CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

LA GRIGLIA DI PARTENZA

FRANCESCO BAGNAIA: “LE GOMME NON ANDAVANO BENE, MI E’ RICAPITATO. HO RITMO PER LA GARA”

14.58 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per warm-up e gara!

14.57 Numeri incredibili per Martin, alla terza pole position della carriera in MotoGP su 7 qualifiche disputate.

14.56 Qualifica molto positiva comunque per Bagnaia, che agguanta la prima fila in griglia e si candida ad un ruolo da protagonista verso la gara di domani. Ducati potrebbe anche ambire ad una doppietta sul podio…

14.54 Di seguito la top10 del Q2 per la MotoGP:

1 89 J. MARTIN 1:22.643 2 20 F. QUARTARARO +0.034 3 63 F. BAGNAIA +0.420 4 5 J. ZARCO +0.477 5 93 M. MARQUEZ +0.584 6 43 J. MILLER +0.677 7 36 J. MIR +0.735 8 41 A. ESPARGARO +0.780 9 88 M. OLIVEIRA +0.856 10 33 B. BINDER +0.925

14.52 ASSURDO MARTIN!!!! POLE POSITION SPAZIALE!!! Beffato Quartararo di 34 millesimi col nuovo record del circuito!

14.50 BANDIERA A SCACCHI!!! Ultimo giro veloce per tutti, ci si gioca la prima fila in griglia!

14.48 Due minuti alla fine delle qualifiche: Joan Mir nel frattempo è risalito in quarta piazza e si candida alla vittoria in vista di domani.

14.46 Bagnaia 3°!! Giro fondamentale per il torinese, che adesso può spingere con maggiore serenità per migliorarsi ulteriormente.

14.45 Bagnaia è 12° senza giri cronometrati validi, sicuramente a causa dei track limits. Pecco dovrà dunque trovare un time-attack pulito per agguantare almeno le prime due file in griglia.

14.44 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 20 F. QUARTARARO 1:22.677 2 89 J. MARTIN +0.360 3 5 J. ZARCO +0.722 4 93 M. MARQUEZ +0.754 5 41 A. ESPARGARO +0.792 6 43 J. MILLER +0.910 7 33 B. BINDER +0.920 8 36 J. MIR +1.011 9 44 P. ESPARGARO +1.206 10 30 T. NAKAGAMI +1.313

14.43 Finisce qui per tutti il primo run del Q2. A breve si scenderà nuovamente in pista per i time-attack conclusivi.

14.41 MOSTRUOSO QUARTARARO!!!! RECORD DELLA PISTA!!! 1’22″677 e pole position già ipotecata!

14.40 Che giro di Martin!!! 1’23″037 e pole position provvisoria davanti a Zarco, Marc Marquez e Aleix Espargarò.

14.38 Gomme ancora fredde, Zarco è il più veloce in 1’23″9 ma i tempi sono destinati a scendere di 1″.

14.37 Tutti in pista per il primo run del Q2. Binder ed i fratelli Espargarò optano per la gomma hard all’anteriore, mentre gli altri sono sulla media.

14.35 SEMAFORO VERDE!!! 15 minuti per assegnare la pole position e le prime 12 posizioni sulla griglia di partenza di domani.

14.33 Ancora pochi minuti di attesa prima dell’inizio del Q2! Quartararo sfida le Ducati per la pole position. Da non sottovalutare per la prima fila anche Marc Marquez e Aleix Espargarò.

14.31 Zarco, Bagnaia, Quartararo, Marc Marquez, Aleix Espargarò, Miller, Mir, Nakagami, Binder, Pol Espargarò, Martin e Oliveira saranno i protagonisti del Q2.

14.28 Di seguito la classifica finale del Q1, che ha promosso Martin e Oliveira alla fase finale della qualifica:

1 89 J. MARTIN 1:23.197 2 88 M. OLIVEIRA +0.168 3 42 A. RINS +0.273 4 73 A. MARQUEZ +0.338 5 23 E. BASTIANINI +0.593 6 27 I. LECUONA +0.628 7 10 L. MARINI +0.637 8 46 V. ROSSI +0.742 9 9 D. PETRUCCI +1.208 10 35 C. CRUTCHLOW +1.312

14.27 Peccato per Valentino Rossi, che non è riuscito a migliorarsi in questo secondo run scivolando addirittura in 18ma piazza. Dietro al Dottore in griglia solo Petrucci e Crutchlow.

