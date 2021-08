LIVE Moto2, GP Austria 2021 in DIRETTA: Remy Gardner vola nella FP3, Bezzecchi 5°, dalle 15.10 le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.42 Si chiude qui, dunque, la FP3. Vi rimandiamo alle 15.10 per il via delle qualifiche. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi!

11.40 Bene Augusto Fernandez, terzo, anche sul passo, risale Ai Ogura nel finale, mentre Marco Bezzecchi e Sam Lowes si confermano. PASSANO ALLA Q2: Gardner, i due Fernandez, Ogura, Bezzecchi, Lowes, Canet, Schrotter, Navarro, Dalla Porta, Vietti, Luthi, Chantra e Ramirez,

11.39 La FP3, dopo tantissimi equilibrio, viene dominata da Remy Gardner, che piazza un clamoroso nuovo record della pista davanti al compagno di scuderia Raul Fernandez.

11.38 RIEPILOGO TEMPI FP3

1 87 R. GARDNER 1:28.153 2 25 R. FERNANDEZ +0.313 3 37 A. FERNANDEZ +0.362 4 79 A. OGURA +0.445 5 72 M. BEZZECCHI +0.458 6 22 S. LOWES +0.480 7 44 A. CANET +0.522 8 23 M. SCHROTTER +0.553 9 9 J. NAVARRO +0.576 10 19 L. DALLA PORTA +0.587

11.37 Non migliora nessuno nell’ultimo tentativo, il miglior tempo rimane a Remy Gardner!

11.36 Andiamo a vedere gli ultimissimi tempi della sessione, migliora Augusto Fernandez, arriva a 276 millesimi al T3, chiude in 1:28.515 ed è terzo!

11.35 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE LA FP3!!!!!!!

11.34 Tempo spaventoso di Remy Gardner che abbassa di nuovo il record della pista! Alle sue spalle migliora Ogura, sesto a 490 millesimi, in scia a Lowes

11.33 Remy Gardner!!!!!!!!!!!!!!! CHE TEMPO!!!!!!!!!! 1:28.153!!!!!!!!!! 313 millesimi su Raul Fernandez!!!!!!!!!

11.32 Raul Fernandez è on fire!! Record nel T2 per 122 millesimi, arriva al T3 con 168 e chiude in 1:28.466 record della pistaaaaaaaa! Gardner si ferma in quinta posizione a 169

11.31 Raul Fernandez vola al comando!! 1:28.545 scalza Bezzecchi per 66 millesimi, quindi terzo Augusto a 86!

11.30 Luthi si presenta al T3 con soli 80 millesimi di ritardo e chiude 11° a 234 millesimi, Canet è secondo a 64, l’equilibrio è assoluto! Navarro sesto a 118 millesimi.

11.29 Dalla Porta prosegue con un altro ottimo giro si porta a 53 millesimi da Bezzecchi, ma il suo tempo viene cancellato

11.28 Ai Ogura sale in quarta posizione a un decimo esatto dalla vetta, mentre Bezzecchi, Gardner e Schrotte non migliorano per il momento

11.27 Lungo di Bezzecchi in curva 3, mentre Dalla Porta fa segnare il suo migliore T1 per 110 millesimi, quindi arriva al T2 con 41 millesimi, al T3 con 76 e chiude in 1:28.740 e sale in quinta posizione a 129!

11.26 Al momento non sta migliorando nessuno nella top10, Lowes fa segnare il suo migliore T2, ma con 311 millesimi di distacco

11.25 Ai Ogura migliora e si porta in 12a posizione con un distacco di 502 millesimi da Bezzecchi, il giapponese inizia a ingranare

11.24 Kuthi migliora e sale in decima posizione a 383 millesimi da Bezzecchi

11.23 Ora la pista è di nuovo piena. I piloti sono in azione, gomme nuove e pronti per il time attack. La top14 si decide ora!

