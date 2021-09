LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: Ferrari in prima fila con Sainz! Norris in pole, 4° Hamilton

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.05 Di seguito la classifica finale del Q3:

1 Lando NORRIS McLaren1:41.993 5

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.517 6

3 George RUSSELL Williams+0.990 6

4 Lewis HAMILTON Mercedes+2.057 4

5 Daniel RICCIARDO McLaren+2.163 5

6 Fernando ALONSO Alpine+2.211 6

7 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.717 4

8 Lance STROLL Aston Martin+2.963 5

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.344 4

10 Esteban OCON Alpine+3.872 5

15.03 Strategia Williams premiata con il clamoroso terzo posto di Russell, che domani partirà davanti al futuro compagno di squadra Lewis Hamilton in Mercedes!

15.01 POLE POSITION NORRIS!!! FERRARI IN PRIMA FILA CON SAINZ!!!! Epilogo clamoroso a Sochi!

15.00 Adesso si migliorano tutti!!! Può succedere di tutto!!! Sainz vola nel settore centrale!

14.59 Ultimo tentativo per tutti! Si decide la pole position del GP di Russia!

14.58 Due minuti alla bandiera a scacchi: molto lento il primo giro lanciato di Russell, non sarà facile migliorare con le slick…

14.57 Clamoroso!!! Hamilton ha sbattuto contro il muro a bassa velocità nell’ingresso della pit-lane e deve quindi perdere tempo prezioso prima di rientrare in pista con gomme slick…

14.56 Sainz, Stroll, Ricciardo e Norris copiano Russell e montano gomme slick!! La Williams si lancia adesso per il giro veloce.

14.55 Russell nel frattempo ha montato gomme morbide (da asciutto) e prova il tutto per tutto! Vedremo se qualcun altro lo imiterà…

14.53 Hamilton si porta in pole position provvisoria davanti ad uno straordinario Norris! 3° Bottas a soli 4 millesimi dalla prima fila e a 660 millesimi dalla vetta.

14.52 Attenzione a Russell! Il futuro pilota della Mercedes ha comunicato via radio al team di preparare le gomme slick…

14.50 Nessuno azzarda la gomma slick per il primo tentativo di Q3. Vedremo se qualcuno andrà all-in per l’ultimo run.

14.49 SEMAFORO VERDE!!! COMINCIA IL Q3 A SOCHI!

14.47 La pista si sta lentamente asciugando, ma non ci sono ancora le condizioni necessarie per montare gomme slick.

14.46 A breve comincerà il Q3: 12 minuti per assegnare la pole position del GP di Russia 2021!

14.45 CLASSIFICA FINALE Q2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:45.129 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.177 2

3 Fernando ALONSO Alpine+0.385 4

4 Lando NORRIS McLaren+0.698 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.705 2

6 Esteban OCON Alpine+0.941 3

7 Lance STROLL Aston Martin+1.231 3

8 Daniel RICCIARDO McLaren+1.232 3

9 George RUSSELL Williams+1.306 4

10 Carlos SAINZ Ferrari+1.392 4

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.444 2

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.512 2

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.622 3

14 Nicholas LATIFI Williams- – 4

15 Charles LECLERC Ferrari- – 1

14.41 Si salva Sainz!!! Che brivido per la Ferrari: lo spagnolo è 10° e ultimo dei qualificati per il Q3. Eliminati Vettel, Gasly, Tsunoda, Latifi (che andrà in penalità per un cambio di power-unit) e Leclerc.

14.39 Ultimo minuto di Q2! Perez si migliora in quarta posizione ed ipoteca il pass per il Q3, mentre Sainz è adesso 12° ed è virtualmente escluso.

14.37 Sainz è rientrato ai box per montare gomme nuove e adesso si sta lanciando per un ultimo decisivo giro lanciato. Leclerc nel frattempo abbandona definitivamente la qualifica, come da copione.

14.36 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:45.406 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.100 2

3 Lando NORRIS McLaren+0.848 3

4 Fernando ALONSO Alpine+1.015 3

5 Lance STROLL Aston Martin+1.033 3

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.118 2

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.167 2

8 Esteban OCON Alpine+1.262 2

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.265 2

10 Carlos SAINZ Ferrari+1.763 3

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.994 2

12 Daniel RICCIARDO McLaren+2.136 3

13 George RUSSELL Williams+2.329 4

14 Nicholas LATIFI Williams- – 4

15 Charles LECLERC Ferrari- – 1

14.35 Hamilton alza l’asticella e si porta davanti a Bottas di un decimo netto, mentre Perez si migliora ed è 6° con la Red Bull a 1.118 dalla vetta.

14.33 Super Bottas!! Miglior tempo provvisorio in 1’45″5 per il finlandese, che rifila mezzo secondo a Hamilton e 7 decimi a Norris. Q3 a rischio per la Ferrari, con Sainz che è solo 9°…

14.32 Lungo in curva 1 per Bottas, che deve quindi abortire il suo primo giro lanciato. Hamilton invece completa il time-attack e balza al comando in 1’46″096 con 158 millesimi di vantaggio su Norris.

14.30 Norris si mette a dettare il passo con la McLaren in 1’46″2, ma a breve arriverà la risposta delle Mercedes…

14.29 Gasly è il primo a tagliare il traguardo nel Q2 in 1’46″671. Ocon, Tsunoda e Russell non riescono a fare meglio del francese.

14.27 Secondo il muretto box Ferrari, non dovrebbe più piovere fino alla fine della qualifica. Tutti in pista ad eccezione di Leclerc e Latifi.

14.25 Comincia il Q2!! Temperature basse a Sochi: non sarà semplice montare le gomme slick da qui al termine delle qualifiche.

