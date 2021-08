LIVE Moto3, GP Austria 2021: prove libere in tempo reale. Gli italiani cercano il giusto feeling con la pista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale Moto3

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Si torna in azione sul tracciato del Red Bull Ring dove, sette giorni fa, abbiamo visto i piloti ripartire ufficialmente dopo la lunga vacanza estiva.

Come ogni venerdì che si rispetti, si inizierà con le prime due sessioni di prove libere. SI inizierà alle ore 9.00 con la FP1, mentre il secondo turno prenderà il via alle ore 13.15. Dato che anche nello scorso fine settimana si è gareggiato sul circuito di Spielberg, team e piloti saranno impegnati solamente su lavori di fino attorno alle rispettive moto, dato che il giusto bilanciamento è stato ampiamente trovato. Anche per questo motivo la battaglia si annuncia davvero campale.

La classifica generale ormai vede Pedro Acosta lanciatissimo verso il suo primo titolo iridato. Il “Rookie Maravilla”, nonostante sia un classe 2004, sta dominando la scena con 183 punti e ben 53 lunghezze di margine nei confronti di Sergio Garcia. Terzo posto per Romano Fenati con 96 punti, davanti a Dennis Foggia con 86. In poche parole, il titolo può perderlo solamente il portacolori del team Red Bull KTM Ajo.

Il venerdì del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021 prenderà il via alle ore 9.00 con la prima sessione di prove libere, mentre il secondo turno prenderà il via alle ore 13.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della giornata, per non perdere lo spettacolo della Moto3 al Red Bull Ring.

Credit: MotoGP.com Press