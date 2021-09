LIVE Italia-Serbia, Europei volley 2021 in DIRETTA: 4-7, azzurri contratti in avvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20-21 Mani fuori di Pinali, ma ora è dura, perché la Serbia ha il vantaggio di un break.

19-21 Anzani murato in primo tempo da Podrascanin. Prosegue la serie al servizio di Atanasijevic.

19-20 Murato Michieletto, ma la ricezione non era stata buona e, di conseguenza, il palleggio di Giannelli è stato basso. Atanasijevic è entrato e ci sta subito massacrando con la battuta. Time-out Italia.

19-19 Due grandi difese della Serbia e subito un contrattacco devastante di Atanasijevic. La Serbia ha calato l’asso…

19-18 Il solito Podrascanin a segno in primo tempo.

19-17 PINALIIIIIII!!! Diagonale importantissimo dopo uno scambio infinito! Attenzione ora, entra Atanasijevic al posto di Luburic…

18-17 GIANNELLI DIFENDE SU PODRASCANIN! Poi contrattacco di Michieletto a segno in diagonale.

17-17 Raro errore in battuta per la Serbia con Lisinac.

16-17 Primo tempo di Lisinac.

16-16 Pipe di Lavia dopo che la Serbia aveva difeso il primo tempo di Galassi.

15-16 Lungo il servizio di Lavia.

15-15 Muro di Michieletto su Kovacevic.

14-15 Primo tempo di Galassi.

13-15 Esce la battuta di Pinali.

13-14 Lavia attacca sulla linea. Giannelli sta utilizzando poco i centrali, anche a causa di una ricezione raramente perfetta.

12-14 Esce l’attacco di Pinali, che non trova le mani del muro.

12-13 Podrascanin implacabile, sta attaccando con il 100%.

12-12 Altra grande battuta di Ivovic, ma Lavia la mette giù con un tocco morbido.

11-12 Ace di Ivovic. La Serbia sta servendo meglio e non sta regalando errori.

11-11 Primo tempo di Podrascanin, ancora non siamo riusciti a limitare il centrale serbo.

11-10 Sassata di Michieletto in battuta e primo tempo di Anzani.

10-10 Diagonale di Pinali a segno.

9-10 Scambio molto lungo e diagonale vincente di Luburic. La Serbia in difesa sta intercettando diversi attacchi azzurri.

9-9 Mani fuori di Ivocic, la Serbia interrompe un parziale di 5-0.

9-8 Muro di Anzani su Ivocic.

8-8 Luburic attacca in rete. Bella serie al servizio di Giannelli. Time-out Serbia.

7-8 Muro di Michieletto su Luburic.

6-8 Difesa di Balaso e contrattacco di Michieletto. Dobbiamo iniziare a toccare di più a muro.

5-8 Mani fuori di Lavia in pipe.

4-8 Gran battuta di Lisinac, poi esce il bagher di Giannelli. La Serbia ci sta facendo male con il servizio.

4-7 Gran difesa della Serbia e poi mani fuori di Ivocic. De Giorgi chiama subito time-out.

4-6 Esce il servizio di Galassi, gli azzurri sono molto tesi.

4-5 Diagonale potente di Michieletto.

3-5 In rete la battuta di Lavia.

3-4 Pipe di Michieletto al secondo tentativo.

2-4 Diagonale di Kovacevic sulla linea.

2-3 Diagonale di Pinali.

1-3 Scatenato Podrascanin, già 3 punti per il centrale serbo.

1-2 Pallonetto di Lavia.

0-2 Lavia murato dopo uno scambio lungo. Ivovic ci ha messo in difficoltà con la battuta.

0-1 Primo tempo di Podrascanin.

Si parte con Michieletto in battuta.

21.11 Inizia la semifinale degli Europei di volley.

21.09 Per la Serbia Jovovic-Luburic, Ivovic-Kovacevic, Lisinac-Podrascanin, Majstorovic. Dunque Atanasijevic in panchina.

21.08 Il sestetto dell’Italia: Giannelli-Pinali, Michieletto-Lavia, Anzani-Galassi, Balaso.

21.06 E’ il momento della presentazione delle squadre.

21.05 E ora l’inno della Serbia.

21.04 INNO DI MAMELI! Fratelli d’Italia!

21.03 Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Prima l’Italia, poi la Serbia.

21.02 Ci siamo, è terminato il riscaldamento.

20.56 Le squadre sono ancora in campo per il riscaldamento, la partita inizierà con qualche minuto di ritardo.

20.54 Oggi sarà uno scontro generazionale: prevarrà l’esperienza dei balcanici o la freschezza dei giovani azzurri?

20.52 Il palazzetto di Katowice si è quasi svuotato dopo la sconfitta della Polonia con la Slovenia.

20.51 La Serbia è campione d’Europa in carica, ma non si è qualificata per le Olimpiadi di Tokyo.

20.49 L’Italia dovrà giocare senza pressioni: nessuno si sarebbe aspettato che gli azzurri raggiungessero la semifinale. Hanno disputato un grande Europeo, sono la rivelazione. Ma non hanno niente da perdere: crediamoci, proviamoci, battiamoli!