14.26 Super Oliveira!! 1’23″365 e pass per il Q2! Fantastico anche Martin, che si migliora ulteriormente in 1’23″197 blindando la prima posizione del Q1.

14.24 Rins si migliora e difende strenuamente la seconda piazza, ma Oliveira e Alex Marquez sono molto vicini quando manca ancora un tentativo.

14.23 Tutti in pista per gli ultimi time-attack del Q1!!!

14.22 Nessun rischio per Martin, che scende in pista per il secondo run nonostante il buon margine rispetto agli altri.

14.21 Decisione difficile in casa Ducati Pramac. Martin potrebbe correre il rischio di conservare un set di gomme nuove in più per il Q2, mettendo però a repentaglio la qualificazione e affidandosi ai tempi degli altri.

14.20 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 89 J. MARTIN 1:23.396 2 42 A. RINS +0.385 3 23 E. BASTIANINI +0.394 4 88 M. OLIVEIRA +0.406 5 73 A. MARQUEZ +0.489 6 46 V. ROSSI +0.543 7 10 L. MARINI +0.779 8 27 I. LECUONA +0.918 9 9 D. PETRUCCI +1.009 10 35 C. CRUTCHLOW +1.430

14.18 Rins scavalca Bastianini per appena 9 millesimi e si riporta in seconda piazza a 385 millesimi dal leader Martin. Finisce qui il primo run del Q1, quando mancano 7 minuti alla bandiera a scacchi.

14.17 Martin alza ulteriormente l’asticella in 1’23″3, mentre Bastianini vola al secondo posto in 1’23″7!!!

14.16 Rins si migliora in 1’23″8 e si prende la seconda posizione provvisoria appena davanti ad Alex Marquez e Valentino Rossi.

14.15 Martin parte fortissimo in 1’23″5! Oltre 6 decimi di ritardo per tutti gli altri, con Alex Marquez 2° davanti a Rossi.

14.13 Gomma soft nuova al posteriore per tutti, mentre all’anteriore ci si divide tra media e hard.

14.12 Tutti in pista per il primo tentativo di time-attack del Q1. 13 minuti alla fine del turno.

14.10 SEMAFORO VERDE!!! Martin e Rins sono i grandi favoriti in ottica Q2. Attenzione anche ad Oliveira, Alex Marquez, Marini e Bastianini. Servirà una grande impresa invece a Valentino Rossi.

14.08 I primi due del Q1 staccheranno il pass per il Q2, dove si accenderà la lotta per la pole position e per le prime quattro file in griglia.

14.06 Partecipano al Q1 Rins, Marini, Martin, Oliveira, Rossi, Alex Marquez, Lecuona, Bastianini, Petrucci e Crutchlow.

14.04 A breve cominceranno le undicesime qualifiche della stagione per la MotoGP. Si preannuncia una grande battaglia già in Q1…

14.02 Pol Espargarò si migliora all’ultimo giro e sale in ottava piazza. Di seguito la top10 della FP4:

1 5 J. ZARCO 1:24.037 2 23 E. BASTIANINI +0.120 3 36 J. MIR +0.128 4 42 A. RINS +0.165 5 20 F. QUARTARARO +0.181 6 41 A. ESPARGARO +0.265 7 93 M. MARQUEZ +0.285 8 44 P. ESPARGARO +0.318 9 89 J. MARTIN +0.331 10 43 J. MILLER +0.380

14.00 BANDIERA A SCACCHI!! Si alzano i tempi di Marc Marquez, che comincia a fare davvero tanta fatica con la soft al posteriore dopo molti giri.

13.58 Joan Mir è il più veloce in pista da qualche minuto a questa parte, confermando il suo potenziale in vista della gara di domani con la Suzuki.

13.57 Interessante il ritmo di Marc Marquez, che gira in 1’24″5 con una gomma hard nuova all’anteriore ed una soft molto usata al posteriore.

13.56 Mir lima altri due decimi e si mette appena davanti a Rins, in terza posizione provvisoria a meno di cinque minuti dalla bandiera a scacchi.

13.55 Primo squillo Suzuki in FP4! 3° Rins in 1’24″2 e 9° Mir in 1’24″4, entrambi con la combinazione hard-media.

13.53 Caduta di Martin! Lo spagnolo della Ducati Pramac ha perso il controllo della sua moto dopo essere finito sulla ghiaia in curva 4. Nessuna conseguenza fisica per il vincitore di domenica scorsa.

13.52 Valentino Rossi prova la gomma hard all’anteriore per il secondo run, ma i primi giri non sono incoraggianti in termini cronometrici.

13.50 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 5 J. ZARCO 1:24.037 2 23 E. BASTIANINI +0.120 3 20 F. QUARTARARO +0.181 4 41 A. ESPARGARO +0.265 5 93 M. MARQUEZ +0.285 6 89 J. MARTIN +0.331 7 43 J. MILLER +0.380 8 44 P. ESPARGARO +0.400 9 73 A. MARQUEZ +0.405 10 33 B. BINDER +0.448

13.47 Nel frattempo si è concluso il primo run di Bastianini, capace di attestarsi costantemente tra l’1’24″1 e l’1’24″4 per una decina di passaggi. Davvero un ottimo passo per il campione iridato Moto2 in carica.

13.46 Ultimo passaggio in 1’24″6 per Bagnaia, che sale al 13° posto con 6 decimi di ritardo dal miglior tempo di Zarco. Il piemontese però sta girando con gomme usate, mentre il francese del Team Pramac ha cominciato il run con pneumatici nuovi.

13.44 Bagnaia torna in pista con una coppia di gomme medie usate per provare a migliorare la sua 15ma posizione provvisoria.

13.42 Molto bene Bastianini!! 1’24″2 anche nell’ultimo passaggio e ottimi segnali sul passo, anche se sarà importante valutare le sue performance col passare dei giri.

13.41 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 5 J. ZARCO 1:24.037 2 23 E. BASTIANINI +0.120 3 20 F. QUARTARARO +0.181 4 41 A. ESPARGARO +0.265 5 93 M. MARQUEZ +0.285 6 89 J. MARTIN +0.331 7 43 J. MILLER +0.380 8 33 B. BINDER +0.448 9 73 A. MARQUEZ +0.465 10 44 P. ESPARGARO +0.477

13.39 Johann Zarco, con gomme hard-medie nuove, si porta al comando in 1’24″0 davanti a Bastianini e Quartararo.

13.38 Caduta di Marc Marquez in curva 3! Nessuna conseguenza per lo spagnolo, che si è rimesso in sella alla sua Honda per continuare il suo ottimo long-run.

13.36 Bagnaia, dopo un paio di giri, è rientrato ai box in attesa di cominciare il secondo run del turno.

13.35 Aleix Espargarò alza l’asticella in 1’24″3 e precede Bastianini, Marc Marquez, Nakagami e Pol Espargarò.

13.34 Petrucci è il più veloce nel primo giro lanciato in 1’25″2 con la KTM Tech 3. Alle sue spalle Binder, Rossi, Bastianini e Miller. Tempi ancora abbastanza alti in questa fase.

13.32 Marc Marquez prova addirittura la gomma soft al posteriore in questi primi giri di FP4. Tutti gli altri optano per una coppia di medie oppure per la combinazione hard-media.

13.30 SEMAFORO VERDE!! Ultimi 30 minuti di attività in pista prima delle qualifiche al Red Bull Ring.

13.28 Ultimi due minuti di attesa prima dell’inizio della FP4, in cui i piloti lavoreranno sul passo gara per mezz’ora.

13.26 Valentino Rossi ha fatto un buon passo avanti sul giro secco in FP3 in termini cronometrici (non di classifica), ma il suo ritmo non sembra sufficiente per ambire alla top10 in gara al momento.

13.23 Molto dipenderà chiaramente dall’esito delle qualifiche, in cui i valori in campo sono meno chiari e ci sono davvero tanti piloti racchiusi in pochi decimi. Già il Q1 si profila estremamente tirato…

13.20 Mir, Martin, Quartararo e Bagnaia hanno messo in evidenza sinora un ritmo leggermente superiore alla concorrenza questo weekend, ma sarà interessante valutare il passo in FP4 di Zarco, Marc Marquez, Miller e Rins in ottica podio.

