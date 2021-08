LIVE MotoGP, GP Austria 2021 in DIRETTA: prove libere 3 decisive per il Q2. Bagnaia e Valentino Rossi ci provano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2021, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il weekend di gara stiriano entra nel vivo con il turno decisivo per la qualificazione diretta in Q2, anche a causa del maltempo che ha condizionato pesantemente la FP2 di venerdì pomeriggio.

Johann Zarco è in testa alla classifica combinata provvisoria delle libere (e ha già ipotecato l’accesso diretto al Q2) grazie al nuovo giro record della pista, mentre alle sue spalle regna l’incertezza e l’equilibrio con tanti piloti ravvicinati in lotta per la top10.

Fabio Quartararo sarà come di consueto uno degli osservati speciali, in qualità di leader del Mondiale e 3° classificato nell’ultimo GP di Stiria. L’Italia si aggrappa principalmente alla Ducati di Francesco Bagnaia, mentre Valentino Rossi dovrà superarsi per guadagnarsi un posto nelle prime quattro file della griglia di partenza.

Appuntamento fissato alle ore 9.55 con il semaforo verde della terza sessione di libere della top class, che stabilirà i 10 piloti qualificati direttamente per il Q2. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press