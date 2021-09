DIRETTA F1, GP Olanda LIVE: Verstappen scampa la penalità. Orario qualifiche TV8

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.12: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport e appuntamento alle 15.00.

13.10: Un po’ di preoccupazione c’è in Mercedes, visto il distacco da Verstappen che in questo turno ha fatto un altro sport.

Here’s how FP3 played out ⬇️ Who has been impressing you most so far this weekend?#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/YwXrc2GlU7 — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

13.09: Sarà importante, come detto, partire il più avanti possibile nelle qualifiche visto che in gara recuperare posizioni sarà difficile per l’ampiezza della carreggiata.

13.07: Molto bene l’Alpine con uno scatenato Fernando Alonso in quarta posizione e in lizza per le posizioni importanti. L’iberico ha trovato un ottimo feeling con la pista olandese, più indietro Ocon in 13ma posizione.

13.04: Max Verstappen di un altro pianeta in questa FP3. L’olandese ha fatto la differenza con il crono di 1’09″623 precedendo di 0″556 Bottas e di 0″794 Hamilton. Un segnale secco e deciso in vista delle qualifiche delle 15.00. Ferrari in difficoltà: Leclerc sono 9° e a 1″273, mentre Sainz è stato autore di un errore in curva-3, impattando le barriere e non potendo effettuare troppi giri. Per l’iberico 16ma piazza. La SF21 ha sofferto soprattutto nel primo settore, pagando dazio in termini di motore rispetto alla concorrenza.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:09.623 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.556 6

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.794 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.903 4

5 Fernando ALONSO Alpine+1.047 4

6 Lando NORRIS McLaren+1.158 4

7 Lance STROLL Aston Martin+1.219 5

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.249 5

9 Charles LECLERC Ferrari+1.273 6

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.382 3

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.390 6

12 Nicholas LATIFI Williams+1.460 5

13 Esteban OCON Alpine+1.557 4

14 George RUSSELL Williams+1.651 5

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.676 4

16 Carlos SAINZ Ferrari+2.317 1

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.357 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.513 4

19 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+2.539 5

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.743 4

13.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

12.58: Il traffico ha un po’ ostacolato Leclerc che non ha trovato il punto di frenata ideale.

12.57: Leclerc rischia nel secondo settore, andando lungo. Il monegasco rientra ai box e in difficoltà.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:09.623 3

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.556 5

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.794 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.903 4

5 Fernando ALONSO Alpine+1.047 3

6 Lando NORRIS McLaren+1.158 2

7 Lance STROLL Aston Martin+1.219 4

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.249 4

9 Charles LECLERC Ferrari+1.273 5

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.382 3

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.390 5

12 Nicholas LATIFI Williams+1.460 4

13 Esteban OCON Alpine+1.557 3

14 George RUSSELL Williams+1.651 4

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.676 3

16 Carlos SAINZ Ferrari+2.317 1

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.357 3

18 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+2.539 4

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.560 4

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.743 4

12.55: La macchina di Sainz ancora non è arrivata ai box, sarà una corsa contro il tempo per i tecnici della Ferrari. A rischio la presenza dell’iberico nel time-attack.

12.54: Perez quarto a 0″903 dalla vetta, mentre Leclerc è solo nono a 1″273. Sainz fermo ai box in 16ma piazza.

12.53: Verstappen che nel suo giro monstre ha sfruttato anche la scia di Perez.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:09.623 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.556 5

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.794 4

4 Fernando ALONSO Alpine+1.047 3

5 Lando NORRIS McLaren+1.158 2

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.249 4

7 Charles LECLERC Ferrari+1.273 4

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.382 3

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.390 5

10 Nicholas LATIFI Williams+1.460 4

11 Esteban OCON Alpine+1.557 3

12 George RUSSELL Williams+1.651 4

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.676 2

14 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.243 4

15 Carlos SAINZ Ferrari+2.317 1

16 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+2.539 4

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.743 3

18 Lance STROLL Aston Martin+2.868 4

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.008 3

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.178 3

12.51: ECCOLO VERSTAPPEN! 1’09″623 e 556 millesimi rifilati a Bottas e 0″794 a Hamilton. Leclerc è settimo a 1″273, scavalcato anche da Vettel.