13.17 Di seguito la classifica combinata delle prime tre sessioni di prove libere del GP d’Austria:

1 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’22.827 21 1’30.917 20 1’23.012 22

2 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’23.903 12 0.047 0.047 1’33.647 7 1’22.874 19

3 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’23.865 6 0.141 0.094 1’32.784 19 1’22.968 18

4 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’23.967 4 0.305 0.164 1’31.353 15 1’23.132 22

5 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’23.841 15 0.311 0.006 1’31.237 14 1’23.138 18

6 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’24.528 5 0.418 0.107 1’31.812 17 1’23.245 22

7 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’23.625 19 0.493 0.075 1’35.307 8 1’23.320 18

8 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’23.790 20 0.535 0.042 1’33.536 16 1’23.362 20

9 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’24.492 6 0.626 0.091 1’33.319 22 1’23.453 19

10 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’24.097 5 0.654 0.028 1’32.404 11 1’23.481 21

11 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’23.730 20 0.655 0.001 1’32.190 16 1’23.482 21

12 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’24.330 5 0.700 0.045 1’34.497 10 1’23.527 21

13 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’24.044 17 0.731 0.031 1’33.408 17 1’23.558 19

14 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’24.347 6 0.850 0.119 1’33.951 11 1’23.677 20

15 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’24.335 21 0.860 0.010 1’34.697 13 1’23.687 19

16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’23.881 18 0.868 0.008 1’31.961 17 1’23.695 18

17 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’24.792 4 0.879 0.011 1’27.520 24 1’23.706 19

18 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’24.237 5 1.206 0.327 1’34.754 10 1’24.033 5

19 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’24.755 4 1.247 0.041 1’35.622 7 1’24.074 18

20 35 C.CRUTCHLOW GBR Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’25.295 5 1.366 0.119

13.13 Alle 13.30 comincerà l’ultima sessione di libere della top class prima delle qualifiche. Si preannunciano 30 minuti cruciali per lavorare sul passo gara e per raccogliere dati importanti sulla scelta delle gomme.

13.10 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta della quarta sessione di prove libere (e a seguire delle qualifiche) del Gran Premio d’Austria 2021, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

10.47 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 13.30 per le FP4 e per le qualifiche della MotoGP!

10.45 Promossa la Honda, con il solo Alex Marquez fuori dalla top10 della combinata. Delusione Martin, dalla vittoria di domenica scorsa al Q1 odierno.

10.43 Fuori a sorpresa dalla top10 Rins, Oliveira e Martin. Dovranno affrontare il Q1 anche gli azzurri Marini (comunque ottimo 12°), Rossi, Bastianini e Petrucci.

10.42 Si qualificano direttamente per il Q2 Zarco, Bagnaia, Quartararo, Marc Marquez, Aleix Espargarò, Miller, Mir, Nakagami, Binder e Pol Espargarò.

10.41 Fuori dai 10 Valentino Rossi, mentre Martin cade all’ultima curva e dovrà passare dal Q1!

10.40 BANDIERA A SCACCHI!! Miller si mette al sicuro in quarta piazza, mentre rischia grosso Martin!

10.38 Valentino Rossi si migliora notevolmente con un bel 1’23″6, ma è solo 13° a meno di un decimo dalla top10.

10.37 Si migliorano tutti!!! Che finale di turno!! Bagnaia è 2°!!! Che giro di Pecco, a 47 millesimi dal record di Zarco!

10.36 Miller fa il suo ingresso in top10 con la Ducati in 1’23″6! L’australiano però è 9° e deve ancora migliorare per mettere in ghiaccio il Q2.

10.35 I primi 6 della combinata sembrano al sicuro (con Marquez 6° in 1’23″3), mentre da Nakagami in poi (7° in 1’23″6) sono tutti a rischio in ottica qualificazione diretta in Q2.

10.34 Quartararo lima qualche centesimo, ferma il cronometro in 1’22″968 e si porta a 141 millesimi dal record di Zarco.

10.33 Zarco, Quartararo, Aleix Espargarò, Bagnaia, Mir, Marc Marquez, Nakagami, Martin, Pol Espargarò e Alex Marquez sono i 10 qualificati provvisori per il Q2.

10.32 Alcuni piloti tornano ai box per montare un nuovo treno di pneumatici in vista dell’ultimo tentativo di time-attack. 7 minuti al termine delle FP3.

10.31 Bagnaia 4°!!! Giro fondamentale per il weekend del piemontese! Valentino Rossi nel frattempo sale in 14ma posizione ma ancora non basta per il Q2.

