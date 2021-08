CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come guardare le gare degli azzurri in tv – La cronaca dei preliminari della prova a squadre

12.59 – L’Italia ha migliorato Rio di un punto, ma le azzurre non erano pienamente soddisfatte del giudizio. Intanto l’Egitto si inserisce in penultima piazza dinanzi all’Australia. Le nordafricane ottengono 80.0000 ed esplodono di gioia. Spazio ora alla prima esibizione da podio con l’Ucraina.

12.52 – Bene le azzurre, che ottengono 92.8000 non riuscendo però a eguagliare e superare il punteggio di Barcellona, ma comunque si mettono alle spalle quantomeno Spagna ed Australia. Lo score totale dell’Italia è 184.1372.

12.49 – Prova finora convincente delle italiane, il cui tema è la rinascita dopo i mesi di pandemia che hanno afflitto l’Italia ed il mondo.

12.46 – Ora l’Italia! Forza azzurre!

12.44 – Termina la prova delle australiane, 77.3667 e totale di 153.0018. L’Australia tuttavia può ritenersi soddisfatta dell’esperienza, visto il rinnovarsi del movimento. A Rio si erano fermate sotto i 150 punti.

12.37 – 91.5333 per le spagnole, che collezionano in totale 181.9113. Sarà probabilmente lotta con Italia e Canada per il quinto posto. Tocca ora all’Australia.

12.32 – Si parte, prima nazionale impegnata la Spagna. Si dovrà rispettare la durata di quattro minuti, con 15 secondi di tolleranza.

12.29 – Ci si attende grande spettacolo visto che in finale si svolgeranno programmi liberi, mentre in qualificazione l’obbligatorietà la fa da padrona.

12.26 – Nella prova di qualificazione il miglior punteggio è stato ottenuto dalle atlete russe, che con 97.2979 hanno rifilato più di un punto alla Cina.

12.15 – Benvenuti amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE dell’atto conclusivo che assegna le medaglie dell’evento a squadre di nuoto artistico. Al Tokyo Acquatics Center gareggerà anche l’Italia, qualificata con merito a questa finale.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre del nuoto artistico. Nell’Aquatics Centre di Tokyo, ultimo atto per queste Olimpiadi della danza in vasca e l’Italia vorrà chiudere con il miglior punteggio possibile.

Le azzurre nei preliminari hanno concluso in sesta posizione il tecnico con il punteggio di 91.3372 punti. Un esercizio nel quale si è voluto rappresentare il tema della “Nuova speranza”, ricordando chi ci ha lasciati e rassicurando chi ci sta vicino. Lo sport, per quanto sia importante, non è la parte più importante della vita. Il momento è drammatico per tante persone. Le nostre portacolori, quindi, hanno voluto rappresentare questo supporto a chi ha lottato e lotta in difesa dei più deboli nell’era pandemica.

Al comando ha terminato i preliminari la la Russia con 97.2979, seguita dalla Cina con 1.0669 di ritardo (96.2310) e dall’Ucraina (94.2685). L’obiettivo delle azzurre è quello di avvicinarsi al Canada, quinti con 91.4992 (27.4000, 27.6000, 36.4992), per centrare una top-5 prestigiosa, dal momento che puntare al podio è praticamente impossibile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Finale a squadre del nuoto artistico: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.30 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse