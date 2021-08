CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quinta tappa della Vuelta a España 2021. In programma oggi la Tarancon-Albacete di 184,4 km. Così come accaduto ieri, anche la frazione odierna non presenta alcuna asperità: sarà dunque prevista un’altra gran battaglia tra le ruote veloci.

È la pianura a caratterizzare questa tappa priva di GPM. L’unica incognita che potrebbe esserci sul finale, oltre a quella delle cadute che sono sempre un pericolo importante in questo genere di giornate, è quella del vento: da fare attenzione ai ventagli che potrebbero formarsi lungo la strada.

La sfida più attesa per la vittoria di tappa è quella tra coloro che già sono riusciti ad alzare le braccia al cielo in volata: Jasper Philipsen (Alpecin Fenix), deludente ieri, con solamente la nona piazza, proverà a sfidare nel testa a testa Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick-Step).Tra i due litiganti proverà a godere un Arnaud Démare (Groupama FDJ) ancora molto lontano dalla migliore condizione. L’Italia si affida ad Alberto Dainese (Team DSM). Non dovrebbe avere problemi Rein Taaramae a conservare ancora un giorno la propria Maglia Rossa di leader della classifica generale.

Appuntamento alle 13.00 per non perdervi davvero nulla di questa frazione sin dalla partenza.

Foto: Lapresse