11.22 Di nuovo in pista anche Schrotter, Lowes e Vietti. Si entra nel vivo della FP3!

11.21 Tornano in pista Bezzecchi, Dalla Porta e Vierge, mentre Di Giannantonio continua a girare ma su tempi altissimi. Chiude un giro in 1:29.834 e rimane 19°

11.20 Marco Bezzecchi attende ai box, il riminese, vincitore una settimana fa, sembra essere tornato di nuovo a proprio agio al Red Bull Ring e, nonostante i rivali abbiano migliorato, lui parte ancora come favorito

11.19 Augusto Fernandez chiude un altro giro in 1:29.594, il suo ritmo si sta alzando, ma siamo comunque al giro numero 15

11.18 1:29.180 per Augusto Fernandez che prosegue nel suo lavoro, tutti gli altri sono ai box in attesa del time attack finale

11.17 Augusto Fernandez, dopo una serie di giri eccezionale, valica il muro dell’1:29, ma il suo ritmo è clamoroso. Siamo al 13° giro e lo spagnolo si conferma un candidato al successo domani

11.16 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 72 M. BEZZECCHI 1:28.611 2 87 R. GARDNER +0.083 3 23 M. SCHROTTER +0.095 4 25 R. FERNANDEZ +0.125 5 37 A. FERNANDEZ +0.140 6 22 S. LOWES +0.158 7 35 S. CHANTRA +0.172 8 42 M. RAMIREZ +0.264 9 19 L. DALLA PORTA +0.344 10 97 X. VIERGE +0.453

11.15 Ora le nuvole dominano la scena al Red Bull Ring, il sole è andato via, e il rischio pioggia si fa concreto…

11.14 Augusto Fernandez apre l’11° giro migliorandosi nuovamente nel T1, si conferma nel T2 per 218 millesimi, quindi 147 al T3, chiude in 1:28.760 e non migliora per 9 millesimi!

11.13 Remy Gardner fa segnare il suo migliore T2 a 267 millesimi da Bezzecchi, passa con 246 al T3, quindi chiude in 1:28.916 e non migliora

11.12 Bezzecchi martella sull’1:28.7 con un passo clamoroso, Augusto Fernandez prosegue con i suoi migliori parziali, e chiude un altro giro in 1:28.987. Manca all’appello, per ora, Ai Ogura, solamente 16° a 713

11.11 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 72 M. BEZZECCHI 1:28.611 2 87 R. GARDNER +0.083 3 23 M. SCHROTTER +0.095 4 25 R. FERNANDEZ +0.125 5 37 A. FERNANDEZ +0.140 6 22 S. LOWES +0.158 7 35 S. CHANTRA +0.172 8 42 M. RAMIREZ +0.264 9 19 L. DALLA PORTA +0.344 10 97 X. VIERGE +0.453

11.10 Si rilancia Augusto Fernandez, migliora nel T2 e T3, con soli 97 millesimi di distacco, e chiude in 1:28.751 non migliora per 6 millesimi

11.09 Bezzecchi vola nel T2, record per 268 millesimi, arriva al T3 con 96, chiude il suo giro in 1:28.611 ed è primo!!!!! 83 millesimi di margine!!!!!

11.08 Dalla Porta si mette in nona posizione a 337 millesimi, mentre Augusto Fernandez sale in quarta a 57! Bezzecchi quinto a 72!!!!!!!! Che equilibrio!!!!!!!!

11.07 Si procede senza soluzione di continuità! Lowes chiude un altro giro eccezionale, ma non migliora per 1 solo millesimo! Augusto Fernandez si rilancia mentre è ottavo a 226 millesimi

11.06 Schrotter migliora ancora ed ora è lui secondo a 12 millesimi! I primi cinque sono in 89 millesimi!!

11.05 La settimana scorsa 1:28.668 era la pole position, Gardner ha quasi pareggiato il suo tempo… Raul Fernandez si porta a 42 millesimi dal compagno, Lowes terzo a 75, Bezzecchi è settimo a 221

11.04 Sessione iniziata a tutta! Gardner in 1:28.694! Quasi record della pista!!!

11.03 Lowes migliora ed è secondo a 197 millesimi, terzo Raul Fernandez a 213, quarto Augusto a 244

11.02 Di nuovo Chantra in vetta in 1:28.783 e stavolta il tempo è valido

11.01 Raul Fernandez si mette al secondo posto a 64 millesimi, Vietti quinto a 602 mentre Schrotter rompe gli indugi e sale al comando in 1:29.040

11.00 Chantra prende il comando in 1:19.144 subito un ottimo crono con sei decimi su Vierge, ma il suo tempo viene cancellato

10.59 Il primo tempo della FP3 lo fissa Vierge in 1:29.740 davanti a Gardner a 150 millesimi e Ramirez a 191

10.57 Il cielo si è leggermente rannuvolato ma, per ora, non c’è rischio di pioggia

10.56 Subito tutti in pista per aggredire al massimo questo importantissimo turno

10.55 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA FP3 DEL GP D’AUSTRIA DI MOTO2!!!!!!

