LIVE Moto3, GP Austria 2021: Darryn Binder domina la FP1 davanti a Fenati e Acosta, alle 13.15 la FP2

9.48 Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo alle ore 13.15 per la FP2 per farci una idea più chiara in vista della top14 che eviterà la Q1 di domani

9.46 Si chiude una FP1 davvero indicativa. I tempi sono già scesi sotto la pole position di una settimana fa, con Binder dominante davanti a Fenati e Acosta

9.42 Acosta sbaglia e finisce lungo in curva 4, Fenati primo in 1:36.320! Binder risponde in 1:36.215! Ma arriva Oncu con i record nel T1 e T2, il turco chiude quarto a 184.

9.41 Pedro Acosta! 1:36.333 primo con 80 millesimi su Guevara, terzo Nepa a 83!!

9.40 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE LA FP1!!!!!!!!!! Si porta Guevara al primo posto in 1:36.413! Andiamo a vedere gli ultimi crono

9.39 Binder di nuovo al comando! 1:36.413! 53 millesimi su Binder e 69 su Oncu, quarto Kunii a 246

9.38 Deniz Oncu in vetta! 1:36.482!! 311 millesimi su Foggia e 418 su Acosta! Non migliora la pole di sabato scorso per soli 29 millesimi

9.37 Foggia fa segnare i record in ogni settore e vola al comando in 1:36.793 con Kunii che migliora ancora ed è a 108 millesimi, mentre Acosta si mette al secondo posto a 107!

9.36 Gran giro per Kunii che piazza i record nel T1 e T2, quindi chiude in seconda posizione a 68 millesimi da McPhee, 3 di vantaggio su Binder!

9.35 Migliora Foggia e si porta in nona posizione a 490 millesimi da McPhee ma, sfortunatamente, il giro viene cancellato per colpa dei soliti track limits.

9.33 Di nuovo tutti ai box! Ora si monteranno le gomme morbide per il time attack finale! Ci siamo!

9.32 Di nuovo record nel T1 per Guevara per 39 millesimi, ma nel T2 molla e perde oltre un secondo

9.31 John McPhee vola in vetta!! 1:36.912!! 71 millesimi su Binder, mentre Guevara è terzo a 90!

9.30 Siamo a 10 minuti dal termine, Toba si porta in quarta posizione a 312 millesimi, mentre McPhee è scatenato e piazza il record nel T2 per 70 millesimi, risponde Guevara con 5 millesimi

9.29 Di nuovo McPhee! 1:37.116 si porta a 133 millesimi da Binder

9.28 Acosta migliora nel T2 e si presenta con soli 96 millesimi di distacco, quindi arriva al T3 con 465 e molla la presa sul giro.

9.27 McPhee si mette a sua volta in seconda posizione a 214 millesimi dalla vetta, iniziano a migliorarsi i tempi!

9.26 Toba migliora nel T3 ma non riesce a progredire dal suo sesto posto. Salac arriva al T3 con 188 millesimi di distacco e chiude al secondo posto a 307!

9.25 Oncu migliora ma rimane 13° a 642 millesimi dalla vetta. Il poleman di una settimana fa non riesce ad avvicinarsi a Binder

9.24 I piloti iniziano a rilanciarsi per il secondo run. Al momento Binder gestisce 325 millesimi di margine sugli inseguitori…

9.23 Dennis Foggia fa segnare i suoi migliori parziali ma lima solamente 11 millesimi al suo tempo e rimane 18° a 957 da Binder.

9.22 Andrea Migno rientra in pista, seguito da Masià, Salvador e Guevara. Il tracciato inizia a rianimarsi…

9.21 Torna in azione Dennis Foggia, attualmente 18°. Il nostro portacolori, al momento, non riesce a trovare settori interessanti e procede a quasi un secondo da Binder.

9.19 Al momento in pista rimangono solamente Suuzki e Fellon, mentre tutti gli altri sono fermi ai box.

9.18 Nella seconda parte della sessione i piloti cercheranno già il time attack in vista della caccia alla top14. La pista fresca potrebbe dare una mano, soprattutto in vista della FP2…

9.17 Diversi piloti hanno fatto il loro rientro ai box, proseguono Suzuki e Fenati ma non migliorano

9.16 John McPhee sale in ottava posizione in 1:37.483 a mezzo secondo esatto da Binder, quindi piazza il record nel T1 ma, già nel T2, alza il ritmo.

9.14 Masià sale in settima posizione a 561 millesimi, quindi Fenati è quarto a 372

9.13 Pedro Acosta si riporta in seconda posizione a 325 millesimi da Binder che, al momento, ha fatto il vuoto…

9.12 Binder vola in 1:36.983! Che tempo per il sudafricano! Secondo Toba a 430 millesimi, poi Salac e Fenati a 462.

9.11 Migno si mette in ottava posizione a 318 millesimi, mentre Binder fa segnare record notevoli tra T2 e T3

9.10 Di nuovo Binder al primo posto in 1:37.398 con 96 millesimi su Suzuki, terzo Acosta a 276 che, però, spinge ancora.

9.09 Pedro Acosta di nuovo al comando in 1:37.674 con 49 millesimi su Toba e 51 su Binder. Quarto Guevara a 87. Che equilibrio!

