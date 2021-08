CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Mackenzie McDonald, sfida valida per la finale del torneo singolare maschile ATP Washington 2021 negli Stati Uniti. Primo confronto di sempre tra i due giocatori che si sfidano per il titolo del Citi Open. Nel match che si giocherà prima del singolare, i doppisti si contenderanno il trofeo: i finalisti sono il giapponese McLachlan e il sudafricano Klaasen e l’australiano Venus in coppia con il britannico Skupski.

Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria schiacciante in singolare per 7-6(2) 6-1 contro il padrone di casa Jenson Brooksby e la sconfitta seguente in semifinale in doppio in coppia con Sebastian Korda contro la seconda coppia citata sopra per 6-3 6-0. L’azzurro non ha perso alcun un set sin qui, in un percorso che l’ha portato alla quarta finale ATP e la prima in un 500 battendo anche Steve Johnson, Sebastian Korda ed Emil Ruusuvuori. L’italiano vuole la top15: in caso di vittoria piazzerebbe il best ranking.

Tra lui e il secondo titolo stagionale alla terza finale (Melbourne e Miami le due finali raggiunte nel 2021), c’è il padrone di casa Mackenzie McDonald. Prima finale ATP per il classe 1995 dopo una lunga gavetta nei tornei minori: il #107 al mondo con questo piazzamento è virtualmente #64 e in caso di successo migliorerebbe il proprio best ranking rientrando in top60. Torneo durissimo per l’americano che nel lungo percorso ha eliminato i big Nick Kyrgios, Benoit Paire e Kei Nishikori.

Il match è in programma come secondo giornaliero a partire dalle ore 20.00 italiane sullo Stadium Court e scatterà comunque non prima delle ore 23.00 italiane.

