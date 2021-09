DIRETTA F1, GP Olanda LIVE: FP2 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cronaca FP1 – Classifica FP1

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2021, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo l’anomalo weekend di Spa-Francorchamps, riparte la sfida per il titolo iridato tra Mercedes e Red Bull e soprattutto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

In FP1 il britannico della Mercedes, leader del campionato, è stato il più rapido nella simulazione di qualifica con gomme soft precedendo proprio il suo grande rivale Verstappen per meno di un decimo. Ottimo avvio di fine settimana a Zandvoort per la Ferrari, con il terzo tempo di Carlos Sainz ed il quarto di Charles Leclerc a meno di un decimo e mezzo dalla miglior prestazione assoluta di Hamilton.

Grande attesa dunque per un turno pomeridiano in cui i team, oltre ad effettuare una nuova simulazione di qualifica, cominceranno a concentrarsi anche sui long-run con elevato carico di carburante in ottica gara. Di fatto la prima sessione è stata interrotta per oltre mezz’ora a causa dei problemi alla parte ibrida dell’Aston Martin di Vettel, quindi i prossimi 60 minuti di attività in pista saranno cruciali.

Appuntamento fissato alle ore 15 con il semaforo verde della seconda sessione di prove libere per la Formula 1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento dell’attività in pista a Zandvoort: buon divertimento!

Foto: Lapresse