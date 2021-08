LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: risultati prove libere, Valentino Rossi agguanta la top10!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.04: Suzuki in difficoltà finora con Alex Rins in nona piazza a 1″075 e Mir a 1″408.

16.03 La classifica delle FP2:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 1’59.317

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 335.4 1’59.829 0.512 / 0.512

3 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 334.3 1’59.939 0.622 / 0.110

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 335.4 2’00.035 0.718 / 0.096

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 331.2 2’00.051 0.734 / 0.016

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 334.3 2’00.102 0.785 / 0.051

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.4 2’00.219 0.902 / 0.117

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.2 2’00.315 0.998 / 0.096

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.2 2’00.392 1.075 / 0.077

10 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.2 2’00.400 1.083 / 0.008

11 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 328.2 2’00.413 1.096 / 0.013

12 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 330.2 2’00.548 1.231 / 0.135

13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.2 2’00.725 1.408 / 0.177

14 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 335.4 2’00.810 1.493 / 0.085

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 328.2 2’00.870 1.553 / 0.060

16 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 330.2 2’00.882 1.565 / 0.012

17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 328.2 2’01.058 1.741 / 0.176

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 330.2 2’01.405 2.088 / 0.347

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.2 2’01.412 2.095 / 0.007

20 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 330.2 2’01.496 2.179 / 0.084

21 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 2’02.601 3.284 / 1.105

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.3 2’05.138 5.821 / 2.537 6.758 / 3.760

16.01: Nonostante dunque il colpo preso alla gamba, Quartararo si conferma super veloce a Silverstone, ma bene la Ducati con Miller e Martin che sono lì anche se non vicini come si vorrebbe. Bagnaia da questo punto di vista deve ancora recuperare. Honda che, su pista più gommata, è stato meno performante della FP1 con Pol Espargaro 4° davanti a Marc Marquez.

15.58: Un grande Fabio Quartararo che, nonostante una caduta nella fase iniziale del turno, è stato abilissimo a trovare il giusto feeling con la Yamaha (1’59″317) rifilando 512 millesimi alla Ducati di Jack Miller e 622 all’altra Ducati Pramac di Martin. Pecco Bagnaia ha concluso in sesta posizione a 0″785 dalla vetta, non avendo ancora trovato la giusta messa a punto soprattutto nel settore più guidato. Molto bene Valentino Rossi che con le gomme morbide è riuscito a essere nella top-10 a 1″083.

15.56: Di seguito la top-10 della FP2:

POS # RIDER GAP 1 20 F. QUARTARARO 1:59.317 2 43 J. MILLER +0.512 3 89 J. MARTIN +0.622 4 44 P. ESPARGARO +0.718 5 93 M. MARQUEZ +0.734 6 63 F. BAGNAIA +0.785 7 41 A. ESPARGARO +0.902 8 33 B. BINDER +0.998 9 42 A. RINS +1.075 10 46 V. ROSSI +1.083

BANDIERA A SCACCHI!!!

15.55: Pioggia di tempi incredibili e Marc Marquez si porta in quinta posizione a 0″734 da Quartararo, Miller secondo a 0″512, Bagnaia 6° a 0″785 e Valentino Rossi 10° a 1″083.

15.55: 1’59″317!!!! Fabio Quartararo pazzesco e rafforza la vetta con 0″718 su Pol Espargaro. Attendiamo Bagnaia e Valentino Rossi.

15.54: Bagnaia 5° a 0″529 da Quartararo, mentre il francese e Pol Espargaro stanno migliorando. Valentino Rossi risale in nona posizione a 0″718 e il Dottore si rilancia.

15.52: Pol Espargaro con la Honda vola al secondo posto a 0″045 da Quartararo.

15.50: 2’00″870 per Nakagami settimo a 0″736 con due soft, mentre Miller si porta in seconda posizione a 0″078. E’ cominciato lo show del time-attack!

15.48: I piloti completano un altro giro di riscaldamento prima di lanciarsi per il time-attack.

15.46: Miller e Nakagami già in pista con le morbide per fare la differenza.

15.44: 2’00″132 per Fabio Quartararo che migliora ancora il suo riferimento e rafforza il proprio primato. Alle sue spalle ci sono Aleix Espargaro a 0″335 e Marc Marquez 0″558. Bagnaia 7° a 0″919 e Valentino Rossi 16° a 1″459. Tutti ai box ora per il time-attack.

