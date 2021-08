CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

4.52: Hanno vinto gli Stati Uniti con il crono di 3’32″29, secondo posto per la Gran Bretagna, terza piazza per l’Italia, quarta per la Russia con Kolesnikov che ha sfiorato la rimonta su Miressi

4.51: Fantastica prestazione degli azzurri!!! Storica medaglia di bronzo nella 4×100 mista! Non era mai successo. C’ea il sentore che si potesse riuscire a portare a casa qualcosa di importante ma gli avversari erano fortissimi e la stanchezza era tanta! RECORD ITALIANO

4.50: BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4.49: Ai 300 Usa, Gbr, Italia

4.48: Ai 200 Gbr, Italia, usa. Ora Burdisso

4.47: Ai 100 Usa, Itaia, Cina. Ceccon 52″52

4.44: Questi i protagonisti della finale della 4×100 mista uomini: Usa, Giappone, Russia, Italia, Gran Bretagna, Cina, Australia, Canada

4.42: Si stanno concludendo le operazioni di premiazione. Fra poco sarà il momento della 4×100 mista uomini

4.33: In corso la premiazione dei 50 stile libero. tempi un po’ dilatati in questa fase. Nella 4×100 mista uomini l’Italia se la gioca. Molto dipenderà dallo spirito battagliero di Burdisso che non ha nbelle corde iu tempi dei diretti rivali ma è bravissimo nel corpo a corpo. Dovranno cercare di costruire un buon tesoretto Ceccon e Martinenghi, tra i migliori al mondo in dorso e rana e poi serve una chiusura alla grande di Miressi

4.28: Manca solo l’ultima finale all’appello e c’è ancora Italia nell’ultimo atto della staffetta 4×100 mista uomini con ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi

4.23: Che battaglia!!! Vittoria per l’Australia sul filo di lana con 3’51″60, secondo posto per gli Stati uniti in 3’51″73, terzo posto per il Canada in 3’52″60, Italia sesta con 3’56″68, seconda europea dietro la Svezia

4.22: Ai 300 Usa, Australia, Canada, Italia settima

4.21: Ai 200 Usa, Australia, Canada, Italia sesta

4.20: Ai 100 Canada, Australia, Usa, Italia ultima

4.15: Al via Margherita Panziera, Martina Carraro, Elena Di Liddo e federica Pellegrini nella 4×100 mista donne che avrà come protagoniste Russia, Svezia, Australia, Canada, Usa, Italia, Giappone, Cina

4.06: Dopo la premiazione dei 50 stile tocca alla finale della 4×100 mista donne, l’ultima finale della carriera olimpica di Federica Pellegrini

4.03: Uscito praticamente dal nulla nei Trials statunitensi, Finke si è presentato in forma strepitosa ai Giochi e ha rotto le uova nel paniere a tutti gli europei andandosi a prendere due titoli nelle gare più lunghe. Paltrinieri ci ha provato, ha lottato come un leone. Quello dello scorso anno al Settecolli avrebbe vinto ma inutile recriminare. Tanta sfortuna

4.01: Piazza ancora la volata vincente lo statunitense Finke che fa doppietta con 14’39″65, secondo posto per Romanchuk che chiude in 14’40″66, terzo posto per il tedesco Wellbrock in 14’40″91, quarto Paltrinieri in 14’45″01

3.59: Si stacca Paltrinieri. Davanti Wellbrock, Romanchuk e Finke sulla stessa linea

3.56: Ai 1200 Wellbrock, Romanchuk, Finke, Paltrinieri

3.56: In difficoltà Paltrinieri che ha perso qualcosa rispetto agli altri. Davanti Wellbrock, Romanchuk, Finke ai 1000

3.55: Ai 900 ancora Wellbrock, Romanchuk, Finke, Paltrinieri

3.54: Agli 800 Wellbrock, Romanchuk, Finke, Paltrinieri

3.53: Ai 700 Wellbrock in 6’51″33, poi Romanchuk, Finke, Paltrinieri, tutti molto vicini