10.53 Pochi istanti e si incomincia! Non è facile prevedere chi sarà il più veloce in questa FP3, ieri si è messo in luce Ogura, ma Gardner e Bezzecchi non saranno da meno, senza dimenticare Lowes e i due Fernandez…

10.50 LA CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI CON LA TOP14 ATTUALE

1 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’28.887 14 1’29.099 17

2 37 A.FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’28.894 20 1’29.209 18 0.007 0.007

3 87 R.GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1’29.281 4 1’28.967 18 0.080 0.073

4 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’28.988 4 1’29.374 22 0.101 0.021

5 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’29.015 23 1’29.319 17 0.128 0.027

6 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’29.040 20 1’29.311 22 0.153 0.025

7 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’29.107 13 1’29.161 15 0.220 0.067

8 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’29.215 6 1’29.154 17 0.267 0.047

9 44 A.CANET SPA Aspar Team Moto2 BOSCOSCURO 1’29.192 20 1’29.336 15 0.305 0.038

10 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’29.217 5 1’29.752 7 0.330 0.025

11 75 A.ARENAS SPA Aspar Team Moto2 BOSCOSCURO 1’29.242 22 1’29.438 16 0.355 0.025

12 62 S.MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1’29.346 16 1’30.095 14 0.459 0.104

13 12 T.LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’29.370 17 1’29.419 16 0.483 0.024

14 21 F.DI GIANNANTO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’29.374 17 1’29.809 16 0.487 0.004

15 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’29.457 14 1’29.923 20 0.570 0.083

16 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’29.693 22 1’29.471 18 0.584 0.014

17 14 T.ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’29.501 4 1’29.579 17 0.614 0.030

18 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’29.522 4 1’29.541 14 0.635 0.021

19 40 H.GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’29.551 4 1’30.142 12 0.664 0.029

20 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’29.601 20 1’29.880 18 0.714 0.050

21 42 M.RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1’29.713 23 1’29.609 16 0.722 0.008

22 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’29.624 5 1’29.663 18 0.737 0.015

23 9 J.NAVARRO SPA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1’29.633 14 1’29.890 16 0.746 0.009

24 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’29.741 6 1’30.466 12 0.854 0.108

25 55 H.SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 1’29.859 12 1’30.164 16 0.972 0.118

26 7 L.BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’29.959 5 1’30.655 19 1.072 0.100

27 70 B.BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 1’30.036 6 1’30.026 16 1.139 0.067

28 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’30.096 5 1’30.401 22 1.209 0.070

29 6 C.BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’30.301 4 1’30.593 20 1.414 0.205

30 5 Y.MONTELLA ITA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1’30.435 5 1’30.399 8 1.512 0.098

31 29 T.HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Teluru KALEX 1’31.698 15 1’31.784 16 2.811 1.299

10.47 I TEMPI DELLA FP2 DI IERI POMERIGGIO

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 259.6 1’28.967

2 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 260.8 1’29.099 0.132 / 0.132

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 263.4 1’29.154 0.187 / 0.055

4 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 259.6 1’29.161 0.194 / 0.007

5 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 259.6 1’29.209 0.242 / 0.048

6 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 259.6 1’29.311 0.344 / 0.102

7 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 257.7 1’29.319 0.352 / 0.008

8 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 259.6 1’29.336 0.369 / 0.017

9 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 258.9 1’29.374 0.407 / 0.038

10 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 258.9 1’29.419 0.452 / 0.045

11 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 262.1 1’29.438 0.471 / 0.019

12 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 257.7 1’29.471 0.504 / 0.033

13 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 257.7 1’29.541 0.574 / 0.070

14 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 262.7 1’29.579 0.612 / 0.038

15 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 262.7 1’29.609 0.642 / 0.030

16 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 258.9 1’29.663 0.696 / 0.054

17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 260.8 1’29.752 0.785 / 0.089

18 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 259.6 1’29.809 0.842 / 0.057

19 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 255.9 1’29.880 0.913 / 0.071

20 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 256.5 1’29.890 0.923 / 0.010

21 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 259.6 1’29.923 0.956 / 0.033

22 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 255.3 1’30.026 1.059 / 0.103

23 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 260.8 1’30.095 1.128 / 0.069

24 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 264.0 1’30.142 1.175 / 0.047

25 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 256.5 1’30.164 1.197 / 0.022

26 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 257.1 1’30.399 1.432 / 0.235

27 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 257.1 1’30.401 1.434 / 0.002

28 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 258.3 1’30.466 1.499 / 0.065

29 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 257.1 1’30.593 1.626 / 0.127

30 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 254.7 1’30.655 1.688 / 0.062

