da Marquez, mentre Rossi non va oltre il 18° tempo a 1.630 davanti a Vinales

10.11 Marc Marquez migliora ancora e scende a 1:49.171 con 288 millesimi su Nakagami a 288 millesimi, mentre Quartararo rimane ottavo a 696 millesimi

10.10 Si vedono le Ducati! Miller secondo a 431 millesimi, Bagnaia quinto a 570!

10.09 Marquez comanda in 1:49.360 con 312 millesimi su Zarco, quinto Quartararo a 507 millesimi, tempo cancellato a Rossi che rimane 16°

10.08 Quartararo si rilancia ed è terzo a 507 millesimi, mentre Marquez continua su ottimi parziali. Lo spagnolo sembra davvero in ottima forma ad Aragon

10.07 Aleix Espargarò sale in terza posizione a 562 millesimi, Alex Marquez quarto a 606 davanti a Rins.

10.06 Lecuona si rialza, tutto ok per lo spagnolo. Nel frattempo Rossi rimane 15° a 1.444

10.05 Zarco di nuovo in seconda posizione a 312 millesimi, mentre cade Iker Lecuona in curva 16! Il pilota è ancora a terra

10.04 Fabio Quartararo vola al comando in 1:50.185 ma ora è Marc Marquez a segnare il miglior crono in 1:49.360! Che scatto!

10.03 Ora è Nakagami a salire in vetta in 1:50.283 con 113 millesimi su Zarco e 145 su Pol Espargarò. Quarto suo fratello Aleix a 262

10.02 Quartararo segna 1:51.329 e si mette a 7 millesimi da Lecuona, Rossi 13° a 1.154.

10.01 Zarco sale in seconda posizione a 692 millesimi da Lecuona, poi Nakagami, Oliveira e Miller. Vinales chiude il primo giro in 15a posizione a 1.914.

10.00 Marc Marquez esordisce in 1:52.161, ma ora c’è Lecuona in vetta in 1:51.322

9.59 Al momento ci sono 24 gradi sulla pista, con l’asfalto che va scaldandosi con 29 gradi

9.58 Siamo nel bel mezzo del primo giro lanciato per tutti, andiamo a vedere chi segnerà il primo tempo di riferimento della FP1

9.57 I primi piloti si lanciano per il giro d’esordio del turno, condizioni ideali in questo venerdì di Aragon!

9.56 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti della sessione mattutina

9.55 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DI ARAGON!!!!!!!!!!!

9.54 Pochi istanti e si parte!!

9.52 Cercheremo di capire, anche, quali saranno le condizioni di Marc Marquez. Il Cabroncito su questa pista ha scritto spesso pagine di storia della MotoGP, si tratta anche di un tracciato sinistrorso, per cui le condizioni ideali per vederlo protagonista davvero

9.49 Per Valentino Rossi, invece, arriva una gara che si annuncia non semplice. La pista non piace al “Dottore”, dopotutto non vi ha mai vinto, mentre il tempo stringe per centrare il 200esimo podio prima della fine della carriera. Arriverà la grande sorpresa?

9.46 La gara spagnola segna, anche, il ritorno in sella di Maverick Vinales. Dopo i guai del Red Bull Ring, e il successivo addio alla Yamaha, il padrone di casa esordisce con l’Aprilia. L’obiettivo è iniziare a conoscere la moto in vista del 2022, ma la voglia di fare bene sin da ora sarà immensa per il classe 1995!

9.43 In casa Ducati prosegue la corsa alla vetta, ma con pochissima continuità. Zarco (-69), Bagnaia (-70) e Miller (-88) sono all’ultima chiamata. Vincere al MotorLand o pensare già al 2022?

