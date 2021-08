CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del programma del karate dei Giochi Olimpici di Tokyo. Al Nippon Budokan inizia il percorso della disciplina che, proprio in Giappone, ha visto i propri natali. Si annuncia grande equilibrio ed emozioni nelle varie categorie, per tre giorni di spettacolo assicurato. Oggi si inizierà con il kata femminile ed il primo azzurro del kumitè, Angelo Crescenzo, impegnato nei -67kg. A livello femminile si scenderà in pedana anche nei -55kg, ma non saranno al via nostre rappresentanti.

Angelo Crescenzo è inserito nella Pool B. Inizierà il suo cammino contro il venezuelano Andres Madera Delgado, quindi se la vedrà contro il rappresentante del team dei rifugiati, Hamoon Derafshipour. Terzo appuntamento contro il giordano Abdel Rahman Almasatfa, quindi toccherà al lettone Kalvis Kalnins, prima dell’ultimo durissimo ostacolo rappresentato dal francese Steven Dacosta.

Viviana Bottaro combatterà nella Pool B, assieme alla neozelandese Andrea Anacan, alla turca Dilara Bozan, alla francese Alexandra Ferracci e al nipponico Kiyou Shimizu.

Il programma della prima giornata del karate ai Giochi Olimpici di Tokyo prenderà il via alle ore 3.00 italiane con il kata femminile. Alle ore 5.05 toccherà al kumitè -67kg. Alle ore 12.30 scatteranno le finali per il bronzo del kata, quindi alle ore 12.50 vivremo quella per l’oro. Dalle ore 13.05 avranno il via le semifinali del kumitè -67kg, con finale per il bronzo alle ore 13.40. Si chiuderà alle ore 13.50 con la finale per l’oro dei -55kg femminili.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della giornata del Nippon Budokan, per non perdere nemmeno un secondo della rincorsa dei nostri karateka al podio olimpico.

Foto: FIJLKAM