LIVE Nuoto di fondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Gregorio Paltrinieri tra dubbi e speranze

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari, Tv e streaming gare nuoto di fondo a Tokyo 2021 – Le dichiarazioni di Gregorio Paltrinieri prima della 10 km olimpica – I favoriti delle 10 km in acque libere di Tokyo 2021 – La cronaca della 10 km in acque libere femminile – Le dichiarazioni di Fabrizio Antonelli alla vigilia della 10 km

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 10 km maschile di nuoto in acque libere delle Olimpiadi di Tokyo. All’Odaiba Marine Park va in scena la seconda gara olimpica di nuoto di fondo, la 10 km maschile con 26 atleti al via, tra cui due azzurri, il campione europeo in carica Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo, il cui obiettivo è la top ten.

Si parte alle 23.30 italiane, le 6.30 in Giappone: difficile fare pronostici su quel che potrà fare l’attesissimo campione di Carpi: molto, infatti, sarà legato alla sua condizione fisica e agli strascichi lasciati dalla mononucleosi che ne hanno condizionato in negativo le prestazioni in questa rassegna a cinque cerchi. Paltrinieri, però, non si è arreso ed è riuscito a compiere una vera e propria impresa negli 800 stile libero portando a casa un argento a dir poco insperato.

Sarà una prova molto difficile dal momento che in gara ci saranno 26 atleti con molti grandi protagonisti delle ultime stagioni. Tra questi il 29enne olandese campione olimpico e mondiale del 2017 Ferry Weertman, il 25enne francese bronzo uscente e argento iridato ed europeo Marc Antoine Olivier, il 23enne tedesco campione del mondo e bronzo europeo Florian Wellbrock, bronzo nei 1500 e quarto negli 800, che a Gwangju si impose nella 10 km e nei 1500, il 24enne ungherese Kristof Rasovszky, argento europeo nel 2018 e il 37enne tunisino Oussama Mellouli, campione olimpico nei 1500 a Pechino 2008 e della 10 chilometri a Londra 2012, senza sottovalutare l’americano Jordan Wilimovsky.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della 10 km maschile di nuoto in acque libere delle Olimpiadi di Tokyo, cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 23.30 italiane, le 6.30 locali. Buon divertimento!

Foto: LaPresse