12.50: Ora vedremo la risposta di Verstappen.

12.48: Bottas si porta in vetta con il crono di 1’10″179 a precedere di 0″238 e di 0″491 Alonso. Leclerc solo 6° a 0″717.

12.47: Ora vedremo i colpi di Mercedes, Ferrari e Red Bull con gomme soft.

12.45: Russell con la Williams si porta in sesta posizione a 0″604, Giovinazzi nono 1″098. Leclerc esce dai box con gomme soft, mentre Hamilton è solo 13°.

12.45: Vedremo ora se Leclerc monterà le soft per simulare il time-attack.

12.43: Norris in ghiaia in curva-9. Il britannico torna poi con la McLaren sul tracciato.

12.42: Alpine molto veloce anche con Ocon che è quarto a 0″510 dal compagno di squadra.

12.41: ALONSO! Lo spagnolo dell’Alpine si porta in vetta con le soft in 1’10″670 a precedere di 32 millesimi Verstappen e di 0″111 Norris. Nando e Lando con le soft, mentre Max con le medie. Leclerc continua a girare con le medie per capire il degrado con queste mescole.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.702 1

2 Lando NORRIS McLaren+0.417 2

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.515 3

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.934 2

5 Fernando ALONSO Alpine+1.003 2

6 Charles LECLERC Ferrari+1.066 3

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.164 3

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.238 1

9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.262 3

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.266 1

11 Esteban OCON Alpine+1.311 3

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.657 2

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.664 3

14 Lance STROLL Aston Martin+1.789 2

15 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.929 3

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.936 4

17 Nicholas LATIFI Williams+2.043 2

18 George RUSSELL Williams+2.089 2

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.099 2

20 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+2.931 2

12.38: Arriva Norris che con gomme soft è a 0″417 da Verstappen, Leclerc è a 1″066 da Verstappen, Sainz 8° a 1″238.

12.37: Verstappen vola! 1’10″707 per lui e 0″515 rifilati a Bottas.

12.35: Si spinge forte: Bottas si porta in vetta con gomme soft in 1’11″217 a precedere di 8 millesimi Verstappen con gomme medie. Gasly è terzo a 0″419. Leclerc scala in quinta posizione a 0″551, Sainz ottavo 0″723. Hamilton è nono a 0″747.

12.33: SEMAFORO VERDE!!! Vettel rischia di perdere la macchina nello stesso punto dove ha perso la Ferrari Sainz. Verstappen anche sulla pista che si lancerà con le medie.

12.32: Un impatto importante sul posteriore per la Rossa dello spagnolo. Le qualifiche sono previste alle 15.00, vedremo se i tecnici riusciranno a riparare la monoposto di Sainz.

12.30: Ferrari che aveva cominciato bene, mettendo in fila buoni tempi con le medie. Peccato per Sainz, questo errore non ci voleva.

12.27: Carlos Sainz è rientrato ai box, mentre i tecnici attendono il recupero della monoposto. Da capire se ci saranno danni al cambio che potrebbe costare cinque posizioni di penalità in griglia in caso di sostituzione.

1 Fernando ALONSO Alpine1:11.705 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.063 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.161 1

4 Lando NORRIS McLaren+0.195 1

5 Carlos SAINZ Ferrari– 1

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.259 2

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.263 1

8 Esteban OCON Alpine+0.308 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.325 1

10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.933 2

11 Lance STROLL Aston Martin+0.992 1

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.096 1

13 George RUSSELL Williams+1.216 1

14 Nicholas LATIFI Williams+1.411 1

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.335 2

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.411 2

17 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+3.302 1

18 Sebastian VETTEL Aston Martin+15.832 1

19 Valtteri BOTTAS Mercedes- – 1

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – – –

12.23: Servirà un grande lavoro per i tecnici della Ferrari visto che Sainz rischia di non prendere parte alle qualifiche se i danni sulla SF21 saranno importanti.