15.43: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 20 F. QUARTARARO 2:00.138 2 41 A. ESPARGARO +0.329 3 93 M. MARQUEZ +0.552 4 43 J. MILLER +0.591 5 44 P. ESPARGARO +0.598 6 5 J. ZARCO +0.672 7 63 F. BAGNAIA +0.913 8 42 A. RINS +0.995 9 89 J. MARTIN +1.032 10 33 B. BINDER +1.106

15.41: Marc Marquez si migliore con una coppia di medie portandosi a 0″552 da Quartararo in terza piazza, scala in settima posizione Bagnaia a 0″913. Valentino Rossi sempre 16° e fermo ai box.

15.40: Signore e signori, Fabio Quartararo ha dimenticato tutto e con una soft-media si è portato in vetta con il crono di 2’00″138 a precedere di 0″329 Aleix Espargaro e di 0″591 Miller. Bagnaia sesto a 0″913 e Valentino Rossi 16° a 1″463.

15.38: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 41 A. ESPARGARO 2:00.467 2 43 J. MILLER +0.262 3 44 P. ESPARGARO +0.269 4 5 J. ZARCO +0.343 5 63 F. BAGNAIA +0.584 6 93 M. MARQUEZ +0.609 7 42 A. RINS +0.666 8 89 J. MARTIN +0.771 9 33 B. BINDER +0.777 10 10 L. MARINI +0.884

15.36: Stando a quanto si dice a Silverstone, la soluzione della media/hard non è la migliore della soluzioni per via delle temperature.

15.35: Jack Miller con una coppia di media risale la china e diventa il primo pilota Ducati a 0″317, mentre Bagnaia è 5° immediatamente davanti a Marc Marquez. Valentino Rossi 16° a 1″134. Valentino ha coperto 9 giri con una coppia di media/hard.

15.33: Joan Mir risale in decima posizione con la Suzuki in decima posizione a 0″937 con una coppia di medie.

15.30: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 41 A. ESPARGARO 2:00.467 2 44 P. ESPARGARO +0.269 3 5 J. ZARCO +0.343 4 63 F. BAGNAIA +0.584 5 93 M. MARQUEZ +0.609 6 89 J. MARTIN +0.771 7 42 A. RINS +0.857 8 10 L. MARINI +0.884 9 30 T. NAKAGAMI +0.919 10 36 J. MIR +0.937

15.25: Valentino Rossi migliora il suo tempo di 2’01″601, ma il “Dottore” è 12°.

15.24: Bene Bagnaia! Il ducatista è or quarto a 0″584 dalla vetta con una coppia di medie.

15.23: Bagnaia prova a risalire la china, ma è ottavo a 0″910. Valentino Rossi 12° a 1″259 da Aleix Espargaró.

15.20: Aleix Espargaro comanda con l’Aprilia con il crono di 2’00″467 a precedere il fratello Pol con la Honda di 0″269. I due fratelli girano con una coppia di media, mentre Zarco è terzo a 0″418 con la Ducati. Marquez è 5°, Bagnaia 15° e Valentino Rossi 16° a 1″539 e a 1″814.

15.19: Non dovrebbero esserci problemi per Quartararo, sbalzato dalla moto e rimasto incastrato con il ginocchio sinistro sulla pedana. Tuttavia, non pare niente di serio.

15.18: ATTENZIONE!!! Caduta per Quartararo e molto zoppicante alla gamba in curva-8. Molto sofferente il francese.

15.17: Aleix Espargaro si porta davanti con l’Aprilia in 2’00″670 con una coppia di media.

15.16: Quartararo guadagna la vetta con il tempo di 2’02″477: il francese monta una media sull’avantreno e una dura sul posteriore.

15.14: Aleix Espargaro si porta in vetta con il tempo di 2’02″484 con una coppia di media a precedere di 0″061 Martin e di 0″418 Lecuona.

15.13: Anche Valentino Rossi in pista con la soluzione medium/hard.

15.11: Tutti i piloti in pista e Petrucci e Bastianini in pista con una hard sul posteriore e una media sul posteriore.

15.10: VIA ALLA FP2!!

15.07: I piloti si preparano dunque per altri 45′ di prova molto importante.

15.04: Vedremo come la Suzuki con Mir, grande assente della seconda sessione, saprà risalire la china.

15.00: 10′ al via della FP2.