14.24 Leclerc al momento sta disputando regolarmente la qualifica, anche se è già certo di partire 19° al via del GP di Russia. Vedremo se il monegasco scenderà in pista anche nel Q2…

14.23 CLASSIFICA FINALE Q1:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:45.992 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.404 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.463 1

4 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.213 1

5 Lando NORRIS McLaren+1.246 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.836 1

7 Fernando ALONSO Alpine+1.885 2

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.932 2

9 Esteban OCON Alpine+2.107 1

10 Nicholas LATIFI Williams+2.260 2

11 George RUSSELL Williams+2.311 2

12 Lance STROLL Aston Martin+2.330 2

13 Daniel RICCIARDO McLaren+2.353 2

14 Charles LECLERC Ferrari+2.478 1

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.862 1

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.594 2

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.838 2

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+5.031 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+7.772 2

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 1

14.20 Niente da fare per Giovinazzi, solo 18°. Eliminati in Q1 anche Raikkonen, Mick Schumacher, Mazepin e Verstappen.

14.18 BANDIERA A SCACCHI!! Ultimo tentativo per tutti! Giovinazzi si è lanciato per ultimo e avrà quindi un buon vantaggio di pista.

14.17 Sainz che, dopo aver montato un set di intermedie nuove, balza in quinta posizione ed ipoteca il passaggio in Q2!

14.15 Sainz è 11° e ha ben 2″5 di vantaggio sul primo degli esclusi, tuttavia in questi ultimi giri i tempi si abbasseranno notevolmente.

14.14 La pista si migliora giro dopo giro e saranno decisivi questi ultimi cinque minuti di Q1. Perez vola con la Red Bull ed è primo con quasi mezzo secondo di margine su Hamilton!

14.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:46.937 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.163 1

3 Pierre GASLY AlphaTauri+1.239 1

4 Nicholas LATIFI Williams+1.315 1

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.637 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.638 1

7 Charles LECLERC Ferrari+1.801 1

8 Lando NORRIS McLaren+1.974 1

9 Lance STROLL Aston Martin+2.097 1

10 Carlos SAINZ Ferrari+2.103 1

11 Esteban OCON Alpine+2.201 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren+2.589 1

13 Fernando ALONSO Alpine+3.052 2

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.215 1

15 George RUSSELL Williams+3.666 1

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+4.599 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+7.244 1

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+11.058 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+13.480 2

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 1

14.12 Uno-due Mercedes al momento con Hamilton che rifila 1″1 a Bottas e 1″2 all’AlphaTauri di Gasly. 4° un sorprendente Latifi con la Williams!

14.10 Finisce qui la qualifica di Verstappen! L’olandese partirà così ultimo al via del GP di Russia, subito dietro alla Ferrari di Leclerc.

14.08 Testacoda senza conseguenze per Giovinazzi, che ha però rovinato il secondo giro lanciato di Leclerc. Torna ai box nel frattempo Verstappen.

14.06 Norris si conferma uno specialista in queste condizioni ed è il più rapido nel primo giro in 1’49″8 davanti alla Ferrari di Leclerc e all’Aston Martin di Stroll.

14.04 Gasly fa segnare il primo giro cronometrato di giornata in 1’51″5 con l’AlphaTauri. La direzione gara ha vietato l’utilizzo del DRS in Q1.

14.03 Il tracciato è tutto sommato in buone condizioni e non è escluso il possibile utilizzo delle slick magari in Q3.

14.01 Tutti in pista con gomme intermedie ad eccezione di Alonso, che prova la carta degli pneumatici full wet per il primo run del Q1.

14.00 SEMAFORO VERDE!!!! Adesso è ufficiale: cominciano le qualifiche della F1!!

13.59 Manca un minuto all’inizio delle qualifiche di Sochi! Si parte con il Q1, in cui i migliori 15 staccheranno il pass per il Q2.

13.57 Leclerc è già salito sulla sua SF21 ed è pronto per disputare una qualifica di fatto ininfluente per il suo weekend. Ricordiamo che il monegasco (come Max Verstappen) partirà in fondo alla griglia di partenza di domani per aver montato la quarta power-unit dell’anno.

13.55 Se non dovesse più piovere fino al termine della sessione, la pista potrebbe addirittura consentire l’utilizzo della gomme slick in Q3!

13.52 Secondo la FIA, c’è il 60% di rischio pioggia durante le qualifiche. Q1 che al momento dovrebbe cominciare come da programma alle 14.

13.49 Queste le condizioni attuali a Sochi:

13.46 Complicatissima la scelta dei set-up da parte dei team. Alcuni potrebbero anche andare all-in con un assetto scarico nella speranza di affrontare una gara asciutta (con la consapevolezza di doversi difendere in qualifica sul bagnato).

13.42 Il rettilineo principale sembra in buone condizioni (asfalto umido, con poca acqua), da valutare il resto del tracciato. A breve dovrebbe scendere in pista la Safety Car per saggiare le condizioni della pista.

13.38 Così Michael Masi ai microfoni di Sky Sport: “Dalle 13.30 in avanti il meteo migliorerà decisamente”. Previsti comunque possibili scrosci nel corso del pomeriggio, ma meno intensi rispetto alle prime ore della giornata.

13.35 Da non escludere a questo punto che il Q1 possa cominciare come da programma alle ore 14 italiane (le 15 locali), anche se sarà comunque necessario attendere la riapertura dell’aeroporto locale per garantire all’elicottero medico di tornare operativo.

13.30 AGGIORNAMENTO: ha smesso di piovere a Sochi! Il cielo si sta aprendo e cresce l’ottimismo per il regolare svolgimento della qualifica di Formula 1!

