Olimpiadi, il Comitato Esecutivo del CIO potrà decidere di sospendere gli sport dai giochi: sollevamento pesi a rischio

Le Olimpiadi di Tokyo sono oramai in dirittura d’arrivo e si comincia a pensare anche al prossimo futuro delle manifestazioni a cinque cerchi. Con delle discussioni che riguardano la Carta Olimpica e delle sue eventuali modifiche: la più importante sul tavolo delle discussioni riguarda il Comitato Esecutivo del CIO, che avrà in futuro la possibilità di sospendere un determinato sport dal programma olimpico.

Una mossa che rafforza l’organo di governo a cinque cerchi e indebolisce la Sessione, l’assemblea generale dei membri con cui, tra le altre cose, si decideva il destino di alcuni sport: ai sensi della Carta Olimpica, sarà dunque il Comitato, formato dal Presidente (al momento Thomas Bach), quattro Vice-Presidenti e altri dieci membri, a decidere quali potranno essere gli sport che si disputeranno nelle prossime edizioni, con la Sessione che avrà comunque la possibilità di chiedere l’esclusione nel caso le federazioni di alcune discipline non rispettino le decisioni offuscando la reputazione del Movimento Olimpico.

Con questa deciso giro di vite, a rischiare molto con questa mossa è il sollevamento pesi. Lo stesso Bach nello scorso febbraio aveva lanciato una frecciatina contro la IWF, la federazione internazionale della pesistica, criticando come fossero state allentate le regole antidoping in questo determinato sport.

Non sono bastate le dimissioni di Tamas Ajan, che ha diretto la IWF per più di quarant’anni, per regolarizzare la situazione, poiché la federazione ha deliberatamente ignorato delle modifiche ai controlli richiesti dal CIO, dall’International Testing Agency (ITA) e da esperti esterni. Non è un caso che Thomas Bach espresse remore in merito alla presenza del sollevamento pesi ai prossimi giochi: “Se le cause delle nostre preoccupazioni non vengono affrontate in modo soddisfacente e tempestivo, il comitato esecutivo del CIO dovrà rivedere il ruolo del sollevamento pesi nel programma delle Olimpiadi di Parigi 2024 e dei futuri Giochi Olimpici“. E con il potere decisionale che adesso passa dalle sue mani, l’esclusione di questo sport può diventare sempre più probabile.

Foto: Federpesistica