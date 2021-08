LIVE MotoGP, GP Stiria 2021 in DIRETTA: Takaaki Nakagami chiude in vetta la FP1 su Mir e Aleix Espargarò, alle 14.10 la FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.47 A questo punto non ci rimane che rimandarvi alla FP2 delle ore 14.10. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata

10.45 Yamaha, come previsto, non brillantissima. Vinales 7° davanti a Quartararo. Valentino Rossi è solamente 16° a 1.459 dalla vetta

10.44 Prima sessione di prove libere particolare, con Honda e Suzuki a dettare legge. Bene Nakagami e Mir, ma occhio a Espargarò con l’Aprilia

10.43 CLASSIFICA TEMPI FP1

1 30 T. NAKAGAMI 1:23.805 2 36 J. MIR +0.076 3 41 A. ESPARGARO +0.378 4 42 A. RINS +0.416 5 44 P. ESPARGARO +0.449 6 93 M. MARQUEZ +0.670 7 12 M. VIÑALES +0.687 8 20 F. QUARTARARO +0.775 9 5 J. ZARCO +0.775 10 26 D. PEDROSA +0.836

10.42 Nakagami vola in vetta!!!!!! 1:23.805 con 76 millesimi su Mir!

10.41 Joan Mir scende fino all’1:23.881 con 4 millesimi su Nakagami!

10.40 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!!! SI CHIUDE LA FP1!!!!!!

10.39 Siamo ormai agli sgoccioli della FP1, migliorano tutti! Vediamo gli ultimi crono!

10.38 Joan Mir di nuovo al comando! Lo spagnolo piazza un 1:24.183 con 108 millesimi su Espargarò che risponde subito e torna al comando a pari merito con il connazionale!

10.37 Lo spagnolo continua nel suo forcing con doppia media e ora è al comando! 1:24.291 con 137 millesimi su Rins!

10.36 Aleix Espargarò si porta in sesta posizione a 249 millesimi, mentre Rins balza al quarto a 90 millesimi da Mir. Che equilibrio!

10.35 Quartararo si rilancia ma, ancora una volta, non riesce a migliorare. Sessione strada. Nessuno appare dominante nè, tantomeno, capace di mettere in scena una buona progressione

10.34 Fabio Quartararo piazza il record nel T2, ma non si conferma nel settore successivo e non migliora il suo crono precedente.

10.33 Bagnaia migliora e sale in nona posizione in 1:24.915 a 487 millesimi da Mir

10.31 Joan Mir fa segnare il suo miglior T2, ma decide poi di tornare ai box. Al momento nessuno sta migliorando in pista, anzi Dani Pedrosa prova la gomma hard

10.29 Vinales spinge, record nel T2, si conferma nel T3 e chiude in 1:24.492 quarto a 97 millesimi da Nakagami

10.28 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 30 T. NAKAGAMI 1:24.395 2 36 J. MIR +0.033 3 93 M. MARQUEZ +0.080 4 12 M. VIÑALES +0.113 5 20 F. QUARTARARO +0.185 6 5 J. ZARCO +0.304 7 44 P. ESPARGARO +0.361 8 43 J. MILLER +0.436 9 73 A. MARQUEZ +0.564 10 41 A. ESPARGARO +0.566

10.26 Valentino Rossi fa segnare i suoi migliori parziali e segna 1:25.264, 15° a 869 millesimi da Nakagami che ora è in vetta in 1:24.395

10.24 Finisce al tappeto proprio Miguel Oliveira dopo una caduta in curva 3. Errore grossolano del portoghese, che viene disarcionato dalla moto in maniera veramente spettacolare e pericolosa

10.23 Vinales e Zarco iniziano un nuovo giro con il record nel T1 ma, nei settori successivi, perdono terreno e non migliorano.

10.21 Marc Marquez spinge, eccome! Record in ogni settore, vola al secondo posto in 1:24.475 a 47 millesimi da Mir, con un T4 non all’altezza del rivale

10.20 Miguel Oliveira si iscrive alla lotta e si porta in 12a posizione a 810 millesimi da Mir

10.19 Marc Marquez migliora in 1:25.097 e si mette in decima posizione a 669 millesimi da un solidissimo Mir.

10.17 Si rianima la pista austriaca! Ecco Valentino Rossi, quindi Vinales, Martin e Petrucci. Quartararo, invece, si ferma ai box

