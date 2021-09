LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: classifica FP1, al comando Bottas. 4° Leclerc. Dalle 14.00 le FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.42 Grazie amici di OA Sport per averci seguito. L’appuntamento con Sochi è per le 14.00 per la seconda sessione di libere. Un saluto a tutti!

11.40 Occhi puntati sul box di Max Verstappen. L’olandese potrebbe cambiare la power unit, i meccanici stavano lavorando sulla Red Bull #33 negli ultimi minuti del turno.

11.37 Problemi per Norris all’ingresso della pit lane. Il britannico tocca il muro danneggiando l’ala anteriore.

11.35 Buoni segnali da parte della Ferrari che conclude il turno al quarto posto con il monegasco Charles Leclerc. Ricordiamo che il compagno di Carlos Sainz dovrà scattare dal fondo della griglia in seguito al cambio della power unit.

11.33 La classifica finale della FP1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.427 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.211 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.227 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.690 4

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.354 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.367 5

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.384 5

8 Lando NORRIS McLaren+1.532 5

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.761 3

10 Fernando ALONSO Alpine+1.798 3

11 Esteban OCON Alpine+1.809 3

12 Lance STROLL Aston Martin+2.095 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.368 4

14 Daniel RICCIARDO McLaren+2.450 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.525 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.367 3

17 George RUSSELL Williams+3.586 5

18 Nicholas LATIFI Williams+3.728 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.159 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.550 3

11.30 Bandiera a scacchi! Valtteri Bottas chiude al comando la FP1 del GP di Russia con un passo gara incredibile. 1.34.4 è il giro veloce di questa sessione davanti ad Hamilton e Verstappen.

11.29 ATTENZIONE! I meccanici lavorano sulla macchina di Verstappen. Potrebbe esserci un cambio di power unit.

11.27 Hamilton torna in pista con una nuova ala, test per la Mercedes in questi ultimi minuti

11.25 Passo constante per Bottas che continua la propria simulazione. In pista anche Leclerc che ora trova una vettura lenta.

11.20 Ultimi giri per tutti, mentre i meccanici lavorano sulla McLaren di Lando Norris, ottavo in questo momento. Lavoro diverso per Mercedes che sta già simulando il passo gara.

11.17 Verstappen si migliora, terzo tempo per l’alfiere della Red Bull. Il leader del Mondiale insegue Bottas ed Hamilton, rispettivamente primo e secondo.

11.15 Si attende settimana prossima una comunicazione ufficiale in base per l’appuntamento in Qatar. In caso contrario si gareggerà in quel del Bahrain sull’anello esterno che ha debuttato nel 2020.

11.10 Ferrari è al terzo posto, ottimi segnali da parte della Rossa con il monegasco Charles Leclerc.

11.08 Molti piloti tornano ai box. Bottas resta leader con due decimi di margine su Hamilton e 690 millesimi su Leclerc. Verstappen è quarto per ora.

11.06 Virtual Safety Car. I commissari sono intervenuti per rimuovere dei detriti in curva 1.

11.04 Si migliora Sainz, sesto crono per la Rossa che si colloca alle spalle del tedesco Sebastian Vettel (Aston Martin).

11.03 Torna in scena Carlos Sainz, attualmente 11°. Primo giro per l’iberico con le gomme rosse.

11.00 Quarto tempo per Verstappenc che è da poco rientrato in pit lane.

10.58 Hamilton completa un nuovo tentativo al secondo posto con 2 decimi dal compagno di box. Terzi tempo per Leclerc che paga +690 millesimi dal leader di questa FP1.

10.56 Bottas al comando! Nuovo giro veloce per il finnico in 1:34.427 che regala 1 secondo alla concorrenza.

10.55 Quarto tempo per Leclerc, decimo per Sainz che si colloca alle spalle di Daniel Ricciardo, vincitore con McLaren del GP d’Italia.

10.49 Giro veloce per Verstappen, in pista con la mescola più performante. 1:36.055 è il nuovo best lap del week-end.

10.47 Quarto tempo per Lando Norris. Il britannico di McLaren paga 5 decimi di ritardo da Bottas. Continua a girare Verstappen che si lamenta della propria monoposto.

10.45 Primo passaggio per Max Verstappen, in scena come la Ferrari con ‘gomma rossa’. L’olandese firma il quarto tempo con quasi un secondo di margine da Bottas. Si migliora anche Hamilton che sale secondo.

10.43 Bottas! Giro veloce per il finnico in 1.36.412. Leclerc resta al secondo posto.

10.43 Parziali record per Bottas, il finnico attacca il best lap di Leclerc con gomme ‘bianche’.

10.42 Leclerc, con gomma rossa, è il leader della sessione. Ottimi riscontri dal francese Esteban Ocon (Alpine) che si colloca quarto alle spalle delle due Mercedes.