13.25 Di seguito la comunicazione ufficiale della FIA, che ha deciso di non disputare alcuna corsa prima delle eventuali qualifiche di F1: “E’ stato pubblicato un calendario aggiornato con la prossima sessione di qualifiche di F1 all’orario originariamente previsto. Sebbene le condizioni in pista siano migliorate, c’è ancora maltempo che sta impattando sia sull’aeroporto che sulla rete stradale. Per questo motivo non ci sarà alcuna corsa da qui alle qualifiche di F1, ora entro la quale è prevista la riapertura dell’aeroporto locale, cosa che consentirà al nostro elicottero medico di tornare operativo e che la sessione possa andare avanti come previsto“.

13.20 Nel frattempo è stato nuovamente modificato il programma della Formula 2:

– Cancellata ufficialmente la Gara Sprint 2

– Gara Sprint 1 rinviata alle 15.45 di oggi pomeriggio

– Feature Race prevista domani alle ore 10.20 italiane

13.15 Al momento, nonostante la pioggia torrenziale che ha colpito il circuito di Sochi per tutta la mattinata, le prove ufficiali della F1 sono ancora in programma alle ore 14 italiane (15 locali).

13.01 Un video di Lewis Hamilton che si commenta da sé: a Sochi diluvia…

12.59 Michael Masi è stato chiaro: “La priorità è disputare le qualifiche al sabato, ma potrebbero anche venire rinviate a domenica mattina“. Tradotto: oggi la FIA attenderà il più possibile, solo nel caso estremo rimanderà tutto a domani. Attenzione: nel tardo pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Domani prevista ancora pioggia, ma meno intensa.

12.54 La situazione, dunque, non sembra migliorata rispetto a questa mattina.

12.50 Ben ritrovati amici di OA Sport. Queste le condizioni a Sochi…

11.00 La FP3, ripetiamo, è stata cancellata e non verrà recuperata. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi!

10.56 Torneremo in live più per le qualifiche e vedremo come si svilupperà la situazione. In caso che la pioggia prosegua in maniera battente oppure la visibilità non aiuti, tutto sarà rimandato a domattina. Nel caso ulteriore, poi, che anche domattina sarà così il meteo, le qualifiche non si disputeranno e varrà la FP2 di ieri

10.54 A questo punto cercheremo di capire nelle prossime ore cosa si deciderà per le qualifiche. Michael Masi ha spiegato che si proverà un tentativo alle ore 14.00 ma, tra pioggia e visibilità, sarà davvero complicato

10.52 Come si poteva immaginare non avrebbe avuto senso aprire la pitlane per una sessione che non si sarebbe mai potuta disputare, per cui FP3 CANCELLATE!

10.50 ATTENZIONE è UFFICIALE! CANCELLATA LA FP3!!!!!!!!!

10.49 I TEMPI DELLA FP2 DI IERI POMERIGGIO

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.593 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.044 5

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.252 4

4 Lando NORRIS McLaren+0.561 5

5 Esteban OCON Alpine+0.809 4

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.028 5

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.085 6

8 Fernando ALONSO Alpine+1.169 5

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.244 5

10 Charles LECLERC Ferrari+1.332 5

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.345 3

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.459 4

13 George RUSSELL Williams+1.501 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.585 3

15 Lance STROLL Aston Martin+1.741 5

16 Nicholas LATIFI Williams+1.818 4

17 Daniel RICCIARDO McLaren+2.037 4

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.361 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.506 4

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.637

10.46 Ancora tanta pioggia e vento forte sul tracciato di Sochi, la situazione dovrebbe peggiorare ancora nelle prossime 2-3 ore. Alle 14.00, secondo quanto riportato da Michael Masi le condizioni potrebbero essere “accettabili”.

10.43 In attesa del via della FP3, riproponiamo I TEMPI DELLA FP1 DI IERI MATTINA

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.427 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.211 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.227 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.690 4

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.354 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.367 5

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.384 5

8 Lando NORRIS McLaren+1.532 5

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.761 3

10 Fernando ALONSO Alpine+1.798 3

11 Esteban OCON Alpine+1.809 3

12 Lance STROLL Aston Martin+2.095 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.368 4

14 Daniel RICCIARDO McLaren+2.450 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.525 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.367 3

17 George RUSSELL Williams+3.586 5

18 Nicholas LATIFI Williams+3.728 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.159 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.550 3

10.36 Sulla questione visibilità Michael Masi aggiunge: “Il fattore determinante questo pomeriggio [per le qualifiche] sarà la luce. Il tramonto locale è intorno al 18.15… ma con condizioni meteorologiche come queste, ovviamente la luce diminuisce molto prima, quindi questo sarà il nostro punto di interruzione. Se le qualifiche non possono svolgersi oggi, come abbiamo visto alcune volte in passato, rifaremo un programma e terremo le qualifiche domenica mattina”.

10.33 Appare ormai inevitabile che, come minimo, la FP3 vedrà la bandiera rossa e non ci sarà azione. Rimane da capire cosa succederà per le qualifiche. A questo punto si proverà un tentativo alle ore 14.00 italiane, ma oltre sarà complicato anche solo per una questione di visibilità…

10.30 La situazione attuale a Sochi…

10.27 Come si sapeva la situazione è davvero complicata. Vedremo cosa si deciderà nei prossimi minuti per la FP3…

10.25 Sulla FP3: “Al momento abbiamo due opzioni, fare partire il turno e mettere la bandiera rossa, oppure cancellarle direttamente”

10.22 Michael Masi, direttore di gara della F1, ha aggiunto: “La situazione potrebbe migliorare leggermente attorno alle 14.00, vedremo se si potrà fare qualcosa oggi”

10.15 In attesa di comunicazioni ufficiali, nel frattempo Gara-2 di F2 è stata cancellata (dove partire alle 9.35 italiane)

10.10 La situazione non migliora e, anzi, ora oltre alla forte pioggia si è aggiungo anche un vento sostenuto. Sembra davvero impossibile pensare ad una possibile FP3 al momento

10.05 Il circuito di Sochi avvolto da nubi cariche di pioggia.

10.03 Se le qualifiche di oggi non si disputassero, le alternative sono due:

1) Recupero domani mattina (pioggia permettendo).

