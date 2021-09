LIVE Italia-Lussemburgo U21 2-0 in DIRETTA: altra punizione di Tonali, ed Olesen fa autogol

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

31′ Fallo di Pirola da dietro su Curci. Intanto, D’Anzico deve cambiare i pantaloncini, strappati dopo un contrasto di gioco.

30′ Angolo da destra, Tonali crossa: palla a Fox.

29′ L’Italia gestisce e detta i tempi con assoluta tranquillità.

28′ Lancio profondo di Medina per l’area azzurra, Carnesecchi prende il pallone in due tempi.

27′ Cooling break al “Castellani”. Le due squadre si rinfrescano a bordocampo.

26′ Tonali prova a servire profondo Ricci, il pallone è troppo lungo.

25′ Cenno di ripartenza di Bernard sulla sinistra, Carboni ferma tutto.

24′ Altro cross di Bellanova da destra, stavolta più profondo, ma c’è un’altra deviazione laterale.

23′ Bellanova mette in mezzo da destra, Colombo prova a coordinarsi ma viene anticipo al limite dell’area.

22′ Ricci non riesce a superare la marcatura di Osmanovic, fallo laterale da destra.

21′ Cancellieri viene trovato in fuorigioco in un tentativo di verticalizzazione.

20′ Stavolta la difesa lussemburgese chiude gli spazi. Un colpo di testa di Cancellieri è centrale per Fox.

19′ Ancora Cancellieri sulla sinistra: traversone basso, D’Anzico butta il pallone in angolo.

18′ Italia padrona del campo, ma il Lussemburgo se vede Curci in profondità può entrare in difficoltà. Infatti, arriva un altro tiro dell’attaccante ospite, finito alto sotto la pressione di Pirola.

17′ OCCHIO ITALIA! Cross basso di Cancellieri dalla sinistra, Ricci non riesce a spingere in rete dopo la sua scivolata sul secondo palo.

16′ Punizione che però non viene sfruttata a dovere.

15′ Medina guadagna un fallo a centrocampo, punizione per gli ospiti.

14′ Nicolato chiede ai suoi di stare più attenti in fase difensiva, a prescindere dal doppio vantaggio.

13′ Intervento dubbio in area di rigore di Pirola su Curci, non visto dall’arbitro. Punizione Italia.

12′ Punizione battuta da Tonali, da una posizione più defilata rispetto a quella del primo gol. Cross dentro, Olesen la spinge dentro la propria porta. Autogol, è 2-0!

11′ RADDOPPIO DELL’ITALIA!

10′ Cancellieri, dopo una finta a sinistra, subisce fallo da Bernardy. Punizione Italia.

9′ Gli ospiti cercano di farsi vedere con Curci, il più pericoloso fino a questo momento.

8′ Per il Lussemburgo è il nono gol subito nelle ultime tre partite.

7′ Punizione conquistata dagli azzurri dai 20 metri sul centro-sinistra: batte Tonali sul secondo palo, Pirola stacca di testa e batte Fox. 1-0!

7′ ITALIA IN VANTAGGIOOOOOOO!

5′ Occhio al Lussemburgo! Stavolta Curci viene trovato davanti la porta, ma calcia debole su Carnesecchi. Gli ospiti provano a mettere paura ai ragazzi di Nicolato.

4′ Lancio di Udogie in profondità, direttamente su Fox.

3′ Gli ospiti provano a conquistare un angolo dalla sinistra, tentativo fallito. Si riparte da Carnesecchi dal fondo.

2′ L’Italia inizia a far girare il pallone su entrambe le fasce. Ma, il Lussemburgo prova a lanciare Curci: Carnesecchi spazza in fallo laterale.

1′ Inizia la partita!

17.29 Le due Nazionali si schierano in mezzo al campo, quasi tutto pronto per iniziare.

17.28 Adesso, l’Inno di Mameli.

17.27 Inni nazionali: si parte con quello del Lussemburgo, “One Heemecht”, “La nostra terra madre”.

17.26 Le due squadre effettuano il proprio ingresso in campo.

17.25 È quasi tutto pronto al Carlo Castellani di Empoli.

17.20 Dall’altra parte, il Lussemburgo viene da sei sconfitte consecutive tra le qualificazioni per l’Europeo 2021 e 2023. L’ultima vittoria risale all’8 settembre 2020, contro l’Armenia. Finì 2-1.

17.15 L’ultima partita giocata dalla Nazionale di Nicolato è stato il quarto di finale dell’ultima edizione dell’Europeo, contro il Portogallo. Finì 5-3 dopo i tempi supplementari.

17.10 Ad arbitrare sarà lo sloveno Kralovic, assistito dai connazionali Strbo e Weiss. Quarto uomo, il signor Ziemba.

17.05 Il match si gioca allo Stadio Carlo Castellani di Empoli.

17.00 Italia-Lussemburgo è valida per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 in Georgia e Romania nel 2023.

16.35 La formazione ufficiale del Lussemburgo (4-4-2): Fox; Bernardy, Olesen, D’Anzico, Schmit; Latic, Medina, Ikene, Osmanovic; Curci, Bernard. CT: Cardoni.

16.30 La formazione ufficiale dell’Italia (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Carboni, Pirola, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Colombo, Piccoli, Cancellieri. CT: Nicolato.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Italia-Lussemburgo, partita di calcio valida per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 in Georgia e Romania nel 2023.

Le probabili formazioni

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Udogie, Carboni, Lovato; Calafiori, Rovella, Ricci, Tonali, Bellanova; Yeboah, Piccoli. CT: Nicolato.

LUSSEMBURGO (4-5-1): Martin; Bernardy, Medina, Olesen, Sacras; Kuete, Semedo, Latic, Ikene, Bernard; Curci. CT: Cardoni.

Dove vedere la partita

Italia-Lussemburgo sarà visibile in esclusiva su Rai 2 a partire dalle 17:15 con il pre-partita, il calcio d’inizio alle ore 17:30, e dalle 19:30 con il post-partita che continua su Rai Sport + HD, canale 57 del digitale terrestre. C’è anche l’opzione streaming su Rai Play, direttamente dal proprio computer, smartphone o tablet.

Il Lussemburgo, invece, ha iniziato prima il suo percorso nelle qualificazioni, giocando due partite a giugno ma perdendole entrambe. La prima, in casa, col Montenegro per 1-2, anche in inferiorità numerica. Poi, un sonoro 6-0 in Svezia che ha mandato la Nazionale di Manuel Cardoni all’ultimo posto del girone con 0 punti. Oggi servirà una reazione, ma non sarà di certo una passeggiata.

L’Italia inizia il proprio cammino da qui, dal “Castellani” di Empoli, con lo stesso avversario iniziale di due anni fa. Oltre con il Lussemburgo, la Nazionale di Nicolato è stata inserita nel gruppo F con Montenegro, Svezia, Bosnia, e Irlanda. Sandro Tonali è uno di quelli che guiderà questo gruppo, che ancora si deve amalgamare del tutto. In conferenza stampa, il CT lo ha ritrovato “benissimo, super. Convinto di saper dare una mano a tutti. Grazie anche al rapporto eccezionale che ho con lui”, afferma Nicolato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Lussemburgo, partita di calcio valida per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 in Georgia e Romania nel 2023: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 17:30. Buon divertimento!

Foto: LaPresse