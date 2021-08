LIVE MotoGP, GP Austria 2021: prove libere in tempo reale. Bagnaia cerca riscatto, Valentino Rossi ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sul tracciato del Red Bull Ring prende il via ufficialmente il secondo capitolo della doppietta che ci ha permesso di rompere il ghiaccio dopo la lunga sosta estiva.

Con la notizia “bomba” dell’esclusione di Maverick Vinales da parte della Yamaha in occasione di questa prova, la classe regina si concentra sulle prime due sessioni di prove libere. SI inizierà alle ore 9.55 con la FP1, mentre il secondo turno prenderà il via alle ore 14.10. Avendo corso sul circuito di Spielberg anche nel corso del passato weekend, team e piloti saranno impegnati in lavori sui dettagli delle rispettive moto, dato che il giusto bilanciamento ormai è stato trovato.

La classifica generale ci propone un appuntamento davvero importante per la corsa verso il titolo. Davanti a tutti in graduatoria troviamo Fabio Quartararo con 172 punti, con un interessante +40 punti di vantaggio su Johann Zarco, mentre alle sue spalle Joan Mir si fa minaccioso con 121 punti. Quarto Francesco “Pecco” Bagnaia a quota 114, mentre è quinto Jack Miller a quota 100, dopo lo “zero” della prima gara.

Il venerdì del Gran Premio d'Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021 scatterà alle ore 9.55 con la prima sessione di prove libere, mentre il secondo turno prenderà il via alle ore 14.10.