Carlos Sainz loses the rear and hits the wall on the entry to Turn 3 Thankfully he is okay and gets out of his car. We are now under a red flag whilst we wait for the track to be cleared#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/PQCVaVpZQC — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

12.21: BANDIERA ROSSA!!!! Sainz a muro alla curva-3 e la Ferrari potrebbe essere molto danneggiata, specialmente al posteriore.

12.20: Perez si inserisce nella top-5 in terza posizione a 0″161 con le medie. Sainz è quinto a 0″235 dalla vetta.

12.19: Errore di Vettel che finisce fuori pista nel primo settore e sporca le sue gomme.

1 Fernando ALONSO Alpine1:11.705 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.063 1

3 Lando NORRIS McLaren+0.195 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.235 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.259 2

6 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.263 1

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.294 1

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.325 1

9 Esteban OCON Alpine+0.643 1

10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.933 2

11 Lance STROLL Aston Martin+0.992 1

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.096 1

13 George RUSSELL Williams+1.216 1

14 Nicholas LATIFI Williams+1.411 1

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.335 2

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.411 2

17 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+3.302 1

18 Sebastian VETTEL Aston Martin+15.832 1

19 Valtteri BOTTAS Mercedes- – 1

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – – –

12.16: Alonso scatenato e con il tempo di 1’11″705 precedere di 63 millesimi Leclerc e di 0″185 Norris. Sainz quarto a 0″235 e Hamilton quinto a 0″259.

12.16: ARRIVANO LE FERRARI! Leclerc con gomme medie si prende la vetta con il crono di 1’11″768 a precedere Norris di 0″132 e di 0″235 Sainz.

12.15: Hamilton non ci sta e si riprende la vetta con il crono di 1’11″964 con gomme soft a precedere di 0″032 Alonso. Norris è terzo a 0″170.

12.14: Fernando Alonso si porta al comando con le medie: 1’11″996 per lo spagnolo dell’Alpine a precedere di 14 millesimi Hamilton. Giovinazzi quinto a 0″662.

12.13: Attendono a entrare le Ferrari e le Red Bull. Hamilton sta girando anche per via del problema nella FP2 che l’ha costretto a terminare anzitempo.

12.11: Iniziano a girare le due McLaren con le medie con Lando Norris secondo a 0″124 e Ricciardo terzo a 0″628. Hamilton rimane sempre in vetta con le soft.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:12.010 2

2 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.030 1

3 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.316 1

4 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.683 1

5 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+3.207 1

12.07: Una sessione complicata per Kubica che deve trovare in poco tempo il feeling con questa pista.

12.05: Hamilton comanda con il tempo di 1’12″010 a precedere di 2″089 Mick Schumacher e di 2″683 Mazepin. Quarto Kubica 3″207 e quinto Tsunoda a 3″637.

12.03: Kubica completa il primo giro cronometrato del suo weekend a Zandvoort. Il polacco è terzo a 3″207 da Lewis Hamilton che ha già cominciato a girare con gomme soft.

12.01: E’ arrivata adesso la comunicazione, non c’è penalità per Verstappen: quando Max ha oltrepassato il pannello 14 non era acceso per cui giungendo in prossima della monoposto di Stroll l’olandese ha rallentato comunque superando il canadese.

12.00: VIA ALLA FP3!

11.59: Nessuna penalità a Max Verstappen, la FIA ha deciso di non procedere contro l’olandese reputando la condotta dell’olandese non da sanzionare. Si attende solo l’ufficialità.

11.57: Perdita d’olio dal motore endotermico dal motore di Hamilton ieri. Power Unit n.1 e quindi nessuna sanzione per la scuderia di Brackley.

11.55: Rumours dal tracciato parlano di alcuna sanzione, visto che non era possibile avvedersi di Stroll in questo caso.