14.58: Sarà un turno dunque molto importante per capire gli equilibri in pista. Nel corso della prima sessione i piloti hanno girato tutti con una soft sul davanti e una media sul posteriore. Vedremo se questa scelta sarà portata avanti nel corso della sessione n.2.

14.55: Nel corso della prima sessione c’è stato però anche un brivido per Marc Marquez: quando mancavano due minuti alla fine del turno, lo spagnolo è scivolato tra la curva 2 e la 3, a una velocità di 274 chilometri orari: moto distrutta, ma per fortuna Marc si è subito rialzato da solo. La caduta è avvenuta in chiusura di avantreno, lo spagnolo è stato bravo a racchiudersi per evitare danni al braccio operato.

14.52: Marc Marquez è stato una sorpresa, ma anche una conferma rispetto a quanto si era visto in Austria. Lo spagnolo appare sempre più sulla via del recupero…

14.49: Guardando alle statistiche, il pilota che ha ottenuto più vittorie al circuito di Silverstone è Jorge Lorenzo (3), seguito da Alex Rins e Andrea Dovizioso, entrambi a quota 1. Per quanto riguarda invece i piloti che hanno ottenuto più pole position al GP di Silverstone troviamo Marc Marquez al 1° posto con 5 poles, seguito da Jorge Lorenzo (2) e Cal Crutchlow (1).

14.46: Le temperature saranno anche importanti. Bagnaia, in particolare, ha dimostrato di soffrire particolarmente un asfalto “freddo” per lo scarso feeling con l’anteriore.

14.43: Per quanto si è visto quindi la Ducati dovrà trovare delle soluzioni specialmente per il ritardo accumulato nel 2° e nel 3° settore dove conta avere una moto particolarmente bilanciata.

14.40: Correttivi che dovranno essere trovati anche da Valentino Rossi, sedicesimo al termine dalla sessione 1 e non in grado di migliorare il suo tempo dopo un ottimo inizio.

14.37: In particolare, Francesco “Pecco” Bagnaia fa un po’ di fatica con le basse temperature britanniche, ma nella FP2 dovrà trovare dei correttivi.

14.34: Nel confronto iridato, invece, tra Yamaha e Ducati, Fabio Quartataro ha mostrato consistenza, orbitando sempre nella top-3, mentre maggiori difficoltà per la Rossa come ci si attendeva.

14.31: Instabilità con l’anteriore che si è tradotta, non a caso, in una caduta per Marc fortunatamente senza conseguenze per lui. Tuttavia, visti anche i tempi di Pol Espargaró, la RC213V appare piuttosto in palla in questo day-1.

14.28: Dopo il primo turno di prove Marc Marquez ha dimostrato di saperci fare. Pare tornato il pilota prima del bruttissimo incidente di Jerez l’iberico per il modo in cui riesce a guidare una Honda sempre molto complicata sull’avantreno.

14.25: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito di Silverstone piloti e squadre saranno a lavoro per trovare la quadra in termini d’assetto e ogni minuto sarà importante per il set-up.

11.50: Assente ingiustificato, se possiamo definirla così, è Mir con la Suzuki solo 15° a 1″278. C’è da pensare che lo spagnolo ci sarà nella FP2, mentre molto bene Aleix Espargaro con l’Aprilia in seconda piazza. La moto di Noale continua a crescere.

11.48: Per quanto riguarda Valentino Rossi, 16° il “Dottore”. Buona la partenza per lui e poi non in grado di migliorare il suo tempo ottenuto al 5° giro dei 16 completati. Ci sarà da lavorare.

11.46: Ducati un po’ in sofferenza con Miller che ha cercato un po’ di metterci una pezza, con il quinto posto a 0″468. Bagnaia, invece, è ottavo a 0″842. Il target resta recuperare punti su Quartararo, ma visto il contesto è molto complicato. Le basse temperature possono essere un problema per “Pecco”.

11.44: Un Marc Marquez ritrovato dunque in questa FP1, velocissimo e molto convincente. Il crono di 2’00″941 parla chiaro, a precedere di 0″250 un sorprendente Aleix Espargaro con l’Aprilia e di 0″360 il leader del Mondiale Fabio Quartararo con la Yamaha. Una chiusura di turno non proprio piacevole per Marquez, visto l’incidente sul finale e fortunatamente senza conseguenze.

