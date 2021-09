Per una domenica azzurra trionfale nel World Tour bisogna fare un passo indietro di 38 mesi, quando nello stesso week end Menegatti/Orsi Toth e Ferraris/Michieletto trionfarono in due tornei diversi. Stavolta il trionfo italiano è completo e arriva sulla sabbia amica e per certi versi storica del Bagno Fantini di Cervia, il luogo che per primo ha ospitato sfide di beach volley in Italia, nel quale si è concluso il torneo 1 stella del World Tour.

Per la prima volta nello stesso torneo del circuito mondiale c’è un doppio successo italiano: Windisch/Cottafava completano il percorso netto in campo maschile e conquistano il terzo successo in carriera, così come They/Breidenbach che, nel torneo femminile, concedono il bis dopo il trionfo di un mese fa Budapest.

Windisch/Cottafava completano l’opera di un grande finale di stagione e, dopo essersi laureati campioni d’Italia una settimana fa, trionfano a Cervia dominando un torneo che li vedeva favoriti numero uno. La coppia azzurra ha sconfitto in finale 2-0 (23-21, 21-16) la coppia statunitense Evans/Field e solo nel primo set dell’atto conclusivo la coppia italiana è apparsa in difficoltà, prima di imporsi ai vantaggi. nessun problema, invece, nel secondo set. In semifinale Windisch/Cottafava avevano sconfitto 2-0 (21-16, 21-13) per la seconda volta in 24 ore gli austriaci Trummer/Friedl. Terzo gradino del podio per i finlandesi Nurminen/Siren che, nella finale di consolazione hanno sconfitto 2-0 (21-14, 21-16) dopo aver perso la semifinale 2-0 (21-14, 21-15) contro Evans/Field.

In campo femminile Chiara They e Sara Breidenbach si confermano coppia in grande crescita conquistando il secondo successo in poco più di un mese. Le azzurre hanno battuto al termine di una finale molto combattuta 2-1 (22-20, 18-21, 15-12) le statunitensi Turner/Cannon. Primo set rocambolesco col successo delle azzurre ai vantaggi, poi la reazione delle statunitensi nel secondo parziale e la saldezza di nervi delle italiane (partite meglio e brave nella fase cambio palla) a fare la differenza nel tie break.

In semifinale They/Breidenbach avevano vinto un’altra battaglia al tie break contro l’altra coppia italiana che ha raggiunto la top4: Rubini/Godenzoni. Grande equilibrio nei primi due set: 21-18 il primo per le emiliano-romagnole e 28-26 il secondo per They/Breidenbach che poi hanno dominato il tie break 15-5.

Nella finale per il terzo posto Rubini/Godenzoni hanno pagato dazio alla stanchezza perdendo 2-0 (21-13, 21-15) contro le slovene Kotnik/Lovsin, battute 2-1 (19-21, 21-18, 15-10) da Turner/Cannon