11.53: Di seguito il video del “fattaccio” con Verstappen coinvolto:

11.51: Sul fronte dei podi, abbiamo un ex aequo tra Jim Clark e Niki Lauda. Lo scozzese vanta quattro vittorie (1963, 1964, 1965, 1967) e due terzi posti (1961, 1966). Invece l’austriaco, oltre ai suoi tre successi (1974, 1977, 1985) ha concluso due volte alla piazza d’onore (1975, 1984) e una in terza posizione (1978).

11.48: Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia capeggiata da René Arnoux, capace di ottenere 3 partenze al palo (1979, 1980, 1982). Curiosamente, il francese non è mai riuscito a vincere quando è scattato davanti a tutti, ma lo ha fatto in un’edizione in cui si era qualificato decimo!

11.45: Il pilota più vincente in assoluto in Olanda è Jim Clark, capace di imporsi in 4 occasioni, di cui peraltro tre consecutive. Lo scozzese ha primeggiato nel 1963, 1964, 1965 e 1967, sempre con la Lotus. Parliamo di un’altra era.

11.42: Delle 9 frenate del Circuit Zandvoort 2 sono considerate altamente impegnative per i freni, 4 mediamente impegnative e le restanti 3 light. La più temuta è la curva 11, nonostante un picco di velocità inferiore alla prima curva dopo il traguardo. La decelerazione è però maggiore perché le monoposto passano da 313 km/h a 99 km/h in soli 105 metri. Per riuscirci hanno bisogno di 2 secondi e 25 centesimi di secondo durante i quali i piloti esercitano un carico di 139 kg e subiscono una decelerazione di 4,8 g. ​

11.39: Uno dei tratti caratteristici della pista di Zandvoort è la presenza delle curve 3 e 14 con un banking di circa 19 gradi, più del doppio del catino di Indianapolis. Ciò si ripercuote sul set up delle monoposto che a sua volta condiziona il funzionamento dei freni.

11.36: La Ferrari nel corso delle prove libere del venerdì ha battuto un colpo, terminando in prima e seconda posizione con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. La SF21 sembra soffrire meno rispetto al weekend di Spa e le ambizioni non mancano.

11.33: Servirà un’opera certosina da ingegneri e piloti. Le squadre, infatti, dovranno concentrarsi molto per trovare il miglior set-up possibile per massimizzare la propria prestazione. Le caratteristiche del layout portano a questo. E’ prevedibile che di occasioni di sorpasso nella corsa domenicale ve ne saranno poche e ciò invita a una certa metodologia di lavoro.

11.30: Una decisione, dunque, che potrebbe cambiare l’ordine delle cose in questo weekend.

11.27: Ovviamente se Max dovesse scontare una penalità, Hamilton sarebbe il primo ad approfittarne su un tracciato che non agevola di certo eventuali rimonte.

11.24: Si è in attesa di una decisione che potrebbe cambiare il weekend dell’olandese.

11.21: Max Verstappen è stato convocato dai commissari di gara di Zandvoort. L’olandese, infatti, è sotto investigazione per aver superato la vettura di Lance Stroll in regime di bandiera rossa. In particolare, il comunicato della direzione gara cita diversi articoli del regolamento (Appendice L Ch IV Art. 1, Appendice H 2.5.4.1.b del Codice Sportivo e l’articolo 50.2 del Regolamento Sportivo) per l’infrazione compiuta da Verstappen ai danni del canadese tra Curva 10 e Curva 11 alle 15:10 di ieri pomeriggio.

11.18: Kimi Raikkonen è risultato positivo al COVID-19. Il finlandese, che ha recentemente annunciato il ritiro, non potrà dunque correre sul tracciato olandese, che resta conseguentemente una delle poche piste non calcate dal suo talento nel corso di questi ultimi vent’anni.

Avremo dunque modo di rivedere all’opera, al volante della C41, il polacco Robert Kubica, alla sua prima apparizione ufficiale (non in prove libere) con la tuta Italo-svizzera.

