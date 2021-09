LIVE Italia-Bulgaria 1-1, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: azzurri cattivi in apertura di ripresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

59′ Chiesa serve Barella in area sulla destra, ma trovare la rete è difficile sul primo palo. Esterno della rete.

58′ Subito Chochev: è falloso su Verratti al ginocchio.

57′ Cambio Bulgaria: dentro Chochev, ex Palermo e Pescara, fuori Yankov.

56′ Chiesa ed Emerson tirano da fuori, ma la porta è lontanissima.

55′ Nulla di fatto, ma Petko Hristov chiude un’altra avanzata azzurra sulla destra.

54′ Emerson, cross da sinistra respinto. Angolo Italia.

53′ Verratti pesca Immobile in fuorigioco all’interno dell’area. L’attaccante era comunque raddoppiato dagli avversari.

52′ Barella anticipa Despodov e un possibile e letale contropiede sulla fascia sinistra. Sospiro di sollievo per gli azzurri.

51′ Ancora Barella: pallone alto dal limite, ma c’è stata una deviazione in angolo.

50′ Chiesa, sulla destra, vede l’inserimento di Barella che calcia, ma Georgiev respinge.

49′ Ancora Andrea Hristov a buttare il pallone in fallo laterale su un nuovo attacco di Immobile nel lato corto dell’area.

48′ IMMOBILE! L’attaccante della Lazio viene lanciato sulla destra, supera il portiere, calcia rasoterra verso la porta. È marcato dai difensori, infatti il tiro debole viene spazzato da Andrea Hristov.

47′ È impreciso il pallone profondo per il nuovo entrato Delev. Rimessa laterale per l’Italia da centrocampo.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.50 La Bulgaria fa il primo cambio: fuori Yomov, dentro Delev.

21.34 Nessun recupero, c’è la fine del primo tempo! 1-1 tra Italia e Bulgaria: Chiesa apre al 16′, Atanas Iliev risponde al 39′.

45′ Florenzi mette paura alla difesa bulgara con un cross dalla destra, pallone buttato via.

44′ INSIGNE, CHE GIOCATA! Grande controllo dopo il lancio da centrocampo, poi il tiro e la risposta di Georgiev.

44′ La lieve spinta viene giudicata regolare. Si continua a giocare.

44′ Immobile cade in area di rigore dopo una spinta di Nedyalkov. Check del VAR.

43′ Italia leggermente in difficoltà in questa fase, e il pubblico si fa sentire.

42′ Gli ospiti, inoltre, ritrovano il gol dopo due partite a secco.

41′ È stato, di fatto, il primo tiro in porta della Bulgaria. Ma la colpa principalmente è stata della difesa di Mancini.

40′ Sorpresa la difesa azzurra. Despodov scatta sulla sinistra, Florenzi lo perde. Il traversone in mezzo favorisce Iliev, che batte Donnarumma. 1-1 al Franchi.

39′ PAREGGIO DELLA BULGARIA.

37′ Altro cross dalla destra con Chiesa, Georgiev respinge con i pugni ma l’azione prosegue.

36′ Doppia occasione per l’Italia. Prima Immobile calcia dalla destra dopo aver controllato col tacco, ma calcia addosso a Georgiev. Poi la chance l’ha Insigne, che però tira largo senza trovare la porta.

35′ Florenzi sbaglia il cross dalla destra: pallone sul fondo. Il nuovo giocatore del Milan si arrabbia con se stesso.

33′ Nedyalkov ferma sulla destra in scivolata un pallone che stava arrivando a Chiesa, e poteva essere letale.

32′ Stavolta è Chiesa a farsi trovare sulla fascia, bloccato però dagli avversari. L’Italia è costantemente nella metà campo bulgara.

31′ Ammonito Yomov per un fallo su Verratti.

30′ Allargare per Florenzi è una soluzione che si cerca molto in questi ultimi minuti.

28′ Barella, dal centro-destra allarga sulla fascia ma Florenzi, nel traversone, regala la palla al portiere.

27′ Intanto, ammonito Barella per un fallo in mezzo al campo. Non era diffidato. Lo sono Pellegrini e Bernardeschi.

26′ Verratti serve Immobile per vie orizzontali. Poco prima di entrare in area, conclude di prima: è centrale per Georgiev.

25′ Despodov cerca un servizio in profondità: Bonucci lo ferma in scivolata. Bulgaria, però, in proiezione offensiva da sinistra.

23′ Azzurri fermati dagli avversari in una nuova azione offensiva. Si riparte dal centrocampo.

22′ Però, deve esserci un po’ di calma agonistica: vantaggio anche nei falli, 5-1.

21′ Significativo il dato sul possesso palla: 73 a 27% per gli azzurri.

20′ Emerson nuovamente in fuorigioco dopo il lancio sulla sinistra di Verratti.

19′ Gli azzurri rimangono nella metà campo avversaria, pronti a recuperare i palloni necessari.

18′ È il quarto gol in 32 partite con la maglia della Nazionale per Chiesa.

17′ Italia in vantaggio con Federico Chiesa, che scambia al limite con Immobile, riceve nuovamente il pallone e angola sul secondo palo. 1-0!

16′ CHIESAAAAAAAA!