10.16 Torna in pista Alex Rins, seguito da Dani Pedrosa

10.15 Quartararo chiude un altro giro ma non migliora per un soffio, Joan Mir torna in azione

10.14 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 36 J. MIR 1:24.428 2 12 M. VIÑALES +0.080 3 20 F. QUARTARARO +0.152 4 5 J. ZARCO +0.271 5 41 A. ESPARGARO +0.328 6 30 T. NAKAGAMI +0.360 7 43 J. MILLER +0.471 8 73 A. MARQUEZ +0.531 9 63 F. BAGNAIA +0.578 10 26 D. PEDROSA +0.634

10.12 Dopo il primo run quasi tutti i piloti tornano ai box. Rimane in azione Vinales, mentre Bagnaia è nono a 578 millesimi

10.10 Di nuovo Vinales, 1:24.506 per lo spagnolo che si porta in seconda posizione a 80 millesimi da Mir, che torna ai box.

10.09 Anche Vinales incrementa il suo passo ed ora è terzo a 240 millesimi da Mir, Rossi 15° a 944 millesimi

10.08 Joan Mir migliora ancora fino all’1:24.428 con 152 millesimi su Quartararo e 271 su Zarco.

10.07 Dani Pedrosa si mette in ottava posizione a 697 millesimi dalla vetta, bentornato allo spagnolo!

10.06 Si scende giro dopo giro, ora Fabio Quartararo comanda le operazioni in 1:24.744 con 7 millesimi su Mir! I primi 4 sono in appena 44 millesimi

10.05 Joan Mir migliora ancora in 1:24.751 con 32 millesimi su Zarco e 37 su Nakagami

10.04 Di nuovo Joan Mir in vetta in 1:25.064 ma Johann Zarco lo scalza in 1:24.783. Terzo Miller a 289 millesimi,

10.03 Nakagami in seconda posizione a 7 millesimi, poi Zarco a 190 e Vinales a 282. Valentino Rossi 12° a 852.

10.02 Si vede Quartararo in seconda posizione a 300 millesimi da Mir, ma ora è Marc Marquez in 1:25.259 a comandare

10.01 Joan Mir migliora in 1:25.933 con 318 millesimi su Binder e 340 su Miller. Tempi ancora interlocutori per il momento

10.00 Valentino Rossi decimo in 1:28.467 a 2.534 da Mir

9.59 Bagnaia sesto 1:28.087 si mette in quinta posizione a 338 millesimi da Mir

9.58 Andiamo a vedere i primi tempi di questa sessione, Joan Mir 1:27.749 davanti a Brad Binder e Aleix Espargarò

9.57 Dopo qualche istante entra in pista anche Valentino Rossi, ora si può incominciare!

9.56 Subito in azione Dani Pedrosa che rompe il ghiaccio con la MotoGP, ora mano a mano tutti in pista per sfruttare al massimo i 40 minuti del turno.

9.55 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DELLA STIRIA DI MOTOGP!!!!!!!

9.54 Ancora pochi istanti e si parte! La MotoGP è pronta a tornare in azione! Al momento al Red Bull Ring 20° e 24° sull’asfalto.

9.52 Curiosità anche sul fronte Suzuki e KTM, due Case che hanno dimostrato che su una pista simile possono ben figurare. La KTM corre in casa e cercherà in tutti i modi di vincere la gara e si farà dare una mano anche da Dani Pedrosa che tornerà in azione per l’occasione grazie ad una wild card

9.49 Dal canto suo “El Diablo” procede con la forza e la sicurezza del suo primo posto in classifica e una M1 che gli permette di essere protagonista su ogni tipo di tracciato. Se sarà in grado di rispondere presente anche in questa doppietta, allora il titolo potrebbe davvero essere ad un passo

9.46 Cosa dobbiamo aspettarci dal weekend del Red Bull Ring? In primo luogo una Ducati all’attacco. La scuderia di Borgo Panigale sul tracciato di Spielberg ha sempre brillato e cercherà l’attacco totale a Fabio Quartararo per fermare la sua fuga

9.44 Come ha sottolineato il portacolori del team Yamaha Petronas, tuttavia, rimangono ancora 10 gare al termine del campionato e la voglia è di chiudere in bellezza, dopo una vacanza nella quale si è allenato come non mai

9.42 Le parole del nove volte campione del mondo: “Come avevo promesso ho preso la mia decisione dopo la pausa estiva – esordisce il Dottore – Ho deciso di fermarmi al termine di questa stagione. Sfortunatamente sto per dare il via alla mia ultima metà di stagione come pilota della MotoGP. Sicuramente è un momento difficile e triste. Non è semplice sapere che il prossimo anno non correrò, dopotutto lo faccio ormai da 30 anni – sorride – A questo punto posso dire che dal 2022 la mia vita cambierà sotto alcuni punti di vista. Che dire? E’ stato un grandissimo viaggio. Mi sono divertito tanto, con tutti i team nei quali ho lavorato, ma ora la mia carriera si chiude qui”.