11.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Zandvoort si prospetta un turno molto importante per definire i particolari sugli assetti che i tecnici dovranno varare sulle monoposto.

16.15 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.14 Non deve ingannare l’11° posto in FP2 di Lewis Hamilton, che ha potuto completare appena 3 giri a causa di un problema tecnico sulla sua Mercedes.

16.12 Promossa anche l’Alpine nelle simulazioni di qualifica, mentre i long-run hanno evidenziato la superiorità di Mercedes e Red Bull con McLaren e Ferrari in lizza per il ruolo di terza forza in campo.

16.10 Venerdì che si conclude dunque con una clamorosa doppietta Ferrari, decisamente competitiva sul tortuoso tracciato di Zandvoort soprattutto sul giro secco in attesa di capire il reale potenziale di Mercedes e Red Bull.

16.08 Di seguito la classifica finale delle FP2 a Zandvoort:

1 Charles LECLERC Ferrari1:10.902 6

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.154 7

3 Esteban OCON Alpine+0.172 5

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.230 7

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.362 5

6 Fernando ALONSO Alpine+0.378 5

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.560 6

8 Lando NORRIS McLaren+0.586 5

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.776 6

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.811 3

11 Lewis HAMILTON Mercedes+1.009 1

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.044 4

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.194 5

14 Lance STROLL Aston Martin+1.234 5

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.255 6

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.304 7

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.705 5

18 Nicholas LATIFI Williams+1.708 5

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.933

16.06 BANDIERA A SCACCHI!! Bottas vola con gomma gialla in 1’14″5, mentre Norris conferma il buon passo McLaren in 1’15″5 con gomma rossa dopo 8 giri.

16.04 Buona risposta Mercedes con l’1’14″9 di Bottas in apertura di long-run con gomme medie nuove. Aumenta il ritmo Leclerc in 1’15″6 dopo 6 giri su pneumatici a mescola media.

16.02 Sainz rallenta e si prende spazio da Tsunoda, in modo da completare almeno un paio di giri con pista libera. Buona progressione di Leclerc, che scende in 1’15″9 con gomma media.

16.01 Cominciano a convergere i tempi sul giro di Sainz e Leclerc. Purtroppo le Ferrari non riescono a scendere sotto l’1’16” in questa fase del long-run.

15.59 Impressionante Verstappen!! 1’14″9 l’ultimo passaggio dell’olandese, che rifila costantemente mezzo secondo al giro alla Mercedes di Bottas a parità di mescola (soft).

15.58 Programma di lavoro differenziato in casa Ferrari: 1’15″7 il tempo d’attacco di Sainz con le soft, 1’16″7 di Leclerc con le medie.

15.56 Ultimo passaggio in 1’15″5 per Verstappen, 1’15″7 per Bottas e 1’15″1 per un Alonso in grande spolvero con l’Alpine. Tutti questi piloti montano gomma soft.

15.54 Ottimo avvio di long-run per Verstappen, stabilmente sull’1’15” basso con gomme soft. I tempi di Bottas invece si alzano sull’1’15″7 a parità di mescola dopo pochi giri.

1 Charles LECLERC Ferrari1:10.902 5

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.154 4

3 Esteban OCON Alpine+0.172 6

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.230 5

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.362 5

6 Fernando ALONSO Alpine+0.378 4

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.560 4

8 Lando NORRIS McLaren+0.586 5

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.776 5

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.811 2

11 Lewis HAMILTON Mercedes+1.009 1

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.044 5

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.194 5

14 Lance STROLL Aston Martin+1.234 4

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.255 4

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.304 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.705 3

18 Nicholas LATIFI Williams+1.708 6

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.933

15.49 Programmi di lavoro differenziati tra i vari team. Ferrari sta ancora provando la qualifica con gomme soft, ma Leclerc e Sainz non riescono a migliorarsi al secondo tentativo.

