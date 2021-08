LIVE Nuoto artistico, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Cerruti-Ferro sognano la top5 nel libero del duo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale del duo del nuoto artistico di queste Olimpiadi di Tokyo. Il Tokyo Aquatics Centre sarà teatro della danza in vasca e lo spettacolo garantito.

Costanza Ferro e Linda Cerruti saranno in gara nella routine libero. Un percorso difficile per le due liguri, 18 mesi di sofferenze tra la criticità Covid e alcuni problemi fisici. Le azzurre rappresenteranno dunque nel loro esercizio la voglia di andare, una luce di speranza. Non a caso la loro esibizione prende il nome di “La Ripartenza” con la coreografia del direttore tecnico Patrizia Giallombardo, e un mix di musica tribale “Fear Dont Know My Name” di X Ray Dog e Tulimanu di Te Vaka, favoloso gruppo neozelandese che ha composto le colonne sonore del film Walt Disney “Oceania”.

Le azzurre sia nei preliminari del libero che del tecnico hanno ottenuto il sesto punteggio e in quest’ultimo caso sono state abilissime nell’interpretare il tema della dei valori umani. La nostra società sta cambiando rapidamente la vita, rendendola frenetica; ciò ci rende spesso delle macchine. Un esercizio dal nome “Women Human Machines”, accompagnato da “A song from humans and machines” di Michele Braga. L’obiettivo delle nostre portacolori sarà quello di emozionare e di emozionarsi, puntando a totalizzare il miglior punteggio possibile.

Favorite per l’oro, neanche a dirlo, la Russia con la coppia di fuoriclasse Svetlana Kolesnicenko-Svetlana Romashina. Classe e leggiadria, mixata a gesti tecnici di difficile esecuzione. Le maestre russe sono sempre loro e anche nella piscina giapponese ne hanno dato un saggio nel corso delle eliminatorie ed altrettanto faranno in questo atto conclusivo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Finale del duo del nuoto artistico di queste Olimpiadi di Tokyo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.30 italiane. Buon divertimento!

