LIVE Moto3, GP Austria 2021 in DIRETTA: warm-up e gara in tempo reale, sfida lanciata ad Acosta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cronaca qualifiche – Highlights qualifiche – Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria 2021, valido come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto3. Pedro Acosta contro tutti quest’oggi al Red Bull Ring di Spielberg, dopo aver vinto cinque delle prime dieci gare della carriera nella classe leggera del Motomondiale.

Il baby fenomeno spagnolo della KTM è il principale favorito per il successo odierno, tuttavia sarà difficile per lui fare la differenza ed evitare la consueta gara di gruppo della Moto3 sull’asciutto. Il gioco delle scie è molto potente sui lunghi rettilinei della Stiria, di conseguenza possiamo aspettarci una corsa estremamente intensa e ricca di sorpassi.

L’Italia si aggrappa in primis a Romano Fenati e Dennis Foggia per le posizioni di vertice, mentre Stefano Nepa, Riccardo Rossi e Andrea Migno possono ambire alla top10 come obiettivo realistico. Fari puntati infine sulla rimonta dalla quinta fila di Sergio Garcia, primo inseguitore di Acosta nel Mondiale.

Si comincia alle ore 8.40 con il warm-up mattutino, mentre la partenza della gara di Moto3 è prevista alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo unico della classe leggera a Spielberg: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press