15.47 Ultimo passaggio in 1’15″3 per Ocon con gomma media, 1’15″7 per Bottas con le soft.

15.46 Archiviata la simulazione di qualifica, per la maggior parte dei piloti è già cominciata la simulazione passo gara.

15.44 Uno-due Ferrari!!! Leclerc al comando in 1’10″902 davanti a Sainz, che paga 154 millesimi dal compagno di squadra.

15.43 Verstappen si migliora di poco e balza in terza posizione a 190 millesimi dal crono di Ocon. Si lanciano anche le Ferrari!!

15.42 Tutti in pista con gomme soft per una vera e propria simulazione di qualifica!

15.40 Si riparte! 25 minuti al termine delle FP2 e ancora molto lavoro da fare per tutti i team. Si profila un finale di sessione estremamente intenso, quindi attenzione al traffico…

15.39 Per la seconda volta nel turno, Verstappen ha dovuto alzare il piede durante un time-attack molto rapido causa bandiera rossa.

15.37 Di seguito la classifica aggiornata provvisoria delle FP2 a 28 minuti dalla bandiera a scacchi:

15.33 Gasly sfrutta la gomma soft per portare l’AlphaTauri al terzo posto in 1’11″6, pagando però mezzo secondo dall’Alpine di Ocon.

15.30 Prestazione Mercedes subito ridimensionata! Ocon va infatti al comando con l’Alpine in 1’11″074 e rifila quasi 3 decimi a Bottas con gomme soft.

15.29 Bottas si migliora ma non impressiona con la mescola più morbida, stampando comunque un buon 1’11″353.

15.27 Cominciano le simulazioni di qualifica con gomma rossa! I primi ad effettuarla sono Bottas, Ocon e Latifi.

15.26 Niente da fare per Bottas, che si migliora nel T1 ma poi rallenta e torna ai box. 4° Leclerc, che si avvicina a 234 millesimi dalla vetta!

15.24 Leclerc e Sainz non sono riusciti a migliorarsi nel primo time-attack dopo la bandiera rossa, mentre adesso si lancia Bottas sempre con gomma gialla.

15.22 Verstappen balza in seconda posizione a soli 29 millesimi dal miglior tempo di Bottas! Passo avanti anche per l’Alpine di Ocon, 3° davanti a Hamilton e alle Ferrari.

15.20 Proseguono di fatto i run interrotti in precedenza dalla bandiera rossa. Grande attesa per il primo time-attack di Verstappen con gomma gialla.

15.18 Si riparte! Scende in pista finalmente anche l’Aston Martin di Sebastian Vettel, dopo i problemi accusati in FP1.

15.16 La sessione ripartirà ufficialmente tra due minuti, quando mancheranno 47 minuti al termine del turno.

15.15 Verstappen non è riuscito a completare ancora un giro lanciato pulito, ma nel momento della bandiera rossa era in linea sui tempi delle Mercedes prima di dover alzare il piede e rientrare ai box.

15.12 Sessione interrotta con la bandiera rossa, in attesa di portare fuori dal tracciato la Mercedes di Hamilton.

15.11 ATTENZIONE!!! COLPO DI SCENA! Problemi sulla Mercedes di Lewis Hamilton, costretto a fermare la macchina a bordo pista!

15.10 Uno-due Mercedes dopo il primo tentativo con Bottas davanti a Hamilton in 1’11″664. A seguire le Ferrari di Leclerc e Sainz.

15.08 In corso di svolgimento per tutti il primo giro lanciato delle FP2, siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici al traguardo.

15.07 Tutti in pista con gomma gialla ad eccezione delle McLaren, delle Williams, di Alonso e di Gasly, che optano per la mescola più dura in questa fase.

