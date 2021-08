LIVE Moto3, GP Austria 2021 in DIRETTA: Izan Guevara brucia Oncu e Garcia, fuori dalla top14 Migno e Nepa, dalle 12.35 le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.45 Si chiude una FP3 davvero intensa al Red Bull Ring, con il rookie Guevara che svetta davanti a Oncu e Garcia. Non brilla Acosta, 13°, come Binder 15°, che si qualifica con il tempo di ieri…

9.44 RIEPILOGO TEMPI FP3

1 28 I. GUEVARA 1:35.838 2 53 D. ÖNCÜ +0.066 3 11 S. GARCIA +0.069 4 2 G. RODRIGO +0.119 5 17 J. MCPHEE +0.208 6 52 J. ALCOBA +0.214 7 7 D. FOGGIA +0.237 8 55 R. FENATI +0.263 9 71 A. SASAKI +0.297 10 5 J. MASIA +0.333

9.43 MIGLIOR TEMPO PER GUEVARA IN 1:35.838 davanti a Oncu e Garcia! Migno e Nepa non entrano nella top14.

9.42 Binder non migliora, Suzuki lo fa e sale in decima posizione! Migno è out!

9.41 Rodrigo si mette al secondo posto a 119 millesimi, arriva Oncu e lo supera a 66. Incredibile, Binder è 14° ed a rischio!

9.40 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE LA FP3!!!!!!! Andiamo a vedere chi salirà nella top14!

9.39 Acosta non riesce a trovare un giro buono, attenzione a Garcia che accusa 203 millesimi al T3, Rodrigo sale in quinta posizione a 426 ma Alcoba, McPhee e Salac lo scalzano subito

9.38 Migno 12° entra anche nella top14 combinata, ma migliorano tutti in questo momento! Due minuti di fuoco mentre il cielo va oscurandosi…

9.37 Guevara prosegue nel suo ottimo tentativo e chiude al comando! 1:35.838 per lo spagnolo, Fenati è terzo a 295 ma Garcia lo scalza subito con 222

9.36 Salto in avanti di Fenati che si porta in quinta posizione a 426 millesimi, mentre Guevara piazza il record nel T1, Acosta rallenta, e Migno ci prova con il suo miglior T1.

9.35 Acosta recupera nel T2 portandosi a 55 millesimi da Oncu, quindi perde 4 decimi al T3 e chiude a 389 millesimi da Oncu senza migliorarsi.

9.34 Primi tentativi abortiti per colpa del traffico, ora si lanciano tutti, una lunga fila di piloti a caccia della top14. Acosta accusa due decimi al T1, Nepa solo 118 millesimi

9.33 Di nuovo tutti in pista al Red Bull Ring! Si incomincia! Acosta arriva al T1 con 192 millesimi di distacco, Masià con 224.

9.32 Ecco Acosta e Masià, la pista si rianima, è tempo di time attack!

9.31 In pista rimangono solamente Rossi e Rodrigo, tutti gli altri sono nei rispettivi box pronti per scendere in pista al momento giusto

9.30 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 53 D. ÖNCÜ 1:35.962 2 11 S. GARCIA +0.254 3 37 P. ACOSTA +0.327 4 28 I. GUEVARA +0.341 5 5 J. MASIA +0.463 6 24 T. SUZUKI +0.496 7 82 S. NEPA +0.630 8 40 D. BINDER +0.639 9 17 J. MCPHEE +0.680 10 12 F. SALAC +0.693

9.29 Quasi tutti i piloti sono di nuovo ai box, siamo a 10 minuti dalla fine ed è tempo di montare la gomma da tempo per non fallire il time attack finale.

