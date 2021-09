LIVE Italia-Spagna 0-0 rugby femminile in DIRETTA: si inizia, le azzurre sono costrette a vincere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

7′ Rimessa laterale per l’Italia, c’è qualche piccolo problema fisico per Melissa Bettoni.

6′ Vantaggio per la Spagna, peccato perchè le nostre si erano comportate bene.

5′ Siamo dentro i loro 22!

4′ Ottima fase in attacco delle azzurre, che avanzano prepotentemente!

3′ Prima mischia ordinata della partita.

2′ Rimessa laterale spagnola dentro i nostri 22.

1′ Calcio d’inizio, il primo possesso è della Spagna.

15:00 SI INIZIA!

14:57 Tocca agli inni nazionali!

14:55 Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo!

14:53 Questa la formazione scelta da coach Di Giandomenico:

15 Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 8 caps)

14 Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 80 caps) – Capitano

13 Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 62 caps)

12 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 48 caps)

11 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 61 caps)

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 24 caps)

9 Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 100 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 48 caps)

7 Giada FRANCO (Rugby Colorno, 20 caps)

6 Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 50 caps)

5 Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 23 caps)

4 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 27 caps)

3 Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 75 caps)

2 Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 63 caps)

1 Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 5 caps)

14:50 Le azzurre per essere sicure del primo posto dovranno vincere contro la Spagna, per poi sperare nella vittoria della Scozia sull’Irlanda.

14:47 L’Italia ha iniziato bene il torneo superando 38-13 la Scozia, purtroppo però nella seconda giornata è arrivata una sconfitta contro l’Irlanda (7-15), che ha complicato le cose.

14:44 Per avere la certezza matematica della qualificazione bisognerà quindi aspettare la fine di Irlanda-Scozia, a quel punto ne capiremo di più: la prima in classifica va dritta ai Mondiali 2022, la seconda invece si qualificherà ad un torneo di ripescaggio che metterà in palio altri posti.

14:41 E’ arrivato il momento della verità, al momento la situazione vede le quattro squadre impegnate con cinque punti in classifica, per sperare nella qualificazione al Mondiale le azzurre sono obbligate a vincere.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, match valido per la terza ed ultima giornata del torneo di qualificazione ai Mondiali di rugby femminile, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, la sfida prenderà il via alle ore 15:00.

Foto: Valerio Origo