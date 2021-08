LIVE Moto2, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Bezzecchi vs Gardner per il successo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00

-11 La classifica aggiornata:

1 87 R. GARDNER 14:26.203 2 72 M. BEZZECCHI +0.164 3 22 S. LOWES +0.575 4 21 F. DI GIANNANTONIO +0.782 5 9 J. NAVARRO +0.993 6 37 A. FERNANDEZ +2.340 7 25 R. FERNANDEZ +2.603 8 97 X. VIERGE +3.201 9 44 A. CANET +3.591 10 16 J. ROBERTS +4.023

-12 Lowes non riesce ad impensierire Bezzecchi che resta secondo e prova a riprendere il comando.

-13 Bezzecchi viene beffato all’Arena! Gardner sale primo!

-13 BEZZECCHI A STOWE! Il portacolori di Sky si riporta al comando!

-14 Bezzecchi ci prova, ma nulla da fare! Il leader del Mondiale Gardner è il nuovo leader dell’evento!

-14 Bezzecchi non riesce a fuggire ed ora è attaccato da Gardner che infila Lowes.

-15 Gardner minaccia il secondo posto di Sam Lowes.

-16 Bezzecchi prova ad allungare su Sam Lowes che non riesce a tenere il passo dell’italiano.

-17 Marco Bezzecchi! Sorpasso per il romagnolo alla ‘Brooklands’!

-17 La classifica aggiornata:

1 22 S. LOWES 2:22.356 2 72 M. BEZZECCHI +0.250 3 9 J. NAVARRO +0.554 4 87 R. GARDNER +0.696 5 25 R. FERNANDEZ +0.958 6 21 F. DI GIANNANTONIO +1.090 7 37 A. FERNANDEZ +1.421 8 44 A. CANET +1.695 9 97 X. VIERGE +1.869 10 16 J. ROBERTS +2.028

-18 Lowes al comando su Bezzecchi. Navarro è terzo ed insegue il duo di testa che prova subito a scappare.

15.30 Green Flag! Scatta la gara della Moto2 da Silverstone!

15.27 Scatta il giro di formazione del GP di Gran Bretagna.

15.25 I piloti si preparano per partire. Bezzecchi dalla pole-position

15.23 Ultima competizione del week-end in Inghilterra. L’evento è stato posticipato per evitare la concomitanza tra MotoGP e F1.

15.20 La Top10 alla vigilia del dodicesimo atto del Mondiale:

1 72 M. BEZZECCHI 2:03.988 2 9 J. NAVARRO +0.073 3 22 S. LOWES +0.081 4 87 R. GARDNER +0.207 5 25 R. FERNANDEZ +0.221 6 21 F. DI GIANNANTONIO +0.384 7 37 A. FERNANDEZ +0.600 8 44 A. CANET +0.648 9 97 X. VIERGE +0.827 10 16 J. ROBERTS +1.048

15.18 La classifica del warm-up di questa mattina:

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 279.7 2’04.756

2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 282.7 2’04.768 0.012 / 0.012

3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 279.0 2’04.791 0.035 / 0.023

4 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 276.2 2’04.800 0.044 / 0.009

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 280.5 2’04.939 0.183 / 0.139

6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 276.9 2’05.045 0.289 / 0.106

7 44 Aron CANET SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 281.2 2’05.275 0.519 / 0.230

8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 281.9 2’05.396 0.640 / 0.121

9 54 Fermín ALDEGUER SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 281.2 2’05.543 0.787 / 0.147

10 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 278.3 2’05.618 0.862 / 0.075

11 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 277.6 2’05.625 0.869 / 0.007

12 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.2 2’05.720 0.964 / 0.095

13 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 278.3 2’05.774 1.018 / 0.054

14 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 281.2 2’05.805 1.049 / 0.031

15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 281.2 2’05.816 1.060 / 0.011

16 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 281.9 2’05.818 1.062 / 0.002

17 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 279.0 2’05.869 1.113 / 0.051

18 75 Albert ARENAS SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 279.7 2’05.964 1.208 / 0.095

19 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.5 2’05.967 1.211 / 0.003

20 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 281.2 2’06.215 1.459 / 0.248

21 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 279.0 2’06.264 1.508 / 0.049

22 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 278.3 2’06.427 1.671 / 0.163

23 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 276.9 2’06.489 1.733 / 0.062

24 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 281.2 2’07.002 2.246 / 0.513

25 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 275.5 2’07.048 2.292 / 0.046

26 77 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 276.9 2’07.090 2.334 / 0.042

27 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 270.6 2’07.122 2.366 / 0.032

28 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 280.5 2’07.139 2.383 / 0.017

29 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 276.2 2’07.371 2.615 / 0.232

15.15 Escluso il rischio pioggia in Inghilterra. La condizione sarà la stessa di ieri e della FP2 di venerdì.

15.13 Marco Bezzecchi si prepara a dare battaglia. Pole-position per il romagnolo che cerca il successo in quel di Silverstone.

15.10 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Gran Bretagna per i protagonisti della Moto2. Tra poco si parte!

11.26 Ci sarà da divertirsi alle ore 15.30 con la gara! Grazie per la cortese attenzione, a più tardi!

11.24 Ancora una volta è Remy Gardner a chiudere in vetta, ma l’equilibrio è totale a Silverstone! I primi 4 sono in appena 44 millesimi, con Raul Fernandez quinto a 183. Lowes a 289 è pronto a lottare a sua volta per il successo. Molto bene anche Bezzecchi, secondo a 12 millesimi

11.23 RIEPILOGO TEMPI WARMUP MOTO2

1 87 R. GARDNER 2:04.756 2 72 M. BEZZECCHI +0.012 3 37 A. FERNANDEZ +0.035 4 9 J. NAVARRO +0.044 5 25 R. FERNANDEZ +0.183 6 22 S. LOWES +0.289 7 44 A. CANET +0.519 8 54 F. ALDEGUER +0.537 9 21 F. DI GIANNANTONIO +0.640 10 97 X. VIERGE +0.862

11.22 Jorge Navarro 2:04.777, ma tempo ancora cancellato! Augusto Fernandez dopo due settori record non migliora, il miglior tempo rimane a Remy Gardner!

11.21 Migliorano tutti! Andiamo a vedere gli ultimi tempi della sessione!

11.20 BANDIERA A SCACCHI!!!!!! SI CHIUDE IL WARM-UP!!!!!!!

11.19 Siamo agli sgoccioli della sessione, Raul Fernandez inizia un nuovo giro con 34 millesimi di record nel T1, mentre Augusto Fernandez arriva al T2 con 23 millesimi di ritardo. Cancellato il tempo di Jorge Navarro precedente.

11.18 Jorge Navarro sale al comando in 2:04.691 con 65 millesimi su Gardner e 77 su Bezzecchi!

11.17 Bezzecchi, Navaro, Canet e Aldeguer iniziano il nuovo giro con il record nel T1. Vedremo chi potrà migliorare!

11.16 E dopo l’ottimo giro, Sam Lowes finisce nella ghiaia di Silverstone! Tutto ok per il padrone di casa ma discreta botta in curva 8!

11.15 Sam Lowes passa al quinto posto e si porta a 289 millesimi da Gardner. Si conferma grande equilibrio a SIlverstone!

11.14 Remy Gardner piazza tre record nei primi tre settori e sale in vetta in 2:04.756 con 12 millesimi di vantaggio su Bezzecchi che, nel T4, fa la differenza.

11.13 Jorge Navarro arriva al T3 con 454 millesimi di record e vola al secondo posto con 32 millesimi di ritardo da Bezzecchi

11.12 Marco Bezzecchi si porta al comando! 2:04.768! Il riminese rifila 241 millesimi a Remy Gardner, quindi 247 a Raul Fernandez.

11.11 AGGIORNAMENTO TEMPI WUP

1 87 R. GARDNER 2:05.009 2 22 S. LOWES +0.260 3 72 M. BEZZECCHI +0.293 4 25 R. FERNANDEZ +0.485 5 9 J. NAVARRO +0.517 6 44 A. CANET +0.716 7 21 F. DI GIANNANTONIO +0.877 8 23 M. SCHROTTER +1.004 9 35 S. CHANTRA +1.008 10 54 F. ALDEGUER +1.144

11.10 Jorge Navarro dà il via al suo quarto giro con il record nel T1, quindi cede 4 decimi nel T2 e non riesce a migliorare per 47 millesimi.

11.09 Per colpa delle bandiere gialle nessuno ha migliorato il proprio crono in questo giro, solamente Aldeguer che sale al decimo posto a 1.144.

11.08 Caduta per Baldassarri in curva 6. Il marchigiano rimane un po’ in ginocchio poi si rialza. Tutto ok per lui, ma continua il suo momento nerissimo…

11.07 Remy Gardner fa segnare 638 millesimi di record nel T3 e chiude in 2:05.009, con Marco Bezzecchi che si mette in scia a 293 millesimi, ma ora è Lowes secondo a 260.

11.06 Raul Fernandez sale al terzo posto in 2:05.937, mentre Remy Gardner è sesto a 951 millesimi.

11.05 Aron Canet sale al comando in 2:05.725, ma ora è Sam Lowes a salire in vetta in 2:05.628

11.04 Il primo tempo del warm-up lo mette a segno Nicolò Bulega in 2:06.763, ma Bendsneyder lo supera in 2:06.685, mentre Chantra scalza tutti in 2:06.368

11.03 Nel frattempo i protagonisti della Moto2 iniziano il loro warm-up e si lanciano per il primo giro lanciato del turno

11.02 Il sole sembra avere lasciato il posto alle nuvole, l’asfalto non andrà a scaldarsi in maniera importante nemmeno oggi, per cui la scelta delle gomme sarà ancora una volta complicata…

11.01 Tutti subito in pista per sfruttare al massimo i 20 minuti del turno mattutino…

11.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA IL WARM-UP DELLA MOTO2!!!!!!!!!