9.28 McPhee si porta in nona posizione a 680 millesimi, Migno continua a non migliorare e torna ai box

9.27 Garcia migliora e si mette in seconda posizione a 254 millesimi da Oncu, terzo Acosta a 327.

9.26 Stiamo entrando nell’ultima fase della FP3, ci avviciniamo al time attack conclusivo. Si deciderà la top14.

9.25 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 53 D. ÖNCÜ 1:35.962 2 37 P. ACOSTA +0.327 3 28 I. GUEVARA +0.341 4 40 D. BINDER +0.639 5 24 T. SUZUKI +0.692 6 71 A. SASAKI +0.750 7 7 D. FOGGIA +0.755 8 82 S. NEPA +0.785 9 38 D. SALVADOR +0.804 10 92 Y. KUNII +0.846

9.24 Si susseguono i tempi cancellati per track limits e le scaramucce in pista, come sempre in Moto3 non ci si annoia mai…

9.23 Guevara sale in terza posizione a 341 millesimi, Suzuki quinto a 692, Foggia è settimo a 755

9.22 Spaventoso il tempo di Oncu che si è giovato del riferimento di Acosta, nel frattempo Fenati si porta in 11a posizione a 1.156 dal turco, Migno è 15°

9.21 Pedro Acosta vola! Record per 153 millesimi nel T1, 358 nel T2, chiude in 1:36.289, ma Deniz Oncu fa meglio!!!!! 1:35.962 ed è il giro più veloce del weekend!

9.20 CADE SASAKI! Il giapponese perde il controllo della in uscita di curva 1, rimane pericolosamente in traiettoria, ma tutto ok. Che rischio!

9.19 Pedro Acosta inizia subito a fare sul serio: record per 132 millesimi nel T1, arriva al T2 con 91 di ritardo, quindi al T3 con 384 di ritardo, chiude il suo ottavo giro in 1:37.296 e rimane 12° a 695 millesimi.

9.18 Tornano in azione Toba, Masià, Fenati e Acosta. Secondo run in arrivo e assalto alla top14 sempre all’ordine del giorno…

9.17 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 40 D. BINDER 1:36.601 2 71 A. SASAKI +0.111 3 38 D. SALVADOR +0.420 4 53 D. ÖNCÜ +0.442 5 27 K. TOBA +0.448 6 19 A. IZDIHAR +0.480 7 12 F. SALAC +0.484 8 17 J. MCPHEE +0.491 9 28 I. GUEVARA +0.549 10 99 C. TATAY +0.599

9.16 Il ceco è l’unico pilota rimasto in pista, per il resto sono tutti fermi ai box. Al comando rimane come sempre Binder in 1:36.601.

9.15 Salac piazza il record nei primi due settori, quindi cede mezzo secondo nel tratto conclusivo e non va oltre il settimo posto a 484 millesimi.

9.14 Non migliora nessuno in questo momento, diversi piloti si fermano ai box, tra questi Toba, McPhee, Guevara, Migno e Masià

9.13 Acosta torna ai box, per il momento lo spagnolo è 11° a 709 millesimi dalla vetta, mentre Fenati non si schioda dal 17° posto a 938 millesimi.

9.12 E di nuovo Binder si porta in prima posizione! Tempo di 1:36.601 per il sudafricano che precede Sasaki di 111 millesimi, terzo Salvador a 420

9.11 Ricordiamo che il miglior tempo di ieri è di Binder in 1:36.215, per cui ci stiamo già avvicinando ai crono della FP1

9.10 Dopo la prima sfuriata tutti i piloti sono nel bel mezzo di un giro di raffreddamento, migliora solo Salvador che torna in terza posizione a 172 millesimi.

9.09 Foggia si porta in nona posizione a 412 millesimi, Migno è 12° a 619

9.08 Di nuovo Toba! Il giapponese migliora e scende a 1:37.049 ma ora al comando vola Sasaki in 1:36.849 con 25 millesimi su Binder, quarto Izdihar.

9.07 Binder in quarta posizione a 469 millesimi, settimo Acosta a 778, ottavo Fenati a 794

9.06 Si riparte dopo l’incidente di curva 3, con Oncu che passa a condurre in 1:37.149 con 96 millesimi su Salvador, ma ora è Toba a salire in vetta in 1:37.098

9.05 Salvador sale in vetta in 1:37.245 con 414 millesimi su Oncu, mentre c’è un contatto Yamanaka-Rodrigo in curva 3, bandiere gialle nel settore.