20.46 La coppia di schiacciatori è composta da Ivovic e Kovacevic, con quest’ultimo che sta disputando un Europeo superlativo. La Serbia fa paura con due centrali formidabili come Lisinac e Podrascanin. Buon palleggiatore, ma di sicuro non un fenomeno è l’espero Jovovic, ex di Milano. Il libero è Neven Majstorovic.

20.45 Per la Serbia resta il grande ballottaggio tra Aleksandar Atanasijevic e Drazen Luburic. L’ex-opposto di Perugia non è al meglio fisicamente e già ai quarti contro l’Olanda non è stato schierato.

20.42 Nessun dubbio di formazione per l’Italia. Giannelli-Pinali in diagonale, Michieletto-Lavia in banda, Anzani-Galassi centrali, Balaso libero.

20.40 Il primo arbitro di Italia-Serbia sarà il russo Vladimir Oleynik, supportato dal polacco Wojciech Maroszek.

20.37 Due anni fa la finale degli Europei fu Serbia-Slovenia. Sta agli azzurri impedire che vada in scena una rivincita…

20.36 La Slovenia non è una sorpresa, perché ha raggiunto l’atto conclusivo di una rassegna continentale per la terza volta nelle ultime quattro edizioni: sinora non ha mai vinto il trofeo.

20.34 Nella prima semifinale, terminata solo da qualche minuto, si è materializzata la sorpresa più grande di questi Europei. I padroni di casa e campioni del mondo della Polonia si sono arresi per 1-3 alla Slovenia al termine di un match allucinante (25-17, 30-32, 16-25, 35-37).

20.30 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Serbia, semifinale degli Europei di volley 2021. Si gioca a Katowice, in Polonia.

Le dichiarazioni di De Giorgi – Le dichiarazioni di Giannelli – Le dichiarazioni di Michieletto – La Serbia ai raggi X

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, semifinale degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale è pronta a scendere in campo a Katowice (Polonia) per fronteggiare i Campioni d’Europa in una sfida da dentro o fuori: chi vince si regala l’atto conclusivo contro la vincente di Polonia-Slovenia, chi perde deve accontentarsi di battagliare per il bronzo. Si preannuncia un confronto decisamente vibrante e avvincente, da seguire con grande attenzione e col cuore in gola.

L’Italia è tornata tra le quattro grandi d’Europa a distanza di sei anni dall’ultima volta e vuole prendersi quella finale che manca da otto stagioni. La nostra Nazionale è stata ringiovanita e rigenerata, costruita da nuovo e subito esplosa nelle ultime due settimane. A questo punto di ragazzi del CT Fefé De Giorgi, reduci da sette vittorie consecutive, non vogliono smettere di sognare e puntano a fare lo sgambetto alla corazzata di coach Boban Kovac.

Gli azzurri hanno vinto le cinque partite della fase a gironi (tra cui quelle rilevanti contro Slovenia e Bulgaria), sbarazzandosi poi di Lettonia e Germania nella fase a eliminazione diretta. Gli slavi, invece, hanno perso al tie-break contro la Polonia nella Pool A, poi si sono salvati contro la Turchia agli ottavi recuperando da 1-2 e hanno regolato l’Olanda ai quarti per 3-0 (ma parziali col minimo scarto). L’ultimo grande precedente è quello del preolimpico del 2019 vinto per 3-0 dall’Italia, ma la Nazionale è completamente stravolta.

Simone Giannelli sarà chiamato alla solita impeccabile prestazione in cabina di regia, l’opposto Giulio Pinali dovrà tirare fuori gli artigli, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia dovranno sciorinare potenza in fase offensiva e accortezza in ricezione, si aspettano i muri dei centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani, cruciale il lavoro del libero Fabio Balaso. La Serbia è nelle mani di diversi fuoriclasse, che giocano o che hanno militato in SuperLega.

L’uomo simbolo sarebbe l’opposto Aleksandar Atanasijevic, per ben otto anni bomber di Perugia. Abbiamo usato il condizionale perché il ribattezzato Bata non ha giocato contro l’Olanda, venendo sostituito da Drazen Luburic: ci sarà staffetta anche per la semifinale? Un altro punto di forza della Serbia è lo schiacciatore Uros Kovacevic, affiancato da Marko Ivovic. Il palleggiatore è Nikola Jovovic. Altri uomini di assoluto impatto sono i centrali Marko Podrascanin e Srecko Lisinac, entrambi giocano attualmente a Trento. Fa decisamente meno paura il libero Neven Majstorovic.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, semifinale degli Europei 2021 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.

ITALIA-SERBIA, SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY 2021

SABATO 18 SETTEMBRE:

21.00 Italia vs Serbia

