LIVE Moto3, GP Aragon 2021 in DIRETTA: Guevara precede Oncu nel mini warm-up, dalle 11.00 la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP AD ARAGON DALLE 14.00

9.41 Buon proseguimento di giornata, a più tardi!

9.39 Il warm-up di soli 10 minuti si chiude qui. Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo alle ore 11.00!

9.37 RIEPILOGO TEMPI WARM-UP

1 28 I. GUEVARA 1:59.249 2 53 D. ÖNCÜ +0.007 3 11 S. GARCIA +0.430 4 99 C. TATAY +0.652 5 12 F. SALAC +0.971 6 71 A. SASAKI +1.021 7 23 N. ANTONELLI +1.031 8 27 K. TOBA +1.075 9 52 J. ALCOBA +1.085 10 31 A. FERNANDEZ +1.131

9.36 Guevaraaaaaaaaa! 1:59.249 si mette in vetta con 7 millesimi su Oncu, poi Antonelli a 411 e Garcia a 430, quinto Migno con 544

9.35 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!!!! SI CHIUDE IL WARM-UP!!!!!!!

9.34 Antonelli quarto a 1.024, decimo Migno a 1.305

9.33 Caduta per Jaume Masià senza conseguenze, mentre Guevara fa segnare tre settori record e chiude in 1:59.672, risponde Oncu! 1:59.256 nettamente primo!

9.32 Italiani al momento lontani, nono Nepa a 1.321, decimo Foggia a 1.431 poi Migno a 1.465

9.31 Migliorano tutti, Oncu arriva al T2 con 741 millesimi di vantaggio, 754 al T3, chiude in 1:59.681 e allunga a 630 millesimi su Guevara

9.30 Binder secondo a 668 millesimi da Oncu, poi terzo Izdihar a 757 e Salac a 776

9.29 Sergio Garcia segna 2:01.621 ma ora è Oncu al comando in 2:00.682

9.28 Iniziano i primi giri lanciati, vediamo chi segnerà il primo crono di riferimento della sessione

9.27 Condizioni ormai quasi impeccabili, domina il sole ad Aragon e le temperature sono buone

9.26 Subito tutti in pista per provare a sfruttare al massimo i (pochi) minuti a disposizione

9.25 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!!! SCATTA IL MINI WARM-UP DELLA MOTO3!!!!!!!

9.23 Finalmente si può iniziare! Ora vedremo un warm-up molto poco indicativo per la classe più leggera con soli 10 minuti…

9.20 I WARM-UP DI MOTO3 E MOTO2 SARANNO DI SOLI 10 MINUTI! Si parte alle 9.25

9.17 Ormai in molti punti del tracciato la situazione è quasi normale. Il problema iniziano ad essere i tempi. Ci avviciniamo alle ore 11.00 con il via della gara della Moto3, riusciremo a incastrare i 3 warm-up?

9.13 Tutto tace ad Aragon. Sembra che ci vorrà ancora qualche minuto per avere azione in pista…

9.08 Si attende ancora al MotorLand. La sensazione è che non manchi molto al “via libera”, ma la direzione gara non vuole correre rischi

9.04 Ancora nessuna novità su un eventuale orario di inizio warm-up

9.01 La vettura della direzione gara è rientrata ai box. Vediamo se darà il via libera alla partenza

8.58 Si nota che in alcune zone del tracciato il sole sia ormai il protagonista, ma in alcune curve rimane la nebbia…

8.55 Ancora non vengono dati orari per la ripartenza. La situazione sta migliorando ma ci vuole ancora tempo…

8.52 Sembra che la nebbia si stia aprendo. Forse si può iniziare tra qualche minuto…

8.49 La vettura della direzione gara prova un giro al MotorLand, dato che il sole inizia a fare breccia tra la nebbia…

8.46 Come si può notare, la visibilità è ancora troppo bassa per scendere in pista…



8.43 Una immagine della nebbia di Aragon…

Maybe we will start the #AragonGP a little late…😶‍🌫️ pic.twitter.com/s1Yz6RTAWU — Honda Team Asia (@honda_team_asia) September 12, 2021

8.40 La situazione non è semplice. Si attende che vento e sole possano migliorare la visibilità. Al momento è impossibile scendere in pista, un classico problema di Aragon in questo periodo dell’anno…

8.38 Visibilità quasi nulla sulla pista spagnola. Vedremo quando si alzerà la nebbia per disputare i warm-up

8.37 ATTENZIONE! SESSIONE RITARDATA PER NEBBIA FITTA SUL TRACCIATO!

8.36 Darryn Binder ha saputo centrare la pole position nella giornata di ieri, mentre gli italiani che appaiono in maggiore forma sono Andrea Migno, quinto in griglia, e Niccolò Antonelli, ottavo. I due romagnoli hanno estremo bisogno di un risultato di spessore dopo tanta sfortuna. Sarà la volta buona?