2) Griglia di partenza stilata con i risultati delle FP2.

Di sicuro la FP3, in caso di cancellazione, non verrà recuperata.

10.01 Il meteo potrebbe migliorare nel tardo pomeriggio. La FIA potrebbe decidere di attendere.

I am not a meteorologist.

I’ve used Morecast to take the infos. In Sochi, rain should be abundant for the next hours, and then gradually decrease in the early afternoon. The destiny of the wind should be the same.

10.00 La visibilità è quasi inesistente: al momento non ci sono i presupposti per correre.

9.59 Il ‘bello’ è che non sono previsti miglioramenti in giornata, ma anche domani è prevista pioggia, anche se meno intensa rispetto ad oggi.

9.58 Questa foto non promette nulla di buono…

9.56 Sarà una giornata lunga e difficile. A Sochi sta piovendo a dirotto, la pista è quasi allagata. E’ già stata spostata gara-1 di F2. Le FP3 di F1, previste per le 11.00, sono a forte rischio…

9.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Russia 2021.

15.10 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani. Il meteo parla di sabato da pioggia torrenziale per cui, con molta probabilità, l’azione in pista sarà ridotta e le qualifiche potrebbero essere rinviate a domenica mattina. Per il momento grazie per la cortese attenzione, e buon proseguimento di giornata

15.07 Ottimi segnali da Gasly e Alpine, tutti nelle prime posizioni, mentre la Ferrari ha girato in maniera tutto sommato sufficiente a livello di giro secco, mentre ha fatto vedere cose interessanti sul fronte passo gara

15.05 La notizia della FP2, tuttavia, è la sostituzione della Power Unit di Max Verstappen. L’olandese ha ora la quarta unità motore e scatterà dalla ultima posizione della griglia in gara. Sul fronte passo gara ha stampato il record al 16° giro, non male come segnale…

15.03 Si è conclusa una FP2 davvero interessante. In primo luogo abbiamo assistito alla conferma delle Mercedes, davvero impressionanti sul time attack. Anche sul passo gara le W12 sono eccellenti e si candidano alla doppietta

15.01 CLASSIFICA TEMPI FP2

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.593 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.044 5

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.252 4

4 Lando NORRIS McLaren+0.561 5

5 Esteban OCON Alpine+0.809 4

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.028 5

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.085 6

8 Fernando ALONSO Alpine+1.169 5

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.244 5

10 Charles LECLERC Ferrari+1.332 5

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.345 3

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.459 4

13 George RUSSELL Williams+1.501 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.585 3

15 Lance STROLL Aston Martin+1.741 5

16 Nicholas LATIFI Williams+1.818 4

17 Daniel RICCIARDO McLaren+2.037 4

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.361 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.506 4

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.637

15.00 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE LA FP2!!!!!!!!!!!! Gasly perde l’ala anteriore per colpa di un cordolo, mentre Verstappen clamorosooooo 1:39.535 con una media usata da 16 giri

14.59 Hamilton martella in 1:40.453, Verstappen rallenta leggermente, Perez sbaglia in curva 1, mentre Bottas torna con un pazzesco 1:39.681 con gomma media usata da 12 giri. Sainz 1:40.036

14.58 Leclerc dopo il giro di studio precedente riparte con un ottimo 1:40.112! Il monegasco ha davvero un passo interessante con le medie

14.57 Verstappen chiude un altro giro in 1:40.315, Hamilton in 1:40.432

14.56 Leclerc ha cercato qualche prova per capire cosa succede rimanendo in scia ad un’altra vettura, studiando i (pochi) punti di sorpasso

14.55 Bottas completa il decimo giro su gomma media tornando ai box, Gasly 1:40.2, Hamilton 1:40.024, Leclerc 1:40.623, Verstappen 1:40.060

14.54 Dopo essersi lamentato della sua (scarsa) velocità di punta, Verstappen chiude un giro in 1:40.175, mentre Hamilton stampa un pazzesco 1:39.862 dopo 10 giri!

14.53 Bottas alza il ritmo in 1:41.326, Leclerc si conferma in 1:40.385!

14.52 Hamilton segna 1:46.555 ma ha sbagliato in curva 8, Verstappen altissimo in 1:48.053

14.51 Leclerc chiude il secondo giro in 1:40.407 tiene bene, Bottas ancora 1:39.863! Wow!

14.50 Verstappen alza il ritmo in 1:41.830, Perez ottimo 1:40.4

14.49 Leclerc inizia con gomma media nuova in 1:40.039! Bottas vola in 1:39.811!!

14.48 Verstappen inizia con gomma media usata in 1:40.615!

14.47 Si rilanciano tutti, vediamo quanti giri si potranno chiudere

14.46 Prima del break Leclerc aveva completato un giro in 1:40.790, non male come inizio di simulazione

14.45 Subito tutti in pista per sfruttare gli ultimi 15 minuti della sessione, la simulazione di passo gara, per il momento, non è quasi iniziata…

14.44 SI RIPARTE!!!!!!!! SEMAFORO VERDE!!!!!!!

14.43 Sembra tutto ok in curva 9, attendiamo il via libera!

14.42 Si lavora alacremente per sistemare le protezioni di curva 9. A breve si dovrebbe ripartire

14.41 Approfittiamo del break per riproporre la CLASSIFICA DELLA FP2

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.593 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.044 3

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.252 3

4 Lando NORRIS McLaren+0.561 3

5 Esteban OCON Alpine+0.809 3

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.028 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.085 3