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 2:00.941 2 41 A. ESPARGARO +0.250 3 20 F. QUARTARARO +0.360 4 44 P. ESPARGARO +0.395 5 43 J. MILLER +0.468 6 30 T. NAKAGAMI +0.481 7 42 A. RINS +0.655 8 63 F. BAGNAIA +0.842 9 5 J. ZARCO +0.854 10 73 A. MARQUEZ +0.929

11.40 BANDIERA A SCACCHI!!!

11.38: ATTENZIONE CADUTA DI MARC MARQUEZ! Nella sequenza di curve 2-3-4. BANDIERA ROSSA! Pilota però incolume che va via sulle proprie game. Chiusura di avantreno per lui e Honda devastata.

11.37: Grande crono di Aleix Espargaro che con l’Aprilia si porta in seconda posizione a 0″250 da Marc Marquez, mentre Quartararo è terzo a 0″360.

11.35: Pol Espargaro va forte, a dimostrazione che la Honda c’è. L’iberico è distante dal compagno di squadra a 0″395 (terzo).

11.33: Nuovo miglioramento di “Pecco” che è settimo a 0″842 dalla vetta.

11.32: Bagnaia migliora e sale in ottava posizione a 0″943 da un Marc Marquez redivivo.

11.30: Marquez indiavolato! Migliora ancora Marc con il tempo di 2’00″941 a precedere di 0″360 Quartararo e di 0″468 Miller. Valentino Rossi è 14° a 1″393.

11.28: Marc Marquez su un ritmo notevole di 2’01” basso, mentre Valentino Rossi scala in 13ma posizione a 1″314.

11.26: Marc Marquez guida davvero bene e sembra avere più tra le mani la sua Honda.

11.24: Marc Marquez va fortissimo e in 2’01″020 si conferma in vetta a precedere di 0″281 Quartararo e di 0″389 su Miller. Bagnaia nono a 1″034 e Valentino Rossi è 11° a 1″314.

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 2:01.135 2 20 F. QUARTARARO +0.166 3 43 J. MILLER +0.274 4 44 P. ESPARGARO +0.336 5 41 A. ESPARGARO +0.393 6 5 J. ZARCO +0.660 7 73 A. MARQUEZ +0.905 8 63 F. BAGNAIA +0.919 9 30 T. NAKAGAMI +1.044 10 46 V. ROSSI +1.199

11.19: Per quanto riguarda Crutchlow e Dixon, i due sulla Yamaha ufficiale e la Yamaha Petronas sono in 20ma e 21ma posizione.

11.17: Migliora Quartararo, ma è sempre secondo alle spalle di Marc Marquez a 0″166.

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 2:01.135 2 20 F. QUARTARARO +0.185 3 43 J. MILLER +0.274 4 44 P. ESPARGARO +0.336 5 41 A. ESPARGARO +0.393 6 5 J. ZARCO +0.660 7 73 A. MARQUEZ +0.905 8 63 F. BAGNAIA +0.919 9 30 T. NAKAGAMI +1.044 10 46 V. ROSSI +1.199

11.12: Alex Marquez è settimo ora davanti a Bagnaia che scala in ottava piazza, mentre Valentino Rossi è decimo. Migliora anche Aleix Espargaro, quinto a 0″393 dal vertice.

11.10: Marc Marquez velocissimo e in 2’01″135 fa sua la vetta a precedere Quartararo di 0″185 e Miller di 0″274. Bagnaia è settimo a 0″919, mentre Valentino Rossi nono a 1″199.

11.08: La pista si migliora sempre di più in termini di gommatura e Quartararo è sempre davanti con il tempo di 2’01″320 a precedere di 0″475 Zarco e di 0″554 su Aleix Espargaro. Marc Marquez 4° a 0″662, Bagnaia 7° a 0″996 e Valentino Rossi 8° a 1″014 ai box.

11.07: Quartararo però non vuol perdere tempo e si porta in vetta con il crono di 2’01″887 con 95 millesimi di margine su Marc Marquez e 0″404 su Miller. 447 millesimi il ritardo di Valentino Rossi, mentre Bagnaia solo 15° a 1″782.

11.06: VA FORTE VALENTINO ROSSI! Terzo il “Dottore” a 0″352 dalla vetta occupata da Marc Marquez con il tempo di 2’01″982 a precedere Miller di 0″309 e Valentino.