9.40 La grande notizia del fine settimana austriaco è, tuttavia, il ritiro di Valentino Rossi. Il “Dottore”, com’è ben noto, ha annunciato ieri che dirà la parola “basta” al termine del 2021. Dal prossimo anno, senza dubbio, la MotoGP non sarà più la stessa

9.37 LA CLASSIFICA GENERALE DEL MONDIALE MOTOGP 2021

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 156

2 Johann ZARCO Ducati FRA 122

3 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 109

4 Joan MIR Suzuki SPA 101

5 Jack MILLER Ducati AUS 100

6 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 95

7 Miguel OLIVEIRA KTM POR 85

8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 61

9 Brad BINDER KTM RSA 60

10 Marc MARQUEZ Honda SPA 50

11 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 41

12 Pol ESPARGARO Honda SPA 41

13 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40

14 Alex RINS Suzuki SPA 33

15 Alex MARQUEZ Honda SPA 27

16 Enea BASTIANINI Ducati ITA 27

17 Danilo PETRUCCI KTM ITA 26

18 Jorge MARTIN Ducati SPA 23

19 Valentino ROSSI Yamaha ITA 17

20 Luca MARINI Ducati ITA 14

21 Iker LECUONA KTM SPA 13

22 Stefan BRADL Honda GER 11

23 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

24 Michele PIRRO Ducati ITA 3

25 Tito RABAT Ducati SPA 1

26 Garrett GERLOFF Yamaha USA

9.34 Dove eravamo rimasti? Prima delle vacanze estive avevamo assistito al successo di Fabio Quartararo in terra olandese, con il portacolori della Yamaha che si era portato a quota 156 punti contro i 122 del suo connazionale Johann Zarco. Terza posizione per Francesco “Pecco” Bagnaia con 109, quarta per Joan Mir con 101 e quinta per Jack Miller con 100. Sesto Maverick Vinales con 95 davanti al portoghese Miguel Oliveira con 85.

9.31 Si apre ufficialmente la seconda metà di stagione che, giova ricordarlo, vedrà la doppietta del Red Bull Ring, dato che domenica prossima toccherà al GP d’Austria?

9.28 Dopo la lunga pausa estiva (ben 5 settimane in questo 2021) si torna a fare sul serio con il decimo appuntamento della stagione

9.25 Buongiorno e benvenuti al Red Bull Ring, tra 30 minuti esatti prenderà il via la FP1 del GP della Stiria di MotoGP

Programma e tv della giornata – La classifica del Mondiale di MotoGP – Le dichiarazioni di ieri di Valentino Rossi – La presentazione del weekend

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio della Stiria, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Si torna finalmente a fare sul serio dopo la lunga pausa estiva. Vi ricordate? Ci eravamo lasciati il 27 giugno con il Gran Premio di Olanda ad Assen ed ora, a cinque settimane di distanza, i piloti tornano in azione.

Si incomincerà quest’oggi, come consuetudine, con le prime due sessioni di prove libere. La FP1 prenderà il via alle ore 9.55, quindi la FP2 scatterà alle ore 14.10. La pista sarà ovviamente il Red Bull Ring, dove nel corso del prossimo weekend si correrà il secondo capitolo della doppietta, il Gran Premio d’Austria.

Dove eravamo rimasti? Prima delle vacanze estive avevamo assistito al successo di Fabio Quartararo in terra olandese, con il portacolori della Yamaha che si era portato a quota 156 punti contro i 122 del suo connazionale Johann Zarco. Terza posizione per Francesco “Pecco” Bagnaia con 109, quarta per Joan Mir con 101 e quinta per Jack Miller con 100. Sesto Maverick Vinales con 95 davanti al portoghese Miguel Oliveira con 85.

Il venerdì sul tracciato del Red Bull Ring prenderà il via con la FP1 alle ore 9.55, quindi la FP2 scatterà alle ore 14.10. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe regina e per capire quale pilota sarà il migliore a togliersi la ruggine di dosso dopo le lunghissime vacanze.

Credit: MotoGP.com Press