8 Fernando ALONSO Alpine+1.169 3

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.244 3

10 Charles LECLERC Ferrari+1.332 4

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.345 2

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.459 3

13 George RUSSELL Williams+1.501 3

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing– 3

15 Lance STROLL Aston Martin+1.741 3

16 Nicholas LATIFI Williams+1.818 3

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.361 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.506 2

19 Daniel RICCIARDO McLaren+2.530 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.637

14.40 Antonio Giovinazzi ha perso la sua Alfa Romeo in accelerazione sul cordolo di curva 9 e ha sbattuto lateralmente con la parte posteriore contro le protezioni. Il pilota pugliese ha provato a proseguire ma l’alettone è completamente ko e ha quindi parcheggiato la sua vettura a bordo pista

14.38 ATTENZIONE! Botto di Giovinazzi e BANDIERA ROSSA!

14.37 Si lanciano tutti per la simulazione di passo gara. Verstappen si ferma perchè qualcosa è rimasta attaccata sulla sua sospensione. Si trattava di una visiera

14.36 Gasly!! Che tempo!! 1:33.845!! Il francese si mette in terza posizione a 252 millesimi da Bottas

14.35 Hamilton chiude un giro con la gomma soft in 1:34.739 se questo è il suo attacco del passo gara c’è da avere paura… ma a quanto pare stava solo provando le morbide già usate

14.33 Leclerc scende in pista con la gomma hard e, a questo punto, proverà la simulazione di passo gara. Il monegasco è andato in testa-coda perdendo la SF21 sul cordolo

14.31 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.593 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.044 3

3 Lando NORRIS McLaren+0.561 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.028 2

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.085 3

6 Fernando ALONSO Alpine+1.169 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.210 2

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.244 2

9 Charles LECLERC Ferrari+1.332 4

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.345 2

11 Esteban OCON Alpine+1.401 2

12 George RUSSELL Williams+1.501 2

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.585 2

14 Lance STROLL Aston Martin+1.741 2

15 Nicholas LATIFI Williams+1.818 2

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.042 2

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.506 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.637 2

19 Daniel RICCIARDO McLaren+3.439 1

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.551 2

14.29 Tornano in pista le due Mercedes dopo una prova di partenza, anche Leclerc fa lo stesso

14.27 Si lancia Sainz. Arriva al T1 in 34.815, non un gran parziale a 470 millesimi da Bottas, quindi nel T2 fa segnare 32.315 e chiude in 1:34.678 a 1.085 in quinta posizione

14.25 Gasly quinto, Norris secondo a 561 millesimi! Hamilton 34.174 record nel T1, 32.064 nel T2 rimane dietro a Bottas, quindi chiude in 1:33.637 a 44 millesimi

14.24 Davvero impressionante il ritmo di Bottas che ha fatto segnare parziali letteralmente clamorosi. Giovinazzi sale in sesta posizione, Vettel in quarta, mentre Gasly risponde con il record nel T1 in 34.281!

14.22 Bottas arriva al T1 in 34.345, Verstappen risponde in 34.779. Il finlandese nel T2 fa segnare 31.752, l’olandese 32.424, Bottas chiude con uno stellare 1:33.593! Verstappen 1:34.621 a 1.028

14.20 Esce Bottas con gomma soft ed è pronto a lanciarsi, vedremo come si comporterà la W12

14.19 La notizia di Verstappen scuote tutto il Circus. Domenica vedremo un’ultima fila con Max e Leclerc, entrambi chiamati alla grande rimonta. Davanti la Mercedes si giocherà il jolly per la doppietta

14.18 Intanto Alonso vola in vetta con le soft in 1:34.762 con 163 millesimi su Leclerc, terzo Ocon a 232

14.17 UFFICIALE: MAX VERSTAPPEN HA MONTANO LA POWER UNIT NUMERO 4. Domenica partirà dall’ultima fila della griglia

14.16 Cambio motore anche per Ricciardo. Il vincitore di Monza non incappa in penalità perchè monta una PU vecchia

14.15 Carlos Sainz con medie 34.881 nel T1, 32.740 nel T2, chiude in 1:35.657 ed è quinto a 732 millesimi

14.14 Hamilton procede lentamente e sta effettuando una prova motore a bassa velocità. La gestione delle Power Unit sta diventando decisiva in questa stagione

14.12 Hamilton fa segnare i suoi migliori T2 e T3 chiude in 1:35.524 ed è terzo a 599 millesimi con gomme medie. A seguire Perez e Verstappen

14.10 Bottas con medie record nel T1 in 34.682, Leclerc 34.865. Il finlandese arriva al T2 in 32.702, Leclerc 32.427! Bottas chiude in 1:35.298, Leclerc risponde in 1:34.925!

14.08 Dopo il primo giro lanciato rallentano tutti, mentre a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità di quale power unit è stata montata sulla macchina di Verstappen

14.07 Quarto tempo per Perez a 155 millesimi davanti a Verstappen a 544

14.06 Bottas si mette al secondo posto a 85 millesimi, terzo Hamilton a 154

14.05 Leclerc con soft migliora e si porta al comando in 1:35.508 con 1.084 su Sainz e 1.213 su Gasly

14.04 Il primo tempo di questa FP2 lo mette a segno Raikkonen in 1:37.019

14.03 Si vanno a completare i primi giri lancio e si inizia a fare sul serio

14.02 I piloti sono già sul tracciato, si parte forte a Sochi!

14.01 Dalla FIA arriva una conferma importante. Nel caso domani non si possa girare, e non si sia in grado di disputare le qualifiche nemmeno domenica mattina, sarà questo turno a valere come qualifica

14.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA FP2 DEL GP DI RUSSIA!!!!!!

13.57 Anche la Mercedes dovrà cambiare la propria terza Power Unit nelle prossime gare. Toto Wolff ha appena comunicato che non succederà in questa occasione, dato che il team di Brackley cerca la doppietta.

