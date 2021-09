LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 30-31, Serie A basket in DIRETTA: Dinamo prova a scappare, Pesaro ribatte colpo su colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

34-31 Stefano Gentile in penetrazione, +3 Sassari

32-31 Burnell appoggia, la Dinamo torna in vantaggio. -4’22” all’intervallo lungo!

30-31 STEFANOOO GENTILEEE!!! TRIPLAA IMPORTANTISSIMA PER I SARDI

27-31 Contro-parziale firmato Sanford, a segno ancora lui. Time-out Dinamo Sassari!

27-29 2+1 chiuso da Sanford, Pesaro torna avanti

27-26 Moretti segna dalla linea del tiro libero, la Carpegna torna a -1

27-24 Jones si gira e segna di semi-gancio, Pesaro risponde presente!

27-22 A segno Battle, parziale di 12-2 per Sassari. Petrovic ferma tutto e chiama time-out

Due triple tentate da Pesaro, entrambe sbagliate! -7’10” alla seconda sirena

25-22 TREEEEIEEEERR!! TRIPLAAA DALL’ANGOLO, INDISTURBATO

22-22 Inchiodata di Jones, ancora parità!

22-20 Si fa vedere anche in attacco Mekowulu: l’ex centro di Treviso segna da sotto canestro, Dinamo a +2

ANCORA UNA STOPPATA DI MEKOWULU!

20-20 Indecisione difensiva e Bendzius ne approfitta: pareggio Dinamo!

6 punti per David Logan tra i sassaresi. 5 punti a testa tra Delfino e Jones per i marchigiani in questo primo quarto

18-20 DAAAVID LOOGANN!! BUZZ BEATER CHE CHIUDE IL PRIMO QUARTO, LA DINAMO RISPONDE PRESENTE!

15-20 Pacheco appoggia al tabellone, +5 Pesaro

15-18 Segna Burnell per Sassari

Meno di un minuto alla fine del primo quarto. Entrambe le squadre stanno sbagliando molto in attacco!

13-18 Delfino segna dalla media distanza, la Vuelle prova a scappare nel punteggio!

13-16 CARLOOOSS DELFINO!!! TRIPLAAA E +3 PESARO

Pesaro ha già esaurito il bonus falli, mentre la Dinamo ha ne commessi solo due. 3’17” alla prima sirena!

13-13 Mekowulu in lunetta: 1/2 e il match torna in parità!

12-13 Contro-sorpasso Carpegna, a segno ancora Jones!

12-11 Accorcia le distanze Pesaro: -1

12-9 DAAAVID LOOGAAAAN!! TRIPLAAAA

9-9 Mekowulu perfetto dalla lunetta, ancora parità!

7-9 Matteo Tambone appoggia sfruttando la tabella, Pesaro ancora in vantaggio!

7-7 Jump di Mekowulu, pareggio Dinamo!

5-7 1/2 in lunetta di Jones

5-6 BENDZIUSSS!!! TRIPLAAA E DINAMO A -1

2-6 Demetrio si avventa lestissimo sul pallone, Pesaro vola sul +4!

STOPPATA DI MEKOWULU SU JONES! IMPRESSIONANTE

2-4 Penetrazione di Sanford, Pesaro torna davanti!

2-2 Tap-in di Bendzius, pareggio Dinamo!

0-2 Inchiodata di Jones in schiacciata, Pesaro subito avanti!

18:02 Si parte!

18:00 Tutto pronto per la palla a due. Ultime indicazioni dei coach ai propri giocatori prima di scendere sul parquet!

17:58 Gli starting five: Battle, Gentile, Devecchi, Mekowulu, Bendzius (Dinamo Sassari); Tambone, Delfino, Sanford, Jones, Demetrio (Pesaro)

17:55 E’ il momento della presentazione delle squadre. C’è molta curiosità sui quintetti che schiereranno i due coach per la partita di quest’oggi!

17:50 Le squadre sono sul parquet per la fase di riscaldamento. Mancano circa 10 minuti all’inizio del match!

17:45 La Carpegna Prosciutto Pesaro, guidata in panchina da Aza Petrovic (fratello maggiore di Drazen ed ex stella della Vuelle), era già qualificata tra le migliori otto della fase finale della Supercoppa in quanto finalista della Coppa Italia 2020/2021. I marchigiani sono stati però sconfitti dall’Umana Reyer Venezia col punteggio di 83-51.

17:40 La Dinamo Sassari, dopo aver chiuso al primo posto la fase a gironi, si è fermata ai quarti di finale della Final Eight. Gli uomini di Coach Cavina, infatti, sono stati estromessi dalla competizione per mano della Happy Casa Brindisi (76-66 il punteggio finale).

17:35 Entrambe le squadre vogliono iniziare col piede giusto la regular season, dopo aver concluso anzitempo il percorso nella Supercoppa Italiana assegnata pochi giorni fa.

17:30 Buon pomeriggio a tutti gli amici di OA Sport. Vi diamo il benvenuto a questa diretta LIVE scritta della prima giornata di Serie A di basket 2021/2022. A sfidarsi saranno la Dinamo Sassari e la Carpegna Prosciutto Pesaro. Buon divertimento a tutti!

Buon pomeriggio a tutti, amici di OA Sport. Benvenuti a questa Diretta LIVE scritta per la prima giornata di regular season della Serie A di basket, stagione 2021/2022. Si affronteranno la Dinamo Sassari e la Carpegna Prosciutto Pesaro.

I padroni di casa sardi hanno disputato una buona fase a gironi di Supercoppa, vincendo il girone B e qualificandosi per la Final Eight di Casalecchio di Reno, venendo però sconfitti dall’Happy Casa Brindisi nei quarti di finale (punteggio finale: 76-66). Sassari ha cambiato molto in questa stagione, a cominciare dalla guida in panchina. Non c’è più Gianmarco Pozzecco (diventato Assistant Coach di Ettore Messina all’Olimpia Milano) ed è ritornato Demis Cavina. In cabina di regia, invece, è tornato uno degli eroi del Triplete del 2014/2015: David Logan.

Gli ospiti marchigiani, invece, non hanno iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione. La compagine guidata in panchina da Aza Petrovic (fratello di Drazen, che ha sostituito Jasmin Repesa), è stata sconfitta nei quarti di finale dall’Umana Reyer Venezia col punteggio di 83-51. I marchigiani erano già qualificati alla Final Eight in quanto finalisti in Coppa Italia nell’annata precedente.

Palla a due al PalaSerradimigni di Sassari prevista alle ore 18:00. Buon divertimento a tutti con la diretta LIVE scritta di OA Sport!

Credit: Ciamillo