10.29 Joan Mir si migliora in 1’23″3 ed è 4° nella combinata alle spalle di Zarco, Quartararo e Aleix Espargarò. Scende in nona piazza Bagnaia.

10.28 Marc Marquez prova a sfruttare la scia di Rins e si lancia per un time-attack con gomme nuove.

10.26 Adesso si fa davvero sul serio: Miller si lancia con doppia gomma soft per risalire la china dalla sua 13ma posizione nella combinata. Time-attack anche per le Suzuki, le KTM ufficiali e per Aleix Espargarò.

10.24 Ancora un passo avanti per Quartararo! 1’22″975 e soli 148 millesimi di gap dal crono di Zarco.

10.23 Quartararo balza al secondo posto nella combinata in 1’23″2, a 376 millesimi dal record di Zarco. Il Diablo ha ormai ipotecato l’accesso diretto in Q2.

10.22 Zarco, Quartararo e Martin sono gli unici piloti in pista al momento. Tutti gli altri sono fermi ai box in attesa dei time-attack. 18 minuti alla bandiera a scacchi.

10.20 Quartararo si migliora nel T1 ma poi rallenta nel secondo settore e si rilancia per un nuovo time-attack con gomma soft al posteriore (e media davanti).

10.18 Quartararo in pista per il suo primo time-attack di giornata! Vedremo se il leader del Mondiale sarà in grado di avvicinare o addirittura migliorare il record della pista di Zarco…

10.16 Classifica cortissima alle spalle di Zarco, con meno di mezzo secondo che separa il 2° posto di Mir dal 15° di Bastianini.

10.15 Zarco, Quartararo, Mir, Martin, Bagnaia, Rins, Marc Marquez, Nakagami, Binder e Aleix Espargarò sono i 10 qualificati provvisori per il Q2.

10.13 Marc Marquez si migliora in 1’23″7 e sale in settima posizione nella combinata, facendo scalare fuori dalla top10 il fratello Alex.

10.11 Valentino Rossi in pista con gomme usate per provare il ritmo gara, senza impressionare particolarmente. Il Dottore è attualmente 17° nella combinata a mezzo secondo di ritardo dalla top10.

10.10 Zarco e Quartararo stanno allungando il primo run per lavorare anche sul passo con gomme usate. Nel frattempo Valentino Rossi e altri centauri escono dalla pit-lane per il secondo run di giornata.

10.08 Quasi tutti i piloti sono fermi ai box in questa fase. Mancano 32 minuti al termine delle FP3.

10.07 Zarco, nel frattempo, ha firmato anche il miglior tempo della FP3 in 1’23″4, distante comunque 6 decimi dal clamoroso 1’22″8 stampato ieri in FP1.

10.05 Zarco è sempre al comando della combinata davanti a Quartararo, Mir, Martin, Bagnaia, Rins, Nakagami, Binder, Aleix Espargarò e Alex Marquez. Fuori dalla top10 Pol Espargarò, Marc Marquez, Miller e tutti gli altri italiani.

10.03 Diversi piloti hanno già migliorato rispetto a ieri. D’ora in avanti prenderemo dunque in considerazione solo la graduatoria combinata delle libere, che assegna i primi 10 pass per il Q2.

10.02 Jorge Martin batte un colpo, stampa un notevole 1’23″682 e si riporta saldamente nella top10 della combinata (quarta piazza), trovando la miglior prestazione assoluta di giornata.

10.01 Johann Zarco si porta al comando delle FP3 in 1’23″7 davanti a Bagnaia, Pol Espargarò, Marc Marquez e Quartararo.

10.00 Arrivano i primi crono importanti! Pol Espargarò scende già sotto il muro dell’1’24” e sale in nona posizione nella combinata, facendo scalare Martin fuori dalla top10.

9.58 Mir è l’unico a montare una doppia gomma soft. Mescola morbida al posteriore per Petrucci, Bastianini, Nakagami, Binder e Valentino Rossi.

9.58 In corso di svolgimento il primo giro lanciato di giornata, siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici.

9.56 Le Suzuki sono le prime a scendere in pista quest’oggi. A seguire escono dalla pit-lane anche tutti gli altri piloti della top class.

9.55 SEMAFORO VERDE!!!! Cominciano gli ultimi 45 minuti utili per centrare la qualificazione diretta in Q2. Di fatto, è il primo turno del fine settimana con in palio qualcosa di importante in ottica gara.