15.06 Condizioni atmosferiche ottimali a Zandvoort per queste FP2 e rischio pioggia completamente azzerato.

Who’s ready for some more Zandvoort action? FP2 is coming your way soon! #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/W0q1tGKCxD — Formula 1 (@F1) September 3, 2021

15.05 SEMAFORO VERDE!! Cominciano gli ultimi 60 minuti di attività in pista del venerdì di Zandvoort!

15.00 La sessione comincerà con 5 minuti di ritardo, quindi alle 15.05.

14.57 Grande attesa dunque per un turno pomeridiano in cui i team, oltre ad effettuare una nuova simulazione di qualifica, cominceranno a concentrarsi anche sui long-run con elevato carico di carburante in ottica gara.

14.53 Ottimo avvio di fine settimana a Zandvoort per la Ferrari, con il terzo tempo di Carlos Sainz ed il quarto di Charles Leclerc a meno di un decimo e mezzo dalla miglior prestazione assoluta di Hamilton in FP1.

14.49 Il potenziale dell’olandese è quindi molto simile a quello evidenziato in mattinata da Hamilton, perciò si profila una sfida molto tirata sul filo dei centesimi per tutto il weekend tra i due grandi protagonisti del Mondiale 2021.

14.45 Verstappen, rispetto a quasi tutti gli altri piloti della griglia, ha però effettuato due time-attack consecutivi (il secondo è stato il più veloce) senza ricaricare dunque la batteria tra un tentativo e l’altro con un giro lento.

14.41 In FP1 il britannico della Mercedes, leader del campionato, è stato il più rapido nella simulazione di qualifica con gomme soft precedendo proprio il suo grande rivale Verstappen per meno di un decimo.

14.37 Di seguito la classifica delle prove libere 1 per il GP d’Olanda 2021 di F1:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:11.500 17

2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:11.597 +0.097s 18

3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:11.601 +0.101s 19

4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:11.623 +0.123s 18

5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:11.738 +0.238s 18

6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:12.158 +0.658s 18

7 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:12.231 +0.731s 17

8 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:12.359 +0.859s 18

9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:12.431 +0.931s 18

10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:12.515 +1.015s 19

11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:12.679 +1.179s 18

12 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:12.907 +1.407s 16

13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:13.053 +1.553s 20

14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:13.081 +1.581s 18

15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:13.181 +1.681s 15

16 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:13.328 +1.828s 18

17 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:13.516 +2.016s 14

18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:13.847 +2.347s 17

19 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:15.984 +4.484s 6

20 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 3

14.33 I piloti hanno avuto poco tempo sinora a disposizione per prendere confidenza con il nuovo tracciato di Zandvoort, anche se negli ultimi cinque minuti di FP1 c’è già stato modo di effettuare un’interessante simulazione di qualifica con gomme soft.

14.29 Si torna in pista alle ore 15 per una FP2 estremamente importante, anche alla luce di una prima sessione interrotta per oltre mezz’ora (su 60 minuti totali a disposizione) a causa di un problema tecnico alla power-unit dell’Aston Martin di Vettel.

14.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2021, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2021, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo l’anomalo weekend di Spa-Francorchamps, riparte la sfida per il titolo iridato tra Mercedes e Red Bull e soprattutto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

In FP1 il britannico della Mercedes, leader del campionato, è stato il più rapido nella simulazione di qualifica con gomme soft precedendo proprio il suo grande rivale Verstappen per meno di un decimo. Ottimo avvio di fine settimana a Zandvoort per la Ferrari, con il terzo tempo di Carlos Sainz ed il quarto di Charles Leclerc a meno di un decimo e mezzo dalla miglior prestazione assoluta di Hamilton.

Grande attesa dunque per un turno pomeridiano in cui i team, oltre ad effettuare una nuova simulazione di qualifica, cominceranno a concentrarsi anche sui long-run con elevato carico di carburante in ottica gara. Di fatto la prima sessione è stata interrotta per oltre mezz’ora a causa dei problemi alla parte ibrida dell’Aston Martin di Vettel, quindi i prossimi 60 minuti di attività in pista saranno cruciali.

Appuntamento fissato alle ore 15 con il semaforo verde della seconda sessione di prove libere per la Formula 1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento dell’attività in pista a Zandvoort: buon divertimento!

