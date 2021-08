Non arrivano buone notizie. La centrale della Nazionale italiana di volley femminile Sarah Fahr, come riferisce il sito della Federvolley, è stata accompagnata dalla dottoressa Favoriti alla Clinica Villa Stuart di Roma per la valutazione del trauma distorsivo riportato durante la partita tra Italia e Croazia, andata in scena mercoledì 25 agosto nella Pool C degli Europei femminili.

Ebbene, il responso degli accertamenti effettuati dall’équipe del professor Mariani non ha lasciato spazio alle interpretazioni: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per questo sarà necessario un intervento di ricostruzione la prossima settimana. L’azzurra si era infortunata nel corso del terzo set del match contro le croate. Una vittoria facile per la selezione di Davide Mazzanti che però è costata cara alla giocatrice, ricaduta male dal muro e uscita dal campo assai sofferente.

Purtroppo quanto è emerso costringerà Fahr a un lungo periodo di stop, mentre le giocatrici del Bel Paese si stanno preparando alla sfida del 30 agosto contro il Belgio (ore 17.00), valida per gli ottavi di finale e in programma a Belgrado presso la Stark Arena.

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI AGLI EUROPEI 2021

Ottavi di finale a Belgrado:

Domenica 29 agosto: ore 17 Croazia-Francia, ore 20 Serbia-Ungheria

Lunedì 30 agosto: ore 17 Italia-Belgio, ore 20 Russia-Bielorussia

Ottavi di finale a Plovdiv:

Sabato 28 agosto: ore 17.30 Olanda-Germania; ore 20.30 Bulgaria-Svezia

Domenica 29 agosto: ore 17.30 Turchia-Repubblica Ceca, ore 20.30 Polonia-Ucraina

Foto: LaPresse