31 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Teluru Kalex 261.5 1’31.784 2.817 / 1.129

10.44 I TEMPI DELLA FP1 DISPUTATA IERI MATTINA

1 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.9 1’28.887

2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 259.6 1’28.894 0.007 / 0.007

3 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 258.9 1’28.988 0.101 / 0.094

4 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 260.2 1’29.015 0.128 / 0.027

5 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 258.9 1’29.040 0.153 / 0.025

6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 258.9 1’29.107 0.220 / 0.067

7 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 257.7 1’29.192 0.305 / 0.085

8 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 260.8 1’29.215 0.328 / 0.023

9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.3 1’29.217 0.330 / 0.002

10 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 258.9 1’29.242 0.355 / 0.025

11 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 258.9 1’29.281 0.394 / 0.039

12 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 258.9 1’29.346 0.459 / 0.065

13 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 256.5 1’29.370 0.483 / 0.024

14 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 258.9 1’29.374 0.487 / 0.004

15 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 258.3 1’29.457 0.570 / 0.083

16 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 261.5 1’29.501 0.614 / 0.044

17 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 257.1 1’29.522 0.635 / 0.021

18 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 260.8 1’29.551 0.664 / 0.029

19 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 258.9 1’29.601 0.714 / 0.050

20 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 260.2 1’29.624 0.737 / 0.023

21 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 260.2 1’29.633 0.746 / 0.009

22 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 258.9 1’29.693 0.806 / 0.060

23 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 260.2 1’29.713 0.826 / 0.020

24 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 258.3 1’29.741 0.854 / 0.028

25 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 257.7 1’29.859 0.972 / 0.118

26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 255.3 1’29.959 1.072 / 0.100

27 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 256.5 1’30.036 1.149 / 0.077

28 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 258.3 1’30.096 1.209 / 0.060

29 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 257.7 1’30.301 1.414 / 0.205

30 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 258.3 1’30.435 1.548 / 0.134

31 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Teluru Kalex 257.7 1’31.698 2.811 / 1.263

10.41 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO2 2021

1 Remy GARDNER Kalex AUS 197

2 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 162

3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 153

4 Sam LOWES Kalex GBR 101

5 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 76

6 Aron CANET Boscoscuro SPA 75

7 Marcel SCHROTTER Kalex GER 72

8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 66

9 Ai OGURA Kalex JPN 60

10 Xavi VIERGE Kalex SPA 57

11 Joe ROBERTS Kalex USA 50

12 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 42

13 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 39

14 Celestino VIETTI Kalex ITA 32

15 Tony ARBOLINO Kalex ITA 30

10.38 Dopo le prime due sessioni di ieri la classe mediana affila le armi in vista di una caccia alla top14 davvero indecifrabile. L’equilibrio sarà spezzato dalla FP3?

10.35 Buongiorno e benvenuti al Red Bull Ring, tra 20 minuti prenderà il via la FP3 del GP d’Austria della Moto2!

La FP1 di ieri – La FP2 di ieri – La classifica del Mondiale Moto2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Tutto è pronto al Red Bull Ring per una giornata quanto mai intensa dopo i due turni di ieri. La FP1 ci ha fatto subito vedere i piloti in versione time attack, mentre la FP2 è stata condizionata dall’asfalto ancora bagnato dopo il diluvio dell’ora di pranzo.

Il sabato sul tracciato di Spielberg prenderà il via alle ore 10.55 con la FP3, quindi dalle ore 15.10 si inizierà a fare sul serio con le qualifiche con la Q1. La Q2, invece, scatterà alle ore 15.35. Al momento i piloti che eviterebbero la Q1 sono: Ai Ogura, Augusto Fernandez, Remy Gardner, Marcel Schrotter, Marco Bezzecchi, Lorenzo Dalla Porta, Sam Lowes, Raul Fernandez, Aron Canet, Somkiat Chantra, Albert Arenas, Stefano Manzi, Thomas Luthi e Fabio Di Giannantonio.

Tutto è apparecchiato per l’ennesimo capitolo della sfida tra Marco Bezzecchi (fresco di successo nel Gran Premio della Stiria) e il duo del team Red Bull KTM Ajo. Remy Gardner vuole confermare la sua leadership in classifica generale, con Raul Fernandez pronto a parargli le spalle.

Il sabato del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021 prenderà il via alle ore 10.55 con la terza sessione di prove libere, mentre il piatto forte di giornata, le qualifiche, prenderanno il via alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto3 al Red Bull Ring.

Credit: MotoGP.com Press