13.54 La Red Bull ha scelto di montare già nella FP2 la Power Unit perchè il rischio è che domani non si possa girare. In questo modo potrà essere testato il nuovo motore. Rimane solo da capire se sarà la quarta unità.

13.51 Sulla monoposto di Max Verstappen proseguono i lavori dato che sarà montata una nuova Power Unit. A questo punto rimane da capire se sarà la quarta della stagione, per cui la penalità passerà da 3 a 20 posizioni, oppure una vecchia per un problema in quella montata questa mattina.

13.48 Prima di tuffarci nella FP2 torniamo al caso più scottante del weekend: il meteo. Domani la situazione è critica. Pioggia fortissima per tutto il giorno, con le qualifiche che rischieranno seriamente di essere spostate. Vedremo come agirà la FIA, ma i rischi sono notevoli. Anche domenica la pioggia sembra sicura, ma meno battente. Sarà davvero un fine settimana nel quale potrà accadere di tutto. Dopo i fatti di Spa la direzione gara come agirà?

13.45 Ci troviamo di fronte ad una sessione davvero importante per provare a girare ancora prima dell’arrivo della pioggia. Vedremo anche le simulazioni di passo gara, dopo i primi giri della mattinata, che hanno visto la Mercedes sugli scudi, ma la Ferrari sembra poter rispondere presente. Anche in questo caso Valtteri Bottas ha dimostrato di poter girare senza problemi sull’1:41 basso, fino all’1:40, ma Charles Leclerc ha dimostrato di poter proseguire sul passo dell’1:41 basso a sua volta.

13.42 Charles Leclerc (Ferrari) ha chiuso al quarto posto, in un turno nel quale ha provato la nuova power unit evoluzione in vista del 2022 e ha fatto segnare il tempo di 1:35.117, a 690 millesimi dalla vetta. Per il monegasco il T1 è di grande sofferenza, con un gap di circa mezzo secondo rispetto alle Mercedes, mentre nel T3 la SF21 risulta molto competitiva

13.39 Terza posizione per Max Verstappen. Sessione difficile da inquadrare per l’olandese. Dopo diversi giri interlocutori, ai box è scattato il lavoro sulla sua RB16B e, con molta probabilità, la decisione sarà di cambiare la power unit. Non ci sono ancora ufficialità, ma le tre posizioni di penalità che dovrà comunque scontare in griglia, potrebbero spingere davvero il team a stravolgere tutto il programma, con la sostituzione del motore e conseguente arretramento nello schieramento all’ultima fila.

13.36 Lewis Hamilton ha risposto presente, chiudendo a poco più di 2 decimi dal compagno di scuderia. L’inglese sa di trovarsi davanti a un fine settimana di capitale importanza in ottica iridata. L’obbligo sarà vincere, confidando anche nella mano del compagno Valtteri Bottas.

13.33 Davanti a tutti questa mattina si è stagliato Valtteri Bottas che, come sempre quando si corre a Sochi, sa esaltarsi. Miglior tempo nella FP1 e anche ottimo passo nella prima simulazione di passo gara. Il finlandese sembra partito con il piede giusto nella trasferta russa…

13.30 Siamo a mezzora esatta dal via della FP2. Al momento il meteo è variabile con temperatura che si aggira sui 20°

13.27 I TEMPI DELLA FP1 DI QUESTA MATTINA

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.427 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.211 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.227 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.690 4

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.354 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.367 5

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.384 5

8 Lando NORRIS McLaren+1.532 5

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.761 3

10 Fernando ALONSO Alpine+1.798 3

11 Esteban OCON Alpine+1.809 3

12 Lance STROLL Aston Martin+2.095 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.368 4

14 Daniel RICCIARDO McLaren+2.450 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.525 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.367 3

17 George RUSSELL Williams+3.586 5

18 Nicholas LATIFI Williams+3.728 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.159 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.550 3

13.24 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2021

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 226.5

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 221.5

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 141

4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 132

5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 118

6 Charles Leclerc MON FERRARI 104

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 97.5

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 83

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 66

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 50

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 45

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 35

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 24

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 18

15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 15

16 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

13.21 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2021

1 MERCEDES 362.5

2 RED BULL RACING HONDA 344.5

3 MCLAREN MERCEDES 215

4 FERRARI 201.5

5 ALPINE RENAULT 95

6 ALPHATAURI HONDA 84

7 ASTON MARTIN MERCEDES 59

8 WILLIAMS MERCEDES 22

9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 3

10 HAAS FERRARI 0

13.18 Si torna in azione sul circuito di Sochi per un’ora di lavoro quanto mai importante. Si proverà a sfruttare al massimo il turno prima dell’arrivo della pioggia…

13.15 Buongiorno e bentornati a Sochi, tra 45 minuti prenderà il via la FP2 del GP di Russia!

11.42 Grazie amici di OA Sport per averci seguito. L’appuntamento con Sochi è per le 14.00 per la seconda sessione di libere. Un saluto a tutti!

11.40 Occhi puntati sul box di Max Verstappen. L’olandese potrebbe cambiare la power unit, i meccanici stavano lavorando sulla Red Bull #33 negli ultimi minuti del turno.

11.37 Problemi per Norris all’ingresso della pit lane. Il britannico tocca il muro danneggiando l’ala anteriore.

11.35 Buoni segnali da parte della Ferrari che conclude il turno al quarto posto con il monegasco Charles Leclerc. Ricordiamo che il compagno di Carlos Sainz dovrà scattare dal fondo della griglia in seguito al cambio della power unit.