3.52: Ai 600 Wellbrock, Romanchuk, Finke, Paltrinieri

3.51: Wellbrock, Romanchuk, Paltrinieri AI 500

3.51: 3’53″45 per Wellbrock ai 400, poi Paltrinieri e Finke

3.49: Sale Wellbrock ed è in testa, poi Paltrinieri e Finke ai 300

3.48: 1’54″75 per Paltrinieri ai 200 poi Wellbrock e Jervis

3.47: Ai 100 Paltrinieri, Wellbrock, Jervis

3.45: Questi i protagonisti della finale dei 1500 stile libero: Auboeck (Aut), Jervis (Gbr), Wellbrock (Ger), Romanchuk (Ukr), Finke (Usa), Paltrinieri (Ita), Frolov (Ukr), Matynychev (Rus)

3.44: CI SIAMO! Gregorio Paltrinieri prova a difendere il titolo dei 1500 stile libero. Sarà difficile ma gli 800 ci hanno insegnato che può succedere di tutto

3.42: Nove ori in due edizioni del Giochi Olimpici per Emma McKeon: che campionessa!

3.40: Vince come da pronostico l’australiana Emma McKeon in 23″81, argento per la campionessa svedese, reduce da infortunio, Sjoestroem in 24″07, terzo posto per la danese Blume, campionessa uscente, in 24″21, quarta Kromowidjojo

3.37: Entrano in vasca le protagoniste dei 50 stile libero femminile: Kromowidjojo (Ned), Wasick (Pol), Sjoestroem (Swe), McKeon (Aus), Blume (Den), Weitzeil (Usa), Campbell 8Aus), Wu (Chn)

3.35: Questo il valore di Zazzeri al momento, prova di sostanza dell’azzurro che ha nuotato tre serie progressive più o meno con lo stesso tempo

3.33: E SONO TRE ORI INDIVIDUALI PER DRESSEL!!! Vince con il nuovo record olimpico in 21″07, argento per il francese Manaudou in 21″55, bronzo per il brasiliano Fratus in 21″57, settimo Zazzeri in 21″78

3.31: Questi i protagonisti della finale dei 50 stile libero uomini: Grandi speranze sono riposte sulla staffetta 4×100 mista che avrà in vasca Thomas Ceccon (dorso), Nicolò Martinenghi (rana), Federico Burdisso (farfalla) e Alessandro Miressi (stile libero): gli azzurri se la possono giocare per un posto sul podio.

3.27: Grandi speranze sono riposte sulla staffetta 4×100 mista che avrà in vasca Thomas Ceccon (dorso), Nicolò Martinenghi (rana), Federico Burdisso (farfalla) e Alessandro Miressi (stile libero): gli azzurri se la possono giocare per un posto sul podio.

3.24: Se la vuole giocare per un piazzamento di prestigio la staffetta 4×100 mista femminile azzurra. in vasca Margherita Panziera (dorso), Arianna Castiglioni (rana), Elena Di Liddo (farfalla) e Federica Pellegrini (stile libero) alla ultima finale olimpica di una carriera straordinaria.

3.20: Nella finale dei 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri cerca l’exploit dopo la grande impresa dell’argento negli 800. L’azzurro, reduce da mononucleosi, proverà a mettere in difficoltà i rivali con un passo gara sostenuto ma stavolta non potrà contare sul fattore sorpresa.

3.16: Non ci saranno azzurre al via nella finale dei 50 stile libero donne che vede favorita la australiana McKeon e nella quale le europee Blume, Sjoestroem e Kromowidjojo tenteranno di conquistare il primo titolo dei Giochi per il Vecchio Continente

3.13: Si parte alle 3.30 italiane con l’ultima sessione di finali. Sono quattro le gare che vedono al via atleti italiani. Lorenzo Zazzeri è outsider di lusso nella finale dei 50 stile libero uomini che hanno come grande favorito lo statunitense Dressel, a caccia del terzo oro individuale. Attenzione anche al francese Manaudou.

3.09: Nel Tokyo Aquatics Centre assisteremo all’ultima sessione di gare pronti a vivere una girandola di emozioni con una nutrita presenza azzurra (in quattro finali su cinque).

3.06: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della nona e ultima giornata di gare del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo.

