DIRETTA F1, GP Sochi 2021 in DIRETTA: risultati FP3 e allerta meteo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Russia, quindicesimo ed attesissimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Si entra ufficialmente nel vivo sul tracciato di Sochi (costruito nella zona del Villaggio Olimpico dei Giochi Invernali 2014) con il mirino puntato sul piatto forte della giornata, ovvero le qualifiche.. Dopo la FP3 che si disputerà alle ore 11.00 (orario italiano), si passerà alle qualifiche delle ore 14.00 che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani, che scatterà a sua volta alle ore 14.00.

Cosa dovremo attenderci da questa giornata? Vedendo le previsioni del meteo, per prima cosa, tantissima pioggia. Si annuncia, infatti, un sabato molto complicato sulle sponde del Mar Nero. Già la FP3 vedrà pioggia costante, almeno sulla carta, mentre le qualifiche saranno in concomitanza con un vero e proprio diluvio. Per questo motivo, quindi, si riuscirà a svolgere tutta la giornata in maniera regolare? Dopo i fatti di Spa, ogni decisione sarà soppesata con grande attenzione.

Per quanto visto ieri, tuttavia, si annuncia un nuovo duello tra Mercedes e Red Bull, con le Frecce Nere che cercheranno di fare bottino pieno, sfruttando la penalizzazione di tre posizioni in griglia di partenza di Max Verstappen dopo i fatti di Monza. Lewis Hamilton è pronto ad affilare le armi per tornare al successo, che gli manca da Silverstone. Sul fronte Ferrari tutto andrà rivisto in questa FP2, ricordando che Charles Leclerc, comunque vada, scatterà dal fondo del gruppo, dopo aver montano la quarta Power Unit della sua annata.

Il sabato del Gran Premio di Russia 2021 prenderà il via alle ore 11.00 con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno sul tracciato di Sochi.

Foto: Lapresse