9.53 Il punto di riferimento, in termini cronometrici, è quello firmato ieri da Johann Zarco in 1’22″827, che rappresenta anche il nuovo record della pista per la MotoGP.

9.52 Ancora tre minuti di attesa e poi comincerà finalmente una FP3 che si preannuncia incandescente!

9.49 Virtualmente fuori dalla top10, ci si aspetta un grande passo avanti anche da parte della Ducati di Jack Miller e delle KTM ufficiali di Brad Binder e Miguel Oliveira su un tracciato favorevole.

9.46 Ricordiamo che Quartararo, Bagnaia, Marc Marquez e Martin sono già nella top10 della combinata senza aver provato il time-attack come gli altri a fine FP1. Questi quattro nomi, insieme a Zarco, sono i candidati principali per la qualificazione in Q2.

9.43 Fabio Quartararo sarà come di consueto uno degli osservati speciali, in qualità di leader del Mondiale e 3° classificato nell’ultimo GP di Stiria. Il francese della Yamaha non dovrebbe avere problemi ad accedere in Q2, dove punterà nuovamente alla prima fila.

9.40 Al momento il 10° della combinata, ultimo qualificato per il Q2, ha come miglior tempo 1’24″044. L’impressione è che sarà necessario scendere sotto l’1’23″5 per staccare il pass per il Q2.

9.37 Le condizioni della pista al momento non sono malvagie, nella speranza che si possa disputare un turno completamente asciutto, di conseguenza i tempi miglioreranno notevolmente rispetto a ieri.

9.33 Si riparte da questa classifica combinata, con Zarco davanti a tutti e un paio di nomi importanti al momento fuori dalla top10:

1 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’22.827 21 1’30.917 20

2 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’23.625 19 1’35.307 8 0.798 0.798

3 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’23.730 20 1’32.190 16 0.903 0.105

4 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’23.790 20 1’33.536 16 0.963 0.060

5 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’23.841 15 1’31.237 14 1.014 0.051

6 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’23.865 6 1’32.784 19 1.038 0.024

7 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’23.881 18 1’31.961 17 1.054 0.016

8 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’23.903 12 1’33.647 7 1.076 0.022

9 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’23.967 4 1’31.353 15 1.140 0.064

10 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’24.044 17 1’33.408 17 1.217 0.077

11 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’24.097 5 1’32.404 11 1.270 0.053

12 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’24.237 5 1’34.754 10 1.410 0.140

13 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’24.330 5 1’34.497 10 1.503 0.093

14 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’24.335 21 1’34.697 13 1.508 0.005

15 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’24.347 6 1’33.951 11 1.520 0.012

16 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’24.492 6 1’33.319 22 1.665 0.145

17 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’24.528 5 1’31.812 17 1.701 0.036

18 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’24.755 4 1’35.622 7 1.928 0.227

19 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’24.792 4 1’27.520 24 1.965 0.037

20 35 C.CRUTCHLOW GBR Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’25.295 5 1’34.701 14 2.468 0.503

9.29 Il weekend di gara stiriano entra nel vivo stamattina con il turno decisivo per la qualificazione diretta in Q2 (riservata ai migliori 10 della combinata), anche a causa del maltempo che ha condizionato pesantemente la FP2 di venerdì pomeriggio.

9.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2021, undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Highlights prove libere – Presentazione qualifiche – Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2021, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il weekend di gara stiriano entra nel vivo con il turno decisivo per la qualificazione diretta in Q2, anche a causa del maltempo che ha condizionato pesantemente la FP2 di venerdì pomeriggio.

Johann Zarco è in testa alla classifica combinata provvisoria delle libere (e ha già ipotecato l’accesso diretto al Q2) grazie al nuovo giro record della pista, mentre alle sue spalle regna l’incertezza e l’equilibrio con tanti piloti ravvicinati in lotta per la top10.

Fabio Quartararo sarà come di consueto uno degli osservati speciali, in qualità di leader del Mondiale e 3° classificato nell’ultimo GP di Stiria. L’Italia si aggrappa principalmente alla Ducati di Francesco Bagnaia, mentre Valentino Rossi dovrà superarsi per guadagnarsi un posto nelle prime quattro file della griglia di partenza.

Appuntamento fissato alle ore 9.55 con il semaforo verde della terza sessione di libere della top class, che stabilirà i 10 piloti qualificati direttamente per il Q2. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press