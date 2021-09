Gli ultimi fuochi di una stagione indimenticabile per l’atletica azzurra vanno in scena a Caorle dove sabato 18 e domenica 19 si disputano le finali nazionali dei Campionati Italiani di Società Assoluti, consueto appuntamento di settembre che assegna gli scudetti tricolori.

Dodici le squadre in gara, sia in campo maschile che in quello femminile allo stadio di Caorle ma si gareggia anche nelle serie minori, Finale Argento a Palermo, Finale Bronzo a Torino e Finale B ad Agropoli, con tanto di promozioni e retrocessioni. A giocarsi lo scudetto maschile saranno le seguenti società: Athletic Club 96 Alperia Bolzano, Enterprise Sport & Service, Atl. Biotekna, Studentesca Rieti Milardi, Atl. Vicentina, Atl. Firenze Marathon, Atl. Virtus Lucca, Cus Palermo, Pro Sesto Atletica, Atl. Brugnera Friulintagli, Atl. Futura Roma, La Fratellanza 1874 Modena.

In campo femminile saranno in gara: Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco, Atl. Vicentina, Bracco Atletica, Cus Pro Patria Milano, Studentesca Rieti Milardi, Acsi Italia Atletica, La Fratellanza 1874 Modena, Pro Sesto Atletica, Atl. Arcs Cus Perugia, Us Quercia Trentingrana, Atl. Riviera del Brenta, Gs Valsugana Trentino.

Saranno al via anche gli atleti militari che hanno mantenuto il doppio tesseramento e dunque Caorle (ma non solo) ospiterà gara di ottimo livello. Una su tutte, il getto del peso maschile con la sfida tra i compagni di allenamento sotto l’0attenta guida di Paolo Dal Soglio Zane Weir (Enterprise Sport&Service), reduce dal quinto posto ai Giochi e Leonardo Fabbri (Atl. Firenze Marathon).

A rendere interessanti le sfide di Caorle ci saranno tanti altri azzurri: dal primatista italiano dei 110hs Paolo Dal Molin (Athletic Club 96 Alperia), al nono classificato nei 3000 siepi a Tokyo Ala Zoghlami (Cus Palermo), dalle staffettiste azzurre Johanelis Herrera (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco), Raphaela Lukudo (La Fratellanza 1874 Modena) e Mariabenedicta Chigbolu (Studentesca Rieti Milardi), alle specialiste degli 800 Elena Bellò, del mezzofondo Federica Del Buono, del lungo Laura Strati (che si cimenterà anche sui 100) e del lungo e triplo Ottavia Cestonaro.

Attesa a Palermo nella finale Argento per la presenza di uno dei grandi protagonisti di Tokyo, l’oro nella 20 km di marcia Massimo Stano (Aden Exprivia Molfetta), impegnato nei 5000 metri di marcia, mentre dovrebbe disputare addirittura tre gare, 200, 400 e 4×400 Edoardo Scotti con la maglia del Cus Parma, stessa squadra di Ayomide Folorunso e Sara Fantini. Al via anche la primatista italiana della 4×100 Irene Siragusa (Atletica 2005) su 100 e 200, la saltatrice in alto Alessia Trost (Atl. Brugnera Friulintagli), la siepista Martina Merlo (Battaglio Cus Torino) su 800 e 1500. A Torino, fari puntati su Gaia Sabbatini (Atl. Gran Sasso Teramo) su 800 e 1500 e sulla velocista Vittoria Fontana (N. Atl. Fanfulla Lodigiana) nei 100 metri. Sabato 18 settembre le gare vanno in scena dalle 16 alle 20 circa, domenica 19 settembre dalle 9 alle 13.