10.58 I contendenti al successo saranno i soliti, iniziando dal duo del team Red Bull KTM Ajo, Remy Gardner e Raul Fernandez, senza dimenticare Sam Lowes e l’ottimo Jorge Navarro di questo fine settimana. Anche Fabio Di Giannantonio ha dato buoni segnali ma, saprà confermarli al momento giusto?

10.55 Vedremo come i piloti sfrutteranno questi 20 minuti di turno in ottica gara. Bezzecchi, ottimo in pole, è stato in grado di trovare il giro giusto al termine della Q2 ma, fino a quel momento, aveva un po’ rincorso a Silverstone. Sarà in grado di proseguire nella giusta maniera anche sul passo gara?

10.52 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA DI OGGI, Marco Bezzecchi è in pole!

1 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 281.2 2’03.988

2 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 277.6 2’04.061 0.073 / 0.073

3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 276.9 2’04.069 0.081 / 0.008

4 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 277.6 2’04.195 0.207 / 0.126

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 279.7 2’04.209 0.221 / 0.014

6 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 278.3 2’04.372 0.384 / 0.163

7 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 280.5 2’04.588 0.600 / 0.216

8 44 Aron CANET SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 279.0 2’04.636 0.648 / 0.048

9 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 277.6 2’04.815 0.827 / 0.179

10 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 278.3 2’05.036 1.048 / 0.221

11 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 276.9 2’05.057 1.069 / 0.021

12 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 282.7 2’05.123 1.135 / 0.066

13 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 276.9 2’05.132 1.144 / 0.009

14 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 281.9 2’05.199 1.211 / 0.067

15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 279.0 2’05.255 1.267 / 0.056

16 54 Fermín ALDEGUER SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 278.3 2’05.504 1.516 / 0.249

17 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 278.3 2’05.754 1.766 / 0.250

18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 279.0 2’05.880 1.892 / 0.126

10.49 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO2 2021

1 Remy GARDNER Kalex AUS 206

2 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 187

3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 159

4 Sam LOWES Kalex GBR 114

5 Aron CANET Boscoscuro SPA 83

6 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 82

7 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 80

8 Ai OGURA Kalex JPN 80

9 Marcel SCHROTTER Kalex GER 72

10 Xavi VIERGE Kalex SPA 59

11 Joe ROBERTS Kalex USA 50

12 Celestino VIETTI Kalex ITA 42

13 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 42

14 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 39

15 Somkiat CHANTRA Kalex THA 35

16 Tony ARBOLINO Kalex ITA 33

17 Cameron BEAUBIER Kalex USA 26

18 Albert ARENAS Boscoscuro SPA 23

19 Jake DIXON Kalex GBR 21

20 Stefano MANZI Kalex ITA 20

21 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 16

22 Hector GARZO Kalex SPA 12

23 Thomas LUTHI Kalex SWI 11

24 Nicolò BULEGA Kalex ITA 10

25 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 10

26 Hafizh SYAHRIN NTS MAL 8

27 Simone CORSI MV Agusta ITA 7

28 Alonso LOPEZ Boscoscuro SPA 4

29 Fermín ALDEGUER Boscoscuro SPA 4

30 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta ITA 3

31 Barry BALTUS NTS BEL 2

10.46 Ricordiamo che la gara non prenderà il via alle canoniche 12.20, bensì alle ore 15.30 italiane, per lasciare spazio alla MotoGP che prenderà il via alle ore 14.00

10.43 Splende il sole a Silverstone, con temperatura di 15°, mentre sull’asfalto siamo a 19. Anche oggi la pioggia dovrebbe risparmiare il tracciato del Northamptonshire…

10.40 Buongiorno e benvenuti a Silverstone, tra 20 minuti prenderà il via il warm-up della Moto2

Presentazione GP Gran Bretagna Moto3 – Orari week-end GP Gran Bretagna MotoGP – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La cronaca della FP3 – La cronaca delle qualifiche

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa per quanto riguarda il Mondiale Moto2. Regna l’incertezza dopo le emozioni vissute durante le libere e le qualifiche di ieri.

L’australiano Remy Gardner è al comando del Mondiale alla vigilia del round di Silverstone, tracciato molto impegnativo che rientra nel campionato dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Il portacolori di KTM Ajo sbarca in Inghilterra con 19 punti di margine sullo spagnolo Raul Fernandez (KTM) che cerca il bis dopo il successo di due settimane fa in Austria.

Occhi puntati sul Marco Bezzecchi (Sky) che cerca un buon risultato per provare a restare in lotta per il titolo contro le due moto del team Ajo. Attenzione anche all’inglese Sam Lowes (Marc VDS) ed allo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up), competitivo per tutto il fine settimana.

Appuntamento alle 11.00 con il warm-up, mentre la gara scatterà alle 15.30 dopo la competizione della MotoGP. Buon divertimento!

Foto: LaPresse