11.04: Stanno girando tutti con una soft davanti e una media dietro e Marc Marquez si porta al comando con il tempo di 2’02″281 a precedere di 0″257 Pol Espargaro e di 0″300 Quartararo. Valentino Rossi 10° a 1″077 e Bagnaia è 13° a 1″610.

11.03: Quartararo si conferma davanti con il tempo di 2’02″646 a precedere Miller di 1″294 e Rins si 1″348. Arriva però Marc Marquez con tempi record.

11.01: Fabio Quartararo risponde subito presente portando la Yamaha ufficiale in vetta con il tempo di 2’03″147 a precedere di 2″061 Marquez e di 2″370 Miller. Petrucci 4°, Bagnaia 11° e Valentino Rossi ancora senza tempo.

11.00: Marc Marquez ottiene il miglior tempo di 2’05″208 con una coppia di soft-medium, ma siamo solo all’inizio di questa sessione. Attendiamo ulteriori riscontri.

10.58: Si lanciano i piloti per i primi giri.

10.56: Tutti i piloti in pista per testare le condizioni della pista, temperature basse a Silverstone.

10.55: 45′ di prove libere importanti per definire gli assetti.

10.55: VIA ALLA FP1!

10.54: Tra poco si comincia!

10.51: Nel team Petronas, invece, Valentino Rossi sarà affiancato dal giovane Dixos, esordiente dalla Moto2. “El Diablo” è consapevole che dovrà andare a vincere il titolo praticamente da solo contro tutti. Per la Casa di Iwata una situazione non semplice, con il nizzardo che dovrà davvero dare il proprio massimo contro i tanti rivali in pista.

10.48: La Yamaha si sta giocando il titolo iridato piloti con Quartararo e quello costruttori, ma la situazione ribolle. Vinales è stato licenziato e sarà sostituito da Crutchlow che, oggettivamente, non potrà dare una grande mano al compagno francese.

10.45: Secondo in gara-1 e quarto in gara-2 nonostante la pioggia. Lo spagnolo ha dimostrato di avere riportato in alto la sua Suzuki e ora vuole vivere un finale di stagione da protagonista.

10.42: Dopo il terzo posto di Assen, Mir ha dimostrato di avere cambiato marcia anche dopo le vacanze estive.

10.39: La pista inglese, sulla carta, non si sposa alla perfezione per la moto di Borgo Panigale, ma i rettilinei di SIlverstone potrebbero dare una mano ai piloti vestiti di rosso. Sarà un’altra occasione per accorciare su Quartararo?

10.36: Per tutti gli altri, invece, i risultati sono stati ad alti e bassi. Zarco (sesto e caduto), Miller (caduto e 11°), mentre Martin ha vinto gara-1 prima di un terzo posto, ma lo spagnolo è ampiamente fuori da ogni discorso per il titolo.

10.33: Rispetto a quanto si aspettava Quartararo dal Red Bull Ring, la Ducati confidava in una doppietta austriaca per riportarsi in alto in classifica. Bagnaia, dopo l’11° posto di gara-1, ha centrato la piazza d’onore nel secondo capitolo, portandosi a -47 dalla vetta.

10.30: A questo punto, a 7 appuntamenti dalla fine, il portacolori del team Yamaha Factory mantiene 47 punti di margine su Bagnaia e Mir e ha l’occasione, in quel di Silverstone, di tornare ad allungare rispetto ai più immediati inseguitori.

10.27: Sulla carta, la Yamaha dovrebbe essere favorita e il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo potrebbe approfittarne, forte anche di un vantaggio consistente in classifica generale rispetto ai più immediati inseguitori.

10.24: Servirà quindi un set-up specifico per rendere la moto facile da guidare e nello stesso tempo performante in uscita di curva per sfruttare i rettilinei.

10.21: Il tracciato di Silverstone, dal punto di vista tecnico, risulta essere molto interessante perché è composto da tratti molto veloci a tratti piuttosto guidati dove la trazione meccanica è molto importante.

10.18: Dopo il double header in Stiria si torna a girare su una pista molto particolare che in sé racchiude tanto: velocità e scorrevolezza.

10.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito di Silverstone piloti e squadre saranno a lavoro per trovare la quadra in termini d’assetto e ogni minuto sarà importante per il set-up.

Come seguire le prove libere in tv – La presentazione del GP di Gran Bretagna – Le 5 risposte del GP di Gran Bretagna