9.04 Il primo tempo di riferimento lo mette a segno proprio Garcia in 1:37.809 davanti a Guevara e Fernandez

9.03 Scattano i primi giri lanciati della FP3, andiamo a vedere i primi crono ufficiali della sessione

9.02 Mano a mano tutti i piloti entrano in pista, mancano ancora all’appello Foggia e Salac.

9.01 Si parte! I primi piloti scendono in azione per sfruttare al massimo i 40 minuti della sessione.

9.00 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA FP3!!!!!!!!

8.59 Ricordiamo che Sergio Garcia è stato squalificato dalla FP2 e gli è stato tolto un set di gomme in vista di oggi.

8.58 Per quanto visto ieri, Darryn Binder sembra l’unico pronto a sfidare Pedro Acosta, mentre gli italiani sono partiti bene con Romano Fenati, Dennis Foggia e Stefano Nepa in forma, mentre Andrea Migno deve recuperare qualche posizione.

8.55 Anche oggi il meteo si annuncia variabili al Red Bull Ring. Al momento sole e nuvole si contendono la scena e porteranno i piloti a cercare il time attack subito in avvio? Il fresco del mattino potrebbe mettere a rischio i tempi messi a segno ieri?

8.52 I TEMPI DELLA FP2 DISPUTATA IERI POMERIGGIO

1 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 216.4 1’36.752

2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 217.3 1’36.809 0.057 / 0.057

3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 219.0 1’36.811 0.059 / 0.002

4 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 216.0 1’36.850 0.098 / 0.039

5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 213.8 1’36.891 0.139 / 0.041

6 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 216.4 1’36.925 0.173 / 0.034

7 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 215.1 1’37.047 0.295 / 0.122

8 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 216.0 1’37.113 0.361 / 0.066

9 28 Izan GUEVARA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 218.6 1’37.166 0.414 / 0.053

10 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 212.5 1’37.209 0.457 / 0.043

11 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 213.8 1’37.216 0.464 / 0.007

12 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 215.5 1’37.225 0.473 / 0.009

13 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 213.8 1’37.273 0.521 / 0.048

14 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 216.8 1’37.327 0.575 / 0.054

15 38 David SALVADOR SPA Rivacold Snipers Team Honda 216.8 1’37.357 0.605 / 0.030

16 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 218.1 1’37.529 0.777 / 0.172

17 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 210.5 1’37.610 0.858 / 0.081

18 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 214.2 1’37.679 0.927 / 0.069

19 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 210.5 1’37.731 0.979 / 0.052

20 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 212.5 1’37.805 1.053 / 0.074

21 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 215.5 1’37.840 1.088 / 0.035

22 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 211.3 1’37.887 1.135 / 0.047

23 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 212.1 1’37.894 1.142 / 0.007

24 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 211.7 1’38.343 1.591 / 0.449

25 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 208.8 1’38.552 1.800 / 0.209

26 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia VR46 KTM 213.8 1’38.562 1.810 / 0.010

11 Sergio GARCIA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 213.4 1’37.136 0.384

8.49 I TEMPI DELLA FP1 DISPUTATA IERI MATTINA SULL’ASCIUTTO

1 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 216.0 1’36.215

2 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 214.2 1’36.320 0.105 / 0.105

3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 216.8 1’36.333 0.118 / 0.013

4 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 219.0 1’36.399 0.184 / 0.066

5 28 Izan GUEVARA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 217.7 1’36.413 0.198 / 0.014

6 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 219.0 1’36.416 0.201 / 0.003

7 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 216.4 1’36.429 0.214 / 0.013

8 11 Sergio GARCIA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 216.0 1’36.535 0.320 / 0.106

9 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 219.0 1’36.606 0.391 / 0.071

10 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 218.6 1’36.620 0.405 / 0.014

11 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 214.7 1’36.659 0.444 / 0.039

