Golf, Patrick Cantlay aumenta il margine su Jon Rahm a 18 buche dal termine del Tour Championship 2021

East Lake, Atlanta. La feroce battaglia tra lo statunitense Patrick Cantlay e lo spagnolo Jon Rahm è proseguita anche oggi nel terzo giro dell’ultimo torneo della stagione del PGA Tour, il Tour Championship 2021. I due rivali erano i favoriti della vigilia – Cantlay per la posizione di partenza e relativo score di -10 mentre l’iberico per l’impressionante continuità e lo stato di forma – e si sono dimostrati degni avversari di uno scontro che solamente domani avrà un esito certo: il campione dell’evento sarà anche quello della FedEx Cup e si intascherà la bellezza di 15 milioni di dollari.

Cantlay è riuscito oggi a trovare un importante -3 di giornata che gli ha permesso di incrementare il vantaggio di una lunghezza, portandolo da uno a due colpi. Il 29enne nativo di Long Beach è parso più brillante nella prima metà del percorso, salvo poi venire ripreso nello score di rounf da Rahm prima del par 5 finale, dove però solamente Cantlay è riuscito a portare a casa il birdie. Domani dunque si partirà -20 a -18 e la battaglia per il trofeo e la gloria pare riservata solamente a loro due.

L’unico che può ancora pensare di inserirsi è infatti Justin Thomas, che è stato il migliore oggi a East Lake e ha firmato una carta da -5 che gli vale il -15 complessivo, a 5 colpi dalla testa. Con una partenza aggressiva nel primo pomeriggio domani l’ex numero 1 può certamente ancora sperare di riagguantare i due fuggitivi, che molto probabilmente saranno impegnati a controllarsi l’un l’altro.

Distanti tutti gli altri. In quarta posizione ancora Stati Uniti grazie a Kevin Na (-13) che precede il connazionale ed ex campione della FedEx Billy Horshel e il messicano Abraham Ancer, appaiati a -10. Crollo verticale invece per Bryson DeChambeau, +2 di giornata e sceso a -9 per il torneo in settima piazza, in compagnia del norvegese Viktor Hovland.