11.33 La classifica finale della FP1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.427 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.211 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.227 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.690 4

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.354 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.367 5

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.384 5

8 Lando NORRIS McLaren+1.532 5

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.761 3

10 Fernando ALONSO Alpine+1.798 3

11 Esteban OCON Alpine+1.809 3

12 Lance STROLL Aston Martin+2.095 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.368 4

14 Daniel RICCIARDO McLaren+2.450 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.525 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.367 3

17 George RUSSELL Williams+3.586 5

18 Nicholas LATIFI Williams+3.728 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.159 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.550 3

11.30 Bandiera a scacchi! Valtteri Bottas chiude al comando la FP1 del GP di Russia con un passo gara incredibile. 1.34.4 è il giro veloce di questa sessione davanti ad Hamilton e Verstappen.

11.29 ATTENZIONE! I meccanici lavorano sulla macchina di Verstappen. Potrebbe esserci un cambio di power unit.

11.27 Hamilton torna in pista con una nuova ala, test per la Mercedes in questi ultimi minuti

11.25 Passo constante per Bottas che continua la propria simulazione. In pista anche Leclerc che ora trova una vettura lenta.

11.23 La classifica aggiornata:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.427 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.211 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.227 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.690 4

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.354 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.367 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.384 5

8 Lando NORRIS McLaren+1.532 4

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.761 3

10 Esteban OCON Alpine+1.809 3

11 Fernando ALONSO Alpine+1.870 3

12 Lance STROLL Aston Martin+2.095 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.368 3

14 Daniel RICCIARDO McLaren+2.450 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.525 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.367 3

17 George RUSSELL Williams+3.586 5

18 Nicholas LATIFI Williams+3.728 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.159 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.550 3

11.20 Ultimi giri per tutti, mentre i meccanici lavorano sulla McLaren di Lando Norris, ottavo in questo momento. Lavoro diverso per Mercedes che sta già simulando il passo gara.

11.17 Verstappen si migliora, terzo tempo per l’alfiere della Red Bull. Il leader del Mondiale insegue Bottas ed Hamilton, rispettivamente primo e secondo.

11.15 Si attende settimana prossima una comunicazione ufficiale in base per l’appuntamento in Qatar. In caso contrario si gareggerà in quel del Bahrain sull’anello esterno che ha debuttato nel 2020.

11.12 La classifica aggiornata:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.427 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.211 3

3 Charles LECLERC Ferrari+0.690 3

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.189 3

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.354 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.384 3

7 Lando NORRIS McLaren+1.532 3

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.761 2

9 Esteban OCON Alpine+1.809 2

10 Lance STROLL Aston Martin+2.095 2

11 Daniel RICCIARDO McLaren+2.450 2

12 Pierre GASLY AlphaTauri+2.500 3

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.525 2

14 Fernando ALONSO Alpine+2.573 2

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.683 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.367 2

17 George RUSSELL Williams+3.586 4

18 Nicholas LATIFI Williams+3.728 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.159 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.550 2

11.10 Ferrari è al terzo posto, ottimi segnali da parte della Rossa con il monegasco Charles Leclerc.

11.08 Molti piloti tornano ai box. Bottas resta leader con due decimi di margine su Hamilton e 690 millesimi su Leclerc. Verstappen è quarto per ora.

11.06 Virtual Safety Car. I commissari sono intervenuti per rimuovere dei detriti in curva 1.

11.05 La classifica aggiornata:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.427 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.211 3

3 Charles LECLERC Ferrari+0.690 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.189 2

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.354 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.384 2

7 Esteban OCON Alpine+1.809 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+2.500 2

9 Lando NORRIS McLaren+2.562 3

10 Fernando ALONSO Alpine+2.573 2

11 Daniel RICCIARDO McLaren+3.087 2

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.172 2

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.367 2

14 George RUSSELL Williams+3.586 3

15 Nicholas LATIFI Williams+3.728 2

16 Lance STROLL Aston Martin+3.875 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.961 3

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+4.062 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.159 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.550 2

11.04 Si migliora Sainz, sesto crono per la Rossa che si colloca alle spalle del tedesco Sebastian Vettel (Aston Martin).

11.03 Torna in scena Carlos Sainz, attualmente 11°. Primo giro per l’iberico con le gomme rosse.

11.00 Quarto tempo per Verstappenc che è da poco rientrato in pit lane.

10.58 Hamilton completa un nuovo tentativo al secondo posto con 2 decimi dal compagno di box. Terzi tempo per Leclerc che paga +690 millesimi dal leader di questa FP1.

10.56 Bottas al comando! Nuovo giro veloce per il finnico in 1:34.427 che regala 1 secondo alla concorrenza.

10.55 Quarto tempo per Leclerc, decimo per Sainz che si colloca alle spalle di Daniel Ricciardo, vincitore con McLaren del GP d’Italia.

10.52 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:36.055 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.357 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.630 1

4 Charles LECLERC Ferrari+0.653 1

5 Lando NORRIS McLaren+0.934 1

6 Fernando ALONSO Alpine+0.945 1

7 Esteban OCON Alpine+1.262 1

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.386 1

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.459 1

10 Carlos SAINZ Ferrari+1.503 1

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.544 1

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.651 2

13 Lance STROLL Aston Martin+2.247 1

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.333 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.434 1

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.940 1

17 Nicholas LATIFI Williams+3.349 1

18 George RUSSELL Williams+3.581 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.476 1

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.559 1

10.49 Giro veloce per Verstappen, in pista con la mescola più performante. 1:36.055 è il nuovo best lap del week-end.

10.47 Quarto tempo per Lando Norris. Il britannico di McLaren paga 5 decimi di ritardo da Bottas. Continua a girare Verstappen che si lamenta della propria monoposto.

10.45 Primo passaggio per Max Verstappen, in scena come la Ferrari con ‘gomma rossa’. L’olandese firma il quarto tempo con quasi un secondo di margine da Bottas. Si migliora anche Hamilton che sale secondo.

