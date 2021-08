CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Jenson Brooksby, sfida valida per la semifinale del torneo singolare maschile ATP Washington 2021 negli Stati Uniti. Primo confronto tra i due in carriera: chi vince il penultimo atto approda in finale contro uno tra il giapponese Kei Nishikori e l’americano Mackenzie McDonald a partire dalle ore 18 locali, ovvero le 24 italiane. Continua la preparazione verso gli US Open 2021!

Jannik Sinner è tornato a convincere dopo l’eliminazione al primo turno ad Atlanta contro l’australiano Christopher O’Connell. Ottimi segnali li aveva comunque già mostrati settimana scorsa con la vittoria in doppio in coppia con il padrone di casa Reilly Opelka battendo in finale Jordan Thompson e Steve Johnson. Proprio l’americano si è arreso alle bordate dell’azzurro per 6-4 6-2 ai quarti di finale. La testa di serie #5, dopo le prestigiose vittorie su Emil Ruusuvuori e Sebastian Korda, vuole la top20.

Ma prima di poter raggiungere la quarta finale ATP, la quinta se inseriamo anche le Next Gen Finals di Milano, Sinner dovrà sfidare la wild card americana Jenson Brooksby. Il padrone di casa è giunto sin qui non per caso considerando la finale raggiunta il mese scorso a Newport poi persa contro il sudafricano Kevin Anderson. Dopo il Roland Garros infatti il nativo di Sacramento ha svoltato, come dimostrano l’ingresso in top100 e le vittorie su Frances Tiafoe, John Millman e Felix Auger-Aliassime.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Jenson Brooksby, sfida valida per la semifinale del torneo singolare maschile ATP Washington 2021 negli Stati Uniti con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come secondo giornaliero a partire dalle ore 20.00 italiane sullo Stadium Court e scatterà comunque non prima delle ore 22.00 italiane. La sfida sarà disponibile in abbonamento su Sky Sport Tennis ed in chiaro su SupertennisTV, in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV e gratuitamente su supertennis.tv.

Foto: LaPresse