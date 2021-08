NASCAR Xfinity Series, Indianapolis: Austin Cindric festeggia nella casa di Penske

Quinta vittoria stagionale per Austin Cindric nella NASCAR Xfinity Series. Il campione in carica domina la scena nel finale e conquista la seconda gara della storia della categoria nel road course dell’Indianapolis Motor Speedway.

Si conclude una giornata perfetta per il ‘Capitano’ che nell’impianto di sua proprietà festeggia l’affermazione dell’omonima squadra nell’Xfinity e nell’IndyCar Series con l’australiano Will Power. Roger Penske guarda a domani ed alla gara della Cup Series per chiudere un fine settimana da incorniciare.

Il penultimo round in uno stradale è scattato con il pessimo spunto da parte di AJ Allmendinger. Il #16 di Kaullig, autore della pole-position, ha sbagliato la prima insidiosa curva cedendo il passo al teammate Justin Haley. Il #11 del gruppo ha preso il comando su Austin Cindric (Penske #22) e Ty Gibbs (Gibbs #54), mentre la direzione gara esponeva la prima caution di giornata per un incidente nella veloce chicane di curva 5-6. Kevin Harvick (Haas #99) e Brandon Jones (Gibbs #19) sono stato solo alcuni dei protagonisti coinvolti in una carambola che ha escluso altri piloti.

Al restart Haley ha mantenuto la vetta su Cindric che è salito al primo posto a sei giri dalla conclusione della Stage. Una caution, entrata per rimuovere dei detriti persi dall’auto #39 di Ryan Sieg ha visto molti rientrare ai box e rinunciare al primo ‘traguardo volante’ di giornata come spesso accade nei road course.

Justin Haley è stato protagonista della ripartenza ed in tre giri si è riportato in vetta al gruppo. Il #11 dell’Xfinity Series ha conquistato il ‘playoffs point’ che spetta al vincitore della Stage beffando senza problemi i nove avversari che non si erano fermati in pit lane.

La seconda frazione della tappa di Speedway si è aperta con un contatto tra Daniel Hemric #18 e Ty Gibbs #54. Il primo ha spinto in testacoda il compagno di box che ha perso così un giro da Austin Cindric, bravo nel restart ha riprendere le redini della corsa.

Una nuova ripartenza, la quinta, ha visto il ritorno nella parte alta della classifica di AJ Allmendinger che in poche curve ha beffato il campione 2020, il teammate Hanley e Noah Gragson (JR Motorsport #9). Cindric è stato l’unico a fermarsi insieme a Justin Allgaier (JR Motorsport) prima di una nuova neutralizzazione per dei problemi alla Supra #24 di Will Rodgers.

Allmendinger ha vinto la seconda frazione, una fase che ha preceduto un nuovo pit stop che ha consegnato la corsa nelle mani della Ford #22 di Penske e della Camaro #7 di JR Motorsport, rispettivamente primo e secondo alla sesta ripartenza.

L’ultima fase ha visto un unico padrone: Austin Cindric. L’esperto pilota americano non ha avuto rivali ed ha terminato con oltre 3 secondi di margine su Allmendinger che non è riuscito a mettere in difficoltà il #22 del gruppo. Terzo posto per Hanley davanti a Chase Elliott (JR Motorsport #1), chiamato all’ultimo per rimpiazzare Michael Annett, assente per un’infortunio ad una gamba.

Prossima prova della NASCAR Xfinity Series in Michigan tra meno di una settimana.

Classifica finale NASCAR Xfinity Series Indianapolis road course

1 #22 Austin Cindric +1 LEADER 2 #16 AJ Allmendinger −1 +02.108 3 #11 Justin Haley +0 +09.338 4 #1 Chase Elliott(i) +21 +11.037 5 #9 Noah Gragson +2 +18.595 6 #23 Austin Dillon(i) +13 +18.908 7 #2 Myatt Snider +1 +21.668 8 #98 Riley Herbst −2 +24.963 9 #20 Harrison Burton +2 +26.642 10 #78 Andy Lally +16 +27.408 11 #7 Justin Allgaier −7 +28.003 12 #18 Daniel Hemric +1 +28.834 13 #36 Alex Labbe +8 +36.746 14 #51 Jeremy Clements +6 +37.949 15 #92 Josh Williams +16 +44.206 16 #47 Kyle Weatherman +11 +45.378 17 #4 Landon Cassill +16 +48.895 18 #5 James Davison(i) +16 +56.546 19 #54 Ty Gibbs # −14 +59.107 20 #48 Jade Buford # −5 +60.759 21 #44 Tommy Joe Martins +11 +62.274 22 #17 JJ Yeley +14 +69.362 23 #10 Jeb Burton +0 +88.689 24 #0 Spencer Pumpelly +5 2 LAPS 25 #07 Josh Bilicki(i) −3 2 LAPS 26 #31 Sage Karam −8 3 LAPS 27 #8 Sam Mayer # −3 18 LAPS 28 #24 Will Rodgers −19 25 LAPS 29 #61 Austin Hill(i) −1 35 LAPS 30 #26 Kris Wright(i) +0 39 LAPS

Foto: LaPresse