10.43 Bottas! Giro veloce per il finnico in 1.36.412. Leclerc resta al secondo posto.

10.43 Parziali record per Bottas, il finnico attacca il best lap di Leclerc con gomme ‘bianche’.

10.42 Leclerc, con gomma rossa, è il leader della sessione. Ottimi riscontri dal francese Esteban Ocon (Alpine) che si colloca quarto alle spalle delle due Mercedes.

10.40 La classifica aggiornata, manca all’appello Max Verstappen.

1 Charles LECLERC Ferrari1:36.708 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.439 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.895 1

4 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.083 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.226 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.427 1

7 Lando NORRIS McLaren+1.568 1

8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.665 1

9 Fernando ALONSO Alpine+1.907 1

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.516 1

11 Esteban OCON Alpine+2.626 1

12 Nicholas LATIFI Williams+2.696 1

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.859 1

14 George RUSSELL Williams+2.928 1

15 Lance STROLL Aston Martin+3.058 1

16 Daniel RICCIARDO McLaren+3.173 1

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.712 1

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.016 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.714 1

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – – –

10.38 Charles Leclerc! Giro veloce per il monegasco in 1.36.706 davanti a Valtteri Bottas, sempre molto competitivo in questo tracciato.

10.35 Lewis Hamilton subito leader in 1:38.373. Secondo posto per Sergio Perez davanti a Charles Leclerc.

10.34 Il padrone di casa di questo week-end è il russo Nikita Mazepin, confermato nel 2022 con Haas insieme al tedesco Mick Schumacher.

10.32 Tutti subito in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Anche Verstappen si prepara a salire in auto.

10.30 Bandiera verde! Scatta la FP1 del GP di Russia 2021!

10.27 Non ci sono rischi per quanto riguarda la FP1. Il sole splende a 2 minuti dal via.

10.25 Attenzione ai limiti della pista, ogni abuso sarà sanzionato con la cancellazione del tempo.

10.23 I piloti si stanno preparando per scendere in pista. Tra meno di 10 minuti scatterà la sessione!

10.20 Nuova power unit per la Ferrari, la Rossa punta su questo aggiornamento per poter guadagnare qualche posizione.

10.17 Non ci sono ancora indicazioni sul futuro di Antonio Giovinazzi, attuale pilota di Alfa Romeo che potrebbe non essere confermato nel ‘Circus’.

10.14 Il finlandese è stato rimpiazzato dal polacco Robert Kubica che lo scorso week-end ha vinto con WRT l’European Le Mans Series nella classe LMP2 al termine della 4h di Spa-Francorchamps.

10.11 Torna questo fine settimana il finnico Kimi Raikkonen, assente in Olanda ed in Italia in seguito all’esito positivo di un tampone alla vigilia del round di Zandvoort.

10.08 Charles Leclerc e Carlos Sainz inseguono la Top5 in quel di Sochi. Il monegasco e lo spagnolo sono pronti a contendersi la Top5 con le due McLaren che cercano conferme dopo Monza.

10.05 Ferrari e Red Bull hanno sempre patito questa pista che ha una caratteristica: il degrado delle gomme è praticamente nullo.

10.03 Hamilton è il favorito d’obbligo per il week-end che ci apprestiamo a vivere. La Mercedes ha sempre vinto a Sochi, una primato che potrebbe cadere domenica pomeriggio.

10.00 Max Verstappen dovrà scontare tre posizioni sulla griglia di partenza di domenica. L’olandese della Red Bull è stato ritenuto colpevole del contatto avuto alla ‘Prima Variante’ con il rivale Lewis Hamilton (Mercedes).

9.57 La classifica del Mondiale alla vigilia del round di Sochi.

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 226.5

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 221.5

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 141

4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 132

5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 118

6 Charles Leclerc MON FERRARI 104

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 97.5

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 83

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 66

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 50

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 45

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 35

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 24

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 18

15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 15

16 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

9.55 Dal 2023 cambierà la casa del GP di Russia. Sochi lascerà spazio ad Igora Drive, tracciato che snoda a pochi chilometri da San Pietroburgo.

9.53 La curva più interessante di questo impianto si trova nel primo settore, una lunga piega verso sinistra che passa accanto al cuore delle delle Olimpiadi del 2014. Il tracciato è di 5.814 metri, suddivisi in 18 curve.

9.50 L’impianto di Sochi è un tracciato permanente molto tecnico che si snoda tra gli edifici che hanno accolto le Olimpiadi Invernali del 2014

9.47 Il sole splende a Sochi, tracciato che accoglie dal 2014 il GP di Russia. Il maltempo potrebbe arrivare domani e nella giornata di domenica stando a quanto riportano le previsioni.

9.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia, quindicesimo atto del Mondiale F1 2021.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo un weekend di pausa, il circus fa tappa a Sochi per un nuovo capitolo della rivalità tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

L’olandese della Red Bull è leader del campionato con 5 punti di vantaggio sul “Re Nero”, che parte però con i favori del pronostico in vista del GP russo anche a causa della penalità di 3 posizioni in griglia che dovrà scontare Verstappen in seguito all’incidente di Monza.

Mercedes è imbattuta a Sochi nell’era ibrida e sembra avere il potenziare per portare a quota 8 la striscia di vittorie consecutive sul circuito del Mar Nero. Red Bull deciderà dopo la qualifica se montare o meno la quarta power-unit Honda dell’anno sulla vettura di Verstappen, che costringerebbe il nativo di Hasselt a rimontare dal fondo dello schieramento.

Si comincia alle ore 10.30 con il via della prima sessione di libere, mentre le FP2 scatteranno alle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento della fantastica sfida per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen: buon divertimento! Attenzione al meteo: previsto brutto tempo per tutto il fine settimana, ma soprattutto per sabato e domenica.

