LIVE Sinner-Isner, Masters1000 Cincinnati in DIRETTA: grande sfida al bombardiere americano

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno del Masters1000 di Cincinnati fra Jannik Sinner e John Isner. Confronto affascinante e intrigante per l’altoatesino contro l’esperto bombardiere statunitense.

Sinner torna in campo dopo la vittoria al primo turno contro Federico Delbonis, regolato con il punteggio di 6-2 7-5. Il giocatore di Sesto Pusteria proviene dall’eliminazione prematura a Toronto, dove è stato sorpreso da James Duckworth. La settimana precedente invece era arrivato il titolo più importante della carriera nel 500 di Washington. Sarà fondamentale un rendimento costante al servizio e il cinismo in risposta quando si presenteranno delle occasioni: anche solo un piccolo passaggio a vuoto in un set contro il 36enne di Greensboro può costare caro.

Isner ha raggiunto invece un’ottima semifinale la scorsa settimana agli Open del Canada, sconfitto da Medvedev. In Ohio lo statunitense è partito bene, superando in rimonta uno scoglio ostico e non banale come Cameron Norrie. L’americano ha un grande feeling con questo torneo che gli regalò la seconda finale a livello Masters1000 nel 2013 quando si arrese in finale solo a Rafa Nadal in due set al tiebreak.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del Masters1000 di Cincinnati fra Jannik Sinner e John Isner con aggiornamenti costanti punto per punto. La partita è programmata come terza sul Campo 3 a partire dalle ore 10.00 locali, le 16.00 italiane. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