9.08 I ritmi sono davvero scatenati. Siamo già quasi sui tempi della FP1 di una settimana fa, Binder si porta in vetta in 1:37.725

9.07 Pedro Acosta si migliora e scende a 1:37.734 con 98 millesimi su Masià e 291 su Toba, quarto Garcia a 293

9.06 Binder sale in quarta posizione a 721 millesimi, quindi Salac ottavo alle spalle di Foggia a 980.

9.05 Per non perdere il vizio Pedro Acosta si mette a condurre in 1:37.945 seguito da Toba e Masià

9.04 Il primo tempo di questa FP1 lo fa segnare Garcia in 1:38.679 davanti a Foggia a 158 millesimi, poi Guevara a 628.

9.03 Si parte con i primi giri lanciati! Andiamo a vedere chi farà segnare il miglior tempo di questa fase iniziale della FP1.

9.02 Mano a mano entrano tutti in azione i piloti, ultimo dell’elenco Binder, assieme a Salac.

9.01 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 40 minuti della sessione. Foggia e Garcia sono i primi a rompere il ghiaccio.

9.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP D’AUSTRIA!!!!!!

8.58 Pochi istanti al via della prima sessione di prove libere. Dopo l’esperienza dello scorso weekend, team e piloti non dovranno spremersi troppo per trovare il giusto set-up, per cui andranno a lavorare sui dettagli, tenendo sempre d’occhio il meteo ballerino del Red Bull Ring. Il rischio pioggia sarà presente tutti i giorni ma, a quanto pare, al termine di prove o gare…

8.55 L’unico che appare il possibile rivale di Pedro Acosta è Sergio Garcia. Lo spagnolo si trova a 53 punti di distacco (già oltre 2 GP) mentre dalla terza posizione di Romano Fenati siamo al “doppiaggio”. Per l’ascolano, come Dennis Foggia, Andrea Migno o Niccolò Antonelli, ormai non si può che pensare ai successi di tappa, in una ennesima annata senza sorrisi…

8.52 Pedro Acosta, dopo il successo di gara-1, prosegue nella sua annata da fuoriclasse. Il “Rookie Maravilla” sembra davvero non avere il minimo problema e prosegue come un carro armato verso il suo primo titolo. Ripetersi anche in gara-2 potrebbe già mettere la parola “fine” ai sogni dei rivali…

8.49 Al momento sole pieno sul tracciato di Spielberg con temperatura già sui 23°, con 22° sull’asfalto. Al momento condizioni ideali per la FP1 e per lavorare senza problemi.

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 183

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 130

3 Romano FENATI Husqvarna ITA 96

4 Dennis FOGGIA Honda ITA 86

5 Jaume MASIA KTM SPA 85

6 Darryn BINDER Honda RSA 79

7 Ayumu SASAKI KTM JPN 68

8 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 67

9 Gabriel RODRIGO Honda ARG 59

10 Jeremy ALCOBA Honda SPA 58

11 Andrea MIGNO Honda ITA 58

12 Kaito TOBA KTM JPN 56

13 Filip SALAC KTM CZE 40

14 John MCPHEE Honda GBR 40

15 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 38

16 Izan GUEVARA GASGAS SPA 38

17 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 37

18 Xavier ARTIGAS Honda SPA 30

19 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

20 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 25

21 Stefano NEPA KTM ITA 19

22 Riccardo ROSSI KTM ITA 16

23 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 16

24 Yuki KUNII Honda JPN 15

25 Carlos TATAY KTM SPA 14

26 Maximilian KOFLER KTM AUT 10

27 Elia BARTOLINI KTM ITA 7

28 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 2

29 Daniel HOLGADO KTM SPA 1

8.43 Come consuetudine si incomincia con la FP1 della Moto3, una sessione davvero da non perdere per molti aspetti

8.40 Buongiorno e benvenuti al Red Bull Ring, tra 20 minuti esatti scatterà il fine settimana del Gran Premio d’Austria!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Si torna in azione sul tracciato del Red Bull Ring dove, sette giorni fa, abbiamo visto i piloti ripartire ufficialmente dopo la lunga vacanza estiva.

Come ogni venerdì che si rispetti, si inizierà con le prime due sessioni di prove libere. SI inizierà alle ore 9.00 con la FP1, mentre il secondo turno prenderà il via alle ore 13.15. Dato che anche nello scorso fine settimana si è gareggiato sul circuito di Spielberg, team e piloti saranno impegnati solamente su lavori di fino attorno alle rispettive moto, dato che il giusto bilanciamento è stato ampiamente trovato. Anche per questo motivo la battaglia si annuncia davvero campale.

La classifica generale ormai vede Pedro Acosta lanciatissimo verso il suo primo titolo iridato. Il “Rookie Maravilla”, nonostante sia un classe 2004, sta dominando la scena con 183 punti e ben 53 lunghezze di margine nei confronti di Sergio Garcia. Terzo posto per Romano Fenati con 96 punti, davanti a Dennis Foggia con 86. In poche parole, il titolo può perderlo solamente il portacolori del team Red Bull KTM Ajo.

Il venerdì del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021 prenderà il via alle ore 9.00 con la prima sessione di prove libere, mentre il secondo turno prenderà il via alle ore 13.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della giornata, per non perdere lo spettacolo della Moto3 al Red Bull Ring.