9.40 Alle sue spalle il campione del mondo in carica cerca l’ultimo guizzo. A parole si dice ancora pienamente in corsa per il successo finale, ma deve assolutamente tornare al successo per riaprire i conti. 12 mesi di latitanza dal gradino più alto del podio non aiutano…

9.37 Per Fabio Quartararo, quindi, si apre la grande occasione di chiudere i conti, o quasi, a livello di titolo. “El Diablo” vanta ben 65 punti di margine su Joan Mir e il suo passo appare inarrestabile…

9.34 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTOGP 2021

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 206

2 Joan MIR Suzuki SPA 141

3 Johann ZARCO Ducati FRA 137

4 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 136

5 Jack MILLER Ducati AUS 118

6 Brad BINDER KTM RSA 108

7 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 95

8 Miguel OLIVEIRA KTM POR 85

9 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 83

10 Jorge MARTIN Ducati SPA 64

11 Alex RINS Suzuki SPA 64

12 Marc MARQUEZ Honda SPA 59

13 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 58

14 Pol ESPARGARO Honda SPA 52

15 Alex MARQUEZ Honda SPA 49

16 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40

17 Danilo PETRUCCI KTM ITA 36

18 Enea BASTIANINI Ducati ITA 35

19 Iker LECUONA KTM SPA 33

20 Luca MARINI Ducati ITA 28

21 Valentino ROSSI Yamaha ITA 28

22 Stefan BRADL Honda GER 11

23 Dani PEDROSA KTM SPA 6

24 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

25 Michele PIRRO Ducati ITA 3

26 Tito RABAT Ducati SPA 1

9.31 Siamo pronti per una tappa forse decisiva a livello di campionato nel suo complesso. Mancano solamente sei gare al termine e, quindi, ogni punto può davvero valere doppio

9.28 Si torna a correre sulla pista di Alcaniz, dove un anno fa vivemmo addirittura una doppietta. Un tracciato moderno ma poco amato dai piloti dato che, oggettivamente, non è propriamente uno dei più affascinanti del calendario

9.25 Buongiorno e benvenuti al MotorLand! Tra mezzora esatta scatterà la FP1 del GP di Aragon

Come seguire le prove libere in tv – La presentazione del GP Aragon – Numeri e statistiche GP Aragon

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Aragon, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato iberico, i piloti e i team saranno a lavoro per trovare la quadra nel più breve tempo possibile per arrivare pronti all’appuntamento per le qualifiche di domani e soprattutto per la gara domenicale.

Fari puntati su Maverick Vinales. Lo spagnolo, licenziato con effetto immediato dalla Yamaha, torna in sella a un’altra moto, ovvero l’Aprilia. La Casa di Noale, godendo delle concessioni da regolamento, ha potuto concedere a Maverick la possibilità di concludere l’annata con la propria squadra, mettendogli nelle condizioni di conoscere al meglio il team e il mezzo in vista del 2022.

Riprende però anche la rincorsa iridata con Fabio Quartararo nettamente davanti a tutti con la sua Yamaha. Vittorioso in Gran Bretagna, il transalpino può vantare un vantaggio nella classifica generale di 65 punti sul primo degli inseguitori, ovvero lo spagnolo Joan Mir (campione del mondo dell’anno scorso). Una condizione molto vantaggiosa per lui che potrà correre al meglio, consapevole di avere a sua disposizione un margine considerevole, anche sarà necessario fare attenzione pensando al passato non proprio fortunato su questa pista.

Momento particolare per la Ducati. Il migliore della truppa di Borgo Panigale è l’altro francese Johann Zarco, terzo a 69 lunghezze da Quartararo. L’alfiere della Rossa in Pramac, però, non sembra avere delle chance su una moto anche datata, parlando della GP20. Discorso diverso per Francesco “Pecco” Bagnaia, quarto con la GP21 ufficiale, e a 70 punti dal vertice. Il piemontese, per un motivo o per l’altro, appare lontano dal feeling desiderato con la Rossa e la prima vittoria in top-class ancora non c’è. Attenzione poi a Marc Marquez e Valentino Rossi: lo spagnolo in ripresa, ma non ancora al 100%, si presenta al via di un round sul quale in passato ha regalato diverse soddisfazioni; il campione di Tavullia correrà per l’ultima volta in Spagna e cercherà di godersi questo momento al meglio, ricordando che al termine del 2021 attaccherà il casco al chiodo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Aragon, round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.55 con la FP1, mentre la FP2 è prevista alle ore 14.10. Le prove libere saranno trasmesse in tv, a pagamento, su SkyMotoGP. Buon divertimento.

Credit: MotoGP.com Press