12 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 218.1 1’36.679 0.464 / 0.020

13 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 217.3 1’36.709 0.494 / 0.030

14 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 218.1 1’36.897 0.682 / 0.188

15 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 217.7 1’36.961 0.746 / 0.064

16 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 216.0 1’37.105 0.890 / 0.144

17 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 216.4 1’37.195 0.980 / 0.090

18 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 216.8 1’37.204 0.989 / 0.009

19 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 216.8 1’37.229 1.014 / 0.025

20 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 218.6 1’37.317 1.102 / 0.088

21 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 216.8 1’37.329 1.114 / 0.012

22 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 219.9 1’37.342 1.127 / 0.013

23 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 214.7 1’37.431 1.216 / 0.089

24 38 David SALVADOR SPA Rivacold Snipers Team Honda 216.0 1’37.517 1.302 / 0.086

25 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 217.7 1’37.528 1.313 / 0.011

26 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 213.8 1’37.620 1.405 / 0.092

27 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia VR46 KTM 213.0 1’40.680 4.465 / 3.060

8.46 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO3 2021

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 183

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 130

3 Romano FENATI Husqvarna ITA 96

4 Dennis FOGGIA Honda ITA 86

5 Jaume MASIA KTM SPA 85

6 Darryn BINDER Honda RSA 79

7 Ayumu SASAKI KTM JPN 68

8 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 67

9 Gabriel RODRIGO Honda ARG 59

10 Jeremy ALCOBA Honda SPA 58

11 Andrea MIGNO Honda ITA 58

12 Kaito TOBA KTM JPN 56

13 Filip SALAC KTM CZE 40

14 John MCPHEE Honda GBR 40

15 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 38

16 Izan GUEVARA GASGAS SPA 38

17 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 37

18 Xavier ARTIGAS Honda SPA 30

19 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

20 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 25

21 Stefano NEPA KTM ITA 19

22 Riccardo ROSSI KTM ITA 16

23 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 16

24 Yuki KUNII Honda JPN 15

25 Carlos TATAY KTM SPA 14

26 Maximilian KOFLER KTM AUT 10

27 Elia BARTOLINI KTM ITA 7

28 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 2

29 Daniel HOLGADO KTM SPA 1

8.43 Si inizia con la terza sessione di prove libere della Moto3, con le qualifiche che prenderanno il via alle ore 12.35 come piatto forte della giornata.

8.40 Buongiorno e benvenuti al Red Bull Ring, tra 20 minuti esatti prenderà il via il sabato del Gran Premio d’Austria!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Si torna in azione sul tracciato del Red Bull Ring dopo i due turni di ieri. La FP1 ci ha fatto subito vedere i piloti in versione time attack, con tempi addirittura inferiori alla pole position di sette giorni fa, mentre la FP2 è stata rovinata da un violento temporale che ha anticipato i piloti.

Come ogni sabato che sI inizierà alle ore 9.00 con la FP3, quindi dalle ore 12.35 scatterà la caccia alla pole position con la Q1, mentre la Q2 entrerà in azione alle ore 13.00. Al momento i piloti che eviterebbero la Q1 sono : Binder, Acosta, McPhee, Foggia, Oncu, Rodrigo, Garcia, Guevara, Fenati, Nepa, Alcoba e Kunii.

La classifica generale ormai vede Pedro Acosta lanciatissimo verso il suo primo titolo iridato. Il “Rookie Maravilla”, nonostante sia un classe 2004, sta dominando la scena con 183 punti e ben 53 lunghezze di margine nei confronti di Sergio Garcia. Terzo posto per Romano Fenati con 96 punti, davanti a Dennis Foggia con 86. In poche parole, il titolo può perderlo solamente il portacolori del team Red Bull KTM Ajo.

Il sabato del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021 prenderà il via alle ore 9.00 con la terza sessione di prove libere, mentre il piatto forte di giornata, le qualifiche, prenderanno il via alle ore 12.35. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto3 al Red Bull Ring.

Foto: Lapresse