10.38 Charles Leclerc! Giro veloce per il monegasco in 1.36.706 davanti a Valtteri Bottas, sempre molto competitivo in questo tracciato.

10.35 Lewis Hamilton subito leader in 1:38.373. Secondo posto per Sergio Perez davanti a Charles Leclerc.

10.34 Il padrone di casa di questo week-end è il russo Nikita Mazepin, confermato nel 2022 con Haas insieme al tedesco Mick Schumacher.

10.32 Tutti subito in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Anche Verstappen si prepara a salire in auto.

10.30 Bandiera verde! Scatta la FP1 del GP di Russia 2021!

10.27 Non ci sono rischi per quanto riguarda la FP1. Il sole splende a 2 minuti dal via.

10.25 Attenzione ai limiti della pista, ogni abuso sarà sanzionato con la cancellazione del tempo.

10.23 I piloti si stanno preparando per scendere in pista. Tra meno di 10 minuti scatterà la sessione!

10.20 Nuova power unit per la Ferrari, la Rossa punta su questo aggiornamento per poter guadagnare qualche posizione.

10.17 Non ci sono ancora indicazioni sul futuro di Antonio Giovinazzi, attuale pilota di Alfa Romeo che potrebbe non essere confermato nel ‘Circus’.

10.14 Il finlandese è stato rimpiazzato dal polacco Robert Kubica che lo scorso week-end ha vinto con WRT l’European Le Mans Series nella classe LMP2 al termine della 4h di Spa-Francorchamps.

10.11 Torna questo fine settimana il finnico Kimi Raikkonen, assente in Olanda ed in Italia in seguito all’esito positivo di un tampone alla vigilia del round di Zandvoort.

10.08 Charles Leclerc e Carlos Sainz inseguono la Top5 in quel di Sochi. Il monegasco e lo spagnolo sono pronti a contendersi la Top5 con le due McLaren che cercano conferme dopo Monza.

10.05 Ferrari e Red Bull hanno sempre patito questa pista che ha una caratteristica: il degrado delle gomme è praticamente nullo.

10.03 Hamilton è il favorito d’obbligo per il week-end che ci apprestiamo a vivere. La Mercedes ha sempre vinto a Sochi, una primato che potrebbe cadere domenica pomeriggio.

10.00 Max Verstappen dovrà scontare tre posizioni sulla griglia di partenza di domenica. L’olandese della Red Bull è stato ritenuto colpevole del contatto avuto alla ‘Prima Variante’ con il rivale Lewis Hamilton (Mercedes).

9.57 La classifica del Mondiale alla vigilia del round di Sochi.

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 226.5

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 221.5

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 141

4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 132

5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 118

6 Charles Leclerc MON FERRARI 104

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 97.5

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 83

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 66

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 50

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 45

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 35

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 24

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 18

15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 15

16 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

9.55 Dal 2023 cambierà la casa del GP di Russia. Sochi lascerà spazio ad Igora Drive, tracciato che snoda a pochi chilometri da San Pietroburgo.

9.53 La curva più interessante di questo impianto si trova nel primo settore, una lunga piega verso sinistra che passa accanto al cuore delle delle Olimpiadi del 2014. Il tracciato è di 5.814 metri, suddivisi in 18 curve.

9.50 L’impianto di Sochi è un tracciato permanente molto tecnico che si snoda tra gli edifici che hanno accolto le Olimpiadi Invernali del 2014

9.47 Il sole splende a Sochi, tracciato che accoglie dal 2014 il GP di Russia. Il maltempo potrebbe arrivare domani e nella giornata di domenica stando a quanto riportano le previsioni.

9.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia, quindicesimo atto del Mondiale F1 2021.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo un weekend di pausa, il circus fa tappa a Sochi per un nuovo capitolo della rivalità tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

L’olandese della Red Bull è leader del campionato con 5 punti di vantaggio sul “Re Nero”, che parte però con i favori del pronostico in vista del GP russo anche a causa della penalità di 3 posizioni in griglia che dovrà scontare Verstappen in seguito all’incidente di Monza.

Mercedes è imbattuta a Sochi nell’era ibrida e sembra avere il potenziare per portare a quota 8 la striscia di vittorie consecutive sul circuito del Mar Nero. Red Bull deciderà dopo la qualifica se montare o meno la quarta power-unit Honda dell’anno sulla vettura di Verstappen, che costringerebbe il nativo di Hasselt a rimontare dal fondo dello schieramento.

Si comincia alle ore 10.30 con il via della prima sessione di libere, mentre le FP2 scatteranno alle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento della fantastica sfida per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen: buon divertimento! Attenzione al meteo: previsto brutto tempo per tutto il fine settimana, ma soprattutto per sabato e domenica.

