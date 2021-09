LIVE Canoa slalom, Mondiali 2021 in DIRETTA: Giovanni De Gennaro cerca riscatto dopo le Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.03: Marta Bertoncelli è in zona di partenza: serve una prova perfetta, senza errori per puntare alla finale

9.02: 23 le porte del percorso. Le prime dieci classificate delle semifinali si qualificheranno per la finale in programma alle 12.03

9.00: In semifinale ci sono altri due azzurri: Marcello Beda, 27° in batteria e Christian De Dionigi, che dopo il 37° posto in batteria è dovuto ricorrere alla seconda run dove ha chiuso al quinto posto.

8.58: Giovanni De Gennaro che ha confermato l’ottimo stato di forma, staccando il quarto tempo complessivo, preceduto soltanto dal francese Neveu e dai cechi Hradilek e Prindis.

8.55: L’attesa per l’Italia è tutta rivolta al K1 maschile dove in semifinale ci saranno tre azzurri al via e soprattutto c’è la carta a medaglia per la spedizione azzurra, Giovanni De Gennaro

8.52: Marta Bertoncelli si è classificata decima nella seconda run delle qualificazioni. Sarà proprio lei a scendere in acqua per prima nella semifinale.

8.48: Sono quattro gli italiani in gara oggi e sarà proprio un’azzurra ad aprire le danze, l’unica italiana in gara nella semifinale el K1 donne, Marta Bertoncelli, che ha strappato in extremis la qualificazione

8.45: In programma oggi le semifinali e le finali delle specialità del Kayak: K1 maschile e femminile

8.42: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della semifinale e della finale della specialità K1 maschile e femminile della canoa slalom ai Campionati Mondiali di Bratislava in Slovacchia

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale e della finale della specialità K1 maschile e femminile della canoa slalom ai Campionati Mondiali di Bratislava in Slovacchia. E’ la prima sessione dedicata a semifinali e finali della rassegna iridata che segue di quasi due mesi i Giochi Olimpici e sono quattro gli azzurri a caccia del podio.

L’Italia punta forte su Giovanni De Gennaro che ha confermato l’ottimo stato di forma, staccando il quarto tempo complessivo, preceduto soltanto dal francese Neveu e dai cechi Hradilek e Prindis. L’azzurro cerca un risultato di spessore a questi Campionati Mondiali, dopo la delusione dei Giochi Olimpici dove non è riuscito a salire sul podio. In semifinale ci sono altri due azzurri: Marcello Beda, 27° in batteria e Christian De Dionigi, che dopo il 37° posto in batteria è dovuto ricorrere alla seconda run dove ha chiuso al quinto posto.

In campo femminile c’è solo un’azzurra al via, Marta Bertoncelli che, dopo aver chiuso lontanissima dalle prime la prima run uin batteria, è riuscita a strappare in extremis la qualificazione classificandosi decima nella seconda run. Sarà proprio lei a scendere in acqua per prima nella semifinale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della semifinale e della finale della specialità K1 maschile e femminile della canoa slalom ai Campionati Mondiali di Bratislava in Slovacchia. La semifinale femminile scatterà alle 9.03, quella maschile alle 10.08. Le finali si disputeranno dalle 12.03. Noi ci collegheremo con un quarto d’ora d’anticipo per introdurre al meglio questo evento. Buon divertimento!