15′ Punizione Bulgaria dai 25 metri: Despodov va in mezzo e trova la testa di Andrea Hristov, Donnarumma blocca.

13′ La Bulgaria risponde subito con Despodov, ex Cagliari, ma il suo tiro è largo nella zona del primo palo.

12′ INSIGNE! Corre dalla sinistra verso la porta, trova un uno-due con un difensore avversario anziché con Emerson, e conclude. Il pallone scorre a fianco del primo palo. Eccola la prima chance per i ragazzi di Mancini!

11′ Continua il giro palla degli azzurri. La sensazione è che la prima vera occasione possa arrivare tra non molto.

10′ Cross di Barella dalla destra, ma direttamente sul portiere Georgiev.

9′ Kostadinov viene spinto da Immobile in area di rigore. Fallo in attacco degli azzurri, punizione Bulgaria.

8′ Ancora un altro fallo commesso da Jorginho, stavolta su Yankov.

7′ Insigne ci prova dal limite, respinge Antov ma la manovra azzurra continua.

6′ La Bulgaria ha la prima opportunità di gestire il pallone, ma arrivata a fondo campo lo perde. Gli azzurri cercano di costruire come all’inizio.

5′ Jorginho spinge lievemente Iliev, per l’arbitro è fallo. Punizione Bulgaria.

4′ Ancora l’Italia con Verratti: lancio dalla sinistra sul secondo palo ma Chiesa è in ritardo.

3′ Barella stava per ricevere una verticalizzazione centrale, ma viene fermato da Antov nel fallo laterale di destra.

2′ Bonucci lancia in profondità Emerson sulla sinistra ma il terzino si fa trovare in fuorigioco.

1′ Inizia la partita!

20.47 Adesso il minuto di silenzio in memoria di Francesco Morini, ex stopper della Juventus scomparso martedì all’età di 77 anni. Anche 11 presenze con la maglia della Nazionale.

20.44 Si passa all’Inno di Mameli, con grande partecipazione del pubblico sugli spalti!

20.42 Inni nazionali: si parte con quello bulgaro, “Cara patria”.

20.41 Le squadre hanno effettuato il proprio ingresso in campo. Il capitano azzurro Leonardo Bonucci viene premiato da Gabriele Gravina, presidente della FIGC, per aver raggiunto le 100 presenze con la Nazionale.

20.40 È quasi tutto pronto all’Artemio Franchi di Firenze: tra poco inizia Italia-Bulgaria.

20.35 Dall’altra parte, la Bulgaria non ha mai perso tre gare consecutive contro l’Italia in competizioni ufficiali. Però, proprio di fronte agli azzurri, è reduce da due sconfitte consecutive.

20.30 Questa sera, la Nazionale di Mancini cercherà di eguagliare la Spagna e il Brasile al primo posto della classifica relativa alle gare consecutive senza sconfitte. Iberici e sudamericani sono a 35, gli azzurri a 34.

20.25 Ad arbitrare sarà l’olandese Serdar Gozubuyuk, assistito dai connazionali Joost van Zuilen e Johan Balder. Quarto uomo, il signor Allard Lindhout.

20.20 Si gioca allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, dove sono attesi circa 10mila spettatori.

20.15 Italia-Bulgaria è valida per la quarta giornata del gruppo C delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022.

19.45 La formazione ufficiale della Bulgaria (4-3-3): Georgiev; Andrea Hristov, Antov, Petko Hristov, Nedyalkov; Kostandinov, Vitanov, Yankov; Despodov, Atanas Iliev, Yomov. CT: Petrov.

19.30 La formazione ufficiale dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. CT: Mancini.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Italia-Bulgaria, partita di calcio valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

BULGARIA (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Petko Hristov, Bozhikov; Ilian Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D. Iliev. All. Petrov.

Dove vedere la partita

Italia-Bulgaria sarà visibile in esclusiva su Rai 1 a partire dalle 20:30 con il pre-partita, il calcio d’inizio alle ore 20:45, e dalle 23 con il post-partita che continua su Rai Sport + HD, canale 57 del digitale terrestre. C’è anche l’opzione streaming su Rai Play, direttamente dal proprio computer, smartphone o tablet.

Meno brillante, invece, il percorso della Bulgaria. Solo un punto raccolto nelle tre partite di marzo, arrivato dopo le sconfitte contro Svizzera (3-1 in casa) e Italia (0-2, come detto prima). Alla terza uscita, lo 0-0 sofferto in Irlanda del Nord ha provato a smuovere qualcosa, ma la strada è ancora lunga. L’unico a mettere la palla dentro è stato Kiril Despodov. Per il resto, il gol è mancato nelle ultime due partite. E stasera, all’Artemio Franchi di Firenze, sarà molto dura ritrovarlo.

L’Italia di Roberto Mancini è reduce dalla straordinaria vittoria a Euro 2020. Però, mesi prima, ha iniziato il percorso d’avvicinamento alla prossima Coppa del Mondo. Tre vittorie su tre, tutte per 2-0, contro Irlanda del Nord a Parma, e in Bulgaria e Lituania. Il top scorer è Ciro Immobile con due reti, a segno sono anche andati Berardi, Belotti, Locatelli e Sensi. Dunque, 9 punti conquistati su 9 nel gruppo C davanti alla Svizzera che ne ha 6.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, partita di calcio valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

