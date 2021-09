LIVE Coppa Sabatini 2021 in DIRETTA: Sonny Colbrelli va a caccia del tris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE



Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della Coppa Sabatini 2021. Il campione d’Europa Sonny Colbrelli va a caccia del terzo successo a Peccioli dopo essersi già imposto qua nel 2014 e nel 2016. Il Cobra, peraltro, ha anche inanellato tre secondi posti consecutivi tra il 2017 e il 2019 e vorrà, dunque, sfruttare il suo stato di forma eccelso per sfatare questa maledizione che lo ha perseguitato negli ultimi anni.

I rivali, ad ogni modo, non mancheranno. Ci sono altri corridori al via che hanno già vinto la Coppa Sabatini, come Diego Ulissi e Andrea Pasqualon, e altri che sono perfetti per l’arrivo di Peccioli. Citiamo, ad esempio, Vincenzo Albanese, Kristian Sbaragli, Sergio Higuita, Alexander Riabushenko, Samuele Battistella e Alessandro Covi.

Non è da scartare del tutto, inoltre, l’ipotesi che qualcuno riesca a sventare la volata in vetta allo strappo di Peccioli. Corridori come il vincitore del Giro di Toscana Michael Valgren e Gianni Moscon hanno le qualità per riuscire ad anticipare. La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle ore 12.00, mi raccomando, non mancate!

Foto: LPS