8.35 Si annuncia una domenica davvero intensa al Motorland. A Silverstone appariva netto il vantaggio di Fenati, mentre oggi tutto è in bilico. Questi 20 minuti potrebbero chiarirci diversi aspetti, senza dimenticare come il leader della classifica generale, Pedro Acosta, sembra in leggera difficoltà.

8.32 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO3 2021

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 201

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 155

3 Romano FENATI Husqvarna ITA 132

4 Dennis FOGGIA Honda ITA 118

5 Jaume MASIA KTM SPA 105

6 Darryn BINDER Honda RSA 95

7 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 87

8 Ayumu SASAKI KTM JPN 71

9 Kaito TOBA KTM JPN 62

10 Jeremy ALCOBA Honda SPA 60

11 Gabriel RODRIGO Honda ARG 60

12 Izan GUEVARA GASGAS SPA 59

13 Andrea MIGNO Honda ITA 58

14 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 54

15 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 53

16 John MCPHEE Honda GBR 53

17 Filip SALAC KTM CZE 46

18 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 37

19 Xavier ARTIGAS Honda SPA 30

20 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

21 Riccardo ROSSI KTM ITA 23

22 Stefano NEPA KTM ITA 22

8.29 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA ODIERNA

1 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 234.5 1’57.724

2 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 233.5 1’57.905 0.181 / 0.181

3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 232.5 1’57.976 0.252 / 0.071

4 11 Sergio GARCIA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 237.6 1’58.069 0.345 / 0.093

5 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 231.5 1’58.103 0.379 / 0.034

6 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.8 1’58.314 0.590 / 0.211

7 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 231.0 1’58.362 0.638 / 0.048

8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 229.5 1’58.381 0.657 / 0.019

9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.5 1’58.434 0.710 / 0.053

10 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 234.5 1’58.463 0.739 / 0.029

11 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 228.1 1’58.475 0.751 / 0.012

12 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 236.0 1’58.490 0.766 / 0.015

13 28 Izan GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 231.0 1’58.613 0.889 / 0.123

14 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 235.0 1’58.646 0.922 / 0.033

15 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.5 1’58.830 1.106 / 0.184

16 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 234.5 1’58.893 1.169 / 0.063

17 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 229.0 1’58.953 1.229 / 0.060

18 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 230.5 1’59.039 1.315 / 0.086

5 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 233.0 1’59.411 1.066 / 0.400

6 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 232.0 1’59.455 1.110 / 0.044

7 63 Syarifuddin AZMAN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 233.5 1’59.725 1.380 / 0.270

8 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 233.5 1’59.741 1.396 / 0.016

9 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 227.1 1’59.760 1.415 / 0.019

10 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 233.5 1’59.931 1.586 / 0.171

11 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 227.6 1’59.937 1.592 / 0.006

12 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 230.5 2’00.209 1.864 / 0.272

13 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 226.2 2’00.522 2.177 / 0.313

14 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 230.5 2’00.761 2.416 / 0.239

8.26 Al momento sul tracciato spagnolo vediamo già temperature interessanti. L’aria si attesta sui 19.4°, mentre l’asfalto è a 22.6°. Si annuncia una giornata più calda rispetto a ieri, anche se le nuvole non regalano sole pieno per il momento…

8.23 La giornata inizia con il warm-up della classe più leggera che darà modo a piloti e team di lavorare per gli ultimi 20 minuti sulle rispettive moto per scegliere gomme e assetto in vista della gara delle ore 11.00

8.20 Buongiorno e benvenuti ad Aragon! Tra 20 minuti prenderà il via la domenica del MotorLand

La cronaca delle qualifiche di ieri – Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale Moto3

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato di Alcaniz, denominato MotorLand, andrà in scena una gara di capitale importanza per l’intera stagione, con Pedro Acosta a caccia di punti importanti per blindare la sua fuga a livello di classifica generale.

La giornata, come sempre, prenderà il via alle ore 8.40 con il warm-up, ovvero gli ultimi venti minuti a disposizione di team e piloti per trovare il giusto bilanciamento per le rispettive moto e, soprattutto, scegliere la gomma ideale. La gara scatterà alle ore 11.00, regalandoci il consueto spettacolo che solo la classe più leggera sa offrire con sorpassi e contro-sorpassi curva dopo curva. In graduatoria continua a dettare legge Pedro Acosta, il “Rookie Maravilla” con 201 punti, davanti a Sergio Garcia con 155 e Romano Fenati con 132.

Davanti a tutti partirà Darryn Binder che ieri ha centrato la pole position davanti a Gabriel Rodrigo e Tatsuki Suzuki con Sergio Garcia quarto. Primo degli italiani è Andrea Migno in sesta posizione, mentre Niccolò Antonelli è ottavo davanti a Pedro Acosta. Solamente diciassettesimo Romano Fenati, chiamato alla risalita per puntare al bis di Silverstone.

La domenica del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021, prenderà il via alle ore 8.40 con il warm-up, mentre la gara scatterà alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe più leggera al MotorLand.

Credit: MotoGP.com Press